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 Политика Украины
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 Украина готовит несколько сюрпризов для РФ в ответ на раздачу паспортов на Донбассе: некоторые будут делаться на уровне спецслужб, - Климкин

Украина готовит несколько "сюрпризов" в ответ на решение России об упрощении выдачи российского гражданства украинцам, некоторые из них будут делаться на уровне спецслужб.

Об этом заявил на брифинге в Брюсселе министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На самом деле будет несколько сюрпризов, я не буду их оглашать. Есть идеи, связанные с применением практических, технических вещей в биометрике. Есть идеи, связанные со следующей переписью. То есть очень-очень много вещей. Мы их сейчас консолидируем. Есть идеи, которые вы вообще не услышите, - они будут делаться на уровне спецслужб, а есть идеи, которые вы в ближайшее время услышите", - сказал Климкин.

Он добавил, что Украина сейчас пытается так выстроить системный ответ на "паспортные" действия России, чтобы это было наиболее эффективно по времени.

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Климкин также сообщил, что разговаривал с министрами стран ЕС о необходимости системного консолидированного ответа, поскольку такие действия РФ являются угрозой не только для стран-соседей России, а для всего Европейского Союза.

"Я немецком министру (иностранных дел. - Ред.) сказал - там (в ФРГ. - Ред.) есть два миллиона русскоязычных, ну давайте посмотрим, сколько у них (российских. - Ред.) паспортов", - отметил глава МИД.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

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29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3126591
 
 
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коли так, то навіщо про це заздалегідь повідомляти?
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главное построить концентрационных фильтрационных лагерей побольше когда перестанут стрелять Украина готовит несколько сюрпризов для РФ в ответ на раздачу паспортов на Донбассе: некоторые будут делаться на уровне спецслужб, - Климкин - Цензор.НЕТ 7395
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Оно логопеда наняло? Вечно не понятно, что это порохоботское чмо брешит.
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главное построить концентрационных фильтрационных лагерей побольше когда перестанут стрелять Украина готовит несколько сюрпризов для РФ в ответ на раздачу паспортов на Донбассе: некоторые будут делаться на уровне спецслужб, - Климкин - Цензор.НЕТ 7395
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Украина готовит несколько сюрпризов для РФ в ответ на раздачу паспортов на Донбассе: некоторые будут делаться на уровне спецслужб, - Климкин - Цензор.НЕТ 7291
опять?)
только на этот раз с украинским паспортом?)
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Оно логопеда наняло? Вечно не понятно, что это порохоботское чмо брешит.
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Умиляет меня кацап Климкин, показушно борющийся с кацапстаном
Наверняка вскоре с новой властью этот сбежит на историческую родину..
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брешЕт - это I спряжение глагола,
найми себе репетитора
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коли так, то навіщо про це заздалегідь повідомляти?
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учись, зебіл, справжній проукраїнській політиці!...
Але: він може тільки членом...
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Как он задолбал, вали уже обратно в рашку бухать с тестем.
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Надоело это картавое пГавительство...
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Умиляет меня кацап Климкин, показушно борющийся с кацапстаном
Наверняка вскоре сбежит на историческую родину..
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перекрыть все кпвв к куям собачьим
всвязи с выдачей расейских паспортов
во избежание проникновения на нашу территорию враждебных элементов
имхо это был бы лучший ответ сепарам за паспорта агрессоров
открыть после того как наши вернут под контроль границу с орками
пусть х9йлу спасибо скажут
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о сюрпризах не надо говорить-хвастаться заранее...
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Блеф - поведение в покере, создающее у противника впечатление, будто у вас на руках гораздо более сильная карта, чем есть на самом деле (тем самым обманывая и пугая их, заставляя бросить карты в вашу пользу)
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скіль коментувачів ненавидять не так самого Клімкіна як ті збитки, які були нанесені росєюшці ))
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Да они просто свои копейки отрабатывают. Причем вяленько как-то.
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климкин пукнет а свыня насере у дверей посольства
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То вже Зєля буде вирішувати. А він своє слово сказпукнув.
Украина готовит несколько сюрпризов для РФ в ответ на раздачу паспортов на Донбассе: некоторые будут делаться на уровне спецслужб, - Климкин - Цензор.НЕТ 6494
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Не, лучше оставим всё как есть при Порошенко. Экономика в жопе, народ разбегается и будем с Лугандонцами из пушек перестреливаться друг по другу через устоявшуюся границу.
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Если бы это сказал не Климкин, можно было бы заинтриговаться...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина готовит несколько сюрпризов для РФ в ответ на раздачу паспортов на Донбассе: некоторые будут делаться на уровне спецслужб, - Климкин
 
 
 
 
 
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