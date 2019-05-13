EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины
  2216  111
Все про:евроинтеграция (1888) Зеленский (1200) Хан (133)

 Зеленский твердо заверил в своей проевропейской позиции, - еврокомиссар Хан

Хан сообщил подробности встречи с новоизбранным президентом Украины в Киеве.

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявляет, что избранный президент Украины Владимир Зеленский твердо заверил в своей проевропейской позиции. Об этом Хан сообщил перед началом заседания Совета Европейского Союза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он отметил, что провел в Киеве с Зеленским "очень интересную" встречу, которая длилась более полутора часов.

"Я думаю, что страна находится в очень сложной ситуации, поскольку почти каждый будет участвовать в парламентских выборах, но со своими собственными партиями. Различные ключевые игроки в стране будут баллотироваться самостоятельно", - сказал Хан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский на встрече с Ханом: Как гарант Конституции я буду защищать европейский выбор украинцев. ФОТО

Также он высказал мнение, что Зеленского выбрали из-за недовольства действующим политическим истеблишментом в Украине, но этот истеблишмент продолжает оставаться у власти.

В то же время еврокомиссар подчеркнул, что в ближайшие месяцы перед Украиной появятся два основных вызова, один из которых заключается в необходимости выплаты долгов государства в 2019-2020 годах.

"Необходимо найти решение, и люди должны концентрировать внимание на этом", - отметил Хан.

Еще одним вызовом еврокомиссар назвал завершение действия газового контракта с Россией, подписанного в 2009 году.

Кроме того, он обратил внимание, что в Украине продолжаются обсуждения относительно дня инаугурации нового президента, которые связаны с возможностью объявить о роспуске Верховной Рады и объявлении досрочных выборов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко подписал указ о вопросах европейской и евроатлантической интеграции

"Я думаю, что также понятно было для президента, который вступает в должность, продемонстрировать свою независимость от олигархических структур и разрешить проблему слабости украинской системы", - сказал Хан.

Также его спросили об отношении Зеленского к конфликту с Россией.

"Первое, я могу подтвердить, что он говорит по-английски. Второе, я могу подтвердить, но не в личном плане, что наш переводчик сообщил мне, что он также говорит на украинском, потому что это тоже ставилось под сомнение или отрицалось", - добавил Хан.

"Он дал очень твердое заверение относительно своей проевропейской позиции", - сообщил еврокомиссар.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Еврокомиссар Хан: У Зеленского сильный мандат для борьбы с коррупцией и деолигархизации. ФОТО

Кроме того, Хан отметил, что советники Зеленского заверили, что новоизбранный президент настроен бороться с коррупцией и решать экономические проблемы.

Как подчеркнул еврокомиссар, Зеленский считает неприемлемыми действия России относительно выдачи своих паспортов украинцам на оккупированном Донбассе.

"Я думаю, новоизбранный президент Украины размышляет над адекватными мерами", - подытожил еврокомиссар.

Источник: https://censor.net.ua/n3126562
 
   
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
слово ДУМАЮ порхоботам как ты явно не идет.
 показать весь комментарий
 
 
За меня комиссар сёдне думает, чего мне лоб морщить...
 показать весь комментарий
 
Ну шо порохоботы повоняли тут?
Ну и ху.. на вас. Зеленський твердо запевнив у своїй проєвропейській позиції, - єврокомісар Ган - Цензор.НЕТ 5101
 показать весь комментарий
 
 
И как теперь быть с врунами рошеновским???, они же мне обещали вступление в куйлостан еще 2 недели назад ???
 показать весь комментарий
 
Ну прямо как Чивокуня в 2010-м! А потом он скажет: "Я должен посоветоваться с наротом! И в пейсбухе проведет опросик среди БОТов Лахта-2.
 показать весь комментарий
 
Библейский иуда, тоже клялся в верности Христу, но был продан за 30 сребреников. Можно ли доверять этому представителю племени воробьев? Я бы поостерегся.
 показать весь комментарий
 
Что-о? Кемска... Заверения? Да берите,пожалуйста,-сколько угодно!
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский твердо заверил в своей проевропейской позиции, - еврокомиссар Хан
 
 
 
 
 
 вверх