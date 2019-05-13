 "Реванша не будет!": "Нацкорпус" и Билецкий осудили решение Кернеса переименовать проспект Григоренко в проспект Маршала Жукова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Билецкого.

По мнению лидера националистов, такое решение является украинофобным, пророссийским и пропагандирует советскую идеологию. Также Билецкий раскритиковал Кернеса как политика и мэра Харькова.

Билецкий в своем сообщении высказывает свое крайне критическое отношение и осуждение касательно недавнего решения мэра города Харьков — Геннадия Кернеса переименовать проспект Петра Григоренко на проспект Маршала Жукова.

Стоит отметить, что ранее проспект имел несколько названий: улица Стадионная, проспект 60-летия СССР, проспект Маршала Жукова. Лишь в 2016 году проспект переименовали в честь основателя Украинской Хельсинкской группы Петра Григоренко. Однако по истечению двух лет мэр города решил вернуть прежнее название проспекту.

По уверениям лидера политической партии "Национальный корпус", подобные решения — это не простые условности, это лакмус к определению политических симпатий Геннадия Кернеса пророссийским властям и пропаганда советской идеологии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вятрович пригрозил Кернесу тюрьмой и конфискацией имущества за возможное переименование проспекта в Харькове

В качестве доказательства своих высказываний, народный депутат приводит исторические факты, касающиеся личностей Генерала Петра Григоренко и Маршала Георгия Жукова. Исходя из истории, Билецкий акцентирует внимание на том, что командование Георгия Жукова строилось на идеологии превращения украинских фронтовых солдат в "пушечное мясо".

Этот факт, по его мнению, должен вызывать у украинцев и политиков крайнее порицание личности Маршала и должен способствовать скорейшему обесцениванию его неоднозначных заслуг, а не восхвалению, которое исходит от мэра города Харьков.

Генерал Петр Григоренко, согласно истории, не поддерживал украинофобных взглядов правительства СССР и никогда не принимал участие в прямом или косвенном уничтожении украинских военных и мирных граждан.

По убеждениям Билецкого, Григоренко, репрессированный после войны как противник сталинизма, заслуживает большего уважения к своей личности. Народный депутат уверяет, что попытка Кернеса репрессировать Григоренко "на карте Харькова" — это очередное подтверждение его украинофобных амбиций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Ирина Геращенко пообещала защитить палатку "Все для победы" в Харькове

Лидер националистов обращает внимание на то, что речь идет не о "формальностях переименования" и не "о неоднозначности событий и личностей Второй Мировой войны". По его словам, данная ситуация — это "первый звоночек" от свергнутого, но еще действующего режима Петра Порошенко. Андрей Билецкий выражает свою уверенность в том, что проведенные выборы "развязали руки" "латентным сепаратистам", которые уже пытаются повернуть ситуацию в свою сторону и взять Украину под свой антиукраинский контроль.

Лидер "Нацкорпуса", обращаясь к "провластным сепаратистам", утверждает, что он лично и его соратники сделают все возможное, чтобы не допустить никаких сепаратистских идей и решений в отношении Украины и ее граждан.

Также Билецкий напомнил украинцам о событиях 2014 года, когда мэр Харькова Геннадий Кернес выражал свое открытое содействие в установлении сепаратистского режима и создании Харьковской Народной Республики. Лидер националистов утверждает, что Кернес во времена Евромайдана, будучи мэром Харькова, был одним из организаторов Антимайдана и подвоза титушек, заявляя, что "на одного представителя Евромайдана найдется десятки тысяч антимайдановцев".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Купил неприкосновенность и "политическую крышу": журналист рассказал, почему "бандит Гепа" "топил" за Порошенко. ФОТО

Как пишет издание РБК, Кернес и два его охранника похитили и избили двух участников Евромайдана - Сергея Ряполова и Александра Кутянина. Однако в августе 2018 г. судья Киевского суда Полтавы Андрей Антонов закрыл уголовное производство по данному делу "из-за систематической неявки прокуроров на судебные заседания". В ГПУ данную формулировку опровергли, назвав действия судьи произволом.

Стоит упомянуть еще "кооперативное дело Кернеса-Добкина", открытое ГПУ в конце 2014 г. Речь шла о незаконном отчуждении 900 гектаров земли в Харькове с нанесением ущерба государству более чем на 4 млрд грн.

Согласно декларации за 2017 г., где отсутствуют сведения о доходах членов его семьи, зарплата Кернеса за 2017 год составляет 600 тыс. грн. Доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав - около 24 млн грн. Наличными мэр Харькова хранит 44 млн грн.









