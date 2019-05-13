 Полномочия Зеленского по СНБО, Генштабу, разведке ограничивать категорически нельзя, - Пашинский

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Через мой комитет (Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. - Ред.) должен был проходить законопроект о президенте Украины. Но когда я там прочитал ограничения по конституционным вертикалям президента, я был категорически против. Ни на йоту его полномочия по СНБО, Генштабу, разведке ограничивать нельзя. Я публично озвучил эту позицию, и этот законопроект был возвращен на доработку, там он и умер", - сказал Пашинский.

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Кроме того, нардеп высказался по поводу того, как Зеленскому нужно действовать, чтобы не только сохранить существующую поддержку, но и заручиться новой.

"Если Зеленский будет реализовывать правильные объективные вещи, которые он озвучивает, он получит поддержку не только 73 процентов своих избирателей, но и людей, которые знают, как работать. Если же он попытается узурпировать власть или действовать не по закону, то у него этого не получится. У нас последние шесть лет создалась другая традиция и парадигма. Думаю, у него хватит мудрости и инструментов, чтобы реализоваться через существующие механизмы, у него их достаточно", - отметил Пашинский.

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