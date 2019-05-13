 На министра соцполитики Реву подали в суд за высказывания, "дискриминирующие и унижающие человеческое достоинство" жителей оккупированного Донбасса

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"По мнению истцов, министр допустил высказывания, дискриминирующие и унижающие человеческое достоинство граждан Украины – жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины по территориальному признаку", – сказано в сообщении.

Среди требований иска – признать такие действия министра противоправными и обязать Андрея Реву в дальнейшем воздержаться от подобных высказываний.

"Сейчас исследуются материалы исков и решается вопрос об открытии производства по делам", – сообщают в суде.

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Напомним, в конце апреля министр социальной политики Андрей Рева дал интервью телеканалу "Би-би-си". В интервью он, в частности, сказал: "Все, кто был проукраинским, все выехали. А тот, кто хочет получать две пенсии - там и тут - пусть потерпят. Мне их не жаль никого. Абсолютно. Я Вам честно скажу. Мне жаль тех солдат и офицеров и их семьи, которые убиты там. За этих мразей".

На следующий день Рева пояснил, что его слова касались не всех жителей ОРДЛО, а только тех, кто сознательно помогает оккупантам. "Из всего получасового интервью в сюжете была использована лишь одна моя фраза, которую автор сюжета использовала как иллюстрацию якобы моего личного отношения ко ВСЕМ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ гражданам Украины, которые проживают на оккупированной территории", - заявил Рева.

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Он также подчеркнул, что считает: государство должно осуществлять дифференцированный подход к жителям оккупированных территорий. " Тем, кто стал заложником ситуации - максимальная поддержка и защита со стороны государства, а тем негодяям, кто сознательно помогает оккупантам, необходимо продемонстрировать силу Закона", – заявил Рева.