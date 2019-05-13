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 Митинг на Институтской: родственники Небесной Сотни требуют отложить строительство мемориала

На ул. Институтской в Киеве собрались около 20 человек, в том числе родственники погибших во время расстрелов в феврале 2014 года. Они требуют отложить строительство Мемориала Героев Небесной Сотни до завершения следственных действий по делам расстрелов на Майдане.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське радіо".

В сообществе "Сохранить Институтскую" в Facebook людей призывали прийти, чтобы "не дать разрушить места преступления и памяти".

"Не допустим разрушения места преступления и места памяти! Собираемся сегодня в 16.00 под мостом на Институтской. Все, кто имеет возможность, – приходите. Только наше действие и наше сопротивление смогут остановить вандализм и надругательство. Сегодня музей Майдана официально объявил о старте строительства – и сразу же начались работы. Тем временем, следственные эксперименты не завершены, Управление специальных расследований ГПУ разрешения на проведение работ не давало. Важно понимать, что следствие продолжается, следовательно, никто не имеет права помешать его проведению. Страшно и дико, что себя таким правом наделил... музей Майдана. Мы должны защитить память о Небесной сотне. Площадь зовет. 16.00, 13 мая. Вместе – сила", – говорится в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: На аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по строительству Мемориала. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Генеральной прокуратуре "Громадському радіо" сообщили, что у них есть график проведения следственных экспериментов, и он был составлен до 8 мая. По словам следователей, последний эксперимент провели 6 мая, поэтому заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская направила соответствующее письмо.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня, 13 мая, в центре Киева на Аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по сооружению Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции. На место работ прибыли министр культуры Евгений Нищук и директор Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло, которые отметили, что по их информации правоохранители уже завершили проведение всех экспертиз и проведение строительных работ согласовала замгенпрокурора Стрижевская.

Также на Цензор.НЕТ: Работы на Институтской начались без ведома следователя и прокурора, - Горбатюк

При этом начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявляет, что работы по сооружению Музея Революции Достоинства начались без ведома следователя и прокурора, а следственные эксперименты до сих пор продолжаются и должны продолжаться еще не менее 2 недель.

Источник: https://censor.net.ua/n3126604
 
   
 Топ комментарии
 
Ты зелебобая кацапа?
Тут водки нет, мудель.
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Какие то странные эти якобы родственники. Чего они хотят? От кого? Если речь о наказании убийц - должны каждый день поджигать ГПУ и требовать на расправу Луценко с Горбатюком. А так они подыгрывают стремлению ГПУ "расследовать" это дело еще 50 лет.
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Ты зелебобая кацапа?
Тут водки нет, мудель.
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У них до сих пор мозоли на указательном пальце от курка - сам видел
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да, именно поэтому все снайперы с беркутнёй сбежала в Крым, а оттуда в рашку
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Я проорала с этого придурка Парубия,когда ему на суде по Яныку,предъявили это фото и спросили,а что вы делали в окружении этих товарищей?И как он начал брехать,что это фотомонтаж!А ему видео на!А он этих масочников на видео хорошо так сопровождает и в автобусик садит,когда у них спрашивают,а что у вас в футлярах за оружие?А они шутники оказывается.Говорят музыкальные инструменты у нас там.Интересно сколько людей убили из этих" музыкальных инструментов"?!Не об этом ли говорил Гордон,когда сказал,что украинцы будут плакать узнав,кто убивал людей на Майдане!
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Какие то странные эти якобы родственники. Чего они хотят? От кого? Если речь о наказании убийц - должны каждый день поджигать ГПУ и требовать на расправу Луценко с Горбатюком. А так они подыгрывают стремлению ГПУ "расследовать" это дело еще 50 лет.
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все правильно...только луценку вычеркни.бо там первым был генпрокурор от "свободы" Мітинг на Інститутській: родичі Небесної Сотні вимагають відкласти будівництво меморіалу - Цензор.НЕТ 6103
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Да какие родственники!
Там не было киевлян!
Это дежурные активисты за деньги бузят.
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А причем тут Горбатюк?Луценко,Парубий,Порошенко,Кличко,Яценюк,кто там у нас ещё с Майдана во власть пришел без кулі у лобі?!Или это Горбатюк со снайперами на видео заснят?А на видео у нас Парубий!А в чьем правительстве эта гнида?До сих пор мучает вопрос,почему ни одного политика из имеющихся сейчас при власти, не застрелили?
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Да не будет никакого "расследования дела майдана" - построят памятник и все на том. За пять лет так и не нашли кто конкретно давал кому приказ стрелять, кроме "наказ злочинного панды Януковича".
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за 5 лет на Майдане время и погода стерли все следы...
а вот фото-видео доказательства надо собирать и хранить...тщательно
как и документировать воспоминания тех, кто еще жив и помнит...
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при современном развитии 3D анимации не нужно никаких натурных исследований.все углы обзора,прицеливания,трассы и дальности рассчитываются по мановению пальца.а гильзы и застрявшие пули из домов и деревьев давно выковыряны и хранятся в прокуратуре.
просто кому то надо в очередной раз поджечь родственников.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМитинг на Институтской: родственники Небесной Сотни требуют отложить строительство мемориала
 
 
 
 
 
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