 3 миллиардера, 5,1 тыс. миллионеров, самому младшему 18 лет, - врио главы ГФС Власов подытожил результаты кампании по декларированию доходов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал врио главы ГФС Александр Власов, передает Цензор.НЕТ.
"Мы завершили кампанию декларирования доходов граждан и делимся ее результатами. В этом году она достаточно успешная и мы, в первую очередь, объясняем это повышением добросовестности налогоплательщиков. Кроме того, результаты говорят и об увеличении уровня жизни и, конечно, качественно организованной информационной и разъяснительной работе ГФС", - рассказал он.
"Итак,
Поданы почти 529 тыс. налоговых деклараций
Задекларирован общий доход в сумме 83,6 млрд грн, что на 26 млрд грн больше, чем в прошлом году.
Определены налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц - 3,2 млрд грн. Прирост - 1,2 грн. Сумма военного сбора к уплате составляет 465,5 млн грн, что на 205,7 млн грн больше чем в предыдущем году.
Количество миллионеров - 5143 человек.
Наибольшая концентрация миллионеров в Киеве (2194 человека), Киевской (378 человек), Харьковской (339 человек), Днепропетровской (333 человека) областях.
58% миллионеров - лица в возрасте от 40 до 60 лет.
Самый молодой миллионер - 18 лет, который задекларировал доходы, полученные при наследовании (получении в дар) имущества.
Старейший миллионер - почти 100 лет. Задекларировал доходы, которые получал, как прочие доходы.
70% миллионеров задекларировали полученные доходы в сумме от 1 до 5 млн грн, в основном от операций по продаже (обмену) объектов движимого / недвижимого имущества, от предоставления имущества в лизинг, аренду, жилищный найм и иностранные доходы.
Количество миллиардеров - 3. Из них одним лицом задекларирован доход свыше 10 млрд грн.
Задекларированы налоговые обязательства по уплате в бюджет налога на доходы физических лиц и военного сбора в сумме более 1 млрд грн жителем г. Киев.
К кампании декларирования доходов-2019 присоединились почти 200 отечественных знаменитостей: звезды эстрады, музыканты, шоумены, популярные ведущие и спортсмены.
Ими задекларированы доходы в сумме более 416 млн грн.
Более 127 млн грн дохода задекларировали наиболее известные лица, осуществляющие артистическую, художественную и театральную деятельность в рамках предпринимательской деятельности", - рассказал Власов.
"ТОП-рекордсмены шоу-бизнеса, которые задекларировали самые большие суммы доходов:
Телевизионная ведущая - 158,8 млн грн;
Ведущий шоу-программ - 26,9 млн грн;
Певец - 11,8 млн грн;
Композитор (музыкант) - 3,2 млн грн;
Футболист - 26,2 млн грн;
Юморист (на упрощенной системе налогообложения) - 4,7 млн грн;
Еще один известный юморист (на упрощенной системе налогообложения) - 4,1 млн грн", - добавил он.
"Мы работаем ради развития Украины! Успешная страна начинается с каждого из нас!" - резюмировал Власов.
з3,14здилизаробили гроші у законний спосіб.
ну вот и складывается тетрис - куда пропадают все зарубежные транши и наши налоги
даже с собакой бегать не надо...чтоб найти пирующих во время
чумывойны
а не у тех, кто реально занимается производством
P.S. Только про такие вот миллионы-миллиарды не говорите, пожалуйста.
В Украине чтобы стать миллионером нужна сумма в 30 раз меньше т.к. статья в гривнах, т.е. всего то 33к долларов. Хороший программист работающий на западную фирму легко заработает столько меньше чем за год.
Годовой доход 35 000 дол или больше у 5 000 человек
У водителя в одителя автобуса в США от 90 000 дол. в год
Блин, в Украине 5000 человек живёт как средний американец или выше??????
А остальные? Сколько нас там 35 или 52 млн... Капец..
Потому как только айтишников (почти все ФОП) в Украине пару сотен тысяч, из которых четверить получает больше 35к в год.
А про юмористов-фоповцев то вставили, чтоб трольнуть новую юморную власть.
Водитель автобуса там обычный работяга со средним доходом . А больше всех получают врачи .
В Америке такое у самых нищих-низкооплачиваемых. А у нас аж 5 000 человек доросло до нищих..
Вы когда там в последний раз бывали, в Америке-то?
Неужели так быстро Трампушка сделал Америку великой, что у самых нищих-низкооплачиваемых с моего прошлого визита за год выросла ЗП до 3к в месяц?!
телеведущие, артисты, аренда недвижимости,....
кароче - украина страна , жители которой в основном паразитируют на аренде,
жрут и смотрят тв-канцерты-футболы.
ну и адвокаты, каторые отмывают мальдивских мародеров, заработавших енти милионы деребаном укрбюджета на ротердамах плюсах.
больше специальностей не востребованы - не платят за них.
где илонымаски, рокеты, автомерседесы, медицина,.... где все??
дно.
и без перспективы.
Так что в Украине более 220 тыс.миллионеров. А с учетом что это каждый год, о больше миллиона.
Давайте зрадюки, заводите шарманку о "зубажинни".
Миллиардер - человек, который владеет собственность более миллиарда. А речь идёт о величине ГОДОВОГО ДОХОДА!