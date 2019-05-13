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 "Ветеранская палатка": впервые на "Книжном Арсенале" представят локацию с произведениями о войне на Донбассе

На Международном фестивале "Книжный Арсенал", который будет проходить в Киеве с 22 по 26 мая, впервые появится уникальное пространство под названием "Ветеранская палатка", где будут представлены книги авторства ветеранов украинско-российской войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Ветеранская палатка" - это далеко не условное пространство. Впервые среди внутреннего двора Арсенала будет установлена настоящая армейская палатка с соответствующими элементами армейского оборудования. В этом пространстве будут собраны книги украинских защитников.

В первый день фестиваля пройдет презентация "Ветеранской палатки". Также в течение 22-26 мая состоятся следующие мероприятия - дискуссия о военной литературе, автограф-сессия и общение с авторами книг", - говорится в пресс-релизе мероприятия.

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"Впервые будет звучать вопрос ветеранской книги не как составляющей общего украинского пространства, а самой по себе. Уверена, что книга - это оружие, особенно в наших современных условиях. Это оружие, которое меняет страну, людей, окружающий мир. Печатное слово не только делает образованными и воспитывает, оно также делает нас неравнодушными", - отметила на посвященной данному событию пресс-конференции министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

Сообщается, что в палатке представят около 50 изданий от авторов-ветеранов.

Источник: https://censor.net.ua/n3126588
 
   
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в Харкові, під мерією бені/гепи виставте аналогічну...
Ну, і в Кривому - заодно...
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Ветеранская палатка": впервые на "Книжном Арсенале" представят локацию с произведениями о войне на Донбассе
 
 
 
 
 
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