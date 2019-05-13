 Зеленский твердо заверил в своей проевропейской позиции, - еврокомиссар Хан

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявляет, что избранный президент Украины Владимир Зеленский твердо заверил в своей проевропейской позиции. Об этом Хан сообщил перед началом заседания Совета Европейского Союза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он отметил, что провел в Киеве с Зеленским "очень интересную" встречу, которая длилась более полутора часов.

"Я думаю, что страна находится в очень сложной ситуации, поскольку почти каждый будет участвовать в парламентских выборах, но со своими собственными партиями. Различные ключевые игроки в стране будут баллотироваться самостоятельно", - сказал Хан.

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Также он высказал мнение, что Зеленского выбрали из-за недовольства действующим политическим истеблишментом в Украине, но этот истеблишмент продолжает оставаться у власти.

В то же время еврокомиссар подчеркнул, что в ближайшие месяцы перед Украиной появятся два основных вызова, один из которых заключается в необходимости выплаты долгов государства в 2019-2020 годах.

"Необходимо найти решение, и люди должны концентрировать внимание на этом", - отметил Хан.

Еще одним вызовом еврокомиссар назвал завершение действия газового контракта с Россией, подписанного в 2009 году.

Кроме того, он обратил внимание, что в Украине продолжаются обсуждения относительно дня инаугурации нового президента, которые связаны с возможностью объявить о роспуске Верховной Рады и объявлении досрочных выборов.

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"Я думаю, что также понятно было для президента, который вступает в должность, продемонстрировать свою независимость от олигархических структур и разрешить проблему слабости украинской системы", - сказал Хан.

Также его спросили об отношении Зеленского к конфликту с Россией.

"Первое, я могу подтвердить, что он говорит по-английски. Второе, я могу подтвердить, но не в личном плане, что наш переводчик сообщил мне, что он также говорит на украинском, потому что это тоже ставилось под сомнение или отрицалось", - добавил Хан.

"Он дал очень твердое заверение относительно своей проевропейской позиции", - сообщил еврокомиссар.

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Кроме того, Хан отметил, что советники Зеленского заверили, что новоизбранный президент настроен бороться с коррупцией и решать экономические проблемы.

Как подчеркнул еврокомиссар, Зеленский считает неприемлемыми действия России относительно выдачи своих паспортов украинцам на оккупированном Донбассе.

"Я думаю, новоизбранный президент Украины размышляет над адекватными мерами", - подытожил еврокомиссар.