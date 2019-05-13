 Украина готова отказаться от минских соглашений, если Совет Европы снимет с РФ санкции, - Климкин

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказал Климкин журналистам в Брюсселе в понедельник.
"Меня вчера много кто спрашивал, как будет Совет Европы (действовать в вопросе санкций к РФ, - Ред.). Я им честно сказал, что если вы пойдете так, как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что, во-первых, "Минска" у нас теперь нет, и, во-вторых, его убили не только в Москве, но и вы его последовательно", - сказал Климкин.
По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, его позиция была услышана партнерами из Франции, Германии, Нидерландов и других стран.
Но после 21 апреля мы не можем ответить на простой вопрос:
Почему Европа должна помогать стране, которая сама сдалась Путину?..
-То ничего,этож Пэдро всрався, ходи так и дальше.
Пусть сильнее грянет "Буря"
Максим Пешков
http://ua24ua.net/ministerskiy-diplom-gde-uchilis-ukrainskie-chinovniki/
Чем разгромим? с 14 года нет ни одного нового танка, ни одного самолёта, ни одного боевого вертолёта, ни одного развед.спутника. Ничего.Генералы и контрразведка через одного на Путина работают..
Не дурите сами себя. Армия у нас есть только в телевизоре, а в реальности армейская мусорная техника постарела ещё на 5 лет с 14 года..
Беня зовёт!
Вони по чотири повістки кожен проігнорили...
Вот только как?
С 14 года не поступило одного нового танка, ни одного самолёта, ни одного боевого вертолёта, ни одного развед.спутника. Ничего. Генералы и контрразведка те-же самые остались и через одного на Путина работают..
Не дурите сами себя. Армия у нас есть только в телевизоре, а в реальности армейская мусорная техника постарела ещё на 5 лет с 14 года..
Но после 21 апреля мы не можем ответить на простой вопрос:
Почему Европа должна помогать стране, которая сама сдалась Путину?..
Источник газеты «КоммерсантЪ», близкий к Госдепартаменту США, подтвердил эту информацию, уточнив, что американская сторона уже запросила переговоры на высшем уровне. Ранее в Вашингтоне не допускали встречи двух президентов до возвращения Россией Украине задержанных в Керченском проливе моряков и лодок.
К тому же, решения такого уровня не минисром принимаются, ведь для денонсации соглашений необходимо как минимум согласие тех, кто их ратифицировал. Желание опрадать провал пятилетней гибридно-миротворечкой деятельности происками злочынных партнеров можно понять (но не оправдать), однако это заявление больше похоже даже не на шантаж, а на отчаянный призыв о спасении петриотов, обращенный к Путеннападету.
І набагато розумніший!!!!!!!!