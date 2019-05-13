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 Политика Украины
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Все про:МВФ (2665) Довбенко (2)

 Миссия МВФ прибудет в Украину 21 мая

На следующей неделе, 21 мая, в Украину прибудет миссия Международного валютного фонда.

Об этом в ходе согласительного совета 13 мая сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Со следующей недели, с 21 мая, в Украину приезжает миссия МВФ работать на протяжении двух недель", – сказал он.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", миссия также может провести очередные консультации с Украиной относительно IV статьи устава МВФ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина может получить транш МВФ в 2019 году, это зависит от сотрудничества между правительством, президентом и парламентом, - Климпуш-Цинцадзе

Как сообщалось, новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как остальные средства должны быть предоставлены по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3126589
 
 
 Топ комментарии
 
МВФ воочию решили на этот цырк с клованом глянуть, не веря поди шо у нас тут такое избрали гарантом ?
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Бляяя! Зебеня свой буряковый свитер постирал! Не досохнет ведь! В чем будет МВФ встречать? Опять в пижамной майке? Миссия МВФ прибудет в Украину 21 мая - Цензор.НЕТ 1159
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*****! Зебеня свой буряковый свитер постирал! Не досохнет ведь! В чем будет МВФ встречать? Опять в пижамной майке? Миссия МВФ прибудет в Украину 21 мая - Цензор.НЕТ 1159
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МВФ воочию решили на этот цырк с клованом глянуть, не веря поди шо у нас тут такое избрали гарантом ?
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И тут же пусть едет обратно. В Украине столько денег, что МВФ можно с их якобы (якобы!) подачками можно смело посылать.
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Боже! А с кем они будут разговаривать? С "конченным" или "не инагурированным"?
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У него диабет. Порошенку врачи запретили пить.
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всего восемь дней у нового президента, чтобы изучить расшифровку аббревиатуры МВФ и разницу между нею и ВМФ. очкую.
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Абревиатура не имеет значения. Ростовщики - это суть.
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та не очкуй. Просто почитает вопросы с интернета к МВФ. Сто раз так делал...
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Кабы Зебеня не перепутал слова с 95го , слова с " Слуги народа " и слова своей команды поводырей .
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эта та самая которая Пете за пакость в КС по отмазке ворюг бабла не дает еще с до Нового Года ?
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Та самая...не переживай...другой нет...
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а я и не переживаю , правильно делают ... ворюгам бабки давать незяяяяяяяяяя Місія МВФ прибуде в Україну 21 травня - Цензор.НЕТ 5099
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Бл#ха муха... скоро бабки пилить... а булаву то ещё не дали су#ки!
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Як приїдуть, так і поїдуть.
Гройсмана шкода...
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А зачем7

преЗе!дент голобородь... тьфу ты, зеломойский разве не посылал МВФ нах? Разве треть зелебоб не голосовала против " понабирались кредитів - ще онукам-правнукам віддавати"?
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этто крутто...надо же,удивил европейца.президент Украины говорит украинскою Місія МВФ прибуде в Україну 21 травня - Цензор.НЕТ 9494
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падымаем тарыфы и газ покупаем тольке в америки
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Так вот почему зЕ так булаву хочет. Наверное пошлет "супостата" подальше и все конец епохи ка и обещал.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМиссия МВФ прибудет в Украину 21 мая
 
 
 
 
 
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