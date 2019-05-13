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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:санкции (7357) Совет Европы (531) Климкин (2160) минские соглашения (2563)

 Украина готова отказаться от минских соглашений, если Совет Европы снимет с РФ санкции, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина готова отказаться от соблюдения минских соглашений в случае, если некоторые европейские государства добьются снятия санкционного давления с РФ в Совете Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал Климкин журналистам в Брюсселе в понедельник.

"Меня вчера много кто спрашивал, как будет Совет Европы (действовать в вопросе санкций к РФ, - Ред.). Я им честно сказал, что если вы пойдете так, как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что, во-первых, "Минска" у нас теперь нет, и, во-вторых, его убили не только в Москве, но и вы его последовательно", - сказал Климкин.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, его позиция была услышана партнерами из Франции, Германии, Нидерландов и других стран.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126585
 
 
 Топ комментарии
 
Сейчас не 41й,то есть не 14й,ватная ты мразь, Украинская Армия уничтожит твою срань замкадовскую, так хуйлу и передавай
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Как хорошо, что есть Порошенко. Вот ты себе в штаны нагадишь, а жинка тебе-
-То ничего,этож Пэдро всрався, ходи так и дальше.
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.....тим що захищає Україну
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Україна і так відмовиться від Мінських угод, бо вони не відповідають інтересам України! Європу потрібно лякати не відмовою від Мінських угод, а запровадженням воєнного стану, посиленням бойових дій та ядерними ударами зі сторони росії, які підуть радіоактивними опадами на всю Європу!
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какой военный стан? ты чё??? зелебобы на гуано изойдут. щас и так вони много, а потом будет вообще - не продохнуть.
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Ми їм скажемо що це гарний воєнний стан, дружелюбний і неконфліктний, під час нього будемо вбивати терористів тільки гуманно, не боляче.
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Да, мы можем продолжать требовать вводить санкции. Можем объяснять, почему Россию нужно остановить и т.д. Можем обвинять Германию и Францию в близорукости, напоминать им о Мюнхенском сговоре и прочее.

Но после 21 апреля мы не можем ответить на простой вопрос:

Почему Европа должна помогать стране, которая сама сдалась Путину?..
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Ні, Україна не здалась путіну, Україна отримала нову зброю проти путіна та європлідерів - телевізійну. Тепер українська пропаганда вийде на новий рівень і не тільки в Україні, а й в росії та ЄС і це буде дуже боляче для путіна та його друзів європлідерів.
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****** продовжує гадить.
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Та не смішіть вже мої тапки і кота.
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свои бездонные карманы...
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Как хорошо, что есть Порошенко. Вот ты себе в штаны нагадишь, а жинка тебе-
-То ничего,этож Пэдро всрався, ходи так и дальше.
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По запаху от зедебилов. У них во всем порошенко виноват.
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Уж как ***** твоё гадит ни в сказке сказать, ни пером описать
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Якісь представники міністерства інформполітики сьогодні дрібні.
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Коли ми прийдем у Европу, санкцій хвате на всіх Украина готова отказаться от минских соглашений, если Совет Европы снимет с РФ санкции, - Климкин - Цензор.НЕТ 9357
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значит "Буря"
Пусть сильнее грянет "Буря" Украина готова отказаться от минских соглашений, если Совет Европы снимет с РФ санкции, - Климкин - Цензор.НЕТ 791
Максим Пешков
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картавое чмо, не тебе решать, скоро ты со своим говнопатроном свыней будешь держать ответ за содеянное
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БабаСвозу, которая евгения! Для начала, займись ликбезом, ошибок ,как в дупе глистов. или они тебе словоблудить помогают?! И про чмо и !решать", ЧМО-это тот, который тебя в жопу долбит, а решать и не решать -не твоей ватной кукухи ребус!
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свынопоклонник?наверное, как верному адепту ,свыня мальдивская прислала 3-литровую банку лично нассяного, чтобы принимать по чайной ложке, а наверное, еще коробку нас ранного, чтобы смазывал виски, когда моча в голову стукнет, ну как сейчас
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смени ник- на свыноочколиз
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Еще дальше от нынешней своей карьеры образование у министра иностранных дел Павла Климкина, который окончил факультет аэрофизики и космических исследований Московского физико-технического института в 1991 году по специальности «прикладная математика и физика». После завершения обучения будущий министр оказался на работе в Институте электросварки им. Е. О. Патона НАН. Оттуда через два года перешел на должность атташе и секретаря Департамента военного контроля и разоружения МИД Украины. В этот момент началась дипломатическая работа будущего министра. Он, кстати, похоже, еще и наибольший полиглот в Кабмине - помимо украинского языка владеет английским, немецким и французским.
http://ua24ua.net/ministerskiy-diplom-gde-uchilis-ukrainskie-chinovniki/
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то есть умнее 99% зебилов.
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За какое такое ,,содеянное,. ?Чмо как раз ты, ватное падло !
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А как Украина может отказаться от Минских соглашений открыто? - Пойти в наступление на Донецк? Тогда снова удар регулярных войск РФ и новый разгром ВСУ как под Иловайском только уже с куда дальше идущими последствиями.
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Сейчас не 41й,то есть не 14й,ватная ты мразь, Украинская Армия уничтожит твою срань замкадовскую, так ***** и передавай
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Может автор поста и кацап, но разве он не прав?
Чем разгромим? с 14 года нет ни одного нового танка, ни одного самолёта, ни одного боевого вертолёта, ни одного развед.спутника. Ничего.Генералы и контрразведка через одного на Путина работают..
Не дурите сами себя. Армия у нас есть только в телевизоре, а в реальности армейская мусорная техника постарела ещё на 5 лет с 14 года..
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Не кацап )) Богдан да не мешайте вы местным СУГС поцреотом жить мечтой о великом раз им это так нравится, в конце концов это все что у них есть.
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Вот именно что не 14-й, фанатичных патриотов уже не осталось и никто за просто так гибнуть не захочет.
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Я реалист с большей долей пессимизма.
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Таак! Судя по всему, скоро все реалисты(ЗеБенчики), тоже в пиндостан рванут! Оттуда воевать сподручнее!
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відмовитись від зобов'язань проводити там вибори, виплачувати пенсії, окремого статусу територій. Пргогугли "домовленості". Там 15 пунктів на двох.
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смени памперс, засцаный ватник или *********** или зелебот
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Логічно, зникне інструмент примусу до мирного врегулювання - не може бути мови про мир, до якого вони примушували.
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Зебилы, собирайте бебехи и в военкомат!

Беня зовёт!
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не підуть...

Вони по чотири повістки кожен проігнорили...
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Вважаєш, що всі учасники, вкупі з добробатівцями (багато з яких так і не отримали посвідчень) та волонтерами строєм увійши у число 25-відсоткових переможців?
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Порохоботам сейчас бы показать патриотизм, в ООС пойти в атаку и сгинуть в кровавой мясорубке. Но им патриотизм ведам только в интернете, в фейкбучных сражениях.
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Ненене. Сами, сами. За приват! За Беню!
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За Рошен уже не хочется? Обожрались шокаладу?
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от шо ті ******? какой рошен?? какого шоколаду?? бред!
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как бред свинособачий бессвязній может біть правдой? бред - єто просто бред.
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Не, вы нажрались шекелей за приват, от и защищайте! А то, беня вам за приват, жопки порвёт!
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Ага, откажемся от Минска и освободим Донецк и Луганск с лап Мордора! Ура!!
Вот только как?
С 14 года не поступило одного нового танка, ни одного самолёта, ни одного боевого вертолёта, ни одного развед.спутника. Ничего. Генералы и контрразведка те-же самые остались и через одного на Путина работают..
Не дурите сами себя. Армия у нас есть только в телевизоре, а в реальности армейская мусорная техника постарела ещё на 5 лет с 14 года..
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Пиндосы плакають. Оне вааще лет дцать танки не выпускають! Просрали все полимеры!
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Так чем врага победим? Шапками закидаем?
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Коломойша меркавы купит, может, когданить, при случае, если гешефт хороший будет.
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Да, мы можем продолжать требовать вводить санкции. Можем объяснять, почему Россию нужно остановить и т.д. Можем обвинять Германию и Францию в близорукости, напоминать им о Мюнхенском сговоре и прочее.

Но после 21 апреля мы не можем ответить на простой вопрос:

Почему Европа должна помогать стране, которая сама сдалась Путину?..
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Видать США прижало яйки Рашке чтоб не рыпалась.
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Вашингтон неожиданно запросил у Москвы переговоры на высшем уровне.

Источник газеты «КоммерсантЪ», близкий к Госдепартаменту США, подтвердил эту информацию, уточнив, что американская сторона уже запросила переговоры на высшем уровне. Ранее в Вашингтоне не допускали встречи двух президентов до возвращения Россией Украине задержанных в Керченском проливе моряков и лодок.
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В нынешней ситуации Климкину уже не стоит делать такие громкие заявления от имени аж целой Украины - не ему эти вопросы решать. А то, что однотуровые петриоты могут в один тур отказаться от всех своих гибридных пэрэмог не только никого не удивляет, но уже никому и не интересно. Ну, кроме гибридных партньоров по этим самым соглашениям...
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А что запрещает ему выполнять свои обязанности?
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Ответственность, если, конечно, ему знакомо такое понятие, что очень сомнительно.
К тому же, решения такого уровня не минисром принимаются, ведь для денонсации соглашений необходимо как минимум согласие тех, кто их ратифицировал. Желание опрадать провал пятилетней гибридно-миротворечкой деятельности происками злочынных партнеров можно понять (но не оправдать), однако это заявление больше похоже даже не на шантаж, а на отчаянный призыв о спасении петриотов, обращенный к Путеннападету.
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Мінский зговор двух ******- шиколядного та кремлівського повинно анулювати як антиукраїнське явище, а всіх хто причетний до цього зговору помістити в газову камеру, бо завдяки цьому зговору загинули за 5 років не одна тисяча українців
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От ваше зелёное ***** к власти прийдёт, и как поведёт свои диванные войска! Как зарычит грозно коломойша! И все сразу прекратят стрелять. Правда?
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"великі друзі" України і особисто парашенка показують справжнє обличчя?! чехи з румунами по блокуванню введенню санкцій пов'язаних з з видачею ху@лостаном аусвайсів для ОРДЛО! фрау в долях з пуканом кремлівським не може відмовитись від сєвєрного потоку 2! то може потрібно робити висновки?!
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он теперь может говорить все, что угодно. Это сбитый летчик.
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Хуже сбитого, только не летавший. Не?
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Клімкіну респект, підозрюю, що він набагато більше проінформований за писак на цьому сайті!!!
І набагато розумніший!!!!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина готова отказаться от минских соглашений, если Совет Европы снимет с РФ санкции, - Климкин
 
 
 
 
 
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