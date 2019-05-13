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 Общество, За рубежом
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Все про:боевик (16449) Луганщина (4047) наркотики (1509) Россия (72758) наемники РФ (829)

 В России по делу о наркотиках задержали экс-командующего "войсками противовоздушной обороны ЛНР"

В Российской Федерации в городе Екатеринбург задержали бывшего командующего так называемыми войсками противовоздушной обороны самопровозглашенной "ЛНР" Владимира Муратова.

Об этом "Новой газете" сообщили его родственники.

На него завели уголовное дело о хранении наркотиков, сообщил информированный источник Znak.com.

Муратову 29 лет. Он был секретарем дегтярского отделения КПРФ, а в 2014 году поехал в Луганск вместе с гуманитарным конвоем и решил остаться там воевать. Так называемыми противовоздушными войсками "ЛНР" он командовал с августа по декабрь 2014 года, писала "Новая газета".

Секретарь свердловского отделения компартии Александр Ивачев сказал Znak.com, что Муратов более года назад ушел с должности секретаря дегтярского отделения КПРФ и вышел из партии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126570
 
 
 Топ комментарии
 
В России по делу о наркотиках задержали экс-командующего "войсками противовоздушной обороны ЛНР" - Цензор.НЕТ 8631
почему то не разделяю общего веселья
скоро будет 5 лет как российские террористы завалили ил с нашими ребятами
... героям слава(
... а в это время медведчук, рабинович и бойко с прочими пророссийскими блядями вовсю резвятся и готовятся с помпой войти в парламент с молчаливого согласия и одобрения нынедиючей влады мрази
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Чого смієтеся? В натурі, у чувака на штанах три лампаси було, як в "Адідасах"!
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она его - на поруки, он её - в дело. ведь это чудо вряд ли переизберут.
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В России по делу о наркотиках задержали экс-командующего "войсками противовоздушной обороны ЛНР" - Цензор.НЕТ 8631
почему то не разделяю общего веселья
скоро будет 5 лет как российские террористы завалили ил с нашими ребятами
... героям слава(
... а в это время медведчук, рабинович и бойко с прочими пророссийскими ******* вовсю резвятся и готовятся с помпой войти в парламент с молчаливого согласия и одобрения нынедиючей влады мрази
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Не нервуйте, заспокойтесь. ЗЄля після інагураці їх усіх розстріляє (крім Рабіновіча)
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И между прочим свои 20% возьмут. Половина зелиного электората второго тура - поклонники Бойко-Вилкула-Медведчука. В коалиции со слугой урода и Юлькой
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Рыжие усы всьо возьмут на свои поруки и всьо будет нормаль, как в начале 90-х. братаны всьо порешают на Озере под Ленинградом со своим паханом и всьо будет нормаль.
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как то даже не вериться. Такая честная органзация, никогда такого небыло и вот опять...
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100 км радиус у всяких буков, чем он там командовал то, командир иглометчиков копъеноссцев с ПЗРК *****?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ России по делу о наркотиках задержали экс-командующего "войсками противовоздушной обороны ЛНР"
 
 
 
 
 
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