EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины
  873  11
Материалы по теме:
Все про:выборы (22341) США (14946) Климкин (2160)

 Украина пока не стала заложницей будущих выборов президента США, но такая угроза есть, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Украина пока не стала заложницей будущих президентских выборов в США, однако убежден, что такая перспектива – худшее, что может произойти с партнерством Украина - США.

"Пока 100% не стала. Но каждый должен думать, что он делает. Такая угроза теоретически есть, практической я сегодня не вижу. Мы работаем, чтобы этого по определению не произошло. Если это произойдет, это самое худшее, что может случиться для нашего партнерства и дружбы с США", - сказал он журналистам в Брюсселе в понедельник, отвечая на вопрос о том, стала ли Украина заложницей президентских выборов в США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Комментируя отмену поездки в Украину личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, П.Климкин сказал: "Всегда есть какие-то люди, которые хотят играть в игры, не понимая, кто участники этих игр, какие правила".

Он добавил, что двухпартийный консенсус по поддержке Украины необходимо поддерживать.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Луценко "втянул Украину в грязную игру", чтобы сохранить свой пост, - Лещенко. ВИДЕО

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3126578
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Если зеленский вызовет трампа на стадион сдавать анализы, то сша станет заложником Украины Украина пока не стала заложницей будущих выборов президента США, но такая угроза есть, - Климкин - Цензор.НЕТ 5533
 показать весь комментарий
 
 
Ты думаешь Трампом так же просто крутить как Порошенко ???
 показать весь комментарий
 
 
Если бы избирательная система в США была как у нас и после первого тура Трамп проигрывал бы условному Джиму Керри, то да, думаю побег бы на стадион как миленький))
 показать весь комментарий
 
Я все канєшно розумію. Але чи не різні вагові категорії ми, поки що, маємо в міжнародній політиці, при незадовільних результатах роботи дипкорпусу, що б робити такі заяви. Це як: "Одно мое слово спасло Францию! Галантерейщик и кардинал - это сила!"
 показать весь комментарий
 
 
шо не так з заявою? Правильно все - підтримка Украіни Штатами, завдяки бородатому іпаньку сірожі, тепер напряму залежить від результатів виборів в США
 показать весь комментарий
 
То Расея, то США....а самим как то развиваться без "старших" братьев? Объектом уже ******* быть. Сдали интересы страны 5 лет назад США ради сохранения бабла на офшорных счетах. Всё по принципу "Он хоть и сукин сын, но наш сукин сын"...И молча смотрели как коррупционеры, мародёры грабят Украину, как погибают ребята на Донбассе......
 показать весь комментарий
 
 
О, до Чугункина стало что то доходить. Україна поки не стала заручницею майбутніх виборів президента США, але така загроза існує, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3801 А что же ты своего барыжного хозяина не тормознул, когда он алканафта плокуЛОЛа в США засылал? Это же каким надо быть идиотом, что бы в эту свару вообще полезть, да ещё и чистуху дать. ГэплокуЛОЛ без образования, хоть и седелец, а простую аксиому забыл, что "чистосердечное признание облегчает совесть, но удлиняет срок". Ну ничего, сейчас "слоны" с "ослами" претрут, порешают....... и выспятся на вас уже вместе. И по-делом, что бы не лезли куда не надо. Вот только интересно, куда побежит Югик и возьмет ли с собой свою прессекретутку?
 показать весь комментарий
 
 
Тада, Трамп, скорее всего, попытается нагнуть козлимкина, нам надо держать за него дулю в кармане.
 показать весь комментарий
 
Не, Чугункин отморозится, в крайнем случае из соображений "политической культуры" подаст в отставку. Зеля с компашкой сразу отморозился и правильно сделал. А вот те кто заварил эту кашу, Югик, Розенблат и их хозяин....... Вот за них можешь держать дулю....... Україна поки не стала заручницею майбутніх виборів президента США, але така загроза існує, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3724 Хотя лучше им хороший вазелин подарить. Прошу прощения за каламбур.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина пока не стала заложницей будущих выборов президента США, но такая угроза есть, - Климкин
 
 
 
 
 
 вверх