 ВСК представит отчет о хищениях в армии 28 мая

Об этом председатель ВСК Иван Винник сообщил на заседании комиссии в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Наше следующее заседание состоится ориентировочно 28 мая. Мы планируем подводить итоги нашей работы – и я предложу к утверждению конечный отчет. Мы будем просить затем председателя Верховной Рады поставить этот вопрос к рассмотрению, чтобы парламент определился, утверждать нашу работу или нет", – сказал Винник.

Напомним, 7 июня 2018 Рада приняла постановление о создании Временной следственной комиссии, которая будет расследовать хищения в ВСУ в 2004-2017 гг. Было определено, что срок деятельности временной следственной комиссии и срок представления ею отчета о проделанной работе на рассмотрение ВР составляет 6 месяцев со дня ее образования.

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6 декабря Рада утвердила отчет Временной следственной комиссии для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы и продлила срок ее деятельности еще на шесть месяцев.