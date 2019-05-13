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 Происшествия, Общество
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Все про:Кернес (1121) Харьков (4250) Найем (489)

 Разрешение на акцию с палаткой "Все для победы" в Харькове действует до конца года, без его отмены судом снос невозможен, - Найем

У харьковских активистов есть все разрешения на проведение акции с волонтерской палаткой "Все для победы" в центре города.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Мустафа Найем, который сегодня находится в Харькове на выездном заседании парламентской временной следственной комиссии по расследованию убийства Екатерины Гандзюк, передает Цензор.НЕТ.

"Скажу честно, меня приятно удивила позиция главы областного управления Национальной полиции Валерия Сокуренко. По его словам, у активистов есть все разрешения на проведение акции в центре города: активисты в рамках закона обратились к горсовету с заявкой на проведение акции. И у них есть все разрешения на проведение акции с 1 января до 31 декабря 2019. Запретить проведение акции или прекратить ее может только суд. Снести палатки коммунальными службами невозможно", - рассказал он.

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Найем отметил, что по словам Сокуренко, на месте проведения акции постоянно дежурят сотрудники полиции специального назначения и патрульной полиции, которые не допустят незаконных действий со стороны коммунальных служб.

"На мой вопрос, как поступят правоохранительные органы, в случае, если такое решение суда появится, господин Сокуренко дословно сообщил: "Палатки не мешают дорожному движению и не несут угрозу общественной безопасности. И учитывая все обстоятельства и общественный резонанс, я вас уверяю, такого решения суда не будет. Вчера в городе уже собрались тысяча людей, чтобы защитить палатку. И если суд все-таки захочет принять такое решение, я думаю, жители города Харькова смогут убедить его этого не делать", - сообщил нардеп.

Он добавил, что позицию Нацполиции поддержал прокурор области Юрий Данильченко и пообещал подать апелляцию в случае, если такое решение суда появится.

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8 мая на сайте Харьковского горсовета была обнародована петиция о сносе палатки "Все для победы". Ее публично поддержал мэр города Геннадий Кернес.

11 мая на палатке появилось предписание о сносе.

12 мая состоялась акция против сноса палатки волонтеров "Все для победы". Около 1000 человек прошли шествием по центру Харькова, требуя от властей отменить предписание о сносе палатки.

Разрешение на акцию с палаткой Все для победы в Харькове действует до конца года, без его отмены судом снос невозможен, - Найем 01
Разрешение на акцию с палаткой Все для победы в Харькове действует до конца года, без его отмены судом снос невозможен, - Найем 02

Источник: https://censor.net.ua/n3126566
 
 
 Топ комментарии
 
Знести Кернеса з крісла мера у мусорний бак. Заварити бак і відправити на історіческую родіну.
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Ток чета именно при Зелебобе пошла волна ватного реванша, а при Порохе они сидели тихо-тихо.

Именно поэтому своя в доску ватная криворожская шваль ЗЕ своих трогать и не будет.
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Зекоманда что думает?
Будет сносить Кернеса или нет?
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Хряковская вата никак не уймётся!
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Знести Кернеса з крісла мера у мусорний бак. Заварити бак і відправити на історіческую родіну.
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Зекоманда что думает?
Будет сносить Кернеса или нет?
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Да канеша, центральный Израиль напал на восточный
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Ток чета именно при Зелебобе пошла волна ватного реванша, а при Порохе они сидели тихо-тихо.

Именно поэтому своя в доску ватная криворожская шваль ЗЕ своих трогать и не будет.
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А тебе не напружує факт, що Харків в основному проголосував за Зеленського і мером обрав Гепу? І все це робили одні і ті ж люди? Як поясниш, Іванович? Дозвіл на акцію з наметом "Все для перемоги" в Харкові діє до кінця року, без його скасування судом знесення неможливе, - Найєм - Цензор.НЕТ 8774
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местная власть хочет антиукраинского реванша
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Так я нипонел...

А шо это при барыге у них таких желаний не наблюдалось, а при зелебобе пошла жара ватного реванша?

Зелебоба не марионетка?
Зелебоба не ватник?
Зелебоба не наркоман?
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Если рассуждать логически,то харьковская крыса просто обоссалась кидалова от рашки(как это произошло с донецкой и луганской ылитой) и сидела тихо под плинтусом.
Теперь оторвется по полной за все пережитые унижения.
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Ну типа да. Но при Порохе ему пришлось реально не отсвечивать, а тут такой фарт - ватный клоун президент.
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Как только можно было нанять такого косоглазого киллера, вот если бы знал кому нужно задать этот вопрос.
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Найом сильно меня насмешил...мол по закону палатка "всё для победы" в Харькове может стоять до конца года!!!!!!!Но если Зепрезиденту и его халдеям до усерачки ХОЧЕТСЯ стать "царём" уже 19 мая,а не как по закону 27 мая....то по Кернесу не ХОТЕТЬ,снести палатку по раньше,а не в конце года?!!!!!!!!
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Правильно! Пусть этот сортир с алкашами стоит вечно! До победы над Россией и возвращения Крыма!
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А какого хрена на украинсом ресурсе все розмовляють "собачою мовою"?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРазрешение на акцию с палаткой "Все для победы" в Харькове действует до конца года, без его отмены судом снос невозможен, - Найем
 
 
 
 
 
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