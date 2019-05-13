 Новый пешеходный мост в центре Киева почти готов, - КГГА. ФОТО

Об этом сообщила КГГА в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Пешеходно-велосипедный мост почти готов. Вы знали, что смотровые площадки оборудованы стеклянным полом? Мост соединит два туристических маршрута - парк "Владимирская горка" и парк "Крещатый", - отметили в администрации.
Как сообщалось ранее, киевская власть планирует открыть пешеходно-велосипедный ко Дню города, который Киев традиционно празднует в конце мая.
Швейцарская компания Leuppi & Schafroth Architekten обвинила киевскую мэрию в том, что проект возводимого в данный момент пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" был списан с похожего проекта швейцарских архитекторов. В КГГА заявляют, что автором проекта является украинская компания - ООО "Проектные системы ЛТД".
в меня стреляй не моргну а по стеклу над пропастью не могу
канат(безопасности)
Как всегда на двух стульях. Сразу можно было бы и чЛениных восстановить заодно. То же самое как Петко ездит и кричит чтобы дали санкций, а Путин оказывается, держит нас на нефтяной игле. Но самое позорное - массы. Массы рабов - строителей дач московским дегенералам, чьи боевики убивают сыновей этих же рабов. Я х.з. как бы кому-то из Европы объяснить такое. Как было бы стыдно объяснять то