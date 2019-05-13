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Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины, Общество
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Все про:иудеи (13) оккупация (6795) религия (748) Филарет (401) мусульмане (222) Шевчук Святослав (60) Онуфрий (56)

 "Луганск, Донецк и Симферополь, мы помним и молимся о вас", - религиозные лидеры Украины обратились к жителям оккупированных территорий. ВИДЕО

Лидеры основных религиозных общин Украины выступили с совместным обращением к жителям оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской области после встречи с новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским и призвали к прекращению боевых действий и примирению.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеоролик, в котором лидеры различных религиозных конфессий Украины обращаются к жителям оккупированных Крыма и Донбасса, размещен на странице Зеленского в соцсети Facebook

Среди обратившихся - почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет, глава УПЦ МП митрополит Онуфрий, глава УГКЦ Святослав (Шевчук), духовные лидеры мусульман Украины и представители Совета раввинов Украины.

Стоит отметить, что среди обратившихся нет главы ПЦУ Епифания. Напомним, недавно Филарет заявил, что Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия нарушает религиозные свободы в оккупированном Крыму и на Донбассе, - США

Источник: https://censor.net.ua/n3126586
 
   
 Топ комментарии
 
К примирению? Целоваться в засос будем? А погибших наших украинцев они воскрешат?
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скажите лучше, на колени перед кем становиться - перед сепарами или перед хуйлом?
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Зеленський зустрівся з Епіфанієм, Філаретом та Онуфрієм
І чомусь зразу починається лебедина пісня Філарета про відродження УПЦ КП і таке інше. Дуже дивно...
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А местная "єліта" каже шо их всех треба поубивати "Луганск, Донецк и Симферополь, мы помним и молимся о вас", - религиозные иерархи Украины обратились к жителям оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 6122
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Это совок в головах у которых бабы ещё нарожают
Они не понимают что люди - самый ценный и не так просто возобновляемый ресурс
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Вдарили мокші по правій щоці, а ми підставимо ліву щоку. І попросимо примирення. Можемо і контрибуцію заплатити. Так виходить.
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Тут речь вообще не о мокшах а о гражданах Украины - жителях оккупированных территорий
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Я извиняюсь о ком?А они себя таковыми считают?Судя из передачь"Донбасс реалии",эти"украинские граждане"знать не хотят ни чего про Украину.Максимальный лэвел,это кого же они,тобишь мы,выберут себе в президенты...Убийцу Порошенко,как они считают или клоуна Зеленского?И с кем им,тобишь нам,будет ещё хуже,чем сейсач.Это мнение тех,кто хоть как-то думает об Украине.Остальные или не думают,или ненавидят лютой ненавистью всю Украину и её жителей!Разве что старики,которые еле доползают до украинских территорий за пенсией,мечтают чтобы скорее закончилась война и вспоминают,как хорошо было,когда её не было.Но если и этим перестанут пенсии платить(как предлагает команда Пороха),которые они кстати заработали,то и эти будут проклинать Украину!За все выпуски этой программы,человек 10 наберётся,которые хоть слово хорошее сказали про Украину и о ней как-то там думают.А уже дети пятилетние выросли,которые знают,что Украина-это враг!Об остальной толпе полусумасшедших малолеток рассказывать надо?А о их родителях?Граждане Украины,мля.Вернутся они и что? Всё это время не работав и в ближайшие годы тоже работы не предвидется,не заработав стаж,какую пенсию они получат от Украины и за что они жить будут?Исходя из новых пенсионных реформ.А язык,на котором они ни когда не хотели говорить,а тут нате вам поверх отсутствия пенсий и социальныз гарантий,нет языка,нет работы.И нах им Украина,если рашка им будет платить свою минималку,которая палюбэ больше украинской.Раньше Пете надо бяло думать,а не в войнушку играть и придумывать дебильные законы!
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"минималка на рашке больше чем украинская"

сколько вы времени прожили на рашке?
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Смотрела Крым реалии и Донбасс реалии,там рассказывли представители местных народов,что получают минималку рассейскую,которая больше,чем украинская.Но для крымских цен она скромная,а для даунбасса очень даже приемлемая.
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вот именно.

вы будете жить на России на её минималку в гривнах или в рублях?
Конечно в рублях.

маленький пример жития-бытия моей тёщи, которая существует-выживает на крыме.
пенсия 11 000 румпелей. Давайте переведите её в гривны и расплачивайтесь в гривнах на крыме.
Сможете?
Конечно нет!

так вот, ЖКХ на крыме за 2-х комнатную квартиру...... 5 500 румпелей, пенсия 11 000 румпелей.

Вот теперь и поживите. "Луганськ, Донецьк і Сімферополь, ми пам'ятаємо і молимося за вас", - релігійні лідери України звернулися до жителів окупованих територій - Цензор.НЕТ 6848
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милосердие-высшая форма справедливости...хотя, я бы их обнёс высоким забором с колючей проволокой...
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местная "єліта", то воины диванных фронтов "Луганск, Донецк и Симферополь, мы помним и молимся о вас", - религиозные иерархи Украины обратились к жителям оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 1136
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скрепами решили сепаров забросать?
имхо не поможет
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пробовали высокими пенсиями и соцвыплатами,безвизом и новыми паспортами...не получилось...теперь скрепы...но там набор аргументов большой,не на одного президента хватит...
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Ото і все....... Главнокомандуючий равінами "Луганск, Донецк и Симферополь, мы помним и молимся о вас", - религиозные иерархи Украины обратились к жителям оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 5224
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скажите лучше, на колени перед кем становиться - перед сепарами или перед ******?
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перед кадыровым и извиниться три раза за отца , за сына и за святога духа "Луганск, Донецк и Симферополь, мы помним и молимся о вас", - религиозные иерархи Украины обратились к жителям оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 6601
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от рояля к...Богу всего то один шаг, оказывается - только ширинку застегнуть "Луганск, Донецк и Симферополь, мы помним и молимся о вас", - религиозные иерархи Украины обратились к жителям оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 5232
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Хотите поговорить о Боге? "Луганськ, Донецьк і Сімферополь, ми пам'ятаємо і молимося за вас", - релігійні ієрархи України звернулися до жителів окупованих територій - Цензор.НЕТ 8614
Бог Он юморист, так смеется над нами, над верующими, которые не соблюдают заповеди, над миллиардерами, которые строят у себя "каплычки" в имениях и приводит к власти атеиста еврея, даже у атеиста может быть чище душа, чем у лицемерных верующих
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В приемной Порошенка сидит ждет указаний. Вроде ручная собачка, что от него ждать?
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Эпифаний теперь - Термос, вместо него безумный дед Филарет.

Вот так, малята, идиоты у нас те только три четверти избирателей. но и духовные пастыри "Луганск, Донецк и Симферополь, мы помним и молимся о вас", - религиозные иерархи Украины обратились к жителям оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 8216
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Хочешь сказать, что кругом одни идиоты?! Так это аксиома
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К примирению? Целоваться в засос будем? А погибших наших украинцев они воскрешат?
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Показательно. А Епифаний где? Он за Войну? Это к тому, что втягивая церковные дела в политику порошенко и все, кто его восхвалял и поддерживал, нас....ли народу Украины на голову. Теперь попы всех мастей будут высказываться о политике. Вот к чему привела клерикальная истерия с Томосами....
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Тут кстати не втягивание церкви в политику
Молиться о мире, вообще мир как цель - это христианство
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а скока крестовых походов было в Палестину?
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Тут я с вами не согласен. Во первых, почему "мир как цель - это христианство"? Церкви всех времен если не прямо призывали к Войне и участвовали в ней, то не напрямую благословляли бойцов и командиров. А зачем тогда институт капелланов сейчас? Уговаривать солдат не подчиняться приказам и не воевать? Просто это ментальная отдача после публичного шоу имени Томоса с этими деятелями в главных ролях по телеку и даже на плакатах политических. Теперь эти попы приняли свою роль и значение и указывают политикам что и как делать. Это очень опасно с любой точки зрения.
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Я не настаиваю чтобы вы были со мной согласны )
Причём я согласна с большей частью вашего комментария

Но если говорить о христианстве, то мир с собой, мир с Богом, мир с ближним - является плодом Духа в человеке.
Блаженны миротворцы - прямая речь Христа.
Война - это убийство одних людей другими. Боль, разруха, смерти и покалеченные судьбы и тела. И хотя христианство благословляет идущих на защиту Отечества, сама война считается злом и противоречащей природе человека и замыслу Создателя.

Поэтому христиане всех конфессий молятся о мире.

К тому же снизить уровень агрессии и противостояния в принципе никогда не лишне.

В остальном, повторюсь, совершенно согласна и насчёт Томоса, и насчёт политизации тем более.
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Блаженны миротворцы - прямая речь Христа.\\\\\\\\\

Ты уверен что толком не зная че было 20 лет назад, мона слепо верить цытаткам возраст которых 2000 лет?


да еще и от выдуманного чувачка то
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На церковно-христианском языке это называется *словоблудие*
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главное не рукоблудие - как у порохни и ботофермы "Луганськ, Донецьк і Сімферополь, ми пам'ятаємо і молимося за вас", - релігійні лідери України звернулися до жителів окупованих територій - Цензор.НЕТ 8152 "Луганськ, Донецьк і Сімферополь, ми пам'ятаємо і молимося за вас", - релігійні лідери України звернулися до жителів окупованих територій - Цензор.НЕТ 9511
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Только не говори, что ты не рукоблудишь. Как только попытаешься мне писать ответ предлагаю вспомнить, когда ты этим последний раз занимался. И в зеркало для полного эффекта не забудь на себя в этот момент сразу посмотреть "Луганськ, Донецьк і Сімферополь, ми пам'ятаємо і молимося за вас", - релігійні лідери України звернулися до жителів окупованих територій - Цензор.НЕТ 9811
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"Лидеры основных религиозных общин Украины..."

Надо понимать так, шо ПЦУ уже не входит в число основных религиозных общин Украины.
Вместо нее теперь КП.
Ждем анафемы теперь от Константинополя.
Он ее отменил, он ее и возвратит.
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Ждем анафемы теперь от Константинополя.
Он ее отменил, он ее и возвратит.\\\\\\\\\\\

б*же, только не онафема. Миллиард баксов заплатим, но только не анафема. А ведь они еще и в тапки наложить могут, вот это будет ваще абзац(((
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Не по адресу "наезд", Коля Ветров. Епифаний принципиально отказался участвовать в обращении. Очевидно, Порошенко не велел...)
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Тільки одне питання: що у цьому відео робить онуфрій? Який він пропонує "...стол переговоров", фу гидко. Про мир говорить. Я знаю на кого розрахований цей відосик - це ж електорат тих, хто ніяк не відчув війну, але вже втомився!
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Зеленський зустрівся з Епіфанієм, Філаретом та Онуфрієм
І чомусь зразу починається лебедина пісня Філарета про відродження УПЦ КП і таке інше. Дуже дивно...
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Ось бачите, вся ця ПЦУ-СЦУ виявилась зроблена із г...а і палок.
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Це в старого діда Філарета вже моча замість мізків.
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о, соевая ботва поливает грязью всех религиозных лидеров из-за того, что пцу не позвали.
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Онуфрия показад, Эпифания нет ... похоже Зеленский поддержит раскол Филарета, чтобы тем самым нивелировать историческую заслугу Порошенки. Политикам плевать на страну.
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Епифания "не показал" потому. что его там нет. Он отказался от съемок из-за необходимости произнести слова "нельзя разговаривать языком пушек". Слова не понравились... ))
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ХРИСТИЯНИНЕ, ЧОМУ ТИ ПОСТІЙНО МЕНЕ ЗОБРАЖАЕШ В МУКАХ І СТРАЖДАННЯХ АБО МЕРТВИМ?( Шо я тобі зробив?(
"Луганськ, Донецьк і Сімферополь, ми пам'ятаємо і молимося за вас", - релігійні лідери України звернулися до жителів окупованих територій - Цензор.НЕТ 1879
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Христос однажды,сядет на скамейку запасных,рядом со всеми своими предшественниками канувшие в Лету.До него, кому только не поклонялись земляне.Зараз эпоха Христа,потом на смену ему придёт другой Бог,як Христос пришёл на смену Богам Рима и посадил их на скамейку запасных.
О, сколько их было, один другого круче, И каждый знал правду, и каждый был лучше Того, что был прежде. Великий храм рухнул, остались лишь камни, Hо есть еще время для танцев и веселья Во славу пепла. "Луганськ, Донецьк і Сімферополь, ми пам'ятаємо і молимося за вас", - релігійні лідери України звернулися до жителів окупованих територій - Цензор.НЕТ 1884
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Що відбувається? За українських воїнів моліться. Цирк якийсь.
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Зеленский собрал шесть поместных раввинов, трёх муфтиев,и судя по количеству времени,отведённому им, можно заключить,что в Украине большинство граждан - мусульмане и евреи. "Луганськ, Донецьк і Сімферополь, ми пам'ятаємо і молимося за вас", - релігійні лідери України звернулися до жителів окупованих територій - Цензор.НЕТ 4322
Это видео можно было считать искренним и объединительным,если бы духовенство записало это на совместной встрече. А эта нарезка разных высказываний,как дешевая манипуляция.Смахивает на очередную попытку использовать церковь в политических интересах.Похоже Украинская церковь опять на грани раскола и угрозы потерять Томос.Церковь должна тихо молиться за мир во всей Украине!Тихо! ..и оставаться вне политики.
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А где слова благодарности украинским воинам, сучьё зелеобразное?
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"Сказал безумец в сердце своем - нет Бога"!!! ВЫ ВСЕ БЕЗУМЦИ! ХРИСТОС НЕ ВЫМЕСЕЛ, А РЕАЛЬНАЯ СУЩЕСТВУЮЩАЯ ЛИЧНОСТЬ БОГА ПРАВЯЩАЯ ВСЕМ И ВСЕМИ.
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Это что за новые влогеры? В конце забыли добавить: "Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не забывайте кликнуть на колоколчик"
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Количество раввинов меня улыбнуло.
Но не удивило.
С новой реальностью, Украина!
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Это первый, и почему то мне кажется, не последний случай, когда Епифаний смалодушничал и отказался говорить с паствой на духовном языке.
Его отмазка по "содержанию текста" откровенно гнилая, посему вывод прост - Епифаний решил сыграть в политику и присоединился к команде с АйКью25 на аватарках. Печально, ведь завтра в конфликте с Филаретом ему понадобится поддержка президента Зеленского и он прийдёт с просьбой...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Луганск, Донецк и Симферополь, мы помним и молимся о вас", - религиозные лидеры Украины обратились к жителям оккупированных территорий. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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