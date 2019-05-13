 Полномочия Зеленского по СНБО, Генштабу, разведке ограничивать категорически нельзя, - Пашинский

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Через мой комитет (Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. - Ред.) должен был проходить законопроект о президенте Украины. Но когда я там прочитал ограничения по конституционным вертикалям президента, я был категорически против. Ни на йоту его полномочия по СНБО, Генштабу, разведке ограничивать нельзя. Я публично озвучил эту позицию, и этот законопроект был возвращен на доработку, там он и умер", - сказал Пашинский.
Кроме того, нардеп высказался по поводу того, как Зеленскому нужно действовать, чтобы не только сохранить существующую поддержку, но и заручиться новой.
"Если Зеленский будет реализовывать правильные объективные вещи, которые он озвучивает, он получит поддержку не только 73 процентов своих избирателей, но и людей, которые знают, как работать. Если же он попытается узурпировать власть или действовать не по закону, то у него этого не получится. У нас последние шесть лет создалась другая традиция и парадигма. Думаю, у него хватит мудрости и инструментов, чтобы реализоваться через существующие механизмы, у него их достаточно", - отметил Пашинский.
Как ворье не стремится выторговать у него хоть что нибудь призывая "огласить весь список" и попрекая молчанием. Ворье и мародеры в шоке: ОН ни с кем не договаривается а требует инаугурации. И ни пары с уст. Ай да молодец! Советую большей части мародеров, воров, убийц и брехунов (практически весь КМУ ы ВРУ) повеситься. Остальным - застрелиться из рогатки.
Ибо я точно знаю что и когда он будет делать,
Ибо я точно знаю что и когда он будет делать," ведь я нажала?
"Идіть ви в сраку"! - Зеленський. Крапка.
1) явне, чи таємне голосування?
- Не таємне ні грама.
2) коли б на Місяці жили лунтики, то по ночах всі, хто має ******* камеру, міг би дивитись як вони на горщик ходять.