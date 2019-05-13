 Зеленскому нужно поменять примерно семьсот человек, - Пашинский

Об этом народный депутат Украины от НФ Сергей Пашинский сообщил в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"У президента Зеленского, если даже инаугурация будет в конце мая, до парламентских выборов будет столько работы, даже без Верховной Рады, что вы себе не представляете. Это двадцать пять председателей областных государственных администраций, это начальник Генштаба, начальник Службы внешней разведки, это комиссии, начиная от Нацрады по вопросам телевидения и радиовещания и заканчивая профильными комиссиями по тарифам, и так далее.

Представьте себе, что этой команде, которая пришла к власти с Зеленским, нужно поменять всего-навсего примерно семьсот человек. Я это проходил. Помню эти две недели - нужно было уволить всех назначенных Януковичем и поставить новых - это было тяжело. Это при том, что у нас была политическая инфраструктура, мы ведь пришли не просто командой", - отметил нардеп.

Читайте также: НФ и БПП поддержат в Раде любую проукраинскую инициативу Зеленского, - Пашинский