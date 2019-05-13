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 Задержанного в апреле при пересечении админграницы с Крымом Айвазова били и пытали российские силовики, - показания активиста в суде

Оккупационный суд Крыма продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для крымскотатарского активиста Раима Айвазова до 15 августа.

Об этом он сообщил во время судебного заседания по продлению меры пресечения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

"Ожидаемо суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 15 августа. В этом никаких сюрпризов нету. Раим сегодня во время заседания, как я поняла, это было впервые, заявил о том, что его задержали не в кабинете следователя в 13:30, как об этом написано в протоколе задержания, а ночью на КПВВ. Посадили в автомобиль, ударили и увезли в поля, там поставили на колени и имитировали расстрел. Стреляли рядом с ним. После этого его в этом состоянии увезли в ФСБ, где он давал показания", - рассказала адвокат корреспонденту издания Марии Эйсмонт.

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Напомним, крымскотатарского активиста Раима Айвазова задержали при пересечении админграницы с оккупированным Крымом ночью с 16 на 17 апреля. Российские власти обвиняют его в "участии в террористической организации".

Источник: https://censor.net.ua/n3126607
 
 
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Турция могла бы в ответ какому-нибудь туристу в звании полковника с пляжа Анталии по ушам надавать за такие издевательства над родственным народом...
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