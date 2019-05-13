 "Луганск, Донецк и Симферополь, мы помним и молимся о вас", - религиозные лидеры Украины обратились к жителям оккупированных территорий. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеоролик, в котором лидеры различных религиозных конфессий Украины обращаются к жителям оккупированных Крыма и Донбасса, размещен на странице Зеленского в соцсети Facebook.
Среди обратившихся - почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет, глава УПЦ МП митрополит Онуфрий, глава УГКЦ Святослав (Шевчук), духовные лидеры мусульман Украины и представители Совета раввинов Украины.
Стоит отметить, что среди обратившихся нет главы ПЦУ Епифания. Напомним, недавно Филарет заявил, что Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским.
Они не понимают что люди - самый ценный и не так просто возобновляемый ресурс
сколько вы времени прожили на рашке?
вы будете жить на России на её минималку в гривнах или в рублях?
Конечно в рублях.
маленький пример жития-бытия моей тёщи, которая существует-выживает на крыме.
пенсия 11 000 румпелей. Давайте переведите её в гривны и расплачивайтесь в гривнах на крыме.
Сможете?
Конечно нет!
так вот, ЖКХ на крыме за 2-х комнатную квартиру...... 5 500 румпелей, пенсия 11 000 румпелей.
Вот теперь и поживите.
имхо не поможет
Бог Он юморист, так смеется над нами, над верующими, которые не соблюдают заповеди, над миллиардерами, которые строят у себя "каплычки" в имениях и приводит к власти атеиста еврея, даже у атеиста может быть чище душа, чем у лицемерных верующих
Вот так, малята, идиоты у нас те только три четверти избирателей. но и духовные пастыри
Молиться о мире, вообще мир как цель - это христианство
Причём я согласна с большей частью вашего комментария
Но если говорить о христианстве, то мир с собой, мир с Богом, мир с ближним - является плодом Духа в человеке.
Блаженны миротворцы - прямая речь Христа.
Война - это убийство одних людей другими. Боль, разруха, смерти и покалеченные судьбы и тела. И хотя христианство благословляет идущих на защиту Отечества, сама война считается злом и противоречащей природе человека и замыслу Создателя.
Поэтому христиане всех конфессий молятся о мире.
К тому же снизить уровень агрессии и противостояния в принципе никогда не лишне.
В остальном, повторюсь, совершенно согласна и насчёт Томоса, и насчёт политизации тем более.
Ты уверен что толком не зная че было 20 лет назад, мона слепо верить цытаткам возраст которых 2000 лет?
да еще и от выдуманного чувачка то
Надо понимать так, шо ПЦУ уже не входит в число основных религиозных общин Украины.
Вместо нее теперь КП.
Ждем анафемы теперь от Константинополя.
Он ее отменил, он ее и возвратит.
Он ее отменил, он ее и возвратит.\\\\\\\\\\\
б*же, только не онафема. Миллиард баксов заплатим, но только не анафема. А ведь они еще и в тапки наложить могут, вот это будет ваще абзац(((
І чомусь зразу починається лебедина пісня Філарета про відродження УПЦ КП і таке інше. Дуже дивно...
О, сколько их было, один другого круче, И каждый знал правду, и каждый был лучше Того, что был прежде. Великий храм рухнул, остались лишь камни, Hо есть еще время для танцев и веселья Во славу пепла.
Это видео можно было считать искренним и объединительным,если бы духовенство записало это на совместной встрече. А эта нарезка разных высказываний,как дешевая манипуляция.Смахивает на очередную попытку использовать церковь в политических интересах.Похоже Украинская церковь опять на грани раскола и угрозы потерять Томос.Церковь должна тихо молиться за мир во всей Украине!Тихо! ..и оставаться вне политики.
Но не удивило.
С новой реальностью, Украина!
Его отмазка по "содержанию текста" откровенно гнилая, посему вывод прост - Епифаний решил сыграть в политику и присоединился к команде с АйКью25 на аватарках. Печально, ведь завтра в конфликте с Филаретом ему понадобится поддержка президента Зеленского и он прийдёт с просьбой...