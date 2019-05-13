 Политика РФ по отношению к Украине не изменится и при возможной смене Суркова экс-послом РФ в Беларуси Бабичем, - Климкин

"Когда президент России пытался навязать нам его в качестве посла, конечно, мы это отбили. Я знаю больше информации, чем могу сказать, но, тем не менее, я считаю, что мы готовы к любому персональному развитию событий! В конце концов, в Кремле все решения принимает только один человек. Так что если что-то меняется на уровне исполнителей, все равно политика по определению не изменится", - сказал П.Климкин журналистам в понедельник в Брюсселе, комментируя информацию о возможном назначении бывшего посла РФ в Беларуси М.Бабича куратором политики Кремля на Донбассе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что экс-посол в Беларуси М.Бабич сможет курировать политику Кремля на неподконтрольных Украине территориях Донбасса (вместо В.Суркова).

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