 Гриценко высказался за "безотлагательную" инаугурацию Зеленского

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Гриценко возмутило то, что ЕС не планирует вводить новые санкции против России за раздачу паспортов на оккупированном Донбассе.
"Евросоюз не планирует санкций после указа Путина о паспортизации в ОРДЛО: "Сейчас мы больше привержены к поиску диалога, а не к давлению, как это делает сама Российская Федерация", - общую позицию ЕС выразил министр иностранных дел Чехии. Это ответственная, адекватная вызовам политика европейцев? Нет. Это близорукая страусиная политика", – написал Гриценко.
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"Значит, полагаться мы должны на самих себя, а для этого – укрепляться, во всех смыслах. И безотлагательно проводить инаугурацию – потому что Порошенко так и не доложили, что выиграл не он, скоро себе Героя или Генерала армии начнет присваивать", – подытожил политик.
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Покажи, зе-свинья, где он перепродал.
Без визы министра никто и ничего продать не может...а если оно подмахивало не читая...то кто ему доктор...
В когось ручонки *********.
браво старик грицацев
еще юлька пообещала вписаться + березюк чего то сегодня пробубнил
228 голосов будет если шо?
может даже рыги дернуться пока рейтинг на пике и зе не послал пуйла открытым текстом
... а шо "гомосеки" говорят?) ляшки + грицацуевцы + бют + самонемичь наберут 228?
Не через год, конечно. Уже осенью. А вся его сегодняшняя активность, хотя и имеет в том числе и некоторый психиатрический аспект, тем не менее играет сугубо отвлекающую роль. Он как бы создаёт иллюзию, что категорически не хочет уходить и потому нас ждёт страшная «битва» за полномочия для нового президента)…
На самом деле он готовится переформатировать систему внутриэлитных взаимоотношений и несколько иначе расставить акценты влияния). Чуть упрощу… Сделать центром принятия решений обновлённый парламент и Кабмин, во главе которого он и должен будет реинкарнироваться с прежними «царскими полномочиями».
Игра простая как две ломанные копейки… Отвлечь внимание многоэтажными pr-хайпами, сохранить резко конфронтационный атмосферу в обществе, устроить несколько грандиозных падений (явно обозначенный конфликт между Епифанием и… Филаретом с риском отзыва Томоса - одно из таких падений), удержать под контролем Прокуратуру и частично СБУ. Летом/осенью провести мощную парламентскую кампанию практически под теми же раскольническими лозунгами и попытаться обмануть экзальтированную публику тремя-четырьмя разными колоннами…
Первая: ребрендированный БПП, куда Петр Алексеевич цинично сбросит своих самых одиозных друзей и прочих помощников (их же нельзя оставить неприкаянными). Возьмёт эта колонна что/то или не преодолеет даже проходной барьер - его это мало волнует…
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Вторая: основная же ставка будет сделана на двойственный ультрапатриотический союз Вакарчук/Порошенко и на масштабную накачку Западной Украины громкими, но фиктивными антиреваншистскими кричалками. Это на самом деле будет не сложно, так как весь тамошний патриотический электорат до осени точно не выйдет из состояния пропагандистской неадекватности…
Третья колонна: группа… Гройсмана и прочих обманутых юношей с горящими глазами. Возможно сюда же немножко добавят прожжённых «организаторов» из турчиновской части НФ, чтобы решить проблему избирательных штабов… Владимир Борисович, естественно, несколько дистанцируется сейчас от порошенковского фейкового ультрапатриотизма и пытается рассказывать о себе как о государственнике)… Будет и несколько колонн поменьше. Типа «старых новых» Смешко…
Но главное сейчас… не допустить «убийства» мажоритарки, которая и только которая позволит реально добрать много «своих» под будущую коалицию. Для этого, собственно, сейчас и шумит «братва Порошенко». Отвлекая внимание… А вот после того, как это все будет отработано сценарно, ПА триумфально заходит в парламент и становится премьером с расширенными полномочиями. И тогда «сказочный мальчик» Зеленский вместе с Коломойским, самоназванным «другом Бога», лениво раздающим должности, начинают радостно прыгать по… раскалённой сковородке. Пытаясь догнать поезд, который раскочегаривает неутомимый господин П…
Михаил Подоляк
https://antikor.com.ua/articles/303492-mihail_podoljak_petr_alekseevich_imeet_otlichnyj_zapasnoj_variant
Ще яка мразь не підписалась?
Новінський?
Бойко?
Мертвечук?
Шуфрич?
Юдька?
Бондар?
%уйло?