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Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины, За рубежом
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 Евросоюз понимает, что персональными санкциями не должно закончиться, - Климкин о российских паспортах в ОРДЛО

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Европейский Союз должен согласовать системный ответ на решение РФ о раздаче российского гражданства жителям оккупированных территорий Украины, поскольку только персональные санкции будут недостаточным ответом.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин после встречи с европейскими министрами в рамках встречи "Восточного партнерства" в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадское".

Также Климкин заверил, что нашел понимание со стороны европейских коллег.

"Европейский союз понимает, что на этот раз какими-то формальными, персональными санкциями ничего не должно закончиться. Потому что это будет то, что у нас называют "зрада". Если еще 10, 20, 50 человек поставим под санкции - это будет не ответ", - заявил он.

В то же время, Климкин признал, что единства по противодействию россиянам пока нет.

"Должен быть системный ответ. К сожалению, пока что есть разные мнения (о сущности новых ограничений), но хорошо, что мы начали двигаться к такому ответу", - заявил он.

Министр также отметил, что проблема раздачи российских паспортов актуальна также для отдельных государств-членов ЕС.

"Это мегапроблема для нашей национальной безопасности. Но разве для Латвии или Эстонии это не проблема?", - подчеркнул глава украинского МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готовит несколько сюрпризов для РФ в ответ на раздачу паспортов на Донбассе: некоторые будут делаться на уровне спецслужб, - Климкин

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

Читайте: Жители ОРДЛО с паспортами РФ не смогут получить пенсии и соцвыплаты со стороны Украины, - Фриз

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3126597
 
   
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Руский, с медалью у руского тестя "За Крым!", вякает о чем-то. О чем? Кто его уполномочил? Столько неадекватных и капитулянских заявлений в ленте ,что возникает вопрос - а где Порошенко? В инсулиновой коме?
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А ты бы что сделал и чего Климкин не сделал или сделал не так?
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Уволиться и назначить вместо себя украинца.
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Сложная работа с такими партнёрами...
Успехов Вам, Павел.
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Европейский Союз должен

США тоже...все тебе должны Евросоюз понимает, что персональными санкциями не должно закончиться, - Климкин о российских паспортах в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6313
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Да, ничего не должен, но что-то и даже существенного от них команде Порошенко удалось добиться.
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_Можно пари держать, что никаких существенных санкций от ЕС против рашки не будет вплоть до нападения на Польшу или страны Балтии. А потом уже будет поздно пить Боржоми.
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А Германия не напала на Польшу? Нет? Да? - Чего-ж нам не пойти по европейскому пути?))
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"персональными санкциями не должно закончиться" - опыт Крыма многих научил... ТОМОСУ, инаугурациям, выборам, борьбе с коррупцией В СЕБЕ. Пока НИКОГО НЕТ У ВЛАСТИ, Донбасс тихо станет российским. Сала Петриотам!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕвросоюз понимает, что персональными санкциями не должно закончиться, - Климкин о российских паспортах в ОРДЛО
 
 
 
 
 
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