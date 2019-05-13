 В России по делу о наркотиках задержали экс-командующего "войсками противовоздушной обороны ЛНР"

Об этом "Новой газете" сообщили его родственники.

На него завели уголовное дело о хранении наркотиков, сообщил информированный источник Znak.com.

Муратову 29 лет. Он был секретарем дегтярского отделения КПРФ, а в 2014 году поехал в Луганск вместе с гуманитарным конвоем и решил остаться там воевать. Так называемыми противовоздушными войсками "ЛНР" он командовал с августа по декабрь 2014 года, писала "Новая газета".

Секретарь свердловского отделения компартии Александр Ивачев сказал Znak.com, что Муратов более года назад ушел с должности секретаря дегтярского отделения КПРФ и вышел из партии.

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