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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1200) Пашинский (628) полномочия (162) Президент (4260)

 Полномочия Зеленского по СНБО, Генштабу, разведке ограничивать категорически нельзя, - Пашинский

Народный депутат Украины от НФ Сергей Пашинский против ограничения полномочий президента Украины в части отбора кадров на руководящие должности в СНБО, Генштабе и Службе внешней разведки.

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Через мой комитет (Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. - Ред.) должен был проходить законопроект о президенте Украины. Но когда я там прочитал ограничения по конституционным вертикалям президента, я был категорически против. Ни на йоту его полномочия по СНБО, Генштабу, разведке ограничивать нельзя. Я публично озвучил эту позицию, и этот законопроект был возвращен на доработку, там он и умер", - сказал Пашинский.

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Кроме того, нардеп высказался по поводу того, как Зеленскому нужно действовать, чтобы не только сохранить существующую поддержку, но и заручиться новой.

"Если Зеленский будет реализовывать правильные объективные вещи, которые он озвучивает, он получит поддержку не только 73 процентов своих избирателей, но и людей, которые знают, как работать. Если же он попытается узурпировать власть или действовать не по закону, то у него этого не получится. У нас последние шесть лет создалась другая традиция и парадигма. Думаю, у него хватит мудрости и инструментов, чтобы реализоваться через существующие механизмы, у него их достаточно", - отметил Пашинский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126575
 
 
 Топ комментарии
 
можно и нужно, ведь кокаиновый клован у руля это опасно
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Тут погрожуєш тільки ти.Це ти написав про --"вас змиють як лайно в унітаз"?Ми вимагаємо справедливого правосуддя,над вами.
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Це відповідь на погрози. Напиши модератору і він прибере попередні погрози Повноваження Зеленського щодо РНБО, Генштабу, розвідки обмежувати категорично не можна, - Пашинський - Цензор.НЕТ 2923
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Я не стукач))Ти мабуть ще СМЕРШУ Українців здавав?Ні?
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Знов дурні запитання. Я тоді не жив, тому фізично не зміг би. Тепер поясни мені чому ти ненавидиш українців?
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Шановний,чому ти пишеш Українців,з маленької літери?Це ти принижуєш мене,та 40 мільонів Українців,тому що себе не причисляєш до нашого етносу?
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Ти з ІДІЛ?Що тобі зробили Українці,що ти так зухвало паплюжиш наш вибір,ми обрали президента,так ти нас принижуєш та залякуєш,ти агент москви,нашого лютішого ворога?
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А шо Пашинський вже зрадник?А коли 73% вимагали його судити за міномети Молот,щось ви "24%2 зовсім інше співали))Амеби))
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Молодец Зеленский!!!
Как ворье не стремится выторговать у него хоть что нибудь призывая "огласить весь список" и попрекая молчанием. Ворье и мародеры в шоке: ОН ни с кем не договаривается а требует инаугурации. И ни пары с уст. Ай да молодец! Советую большей части мародеров, воров, убийц и брехунов (практически весь КМУ ы ВРУ) повеситься. Остальным - застрелиться из рогатки.
Ибо я точно знаю что и когда он будет делать,
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почему не вытаскивается из спама "Молодец Зеленский!!!Как ворье не стремится выторговать у него хоть что нибудь призывая "огласить весь список" и попрекая молчанием. Ворье и мародеры в шоке: ОН ни с кем не договаривается а требует инаугурации. И ни пары с уст. Ай да молодец! Советую большей части мародеров, воров, убийц и брехунов (практически весь КМУ ы ВРУ) повеситься. Остальным - застрелиться из рогатки.
Ибо я точно знаю что и когда он будет делать," ведь я нажала?
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Скільки гнид вже повилазило з "підтримкою" Зеленського. Дешеві маніпуляції. Ніхто не ведеться.
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Скільки б ти не волав "вставай" - він в тебе не встане. Бо ти імпотент. В тому числі і інтелектуальний. Повноваження Зеленського щодо РНБО, Генштабу, розвідки обмежувати категорично не можна, - Пашинський - Цензор.НЕТ 6640
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Що, проблеми в інтимній сфері, якщо такі асоціації? Співчуваю.
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Полномочия Зеленского по СНБО, Генштабу, разведке ограничивать категорически нельзя, - Пашинский/Зеленский -слуга народа Коломойского/Коломойский заявляет, что у него есть паспорта Украины, Израиля и Кипра / Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз./Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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Товарищ, ваши кацапские "штучки" нам не интересны.
"Идіть ви в сраку"! - Зеленський. Крапка.
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Товарищ, ваши кацапские "штучки" нам не интересны. "Идіть ви в сраку"! - Зеленський. Крапка./Не истери. Опровергай Иваном Петровичем Сидоровым выше сказанное. Козыряй фактами.
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Він вміє тільки погрожувати, а розуму у нього нема.
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Зато Пашинского необходимо ограничить стенами камеры..
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А Пашинський впевнений що Зеленський не передасть секретну інформацію своїй дружині?
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Ну, если такое дерьмо, как Пашинский уже за реЗЕдента топит! Если у Вовчика есть инстинкт самосохранения, он будет держаться от него подальше.
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Он не топит за Зе-беню. В данном конкретном случае он абсолютно прав. Полномочия Президента в рамках Конституции не зависят от фамилии. Или надо её менять, менять государственное устройство. Становиться Парламентской республикой. Но тогда уже Премьер должен избираться не в Раде, а прямым голосованием, как и Президент. Иначе у нас такое начнется, что святых выносить можно будет.
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Ну, я парня немного знаю. Пашинский и законы - 2 разные вещи. А говорить он может что угодно, в т.ч. и правильные вещи.
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І хто ж такий "шедевр" в комітет заслав? Хто автор? Сироїд? Ця пані згадується тільки сміттєвим голодуванням під Радою і цим злочинним законопроектом, який ні сіло, ні впало пані після виборів вирішила врізати Зеленському повноваження.
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В мене до пані Оксани є тільки одне питання: коли її коханий Порошенко втече в Ростов, вона поскаче за ним навприсядки? Бо її справжня лічина починає вилазити на поверхню
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Ааня, мы тебя распамили, но если чесно, ты себя немного переоцениваешь.
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Це вже інше питання, як я себе оцінюю, розмова не про це. Розмова йде про деяких "святош", що насправді виявляються зовсім не святоши. Що корисного зробила в Раді ця Сироїд? Розвоила кашу по столу в інтерв"ю, все так сопливо-слезливо, а насправді 100% порошенківська віцеспікер. Як, власне, і всі інші керівники. Лише Юля шашні з Порошеркой не водила.
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Заспамили так, что одним кликом не вытянуть. Не получилось, хотя как мне кажется, Вы тут немного перепутали Порошенко с Садовым. Что касается Парубия......... ну стыдно должно быть называть его кремлевским, хоть биографию его почитайте, про Спадщину хотя бы. Он в 17 лет делал то, что в те годы не рисковали делать взрослые люди.
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Ага. Цей пан послав майданівців у пастку під Раду 18го Лютого а сам здриснув з Майдану, "герой". Це такий комендант Майдану? Операція "Бумеранг" готувалась задовго до 18 го Лютого і сцена Майдану про це добре знала. На сцені нормальних не було.
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Крыса пашинский вообще кто таков, чтобы обсуждать президентские права?
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А "умер" потому, что В зале Верховной РАДЫ этот ЗАКОН не прошёл бы, НО зато Пашинский пропиарился, И прогнулся.
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Смішно.
1) явне, чи таємне голосування?
- Не таємне ні грама.
2) коли б на Місяці жили лунтики, то по ночах всі, хто має ******* камеру, міг би дивитись як вони на горщик ходять.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолномочия Зеленского по СНБО, Генштабу, разведке ограничивать категорически нельзя, - Пашинский
 
 
 
 
 
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