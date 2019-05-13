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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1200) суд (22108)

 Суд оштрафовал Зеленского на 850 грн за демонстрацию бюллетеня

Оболонский районный суд принял решение выписать штраф в размере 850 грн новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому из-за демонстрации бюллетеня во время голосования во втором туре выборов 21 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал", соответствующее решение принял судья Владислав Девятко.

Согласно решению суда, новоизбранный президент должен уплатить штраф в размере 850 гривен, а также судебный сбор – 384,40 гривен.

По словам представителей Владимира Зеленского, которые присутствовали на заседании, они еще не определились, будут ли подавать апелляцию.

Как сообщают "Українські новини", суд установил, что Зеленский осуществил агитацию, показав бюллетень вне законных сроков. Суд мотивировал это также тем, что Зеленский признал вину в своих пояснениях.

Напомним, 21 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский на избирательном участке показал на камеры бюллетень с крестиком напротив своего имени. Полиция вручила Зеленскому админпротокол за демонстрацию заполненного бюллетеня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня суд рассмотрит дело в отношении Зеленского

Источник: https://censor.net.ua/n3126576
 
   
 Топ комментарии
 
А каже Ляшко, ему можно? Избираетльное правосудие...
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та він і так вже скавчить голосом простуженого кастрата
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а Порошенко за угрозу раздавить ЗЕ самосвалом?
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ух ты! он ещё и видео снимает и компилит!
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это так кокс действует на зрение. ты это прекращай, бо зелебеня скоро летающим розовым слоном покажется. Суд оштрафував Зеленського на 850 грн за демонстрацію бюлетеня - Цензор.НЕТ 1347
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кокса тут нет, есть только специфический , интимно-мужской запах из Вашего рта.
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Владик Девятко и Презеденты " 2-0 ". Ждём хет-трик !
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И это правильно. Показал Вова бюллетень -- плати штраф. Разворовывал Педро оборонку с корешами -- тут другое наказание.
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ага. так разворовал, шо Опарыш лишнего имущества уже почти половину насчитал.
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Зеля вообще парламент расстрелял. В кино правда. Но это же не имеет значения, правда?
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это административное нарушение, а я понял, честно было его снять со статуса новоизбранного президента. Такое решение суда будет честным для вас на 100%
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слава петюниным 100500 потудным реформам
и его жизни по-новому Суд оштрафовал Зеленского на 850 грн за демонстрацию бюллетеня - Цензор.НЕТ 6433 Суд оштрафовал Зеленского на 850 грн за демонстрацию бюллетеня - Цензор.НЕТ 6433
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нє шоб пару суток дати....да здгаствует наш суд! самий гуманний суд в мірє
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Он таких денег даже в руках не держал😆
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А каже Ляшко, ему можно? Избираетльное правосудие...
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Порошенко на большее не способен и так потратил много времени, что бы хоть одного наказать.
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нарное неделю подбирал нужного судью.
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выписали админпротокол но не аштафовали. Судью не нашли.
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"Усьо, Зєлєнскій! Ти попался! Тєбя ждьот Ростов! Судьї продажні! Іх "барига" купив і назначив!" Суд оштрафовал Зеленского на 850 грн за демонстрацию бюллетеня - Цензор.НЕТ 1641
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А нужно было ещё по жопе ремнём надавать!
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та він і так вже скавчить голосом простуженого кастрата
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Ну зебил, что с него взять, даже анализовов не допросишься)))
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Закон должен быть для всех. Так что это пральна.
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Беня заплатить.
Якщо не зажме. Вчергове. Каже: "долги отдают только лохи".
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Песенка петрушки спета. Расслабьтесь уже, ботоферма презренная.
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Для вас, зелибобы, всё только начинается. Привыкайте обтекать. Летом нам будет очень весело
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Уймись, кикимор! Выборы закончились три недели тому.
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Емм, а що робить тим, хто був проти Петі, але при цьому і Зелю не може терпіти, а? Що робити тим, хто хоче президента-інтелектуала і морального авторитета нації?
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Меня те же вопросы занимают. Хотел бы я знать...
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выпилить себе моск, что-бы стать похожим на 73%. Суд оштрафував Зеленського на 850 грн за демонстрацію бюлетеня - Цензор.НЕТ 4833
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Ned Stark....Важу, що тілько на Марс або на Венеру...
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А ЗА кого голосовал? Может за Беню? Тогда моральный авторитет нации уже чемодан собирает. Скоро будет.
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Ничего - думаю беня которому он вынет из карманов украинцев миллиарды уе - ему все компенсирует.Этому клоуну-брехливому
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Напомним, 21 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский на избирательном участке показал на камеры бюллетень с крестиком напротив своего имени. Источник: https://censor.net.ua/n3126576\\\\\\\\\\\\

Мало того что могильный символ наносят на технику, так еще и этот со-старта обосрался. Че не "галочку" поставил? А вообще, должен был знать что нарушает закон(закон... Суд оштрафовал Зеленского на 850 грн за демонстрацию бюллетеня - Цензор.НЕТ 6355 )
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Почему в порохоботы набирают исключительно конченную шваль которая ненавидит Украину?
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Ай да Петруха, так очернить Зеленского, теперь ему не отмыться, давай ИМПИЧМЕНТ, пока народ не собрал ему на штраф.
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Как мне это осуществить? Извини, я передать пете не могу.
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найди соевого передаста - он передаст Суд оштрафовал Зеленского на 850 грн за демонстрацию бюллетеня - Цензор.НЕТ 5495 Суд оштрафовал Зеленского на 850 грн за демонстрацию бюллетеня - Цензор.НЕТ 5495
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мона. он себе ещё в лотерею выиграет. Суд оштрафовал Зеленского на 850 грн за демонстрацию бюллетеня - Цензор.НЕТ 9717
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Ось бачите,президента можно судити,так шо нехай Петро готується до суду за Державну Зраду))
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Щас узнаем на сколько Богдан сильный юрист!? Суд оштрафовал Зеленского на 850 грн за демонстрацию бюллетеня - Цензор.НЕТ 5143 Отобьёт или не отобьёт штраф - вот в чём вопрос?
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Ну, запротоколированное административное нарушение. Суд обязан вынести вердикт. Когда кто-то, например, нарушает ПДД, а инспектор его в этом уличает и составляет протокол, суд тоже выносит решение о штрафе. Это нормально. Чтоб так всех представителей власти привлекали к ответственности за нарушения было бы хорошо. А за преступления - идеально!
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Сума фігня. Головне що отримав пенделя. Для початку.
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Так,головне прециндент,щоб потім соя не волала шо президента не можно судити))
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а порохнявого за наследственное ворюжество мона судить?
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5 копійок.Тішу себе надією, що восени пендель будЕ -ой-йо-йой...
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Вот это удар по карману Коломойского...
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а также судебный сбор - 384,40 гривен. Источник: https://censor.net.ua/n3126576
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Попал по КОАпП и сиди без денег.
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Генпрокуратуру (всіх) - нагородити, Генпрокурору - ооосьтакенний! орден навісити. Молодці, таки зібрали доказову базу і довели справу до суду за лічені тижні. Можуть же, як захочуть.
Я б взагалі оголосив цей день в Україні - ДПЗ (Днем Перемоги Законності) - і зробив вихідним.
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И что? Теперь уже совесть чиста у мистера Бина? Или ему гундяй уже все грехи отпустил?
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Пока не прошла процедура импичмента или передачи полномочий - нельзя.
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Самый приятный штраф в жизни Зеленского.
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Значить тепер подає у відставку як обіцяв?
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все. теперь у соевых ботов гуляй рванина на неделю
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