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 Ни слова о европейских устремлениях, ни даты следующего саммита, ни торжественного заявления, - Йозвяк о 10-летии Восточного партнерства

Постоянный корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк рассказал о промежуточных результатах саммита по случаю 10-летия Восточного партнерства, который проходит в Брюсселе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Йозвяка в Twitter.

"Ни слова о европейских устремлениях, не установлена дата следующего саммита ВП, а торжественное заявление сведено к "выводам председателя". Именно такую ценность имеет Восточное партнерство в данный момент", - написал журналист.

Ни слова о европейских устремлениях, ни даты следующего саммита, ни торжественного заявления, - Йозвяк о 10-летии Восточного партнерства 01

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Напомним, сегодня в Брюсселе открылся саммит по случаю 10-летия Восточного партнерства, на котором министры иностранных дел стран Восточного партнерства планировали подвести итоги прогресса, достигнутого в рамках ранее одобренного плана работы "20 результатов до 2020 года".

Источник: https://censor.net.ua/n3126601
 
 
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Все постепенно превращено в фуфло с тихим попилом денег. Начиная с ООН и ОБСЕ и заканчивая этим ВР. Куда катится мир?
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А чего вы ждали от наследия ОВД? Ни СЭВ, ни ВЛКСМ, ни ВССО так и не были поставлены на службу УССР, а их наследие разворовано олигархатом. ВР обслуживает воров под видом ООО и АО, которые даже не платят налоги и зарегистрированы бог весть где, а ООН смотрит сквозь пальцы на боевые действия между государственными ОПГ, представители которых входят в ОБСЕ.
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Это потому что все министры и Президенты стран ЕС стояли в очереди чтобы в Петенькой встретиться и обсудить с ним судьбы мира, армию ну и Томос конечно, как же без него. Слава Порошенко!
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Нехотя и уныло отбыли номер... За это рашка взяток не даёт, вот и нету энтузиазизма, понимаете.
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Какое может быть партнерство с ЕС Беларуси и Амрении? Нужн бежать из этой компании.
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Європа втомилась. Від самої себе дорогої. А Росія - ні. Китай - ні.
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Такое впечатление, что на саммит сам Зеленский приперся, не?
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Ну, мало чого доводиться чекати від "Східного партнерства" коли всі східні країни-учасниці зіштовхнулися з кацапською агресією.
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Какие промежуточные результаты??, им бы Северный поток достроить!)
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европейцам абсолютно плевать на Украину и прочие страны бывшего совка.
только дешевые ресурсы их интересуют и всё.
это ж не к ним москали припёрлись, не их территории оккупированы, не их граждане погибают.
ну что за наивняк? я думал, что после многократных "глубоких обеспокоенностей" и постройкой всяких северных потоков до всех реальное положение дел дойдёт
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Им и Греции и прочих португалий хватает. Хитрожопые пиндосы(греки) себе выцыганили 200млрд., как писало. около 10-ти наших бюджетов(!)
Сразу видно что православные - сортир во дворе золотой, а сам в сандалиях зимой Ні слова про європейські прагнення, ні дати наступного саміту, ні урочистої заяви, - Йозвяк про 10-річчя Східного партнерства - Цензор.НЕТ 4228
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНи слова о европейских устремлениях, ни даты следующего саммита, ни торжественного заявления, - Йозвяк о 10-летии Восточного партнерства
 
 
 
 
 
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