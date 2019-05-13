 Украина готовит несколько сюрпризов для РФ в ответ на раздачу паспортов на Донбассе: некоторые будут делаться на уровне спецслужб, - Климкин

Об этом заявил на брифинге в Брюсселе министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На самом деле будет несколько сюрпризов, я не буду их оглашать. Есть идеи, связанные с применением практических, технических вещей в биометрике. Есть идеи, связанные со следующей переписью. То есть очень-очень много вещей. Мы их сейчас консолидируем. Есть идеи, которые вы вообще не услышите, - они будут делаться на уровне спецслужб, а есть идеи, которые вы в ближайшее время услышите", - сказал Климкин.

Он добавил, что Украина сейчас пытается так выстроить системный ответ на "паспортные" действия России, чтобы это было наиболее эффективно по времени.

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Климкин также сообщил, что разговаривал с министрами стран ЕС о необходимости системного консолидированного ответа, поскольку такие действия РФ являются угрозой не только для стран-соседей России, а для всего Европейского Союза.

"Я немецком министру (иностранных дел. - Ред.) сказал - там (в ФРГ. - Ред.) есть два миллиона русскоязычных, ну давайте посмотрим, сколько у них (российских. - Ред.) паспортов", - отметил глава МИД.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

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29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.