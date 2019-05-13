EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Киевские новости, Общество
  4101  22
Все про:КГГА (2180) Киев (17492) мост (433)

 Новый пешеходный мост в центре Киева почти готов, - КГГА. ФОТО

Киевская городская государственная администрация заявляет, что новый пешеходно-велосипедный мост от Владимирской горки до Арки дружбы народов в Киеве почти готов.

Об этом сообщила КГГА в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Новый пешеходный мост в центре Киева почти готов, - КГГА 01

"Пешеходно-велосипедный мост почти готов. Вы знали, что смотровые площадки оборудованы стеклянным полом? Мост соединит два туристических маршрута - парк "Владимирская горка" и парк "Крещатый", - отметили в администрации.

Как сообщалось ранее, киевская власть планирует открыть пешеходно-велосипедный ко Дню города, который Киев традиционно празднует в конце мая.

Швейцарская компания Leuppi & Schafroth Architekten обвинила киевскую мэрию в том, что проект возводимого в данный момент пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" был списан с похожего проекта швейцарских архитекторов. В КГГА заявляют, что автором проекта является украинская компания - ООО "Проектные системы ЛТД".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В центре Киева откроют новый пешеходный мост меньше чем через месяц, - Кличко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3126608
 
   
 Топ комментарии
 
И кому эта хрень нада?Лучше бы метро на Троещину построил, трепло.
 показать весь комментарий
 
пусть мародер пройдет по нему первым и разрежет ленточку канат (безопасности) Новий пішохідний міст у центрі Києва майже готовий, - КМДА - Цензор.НЕТ 8735
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я бы на велике по стеклу проехался
 показать весь комментарий
 
там бы каждый второй включая меня от страху бы обосрался
в меня стреляй не моргну а по стеклу над пропастью не могу
 показать весь комментарий
 
 
тебя пусти и на джипе бы попробовал? Новий пішохідний міст у центрі Києва майже готовий, - КМДА - Цензор.НЕТ 7112
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
И кому эта хрень нада?Лучше бы метро на Троещину построил, трепло.
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю про цю "хрєнь", але " зєлень" точно нікому і нафік не потрібна
 показать весь комментарий
 
пусть мародер пройдет по нему первым и разрежет ленточку канат (безопасности) Новий пішохідний міст у центрі Києва майже готовий, - КМДА - Цензор.НЕТ 8735
 показать весь комментарий
 
 
Лучше бы пустил деньги на новые развязки и дороги, а не на пиарную, перед выборами, стройку.
 показать весь комментарий
 
Любители с гранатами уже на готове испытать мост на прочность.
 показать весь комментарий
 
главное чтоб стекла не у свинарчуков закупали Новий пішохідний міст у центрі Києва майже готовий, - КМДА - Цензор.НЕТ 1453
 показать весь комментарий
 
Да, лучше стекла производства "Зе-Гидрант 95 & Беня"
 показать весь комментарий
 
 
"Пешеход, переходя мост, не забудь получить парашют"
 показать весь комментарий
 
Как-то у нас в институте построили двухъярусный переход между корпусами со стеклянным полом. И вначале много студентов задерживались на нижнем ярусе, наблюдая за студентками наверху - у кого какие трусики, а кто и без)). Правда вскоре стекло потерлось и стало мутным..
 показать весь комментарий
 
Мосты со стеклянным полом есть по всему миру - как-то эту проблему решают!
 показать весь комментарий
 
до Арки дружбы народов в Киеве Источник: https://censor.net.ua/n3126608\\\\\\\\\\\

Как всегда на двух стульях. Сразу можно было бы и чЛениных восстановить заодно. То же самое как Петко ездит и кричит чтобы дали санкций, а Путин оказывается, держит нас на нефтяной игле. Но самое позорное - массы. Массы рабов - строителей дач московским дегенералам, чьи боевики убивают сыновей этих же рабов. Я х.з. как бы кому-то из Европы объяснить такое. Как было бы стыдно объяснять то
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиНовый пешеходный мост в центре Киева почти готов, - КГГА. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх