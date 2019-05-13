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 Политика Украины
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 На министра соцполитики Реву подали в суд за высказывания, "дискриминирующие и унижающие человеческое достоинство" жителей оккупированного Донбасса

В Окружной административный суд Киева поступило два иска к министру социальной политики Андрею Реве. Истцы возмущены его высказыванием в интервью "Би-би-си" и требуют признать такие действия министра противоправными.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"По мнению истцов, министр допустил высказывания, дискриминирующие и унижающие человеческое достоинство граждан Украины – жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины по территориальному признаку", – сказано в сообщении.

Среди требований иска – признать такие действия министра противоправными и обязать Андрея Реву в дальнейшем воздержаться от подобных высказываний.

"Сейчас исследуются материалы исков и решается вопрос об открытии производства по делам", – сообщают в суде.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Те, кто хочет получать две пенсии, пусть потерпят. Мне их не жаль, - Рева о трудностях пересечения линии разграничения на Донбассе. ВИДЕО

Напомним, в конце апреля министр социальной политики Андрей Рева дал интервью телеканалу "Би-би-си". В интервью он, в частности, сказал: "Все, кто был проукраинским, все выехали. А тот, кто хочет получать две пенсии - там и тут - пусть потерпят. Мне их не жаль никого. Абсолютно. Я Вам честно скажу. Мне жаль тех солдат и офицеров и их семьи, которые убиты там. За этих мразей".

На следующий день Рева пояснил, что его слова касались не всех жителей ОРДЛО, а только тех, кто сознательно помогает оккупантам. "Из всего получасового интервью в сюжете была использована лишь одна моя фраза, которую автор сюжета использовала как иллюстрацию якобы моего личного отношения ко ВСЕМ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ гражданам Украины, которые проживают на оккупированной территории", - заявил Рева.

Также на Цензор.НЕТ: Я говорил, что мне "не жаль людей" о тех, кто собирается получать паспорт РФ ради двойной пенсии, - Рева объяснил свое заявление о жителях ОРДЛО

Он также подчеркнул, что считает: государство должно осуществлять дифференцированный подход к жителям оккупированных территорий. " Тем, кто стал заложником ситуации - максимальная поддержка и защита со стороны государства, а тем негодяям, кто сознательно помогает оккупантам, необходимо продемонстрировать силу Закона", – заявил Рева.

Источник: https://censor.net.ua/n3126611
 
   
 Топ комментарии
 
Реве РЕСПЕКТ!
Он абсолютно прав!
Что касается иска.
1. Кто подал иск? Конкретно?
2. СБУ проверит истца на предмет участия в террористических организация ленеры денеры
3.Истец обязан доказать НЕ участие жителей даунбаца в террористических организациях ленеры денеры.
4. Если истец не сможет доказать пункт 4 - то тогда Рева абсолютно прав в том, что жители даунбаца мрази и негодяи.
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А за кого проголосували би житєлі Данбаса, які не пропускали Збройні Сили України, у другому турі виборів Президента України? Ще згадався дід, який палицею бив пораненого українського солдата...
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Сепарня возмущаіцца? Кращого вони не заслуговують
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А надо было назвать кормильцами покинувшими нас)))) Очень жаль что не в мир иной На міністра соцполітики Реву подали в суд за те, що він назвав жителів окупованого Донбасу "мерзотою" - Цензор.НЕТ 1042
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мерзоту назвав мерзотою не перекручуйте
і не підпрягайте усіх мешканців донбасу
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Справедливый суд по закону постановил. Реву посадить в автобус с переселенцами курсирующими за пенсией предварительно поставив в известность бабушек пенсионерок кого посадят в автобус и раздав бабушкам пенсионеркам скалки для раскатывания теста. Продержать Реву в таком автобусе два часа. На міністра соцполітики Реву подали в суд за те, що він назвав жителів окупованого Донбасу "мерзотою" - Цензор.НЕТ 5698
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Скалки надеюсь не для варварского избиения, а что бы как в цивилизованной толерантной стране дать инистру шанс проявить свою латентную сексуальность ? Ведь наверняка проявит.
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"На министра соцполитики Реву подали в суд за то, что он назвал жителей оккупированного Донбасса "мразями" - Рева не прав, нельзя обзывать население, в Украине наберётся таких половина, считаю, объективно, не предвзято определить можно с помощью простых тестов и компьютера, и если отдельные особи не знают в какой стране они живут, то надо лишать гражданства и оставить "вид на жительство", и не надо вешать никаких ярлыков, и никто не будет обижаться на компьютер, а начнёт чесать репу и шевелить серым веществом.
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Раз сказав правду і все. до суду. Так що правду казати виходить заборонено.
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Лучший министр социальной политики в истории Украины.
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В суд, то й в суд.
Одно не збагну - а хіба є "человеческое достоинство" у "жителей оккупированного Донбасса"? Бо чого нема, того принижувати не вдасться.
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Какое человеческое достоинство у этих животных?
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Я хоть и не восторге от Ревы, но кто там нашел достоинство и какое оно?
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он все верно сказал, обижаться нужно на себя!
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я уже сколько пишу, НУЖЕН ПРИМАТ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НАД МЕЖДУНАРОДНЫМ и ПЕРЕСМОТР ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСТВА, чтоб ни одна голая москальская обезьяна не заикалась о "своих правах" (которых не будет в новой конституции и новом законе о гражданстве).
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подали именно в тот суд где болезнь всех судей покосила перед проверкой)))) совпадение?
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Мабуть мрази подали позов до суду? А в іншому випадку - пішли на йух!
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Так Рева может говорить в кругу собутыльников, когда соображают на троих, а показывать свою "культуру" на английском телевидении - это уничтожать имидж Украины!
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Окружной суд вышел с больничного? Никто не помер?
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Мне тоже не жаль этих мразей...
Я даже больше скажу - тех 3/14дорасов, что бегали там и кричали "пуцинвведивайска", вообще надо нахер в антарктиду выслать!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа министра соцполитики Реву подали в суд за высказывания, "дискриминирующие и унижающие человеческое достоинство" жителей оккупированного Донбасса
 
 
 
 
 
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