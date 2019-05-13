 Задержанного в апреле при пересечении админграницы с Крымом Айвазова били и пытали российские силовики, - показания активиста в суде

Об этом он сообщил во время судебного заседания по продлению меры пресечения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

"Ожидаемо суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 августа. В этом никаких сюрпризов нету. Раим сегодня во время заседания, как я поняла, это было впервые, заявил о том, что его задержали не в кабинете следователя в 13:30, как об этом написано в протоколе задержания, а ночью на КПВВ. Посадили в автомобиль, ударили и увезли в поля, там поставили на колени и имитировали расстрел. Стреляли рядом с ним. После этого его в этом состоянии увезли в ФСБ, где он давал показания", - рассказала адвокат корреспонденту издания Марии Эйсмонт.

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Напомним, крымскотатарского активиста Раима Айвазова задержали при пересечении админграницы с оккупированным Крымом ночью с 16 на 17 апреля. Российские власти обвиняют его в "участии в террористической организации".