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Все про:поезд (726) Польша (4765) Укрзализныця (1622) Кравцов Евгений (91)

 "Укрзализныця" с 15 мая запускает онлайн-продажу билетов на все поезда в Польшу

"Укрзализныця" анонсировала с 15 мая запуск онлайн-продажы билетов на все направления поездов в Польшу.

Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Онлайн-продажу билетов на все направления в Польшу запускаем на booking.uz.gov.ua. Раньше эта услуга была доступна только для отдельных рейсов. Пассажиры справедливо жаловались на неудобство сервиса, поэтому "Укрзализныця" максимально ускоряла финальные договоренности с польскими коллегами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 15 мая билеты на все направления в Польшу можно будет приобрести на официальном сервисе.

Сейчас в Польшу курсируют поезда из пяти украинских городов - Киева, Днепра, Одессы, Львова и Здолбунова.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126610
 
 
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На панщину к ляхам бесправных рабов повезут. Как стыдно! Был в Польше в конце 80-х, когда поляки бегали за нами, как собачки, выпрашивая рубли. Телевизор был один на всю гостиницу, за московскую колбасу или сервелат полячки отдавались. Сегодня мы поменялись с ними местами, благодаря винницким барыгам.
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Ну бо поляки виконували все, що їм казали ЄС і США, а у нас вирішили, що має бути "асобий путь". І поляки одразу вибрали дисидента Валенсу, а у нас замість дисидента Чорновола вибрали комуняку Кравчука...
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Откуда у "бесправных рабов" деньги на поезд? Пешком, только пешком...Зубожить так зубожить.

Вроде бы и новость уже неплохая, а все равно не так.
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соевые виноваты что Польша развивается семимильными шагами? не неси чушь, если бы донецкий был сейчас у власти, стоял бы в очереди за визой чтобы хоть увидеть, что жить можно по другому, а ездил бы в мордор и рядом с джумшутами делал ремонты
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і столицю України перенести до Варшави.
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Небывалая победа "рэхворматоров"! 144 успешных "рэхвормы" и поездов на Польшу не хватает. Видимо, в оперу прут, на кофеёк...
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Укрзализныця" с 15 мая запускает онлайн-продажу билетов на все поезда в Польшу
 
 
 
 
 
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