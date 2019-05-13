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Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины
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Все про:Гриценко Анатолий (1323) Зеленский (1200) инаугурация (287)

 Гриценко высказался за "безотлагательную" инаугурацию Зеленского

Лидер партии "Гражданская позиция", экс-кандидат в президенты Анатолий Гриценко считает, что инаугурацию нужно провести "безотлагательно".

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Гриценко возмутило то, что ЕС не планирует вводить новые санкции против России за раздачу паспортов на оккупированном Донбассе.

"Евросоюз не планирует санкций после указа Путина о паспортизации в ОРДЛО: "Сейчас мы больше привержены к поиску диалога, а не к давлению, как это делает сама Российская Федерация", - общую позицию ЕС выразил министр иностранных дел Чехии. Это ответственная, адекватная вызовам политика европейцев? Нет. Это близорукая страусиная политика", – написал Гриценко.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Я дал ему большой пас - он его использовал как смог", - Садовый о Гриценко

"Значит, полагаться мы должны на самих себя, а для этого – укрепляться, во всех смыслах. И безотлагательно проводить инаугурацию – потому что Порошенко так и не доложили, что выиграл не он, скоро себе Героя или Генерала армии начнет присваивать", – подытожил политик.

Также на Цензор.НЕТ: Апаршин будет советовать Зеленскому назначить нового министра обороны

Источник: https://censor.net.ua/n3126594
 
   
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Гриценко-прем'єр міністр. Саме таким має бути прем'єр міністр під час війни!
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прям таки срочно..ага счась разогнались Зеля еще не начал даже потеть... Гриценко высказался за "безотлагательную" инаугурацию Зеленского - Цензор.НЕТ 5833
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О, торгувати військовою технікою Гриценко уміє.
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Петро краще торгує,навіть під час війни))
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Я в тебе питаю,хто купив,і хто керує компанією Рошен?
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Там опечатка. Компания Рошен купила и перепродала в десантные войска снайперские комплексы... Шож вы такие наивные!
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Предоставь доказательства, а не Лахту, что перепродал.
Гриценко висловився за "невідкладну" інавгурацію Зеленського - Цензор.НЕТ 7181

Покажи, зе-свинья, где он перепродал.
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а скількі він податків не заплатив виводячі прибутки в офшори?
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На Президента Гриценко вже не піде, а військовою технікою торгують виключно Президенти!
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Ты идиот, или порохобот.Для меня это все едино. Министр обороны( фамилия не важна) лишен полномочий что дибо продавать.Вам (порохоботам) важно человека обгадить( фамилия не важна).
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Ох! А Апаршин так рвав жилу за Зеленського. Певно не знав що не зможе торгувати. Гриценко высказался за "безотлагательную" инаугурацию Зеленского - Цензор.НЕТ 7630
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😀Ты или идиот...или зебил...хотя это одно и тоже...
Без визы министра никто и ничего продать не может...а если оно подмахивало не читая...то кто ему доктор...
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Тим більще, що зараз техніки стальки... як ніколи не було.
В когось ручонки *********.
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И пальчиком погрозил. Сразу видно настоящего полковника.
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от же ж шльондра усата) везде успевает
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Ховайся в жито від такого дуету - сСанич и чесний (як прем'єр)...
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Рейтинг падает и надо успеть власть захватить, как это сделал Лукашенко?
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всё ту же, со своим другом апарышем будут продавать "надлишкове майно зсу", вон джавелины без дела лежат...
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это серьёзная заявка на будущую коалицию
браво старик грицацев
еще юлька пообещала вписаться + березюк чего то сегодня пробубнил
228 голосов будет если шо?
может даже рыги дернуться пока рейтинг на пике и зе не послал пуйла открытым текстом
... а шо "гомосеки" говорят?) ляшки + грицацуевцы + бют + самонемичь наберут 228?
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Затримка інавгурації можно оцінити як державний заколот,Петро не боїться ще однієї кримінальної статьї,чи для нього вже на одну більше,на одну меньше не важливо?
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Головне щоб новий Генпрокурор не забув,а забуде ми йому нагадаємо))
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Петя: "Я легитимный"... Если эта тварь откажется уходить, то доведёт страну до хаоса и кровопролития! А довольный этим путлер шанса не упустит и использует на все сто.
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Разводящий)…Пётр Алексеевич, естественно, имеет отличный запасной вариант. И он точно намерен в итоге получить сатисфакцию.

Не через год, конечно. Уже осенью. А вся его сегодняшняя активность, хотя и имеет в том числе и некоторый психиатрический аспект, тем не менее играет сугубо отвлекающую роль. Он как бы создаёт иллюзию, что категорически не хочет уходить и потому нас ждёт страшная «битва» за полномочия для нового президента)…

На самом деле он готовится переформатировать систему внутриэлитных взаимоотношений и несколько иначе расставить акценты влияния). Чуть упрощу… Сделать центром принятия решений обновлённый парламент и Кабмин, во главе которого он и должен будет реинкарнироваться с прежними «царскими полномочиями».

Игра простая как две ломанные копейки… Отвлечь внимание многоэтажными pr-хайпами, сохранить резко конфронтационный атмосферу в обществе, устроить несколько грандиозных падений (явно обозначенный конфликт между Епифанием и… Филаретом с риском отзыва Томоса - одно из таких падений), удержать под контролем Прокуратуру и частично СБУ. Летом/осенью провести мощную парламентскую кампанию практически под теми же раскольническими лозунгами и попытаться обмануть экзальтированную публику тремя-четырьмя разными колоннами…

Первая: ребрендированный БПП, куда Петр Алексеевич цинично сбросит своих самых одиозных друзей и прочих помощников (их же нельзя оставить неприкаянными). Возьмёт эта колонна что/то или не преодолеет даже проходной барьер - его это мало волнует…

Читайте также: Гройсман поделился впечатлениями от встречи с Зеленским
Вторая: основная же ставка будет сделана на двойственный ультрапатриотический союз Вакарчук/Порошенко и на масштабную накачку Западной Украины громкими, но фиктивными антиреваншистскими кричалками. Это на самом деле будет не сложно, так как весь тамошний патриотический электорат до осени точно не выйдет из состояния пропагандистской неадекватности…

Третья колонна: группа… Гройсмана и прочих обманутых юношей с горящими глазами. Возможно сюда же немножко добавят прожжённых «организаторов» из турчиновской части НФ, чтобы решить проблему избирательных штабов… Владимир Борисович, естественно, несколько дистанцируется сейчас от порошенковского фейкового ультрапатриотизма и пытается рассказывать о себе как о государственнике)… Будет и несколько колонн поменьше. Типа «старых новых» Смешко…

Но главное сейчас… не допустить «убийства» мажоритарки, которая и только которая позволит реально добрать много «своих» под будущую коалицию. Для этого, собственно, сейчас и шумит «братва Порошенко». Отвлекая внимание… А вот после того, как это все будет отработано сценарно, ПА триумфально заходит в парламент и становится премьером с расширенными полномочиями. И тогда «сказочный мальчик» Зеленский вместе с Коломойским, самоназванным «другом Бога», лениво раздающим должности, начинают радостно прыгать по… раскалённой сковородке. Пытаясь догнать поезд, который раскочегаривает неутомимый господин П…

Михаил Подоляк

https://antikor.com.ua/articles/303492-mihail_podoljak_petr_alekseevich_imeet_otlichnyj_zapasnoj_variant
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Якщо цього діяча призначать меністром армія просто зорбіжиться цей папуас втікає від військових як тарган дуже непорядна людина
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Вже рощбігажится аісоя вибррів лбди праутичнр не ідутт в ііськомати і масово пмгуит рапорти на весеу в арсії будк прлрвина
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Вы, дедушка, что то рано пыхать начали. Закон про коноплю ещё только на рассмотрении! Глядите не спалитесь а то примут не взирая на возраст и пенсии лишат...
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Садовий - нє?
Ще яка мразь не підписалась?
Новінський?
Бойко?
Мертвечук?
Шуфрич?

Юдька?
Бондар?

%уйло?
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прямо отсюда нас всех фейсбучит
Гриценко высказался за "безотлагательную" инаугурацию Зеленского - Цензор.НЕТ 2268
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Украине нужен ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ, а ГЛАВНОТОРГУЮЩЕГО под трибунал за измену, предательство и дезертирство!
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А що було при міністрі оборони Гриценку? 1-2 людини працювали у військкоматі, навіть на прибиральниць не виділяли коштів. Ото ж чому дивуватись тому, що сталось у 2014 ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГриценко высказался за "безотлагательную" инаугурацию Зеленского
 
 
 
 
 
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