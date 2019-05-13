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 "Реванша не будет!": "Нацкорпус" и Билецкий осудили решение Кернеса переименовать проспект Григоренко в проспект Маршала Жукова

Лидер политической партии "Национальный корпус", народный депутат и бівший командир добровольческого полка "Азов" Андрей Билецкий раскритиковал решение мэра Харькова Геннадия Кернеса переименовать проспект П. Григоренко на проспект Маршала Жукова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Билецкого.

По мнению лидера националистов, такое решение является украинофобным, пророссийским и пропагандирует советскую идеологию. Также Билецкий раскритиковал Кернеса как политика и мэра Харькова.

Билецкий в своем сообщении высказывает свое крайне критическое отношение и осуждение касательно недавнего решения мэра города Харьков — Геннадия Кернеса переименовать проспект Петра Григоренко на проспект Маршала Жукова.

Стоит отметить, что ранее проспект имел несколько названий: улица Стадионная, проспект 60-летия СССР, проспект Маршала Жукова. Лишь в 2016 году проспект переименовали в честь основателя Украинской Хельсинкской группы Петра Григоренко. Однако по истечению двух лет мэр города решил вернуть прежнее название проспекту.

По уверениям лидера политической партии "Национальный корпус", подобные решения — это не простые условности, это лакмус к определению политических симпатий Геннадия Кернеса пророссийским властям и пропаганда советской идеологии.

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В качестве доказательства своих высказываний, народный депутат приводит исторические факты, касающиеся личностей Генерала Петра Григоренко и Маршала Георгия Жукова. Исходя из истории, Билецкий акцентирует внимание на том, что командование Георгия Жукова строилось на идеологии превращения украинских фронтовых солдат в "пушечное мясо".

Этот факт, по его мнению, должен вызывать у украинцев и политиков крайнее порицание личности Маршала и должен способствовать скорейшему обесцениванию его неоднозначных заслуг, а не восхвалению, которое исходит от мэра города Харьков.

Генерал Петр Григоренко, согласно истории, не поддерживал украинофобных взглядов правительства СССР и никогда не принимал участие в прямом или косвенном уничтожении украинских военных и мирных граждан.

По убеждениям Билецкого, Григоренко, репрессированный после войны как противник сталинизма, заслуживает большего уважения к своей личности. Народный депутат уверяет, что попытка Кернеса репрессировать Григоренко "на карте Харькова" — это очередное подтверждение его украинофобных амбиций.

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Лидер националистов обращает внимание на то, что речь идет не о "формальностях переименования" и не "о неоднозначности событий и личностей Второй Мировой войны". По его словам, данная ситуация — это "первый звоночек" от свергнутого, но еще действующего режима Петра Порошенко. Андрей Билецкий выражает свою уверенность в том, что проведенные выборы "развязали руки" "латентным сепаратистам", которые уже пытаются повернуть ситуацию в свою сторону и взять Украину под свой антиукраинский контроль.

Лидер "Нацкорпуса", обращаясь к "провластным сепаратистам", утверждает, что он лично и его соратники сделают все возможное, чтобы не допустить никаких сепаратистских идей и решений в отношении Украины и ее граждан.

Также Билецкий напомнил украинцам о событиях 2014 года, когда мэр Харькова Геннадий Кернес выражал свое открытое содействие в установлении сепаратистского режима и создании Харьковской Народной Республики. Лидер националистов утверждает, что Кернес во времена Евромайдана, будучи мэром Харькова, был одним из организаторов Антимайдана и подвоза титушек, заявляя, что "на одного представителя Евромайдана найдется десятки тысяч антимайдановцев".

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Как пишет издание РБК, Кернес и два его охранника похитили и избили двух участников Евромайдана - Сергея Ряполова и Александра Кутянина. Однако в августе 2018 г. судья Киевского суда Полтавы Андрей Антонов закрыл уголовное производство по данному делу "из-за систематической неявки прокуроров на судебные заседания". В ГПУ данную формулировку опровергли, назвав действия судьи произволом.

Стоит упомянуть еще "кооперативное дело Кернеса-Добкина", открытое ГПУ в конце 2014 г. Речь шла о незаконном отчуждении 900 гектаров земли в Харькове с нанесением ущерба государству более чем на 4 млрд грн.

Согласно декларации за 2017 г., где отсутствуют сведения о доходах членов его семьи, зарплата Кернеса за 2017 год составляет 600 тыс. грн. Доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав - около 24 млн грн. Наличными мэр Харькова хранит 44 млн грн.

Реванша не будет!: Нацкорпус и Билецкий осудили решение Кернеса переименовать проспект Григоренко в проспект Маршала Жукова 01
Реванша не будет!: Нацкорпус и Билецкий осудили решение Кернеса переименовать проспект Григоренко в проспект Маршала Жукова 02
Реванша не будет!: Нацкорпус и Билецкий осудили решение Кернеса переименовать проспект Григоренко в проспект Маршала Жукова 03
Реванша не будет!: Нацкорпус и Билецкий осудили решение Кернеса переименовать проспект Григоренко в проспект Маршала Жукова 04
Реванша не будет!: Нацкорпус и Билецкий осудили решение Кернеса переименовать проспект Григоренко в проспект Маршала Жукова 05

Источник: https://censor.net.ua/n3126557
 
   
 Топ комментарии
 
скажи это 70% харьковчан которые его выбрали - ну как зелю - зебилы)))
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Они его также "выбрали",как у пэти 15,5% (нарисованых) в 1 туре было.Охрана барыги всю ночь в цике были,шоб не дай бог Юля не обогнала хряка.
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скажи это 70% харьковчан которые его выбрали - ну как зелю - зебилы)))
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Він одноокий! Вужик. Для ранкового душіння!)
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Они его также "выбрали",как у пэти 15,5% (нарисованых) в 1 туре было.Охрана барыги всю ночь в цике были,шоб не дай бог Юля не обогнала хряка.
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Мы бы рады забыть,так онож уперлось рогом и никак не хочет от корыта отползать.
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ну думаю здесь рада уперлась, которую клоун уже на волне успеха разогнать хочет, чтоб пока не растерял славу лишнего депутата своего завести, а не порох. ему бы с ними общий язык находить, а не тарелки бить, но то такое, его проблемы. после 19-го, когда роспуск будет теоретически невозможен ему и вручат булаву, пусть не парится, в турцию еще раз сгоняет до этого
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Зе не понимает свынячьего языка,так-шо не получится
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Пустые хлопоты, есть закон о декоммунизации, а за злостное нарушение там уголовка предусмотрена. Очередная понторезка, чтоб заявить о себе как силе, способной решать вопросы c помощью нацжён.
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а так бывает что поезд был вчера, а его свисток только сегодня ? "Реваншу не буде!": "Нацкорпус" і Білецький засудили рішення Кернеса перейменувати проспект Григоренка на проспект Маршала Жукова - Цензор.НЕТ 2199

нацжоны проснулись после разборки
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Кацапская свинья,что у тебя не получится? Отсосать.
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Спочатку відзвітуйте про свої досягнення, казкові!
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скажи це свинюці вбивці крадію мародеру баризі і просто шматку лайна парашенку - якого на виборах підтримував кернес !!
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твого андона зеленого підтримував сам **** 140 мільонів ********, а ти шось про кернеса звиздиш, смішне..
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дурачок - Зеленського придумав Український народ!!! він його придумав і народ його обрав із 73% (раніше такої підтримки нівкого не було - розумієш порохоботина?) - бо всіх дістав вбивця крадій мародер барига і просто шмат лайна паця парашенка!! і ще порохоботина кернес корошеш твого господара парашенка і під час вибрів саме кернес підтримував свиню
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Ти ще спитай в нього, куди поділись 30 відсотків від 54% "вадінтур"!)
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Кернес это команда Порошенко) Странно так как в 2010 он 30% набрал только, а Аваков от него только на 0,50% отставал. А вот после майдана в 2015 Кернес уже почти 70% набирает.
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ага.. одесского чувака пеця смог выпереть с должности ,а такого же кернеса- нема повноважень?
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Редкостная мразь Кернес: подлая внутренняя сущность даже на морде лица отражается...

Сталинский сатрап, быдло-маршал Жуков, у которого всё образование составляло 2 класса деревенской школы, бессмысленно погубил в своих чудовищно провальных операциях 4-5 миллионов солдат, за что получил в армии кличку "мясник". Великий русский писатель фронтовик, инвалид войны Виктор АСТАФЬЕВ многократно называл Жукова

"Самым страшным браконьером русского народа, который со свирепой тупостью сжигал в топке войны миллионы солдат, бросая их в огонь, как охапки соломы..."
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100% про Жукова. Но и мразь гепку поддерживает рошен.
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Краще дати раз по пиці тій мразі, а крісло відіслати в Ізраїль, ніж кричати.
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И только прокуратура молчит
Закон о декоммунизации? Нет, не слышали
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йугик уже почти "жмурик".Зе четко сказал - нах..
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Этот, На Ноль умноженный, уже к Мертвечуку и Рабиновичу в За жыття переметнулся.......Не дострелили......
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Осудили?! А где же фаер-шоу под забором у Гепы?
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Що це було? Я вже заплутався. Реванш - це відхід від влади Порошенка? А чи не легше було зробити Порошенкові ревенш, коли вся влада була в його руках? А може - реванш - це прихід до влади Зеленського?
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Народный депутат, одессит Николай Скорик обратился к мэру города и коллегам по депутатскому корпусу с предложением вернуть проспекту Небесной Сотни его историческое название - Маршала Жукова. Свое видеообращение он опубликовал в Facebook.

https://kekc.news/vslied-za-kharkovom-vopros-pierieimienovaniia-prospiekta-marshala-zhukova-podniat-v-odiessie/
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Є певна аналогія в діях Білецького і Симона Петлюри осені 1917 року. Коли Петлюра розчарувавшись у болтовні Центральної Ради залишив посаду по нашому міністра оборони і почав формувати загони гайдамаків, ідейних добровольців, захисників України. Так само Білецький працює з ідейною, патріотично налаштованою молоддю, щоб захистити УКраїну від Зради.
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Оно то в идеале вроде так и есть. Только вот в их рядах полно типа спортсменов которые связанные с различными ОПГ. Что они делают в НЦ пока непонятно, а может и понятно так как их движение это такая себе частная армия всеукраинского масштаба.
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и куда интересно смотрит герой Украины Вася Грицак?
хрен с тем кернесом, но то что сегодня тварят рыги во главе с медведчуком
это позор, и власти сегодняшней и громаде и Белецкому с его титушнёй
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Оперативно отреагировали. "Реванша не будет!": "Нацкорпус" и Билецкий осудили решение Кернеса переименовать проспект Григоренко в проспект Маршала Жукова - Цензор.НЕТ 3508
После того, как рядовые харьковчане организовали активный протест СУТКИ НАЗАД.
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Та, вы пацаны сделали всё возможное во время президентской гонки, чтобы начало происходить то, что происходит. А щаз, поздняк метаться.
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Белая Вош все робила для знищення Порошенка і реваншу вати і свсобак а зараз робить тупе і здивоване обличчя: ми нє при дєлах..
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Петро п"ять років кришував Гепу,колорадного зрадника України.Дякую Петро.
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Мародёр всё сделал, чтобы рыги встали в полный рост. Если не прокатим всю эту пятую колонну, начиная с бпп, нф и рыговскую быдлоту, с ними вкупе, то проигрыш порошенко - ничто.
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Тут ещё на рожи надо смотреть чтобы те же под новой вывеской не пролезли
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Рожи - всем известны и омерзительны до боли. Не ожидали такого вот конца и светились не по-децки... Пусть сегодня хоть трижды серо-буро-малиновые - на них клейма некуда ставить. Кстати, гнобить нужно и тех, кто даст притулок всему этому дерьму. Сегодня нужно довести до логического конца начатое на Майдане, не дав шанса, как раньше, пролезть им во власть.
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Кернес ,Добкин,Королевская,Шуфрич,Колесниченки-все эти должны сидеть
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Гепа осмелел после поездки к Бене, но это ему не поможет.
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Немцы называли жукова генерал-мясо! Жуков: "Нах..й вооружать этих хохлов? Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь ссылать!
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Не нужно только фейковые цитаты лепить, здесь всё-же не дети.
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Не знаю за цитаты, но его действия этим цитатам соответствовали . Необученные, неодетые, невооруженные набранные в украинских селах осенью 1943 г солдатики почти все утонули в Днепре . И, к сожалению , мой 17- летний дядя Алексей . Бабушка до конца своих дней проклинала войну и тех, кто угробил ее сына . А день победы для нее был днем траура .
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"Генерал Эйзенхауэр в своих воспоминаниях пишет, как он увидел под Потсдамом огромное поле, устланное трупами русских солдат. Выполняя приказ Жукова, они штурмовали город в лоб - под кинжальным огнем немцев. Вид этого поля поразил Эйзенхауэра. Ему стало не по себе, и он спросил Жукова (не дословно, но за смысл я ручаюсь): "На черта вам сдался этот Потсдам? Зачем вы за него столько людей положили? В ответ Жуков улыбнулся и сказал (эти слова, "воспроизведенные" Эйзенхауэром, я запомнил точно): "Ничего, русские бабы еще нарожают"
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Тоже фейк.
"В книге Дуайта Эйзенхауэра «Крестовый поход в Европу» упоминаются различные моменты, которые можно трактовать неоднозначно, но такой или подобной фразы, якобы услышанной будущим президентом США от Жукова, нет не только в русском переводе, но и в англоязычном оригинале.
Кроме того, Потсдам брал 1-й Украинский фронт по командованием И. С. Конева, город был окончательно взят 2 мая 1945 года.
Жуков встречался с Эйзенхауэром в Берлине 7-8 мая перед подписанием Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, затем, действительно, в Потсдаме - на Конференции глав правительств СССР, США и Великобритании, которая проходила с 17 июля по 2 августа.
Утверждаемое драматургом Володарским наличие в этот период под Потсдамом поля, на протяжении двух с половиной не самых холодных месяцев усеянного трупами русских солдат, заставляет лишь усомниться в его способности к здравомыслию..."
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Пане Білецький, Кернес, це не режим Порошенко, це ви харківчани вибрали його мером. Це прямі вибори, а не призначення.
А за позицію, щодо засудження реваншу, дякую! Надіюсь, що Кернесу на посаді мера залишилося недовго? Кожна неділя буде проходити під стінами мерії і його кабінет будуть закидати маленькими ігрушками жукова?
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Пан Бєліцкій в курсі,що серед Беніних шісток,Кернес-рангом повище,ніж він,тому й протестує тихесенько.
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Схоже, недострілений щур увірував у бласне безсмкртя.
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До чого тут ліплять Білецького ? Що за гидке намагання примазатись до протесту небайдужих харків"ян ? Відрядив два десятки хлопаків фоточки в фірмових футболочках зробити ?
Може це й націоналіст,та не український.
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Андрей Билецкий выражает свою уверенность в том, что проведенные выборы "развязали руки" "латентным сепаратистам", которые уже пытаются повернуть ситуацию в свою сторону и взять Украину под свой антиукраинский контроль.


Белецкий что, в прохоботы уже записался? "Реваншу не буде!": "Нацкорпус" і Білецький засудили рішення Кернеса перейменувати проспект Григоренка на проспект Маршала Жукова - Цензор.НЕТ 9838

Источник: https://censor.net.ua/n3126557
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нет, просто тов. РюкзАков зарплату за май еще не выписал.
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Бред и самореклама Билецкого торжествует ......
Пояснили же , что Кернес никакого отношения к переименованию не имеет.
В мэрии есть зарегистрировано заявление граждан, о переименовании проспекта.
Если будет определенное количество поддержки от населения, только тогда, Кернес РАССМОТРИТ это предложение.
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Жуков лично убил 17 000 000 миллионов людей минимум. Три человека с одной винтовкой "мосина" и тремя патронами на троих на германские перекрестные пулеметы. После Киева германские солдаты-пулеметчики лечились у себя в Германии от ужаса и стресса по ночам вспоминая, как и когда они ЕЖЕЧАСНО убивали перекрестным огнем десятки тысяч "советских солдат" 249 национальностей и народностей, которых московские кацапы гнали в бой с одной винтовкой на троих. А сзади стояли недойобаные сралиным кацапские нквэдэшкики с пулеметами. Хлопцев от 13 лет до 17 лет в ******* колхозах перед Киевом сразу кацапы забирали в армию даже не переодевши в ******* кацапскую военную форму и дали одну винтовку "мосина" на троих с тремя патронами и беги помирай под германские пулеметы,.
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Ето лично ваше субьективное трактование истории Великой отечественной войны уважаемый форумчанин. Многие к примеру считают что Степан Бандера провел геноцид поляков, Я работал в Польше, для них он хуже Гитлера. Каждый пишет историю под себя.
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Не было ни какой "великой отечественной войны" а была 2-Мировая Война в которой СССР просрала-бы войну Германии если-бы не Американский Ленд Лиз. У вонючей СССР даже пороха на снаряды не было и все по ленд лизу совок получал от США, как и в 90-х "ножки Буша" с миллионами тонн пропитания шоб россия не издохла от голодухи. Высуки падлы кацапские добра не помните а только срать готовы на руку вам хлеб даящую. Сволочи сРалинские рабы крепостные ***.
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По цивилозванному и по справедливости ети вопросы должны решаться на местном референдуме жителей города Харькова. Если они выскажутся за Жукова то пусть будет Жуков. Билецкий к Харькову не имеет никакого отношения.
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Зато жуков имел дело ко всей Украине и точно известно - какое. Не Харькову решать ТАКИЕ вопросы. Слишком много крови украинской на руках этого "великого полководца".
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Жуков кацапский гондон и убийца 17 миллионов солдат СССР. Что тебе морда ещене нравится ? Пойди купи портрет путлера, найди там его тухес и языком со слюнями полижи, может тебе полегчает, индийский или пакистанский каммуняка в кацапии любитель фашиста путлера..
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По справедливости, Жуков к освобождению Харькова никакого отношения не имеет, и харьковчане вчера уже высказали свое мнение. К тому же такие вопросы уже решены соответствующим законом о декоммунизации.
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Грьобане Вовка-сцикло ще й булаву не отримав,а вся гнидота вже зі всіх щілин повилазила.І в коментах також.І не репетуйте,зебіли,я не підписуюсь за порошка.І зебеня,і недострілений крисюк і йому подібні - це все його "заслуга".
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Мы не жили в ето время и не известно как бы наши военачальники поступили в етой ситуации. Турчинов однозначно кинул бы всех на фронт, ето 100 процентов. "Реваншу не буде!": "Нацкорпус" і Білецький засудили рішення Кернеса перейменувати проспект Григоренка на проспект Маршала Жукова - Цензор.НЕТ 3486
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Пане Білецький. В тебе під боком сидить і працює сепар, а ти ганявся за Порошенко. І зараз зміг його звинувачувати, що Кернес - це його режим. Ось вся твоя суть! А якщо порівняти, то тобі і твоїй "беркутні" далеко до діючого президента навіть теоретично!
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такое впечатление, что ты жил в ето время и знаешь как правильно поступил бы в той ситуации.
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Валити Порошенка, щоб переміг москворотий наркоман - боротися з реваншом. Чудова позиція, завжди є чим зайнятися.
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Берлин вообще брали 1-Белорусский и 1-Украинский фронты.На стороне був москалей був только Власов с РОА "Реваншу не буде!": "Нацкорпус" і Білецький засудили рішення Кернеса перейменувати проспект Григоренка на проспект Маршала Жукова - Цензор.НЕТ 9239
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Вчера Билецкий заявлял о продолжении акций "свинарчков", но ни слова не о Кернесе,ни о Апарашине, уже положившем глаз на морские базы на Азове и "излишки" военного имущества, а сегодня очнулся, когда Харьков послал Кернеса подольше. Аваков команду не дал, выжидал что да как?
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где это видано,что бы в совке .проспекты именами фашистских окупантов именовали...?
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У Харкові дуже-дуже багато мудрих людей. Тому варто шукати мудре рішення. Зважити, що з 1 боку, Жуков - один з найвідоміших воєначальників, його реально шанують і прості люди, і союзники у ІІ світовій. Він - частина історії . З 2 боку, нам майже нічого не відомо про ціну перемог у битвах. Можливо повернути стару назву проспекта, а іменем маловідомого для харків'ян Григоренка - іншу вулицю. Зрештою, проведіть референдум
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Реванша не будет!": "Нацкорпус" и Билецкий осудили решение Кернеса переименовать проспект Григоренко в проспект Маршала Жукова
 
 
 
 
 
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