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Все про:пираты (514) киберполиция (149) Демедюк (15)

 За месяц киберполиция прекратила деятельность более 30 пиратских ресурсов, - Демедюк

8 апреля киберполиция начала операцию "Пираты" по противодействию преступлениям связанным с нарушением авторских прав. По ее результатам была прекращена деятельность ряда пиратских онлайн-кинотеатров, начато 19 уголовных производств.

Об этом сегодня, 13 мая, сообщил начальник Департамента киберполиции Сергей Демедюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

В течение операции работники киберполиции прекратили деятельность более 30 пиратских онлайн-кинотеатров. Кроме того, по материалам киберполиции было начато 19 уголовных производств в сфере нарушения прав интеллектуальной собственности, в частности, 4 лицам уже сообщено о подозрении.

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Кроме того, в период проведения операции в суд впервые направлено дело в отношении молодого человека, который снимал премьерные показы кинофильмов в кинотеатрах и продавал эти видео для распространения на пиратских сайтах. Дело было квалифицировано по ч. 1 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) УК Украины. Сейчас жителю города Кривой Рог грозит до двух лет тюрьмы.

Также во время операции работники киберполиции разоблачили двух братьев в создании ряда пиратских ресурсов. Ежедневно их ресурсы посещало более 100 тысяч человек, а доходы от рекламы достигали 2 тысяч долларов ежемесячно.

На Львовщине пресечена деятельность 13 пиратских ресурсов, которые создал местный житель. Основным заработком для него было поддержание работы этих ресурсов для размещения на них платной рекламы.

На территории Донецкой, Черновицкой и Николаевской области работники киберполиции задокументировали деятельность лиц, которые в течение длительного времени устанавливали и настраивали оборудование незаконной ретрансляции тысячи телеканалов. Среди них были обнаружены и запрещенные на территории Украины российские телеканалы.

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"Окончание проведения операции не означает, что работа в этом направлении прекращается. Мы продолжаем проводить мероприятия по выявлению так называемых пиратов и готовы к взаимодействию с правообладателями для реагирования на факты нарушения их прав. Поэтому призываем заинтересованные стороны к сотрудничеству в противодействии пиратству", - отметил Сергей Демедюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3126592
 
 
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І це правильно! Вірно ж, зЄ!лєбоби? Епоха бідності закінчилася - тепер весь контент офіційно за гроші.
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А коли припинять діяльність піратського пішохідного моста в Києві?
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Ой! Там такая мутная швейцарская дамочка, что будь она композитором, то доковыривалась бы до любого музыкального произведения, мотивируя это тем, что использованы те же ноты, что использует она.
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Порохобецили з використанням кібертерору, творіння Офшоренка, вже перекрили всі можливості бідних українців отримувати знання. То причому Зеленський у знищення інтелекту нації пороховатними мерзотниками? Він на відміну від ставлеників Офшорненка на намагається у дітей красти доступ до знань.
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Это на фото их сервак? М-да видать притон бомжей накрыли которые нашли пиратские видео диски на помойке
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Только с пиратскими научно-техническими книгами не очень старайтесь
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Задача Офшоренка и его пособников как раз в этом и состоит - перекрыть доступ к знаниям и сделать всех рабами, чтоб и мыслей не было убегать в ЕС или Канаду, не зря он с Путлером борд сделал - они близки по целям, все во имя олигархии.
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Це ж що тепер ?
Навть фільму безкоштовно не подивишся ? За месяц киберполиция прекратила деятельность более 30 пиратских ресурсов, - Демедюк - Цензор.НЕТ 7427
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Нет это значит бедные не смогут получить бесплатно необходимые технические знания, и будут вынуждены горбатиться на заводах олигархов, Порохономика - в действии.
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прекратили б уже вот эту деятельность пороботов - попиредникив...
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... погано ховались.
да й сервери треба в атлантиці відкривати.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа месяц киберполиция прекратила деятельность более 30 пиратских ресурсов, - Демедюк
 
 
 
 
 
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