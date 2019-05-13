 3 миллиардера, 5,1 тыс. миллионеров, самому младшему 18 лет, - врио главы ГФС Власов подытожил результаты кампании по декларированию доходов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал врио главы ГФС Александр Власов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы завершили кампанию декларирования доходов граждан и делимся ее результатами. В этом году она достаточно успешная и мы, в первую очередь, объясняем это повышением добросовестности налогоплательщиков. Кроме того, результаты говорят и об увеличении уровня жизни и, конечно, качественно организованной информационной и разъяснительной работе ГФС", - рассказал он.

"Итак,

Поданы почти 529 тыс. налоговых деклараций

Задекларирован общий доход в сумме 83,6 млрд грн, что на 26 млрд грн больше, чем в прошлом году.

Определены налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц - 3,2 млрд грн. Прирост - 1,2 грн. Сумма военного сбора к уплате составляет 465,5 млн грн, что на 205,7 млн грн больше чем в предыдущем году.

Количество миллионеров - 5143 человек.

Наибольшая концентрация миллионеров в Киеве (2194 человека), Киевской (378 человек), Харьковской (339 человек), Днепропетровской (333 человека) областях.

58% миллионеров - лица в возрасте от 40 до 60 лет.

Самый молодой миллионер - 18 лет, который задекларировал доходы, полученные при наследовании (получении в дар) имущества.

Старейший миллионер - почти 100 лет. Задекларировал доходы, которые получал, как прочие доходы.

70% миллионеров задекларировали полученные доходы в сумме от 1 до 5 млн грн, в основном от операций по продаже (обмену) объектов движимого / недвижимого имущества, от предоставления имущества в лизинг, аренду, жилищный найм и иностранные доходы.

Количество миллиардеров - 3. Из них одним лицом задекларирован доход свыше 10 млрд грн.

Задекларированы налоговые обязательства по уплате в бюджет налога на доходы физических лиц и военного сбора в сумме более 1 млрд грн жителем г. Киев.

К кампании декларирования доходов-2019 присоединились почти 200 отечественных знаменитостей: звезды эстрады, музыканты, шоумены, популярные ведущие и спортсмены.

Ими задекларированы доходы в сумме более 416 млн грн.

Более 127 млн грн дохода задекларировали наиболее известные лица, осуществляющие артистическую, художественную и театральную деятельность в рамках предпринимательской деятельности", - рассказал Власов.

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"ТОП-рекордсмены шоу-бизнеса, которые задекларировали самые большие суммы доходов:

Телевизионная ведущая - 158,8 млн грн;

Ведущий шоу-программ - 26,9 млн грн;

Певец - 11,8 млн грн;

Композитор (музыкант) - 3,2 млн грн;

Футболист - 26,2 млн грн;

Юморист (на упрощенной системе налогообложения) - 4,7 млн грн;

Еще один известный юморист (на упрощенной системе налогообложения) - 4,1 млн грн", - добавил он.

"Мы работаем ради развития Украины! Успешная страна начинается с каждого из нас!" - резюмировал Власов.



