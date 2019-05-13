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Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 За рубежом
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 За выдачу паспортов на Донбассе должны быть дополнительные санкции против РФ, - Линкявичюс

Линас Линкявичюс назвал действия России вопиющим нарушением международного права.

Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс выступает за введение санкций против России из-за решения об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов на оккупированном Донбассе. Об этом Линкявичюс сказал перед началом заседания Совета Европейского Союза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он подтвердил, что сегодня будет обсуждаться вопрос выдачи Россией паспортов украинцам на оккупированном Донбассе.

"Это является еще одним вопиющим нарушением международного права, и этот процесс паспортизации также проходил в Грузии", - сказал Линкявичюс.

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"Откровенно, мы согласились, что, если что-то пойдет не так, если нарушения международного права, международных обязательств и также нарушения наших соглашений с Россией продолжатся, - мы должны принять это во внимание и должны подумать над дополнительными мерами. Я верю, что должны быть дополнительные санкции", - подчеркнул Линкявичюс.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

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29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3126567
 
   
 Топ комментарии
 
Ты хочешь сказать что тупая страна с дурным населением может что то предъявить развитым странам которые ушли на лет 200 от нее кроме вранья???? Была сырьевым придатком, есть и будет, тоже и по НАТО...
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Как по мне они нам одолжение делают. Если подсуетиться и принять правильные законы, то можно будет во первых не платить пособия ватникам, во вторых получить готовые списки 5 коллоны.
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Зеленский скоро разорвет путина в клочья - как только булаву получит и ею на рояле сыграет. Путина сразу со смеху и разорвет
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Как по мне они нам одолжение делают. Если подсуетиться и принять правильные законы, то можно будет во первых не платить пособия ватникам, во вторых получить готовые списки 5 коллоны.
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Кого то булова интересует и родицы в смартфоне, ну и вся ЗЕкоманда сейчас наверное решает вопрос с паспортами на пианино...
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Давай запрет для наваросів на в"їзд до Європи!!!)))))
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спочатку хоча б закрити КПВВ на лінії фронту.
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_Фактически путлер достиг раскола Европы и вообще Запада. А также НАТО. Прогноз на будущее скверный.
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Ты хочешь сказать что тупая страна с дурным населением может что то предъявить развитым странам которые ушли на лет 200 от нее кроме вранья???? Была сырьевым придатком, есть и будет, тоже и по НАТО...
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Расия это пустота, или есть где то пример что она что то может??? Кроме войны ничего, а в этом отношении цивилизованный мир ее быстро уничтожит именно уничтожит...
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"Кроме войны ничего, а в этом отношении цивилизованный мир ее быстро уничтожит" - Ты последние десять лет был без сознания?! Это заявление настолько не соответствует действительности, что просто трудно подобрать слова...
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"За выдачу паспортов на Донбасе" должна быть плановая анигиляция мордортерритории.
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Паспорти РФ для жителів ОРДЛО будуть дійсні тільки в одній області, вот и баранов с Донбасса хитро ставят на довольствие только в одну область ,чтобы потом сказать что они всегда относились к Ростовской области Московии, интересно Московия стрижёт земельку у соседних республиках,свой земли некуда девать,а они и ещё со своим подсадным народом и земли за собой тянут, при этом в бюджете Украины заложены деньги на обучение свободно владеть русским языком,получается что сами мы подкармливаем подсадной народ Украины За выдачу паспортов на Донбассе должны быть дополнительные санкции против РФ, - Линкявичюс - Цензор.НЕТ 2799 .
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Глава политсовета пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук утверждает, что Кремль и руководство оккупационных администраций отдельных районов Донецкой и Луганской областей согласны на его "мирный план". Ранее он заявлял, что "план" заключается в легализации формирований "ДНР" и "ЛНР" и предоставлении ОРДЛО автономного статуса в составе Украины.В эфире подконтрольного ему телеканала "112. Украина" вечером во вторник, 9 апреля, Медведчук заявил, что его "план-концепция" предусматривает также свободную экономическую зону на оккупированных территориях и другие "вопросы, связанные с финансовой, экономической и бизнес-деятельностью".Кум российского президент Владимира Путина отметил, что, по его мнению, Украина не сможет самостоятельно восстановить экономику ОРДЛО."Но это и не понадобится", - выразил уверенность Медведчук.
Слава Украине!
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Медведчук заявил, что его "план-концепция" предусматривает также свободную экономическую зону на оккупированных территориях , сегодня Донбасс а завтра по заданию Кремля Закарпатье.Может пора разобраться с Медведчуком, пусть в колония Московии чудит,а Украина уже давно не колония
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Зеленский скоро разорвет путина в клочья - как только булаву получит и ею на рояле сыграет. Путина сразу со смеху и разорвет
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Ес не введёт санкции против ненавистного Запоребрика по банальной причине.ПОльша ,Румыния,Мадьярщина тоже выдают свои пачпорты гражданам Украины.Двойных стандартов не будет. Надо искать другие пути ущемления.
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Хутин думает что в колониях Московии всё схвачено и там ничего не случиться,но это всё возникает стихийно и потом будет очень больно для зажравшейся Московии За видачу паспортів на Донбасі мають бути додаткові санкції проти РФ, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 679
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Вот-вот, уже может быть прямо завтра или даже ещё вчера... и анаконда... да и витрина. Так что уже практически всё, агония и можно вызывать священника на отпевание... Потому что иначе как же?..

Дурачки не от мира сего. За видачу паспортів на Донбасі мають бути додаткові санкції проти РФ, - Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 7183
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Евросоюз и США уже обосрались от действий рашки. На них сильно не надейтесь.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЗа выдачу паспортов на Донбассе должны быть дополнительные санкции против РФ, - Линкявичюс
 
 
 
 
 
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