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 Политика Украины
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 ВСК представит отчет о хищениях в армии 28 мая

Временная следственная комиссия Верховной Рады для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 до 2017 лет планирует 28 мая подвести итоги своей деятельности и подготовить отчет.

Об этом председатель ВСК Иван Винник сообщил на заседании комиссии в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Наше следующее заседание состоится ориентировочно 28 мая. Мы планируем подводить итоги нашей работы – и я предложу к утверждению конечный отчет. Мы будем просить затем председателя Верховной Рады поставить этот вопрос к рассмотрению, чтобы парламент определился, утверждать нашу работу или нет", – сказал Винник.

Напомним, 7 июня 2018 Рада приняла постановление о создании Временной следственной комиссии, которая будет расследовать хищения в ВСУ в 2004-2017 гг. Было определено, что срок деятельности временной следственной комиссии и срок представления ею отчета о проделанной работе на рассмотрение ВР составляет 6 месяцев со дня ее образования.

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6 декабря Рада утвердила отчет Временной следственной комиссии для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы и продлила срок ее деятельности еще на шесть месяцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3126595
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Про Свінарчуків та порошенка напишуть?
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Про мадам Грицацуеву, которая уничтожила ВСУ более, чем на 8 миллионов, чем у Свинарчуков.
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Я саме так і думав, що куплені мафією депутати-фальсифікатори вироблять нікчемний продукт! А Кравчука, Ющенка, Кучму та порошенка вже допитали по фактам продажу озброєнь до 2014 року?
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Вже скоро прийдеться допитувати порошенка, пашинського та інших ******* про закупівлі БМП-1 за завищеними в 10 раз цінами через офшори!
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Ты слишком самовозвеличил себя, когда сказал, что думаешь.
Ты "думаешь", что всё, как в сказке, как ты решил, так и будет, и все подчинятся твоим желаниям...
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Не переживай так. Про твого свинарчука-гриценка не напишуть - там 2014-19
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После инаугурации, чтобы знать - про кого рассказывать, а про кого - нет?
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раду уже распустят к этому времени?)
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председатель ВСК Иван Винник.... дальше статью можно не читать
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Главное во время следствия не выйти на самих себя (с)
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После победы Виктора Ющенко на президентских выборах в 2004 году Порошенко был назначен секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины. Во время политического кризиса на Украине в сентябре 2005 года, начавшегося из-за публичных взаимных обвинений украинских политиков в коррупции, Порошенко был уволен президентом
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этого петиного спеца по отчетам пора в утиль, даже по морде лица видно, что бабло одно главное, что его интересует, не говоря уже по фактам его воровства
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВСК представит отчет о хищениях в армии 28 мая
 
 
 
 
 
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