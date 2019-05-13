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 Политика Украины
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 Зеленскому нужно поменять примерно семьсот человек, - Пашинский

Новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому предстоит кропотливая работа по назначению в рамках его компетенции почти 700 человек на различные государственные должности.

Об этом народный депутат Украины от НФ Сергей Пашинский сообщил в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"У президента Зеленского, если даже инаугурация будет в конце мая, до парламентских выборов будет столько работы, даже без Верховной Рады, что вы себе не представляете. Это двадцать пять председателей областных государственных администраций, это начальник Генштаба, начальник Службы внешней разведки, это комиссии, начиная от Нацрады по вопросам телевидения и радиовещания и заканчивая профильными комиссиями по тарифам, и так далее.

Представьте себе, что этой команде, которая пришла к власти с Зеленским, нужно поменять всего-навсего примерно семьсот человек. Я это проходил. Помню эти две недели - нужно было уволить всех назначенных Януковичем и поставить новых - это было тяжело. Это при том, что у нас была политическая инфраструктура, мы ведь пришли не просто командой", - отметил нардеп.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126571
 
 
 Топ комментарии
 
Попередніх 700, тих що призначав порошенко, потрібно арештувати і посадити!
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пашинський це хедлайнер розстрільного списку.
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Одного из первых надо убрать
Пашинского
-пьяный может всех перестрелять
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленскому нужно поменять примерно семьсот человек, - Пашинский
 
 
 
 
 
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