 "Укрзализныця" с 15 мая запускает онлайн-продажу билетов на все поезда в Польшу

Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Онлайн-продажу билетов на все направления в Польшу запускаем на booking.uz.gov.ua. Раньше эта услуга была доступна только для отдельных рейсов. Пассажиры справедливо жаловались на неудобство сервиса, поэтому "Укрзализныця" максимально ускоряла финальные договоренности с польскими коллегами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 15 мая билеты на все направления в Польшу можно будет приобрести на официальном сервисе.

Сейчас в Польшу курсируют поезда из пяти украинских городов - Киева, Днепра, Одессы, Львова и Здолбунова.

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