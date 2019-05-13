 Евросоюз понимает, что персональными санкциями не должно закончиться, - Климкин о российских паспортах в ОРДЛО

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин после встречи с европейскими министрами в рамках встречи "Восточного партнерства" в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадское".

Также Климкин заверил, что нашел понимание со стороны европейских коллег.

"Европейский союз понимает, что на этот раз какими-то формальными, персональными санкциями ничего не должно закончиться. Потому что это будет то, что у нас называют "зрада". Если еще 10, 20, 50 человек поставим под санкции - это будет не ответ", - заявил он.

В то же время, Климкин признал, что единства по противодействию россиянам пока нет.

"Должен быть системный ответ. К сожалению, пока что есть разные мнения (о сущности новых ограничений), но хорошо, что мы начали двигаться к такому ответу", - заявил он.

Министр также отметил, что проблема раздачи российских паспортов актуальна также для отдельных государств-членов ЕС.

"Это мегапроблема для нашей национальной безопасности. Но разве для Латвии или Эстонии это не проблема?", - подчеркнул глава украинского МИД.

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Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

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29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.