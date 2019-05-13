 Митинг на Институтской: родственники Небесной Сотни требуют отложить строительство мемориала

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське радіо".

В сообществе "Сохранить Институтскую" в Facebook людей призывали прийти, чтобы "не дать разрушить места преступления и памяти".

"Не допустим разрушения места преступления и места памяти! Собираемся сегодня в 16.00 под мостом на Институтской. Все, кто имеет возможность, – приходите. Только наше действие и наше сопротивление смогут остановить вандализм и надругательство. Сегодня музей Майдана официально объявил о старте строительства – и сразу же начались работы. Тем временем, следственные эксперименты не завершены, Управление специальных расследований ГПУ разрешения на проведение работ не давало. Важно понимать, что следствие продолжается, следовательно, никто не имеет права помешать его проведению. Страшно и дико, что себя таким правом наделил... музей Майдана. Мы должны защитить память о Небесной сотне. Площадь зовет. 16.00, 13 мая. Вместе – сила", – говорится в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Генеральной прокуратуре "Громадському радіо" сообщили, что у них есть график проведения следственных экспериментов, и он был составлен до 8 мая. По словам следователей, последний эксперимент провели 6 мая, поэтому заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская направила соответствующее письмо.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня, 13 мая, в центре Киева на Аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по сооружению Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции. На место работ прибыли министр культуры Евгений Нищук и директор Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло, которые отметили, что по их информации правоохранители уже завершили проведение всех экспертиз и проведение строительных работ согласовала замгенпрокурора Стрижевская.

Также на Цензор.НЕТ: Работы на Институтской начались без ведома следователя и прокурора, - Горбатюк

При этом начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявляет, что работы по сооружению Музея Революции Достоинства начались без ведома следователя и прокурора, а следственные эксперименты до сих пор продолжаются и должны продолжаться еще не менее 2 недель.