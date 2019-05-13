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 Политика Украины
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Все про:ГФС (3264) Власов Александр (5)

 3 миллиардера, 5,1 тыс. миллионеров, самому младшему 18 лет, - врио главы ГФС Власов подытожил результаты кампании по декларированию доходов

В Государственной фискальной службе подытожили результаты кампании по декларированию доходов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал врио главы ГФС Александр Власов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы завершили кампанию декларирования доходов граждан и делимся ее результатами. В этом году она достаточно успешная и мы, в первую очередь, объясняем это повышением добросовестности налогоплательщиков. Кроме того, результаты говорят и об увеличении уровня жизни и, конечно, качественно организованной информационной и разъяснительной работе ГФС", - рассказал он.

"Итак,

Поданы почти 529 тыс. налоговых деклараций
Задекларирован общий доход в сумме 83,6 млрд грн, что на 26 млрд грн больше, чем в прошлом году.
Определены налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц - 3,2 млрд грн. Прирост - 1,2 грн. Сумма военного сбора к уплате составляет 465,5 млн грн, что на 205,7 млн грн больше чем в предыдущем году.
Количество миллионеров - 5143 человек.
Наибольшая концентрация миллионеров в Киеве (2194 человека), Киевской (378 человек), Харьковской (339 человек), Днепропетровской (333 человека) областях.
58% миллионеров - лица в возрасте от 40 до 60 лет.
Самый молодой миллионер - 18 лет, который задекларировал доходы, полученные при наследовании (получении в дар) имущества.
Старейший миллионер - почти 100 лет. Задекларировал доходы, которые получал, как прочие доходы.
70% миллионеров задекларировали полученные доходы в сумме от 1 до 5 млн грн, в основном от операций по продаже (обмену) объектов движимого / недвижимого имущества, от предоставления имущества в лизинг, аренду, жилищный найм и иностранные доходы.
Количество миллиардеров - 3. Из них одним лицом задекларирован доход свыше 10 млрд грн.
Задекларированы налоговые обязательства по уплате в бюджет налога на доходы физических лиц и военного сбора в сумме более 1 млрд грн жителем г. Киев.
К кампании декларирования доходов-2019 присоединились почти 200 отечественных знаменитостей: звезды эстрады, музыканты, шоумены, популярные ведущие и спортсмены.
Ими задекларированы доходы в сумме более 416 млн грн.
Более 127 млн грн дохода задекларировали наиболее известные лица, осуществляющие артистическую, художественную и театральную деятельность в рамках предпринимательской деятельности", - рассказал Власов.

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"ТОП-рекордсмены шоу-бизнеса, которые задекларировали самые большие суммы доходов:
Телевизионная ведущая - 158,8 млн грн;
Ведущий шоу-программ - 26,9 млн грн;
Певец - 11,8 млн грн;
Композитор (музыкант) - 3,2 млн грн;
Футболист - 26,2 млн грн;
Юморист (на упрощенной системе налогообложения) - 4,7 млн грн;
Еще один известный юморист (на упрощенной системе налогообложения) - 4,1 млн грн", - добавил он.

"Мы работаем ради развития Украины! Успешная страна начинается с каждого из нас!" - резюмировал Власов.

3 миллиардера, 5,1 тыс. миллионеров, самому младшему 18 лет, - врио главы ГФС Власов подытожил результаты кампании по декларированию доходов 01
3 миллиардера, 5,1 тыс. миллионеров, самому младшему 18 лет, - врио главы ГФС Власов подытожил результаты кампании по декларированию доходов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3126573
 
 
 Топ комментарии
 
а Петр Алексеевич не пределах..... 3 миллиардера, 5,1 тыс. миллионеров, самому младшему 18 лет, - врио главы ГФС Власов подытожил результаты кампании по декларированию доходов - Цензор.НЕТ 1746
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Собі ні копійки. Все дітям , все дітям.(Власним дітям.) Трішки на фронт, а решту в офшори.
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Собі ні копійки. Все дітям , все дітям.(Власним дітям.) Трішки на фронт, а решту в офшори.
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Владимир Ссаныч вообще зассал декларацию подавать.
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а ну скажи рогуль, без гугла. Хто в Україні на посаді міністра юстиції?
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Петренко Павло Дмитрович...він тут причому?
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А Петро Олексійович при яких "ділах"? Для когось відкриття, що він бізнесмен? Чи гривневий мільярдер?
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у 3 миллиардеров и 5,1 тыс. миллионеров улучшилась жизнь, а как у остальных?)
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тоже не факт что улучшилась. При курсе 8 они были х#ром собачьим, а при курсе 27 стали миллионерами. Вот только реальных денег у них не прибавилось.
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Мне эту хрень даже обсуждать не хочется, по каким они критериям считали, что у кого улучшилось, если зарплаты и доходы только считать, то они возможно поднялись, а расходы они как правило, не считают.
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5 тыс миллионеров на всю Украину? Гривневых? Серьезно?? Лям гривен - это 37 тысяч баксов... Да их в Киеве больше.
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Т.е. осилить разницу между общим состоянием и годовым доходом тяжело?
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На скільки множити ці цифри, щоб прояснилася реальна картина з кращими людьми України?
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Фактично це є список "живунів по-новому", яких треба прискіпливо перевіряти на предмет як вони з3,14здили заробили гроші у законний спосіб.
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ЗЕБЕНский их всех посадит! Вот увидите ! 3 миллиардера, 5,1 тыс. миллионеров, самому младшему 18 лет, - врио главы ГФС Власов подытожил результаты кампании по декларированию доходов - Цензор.НЕТ 5823
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ага, особенно того что за правым плечом Ахмедки. 3 мільярдери, 5,1 тис. мільйонерів, наймолодшому 18 років, - т.в.о. голови ДФС Власов підсумував результати кампанії з декларування доходів - Цензор.НЕТ 3513
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Состояние породенко уменьшилось вдвое с 13 года. По версии Форбс. Но зебилов надо отвлечь чем то от миллиардных хишений зозяина нового президента коломойского, вот и придумывают бред для люмпена.
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на початку дев'яностих ми всі були мільйонерами - а тепер зубожіла Україна!!!
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та нормально так...
ну вот и складывается тетрис - куда пропадают все зарубежные транши и наши налоги
даже с собакой бегать не надо...чтоб найти пирующих во время чумы войны
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І це у воюючій країні. Ну і хто кому клоун?
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страна артистов, у которых растут доходы поэтому такой и президент
а не у тех, кто реально занимается производством
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А хоть один миллионер есть, что заработал лопатой или метлой? 5 тысяч103 человека правят страной, ну не х....... я себе. Остальные ХЛАМ. МИЛЛИОНЫ ХЛАМА. Горжусь такой страной.
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больше всех работает Сизиф. только его суета н...й никому не нужна.. твоя тоже..
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А хоть один миллионер во всем мире есть, что заработал лопатой или метлой?
P.S. Только про такие вот миллионы-миллиарды не говорите, пожалуйста.

3 мільярдери, 5,1 тис. мільйонерів, наймолодшому 18 років, - т.в.о. голови ДФС Власов підсумував результати кампанії з декларування доходів - Цензор.НЕТ 3035
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Метла - явно не инструмент для того, чтобы стать миллионером. И не должна быть таковым - и это справедливо - для того, чтобы работать метлой не нужно ни знаний, ни умений, ни талантов - ничего. Метлой может работать каждый. А потому это самая низкооплачиваемая работа и она должна быть таковой по своей сути.
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Ну может не метлой, но в тех же США 11 миллионов миллионеров. Дворников из них не много, но так называемый средний класс есть.
В Украине чтобы стать миллионером нужна сумма в 30 раз меньше т.к. статья в гривнах, т.е. всего то 33к долларов. Хороший программист работающий на западную фирму легко заработает столько меньше чем за год.
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Это гривневые миллионеры? 5 000 человек на всю страну?
Годовой доход 35 000 дол или больше у 5 000 человек
У водителя в одителя автобуса в США от 90 000 дол. в год
Блин, в Украине 5000 человек живёт как средний американец или выше??????
А остальные? Сколько нас там 35 или 52 млн... Капец..
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Не хвилюйтесь, ці 5000 живуть краще ніж середній американець. Середній європеєць і американець не може собі дозволити такі відпочинки, як наша "еліта".
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Скорее всего в отчет включены только те, кто получает эти деньги в виде зарплаты, а не в виде доходов от предпринимательской деятельности.
Потому как только айтишников (почти все ФОП) в Украине пару сотен тысяч, из которых четверить получает больше 35к в год.
А про юмористов-фоповцев то вставили, чтоб трольнуть новую юморную власть.
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.Приснилось .? .Средняя зарплата в США около 3, 5 тыс баксов . Умнож на 12 ..
Водитель автобуса там обычный работяга со средним доходом . А больше всех получают врачи .
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а кто тебе мешает жить хорошо, вон у зели куча квартир вилл и машин
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Даже не переживайте, это же те кто декларируют. Сколько людей получает в конвертах? Много тех же айтишников работающих на запад но сидя в Киеве имеют официальный доход 0, а реальный 60k USD (ну хороших атишников, знаю и таких кто столько же в гривнах получает). Я берусь предположить что зарплата в конвертах платиться и в других областях
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А де наша промисловість, де сільське господарство? Що ми збудували за 5 років? Виходить, що самі чесні у нас артисти? Тоді з президентом все логічно.
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По сравнению со штатами как-то совсем мелко...
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Мизерно, в не мелко. Миллион грн, считайте 35 000 дол. в год
В Америке такое у самых нищих-низкооплачиваемых. А у нас аж 5 000 человек доросло до нищих..
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В Америке такое у самых нищих-низкооплачиваемых.
Вы когда там в последний раз бывали, в Америке-то?
Неужели так быстро Трампушка сделал Америку великой, что у самых нищих-низкооплачиваемых с моего прошлого визита за год выросла ЗП до 3к в месяц?!
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Для 36k в год в США, надо сильно постараться, ничего не делать и напрягаться только на унитазе.
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Ну вообще то в штатах сейчас самая низкая безработица с 1969 года. Заслуга это Трампа или нет обсуждать не берусь, но цифры были буквально на днях
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Не мизерно, просто все деньги в черной экономике, будь иначе, нечего было бы отмывать тысячям конвертационных центров в Украине.
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Саме прикре те, що автор пишається такою статистикою.
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Это еще не считают ФЛП. Потому что миллион гривен в год доход у любого хорошего программиста сейчас. Потому что милиоан гривен - это 3200$ в месяц.
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а что там за два комика в конце списка по 4 с лишнем млн.? Один, я кажется, догадываюсь - новый главнокомандующий, а вот кто второй?
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''''3 миллиардера, 5,1 тыс. миллионеров, самому младшему 18 лет, - врио главы ГФС Власов подытожил результаты кампании''''''

телеведущие, артисты, аренда недвижимости,....
кароче - украина страна , жители которой в основном паразитируют на аренде,
жрут и смотрят тв-канцерты-футболы.
ну и адвокаты, каторые отмывают мальдивских мародеров, заработавших енти милионы деребаном укрбюджета на ротердамах плюсах.

больше специальностей не востребованы - не платят за них.

где илонымаски, рокеты, автомерседесы, медицина,.... где все??

дно.

и без перспективы.
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в год в Украине продается около 220 тыс. квартир. Стоимость в среднем около 1 миллиона (38 тыс.у.е.).
Так что в Украине более 220 тыс.миллионеров. А с учетом что это каждый год, о больше миллиона.
Давайте зрадюки, заводите шарманку о "зубажинни".
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Под подушками много денег в Украине, мало кто доверяет банковской системе.
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Не пишите ерунду, а почитайте разъяснения ДФС. Не всякая купля-продажа квартиры (недвижимости) влечет за собой подачу декларации, не зависимо от стоимости.
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дело не в подаче декларации, а в том что реально в Украине не менее 1 млн. людей владеющих миллионами в чистом виде или в виде недвижимости.
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Жаль, имен нет... Интересно было бы посмотреть на телеведущую, которая накопила 150 миллионов... 3 мільярдери, 5,1 тис. мільйонерів, наймолодшому 18 років, - т.в.о. голови ДФС Власов підсумував результати кампанії з декларування доходів - Цензор.НЕТ 1902
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та не секрет. Телеведущая - мосейчук, журналист - дубинский, юмористы - из 95 квартала .....
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Кто писал такой дурацкий заголовок?
Миллиардер - человек, который владеет собственность более миллиарда. А речь идёт о величине ГОДОВОГО ДОХОДА!
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страна юмористов и трубадуров подходит к парламентским выборам. Даешь больше скоморохов , престидижитаторов и эквилибристов!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины3 миллиардера, 5,1 тыс. миллионеров, самому младшему 18 лет, - врио главы ГФС Власов подытожил результаты кампании по декларированию доходов
 
 
 
 
 
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