 В России по делу о наркотиках задержали экс-командующего "войсками противовоздушной обороны ЛНР"

Об этом "Новой газете" сообщили его родственники.
На него завели уголовное дело о хранении наркотиков, сообщил информированный источник Znak.com.
Муратову 29 лет. Он был секретарем дегтярского отделения КПРФ, а в 2014 году поехал в Луганск вместе с гуманитарным конвоем и решил остаться там воевать. Так называемыми противовоздушными войсками "ЛНР" он командовал с августа по декабрь 2014 года, писала "Новая газета".
Секретарь свердловского отделения компартии Александр Ивачев сказал Znak.com, что Муратов более года назад ушел с должности секретаря дегтярского отделения КПРФ и вышел из партии.
почему то не разделяю общего веселья
скоро будет 5 лет как российские террористы завалили ил с нашими ребятами
... героям слава(
... а в это время медведчук, рабинович и бойко с прочими пророссийскими ******* вовсю резвятся и готовятся с помпой войти в парламент с молчаливого согласия и одобрения нынедиючей влады мрази