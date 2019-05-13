 "Реванша не будет!": "Нацкорпус" и Билецкий осудили решение Кернеса переименовать проспект Григоренко в проспект Маршала Жукова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Билецкого.
По мнению лидера националистов, такое решение является украинофобным, пророссийским и пропагандирует советскую идеологию. Также Билецкий раскритиковал Кернеса как политика и мэра Харькова.
Билецкий в своем сообщении высказывает свое крайне критическое отношение и осуждение касательно недавнего решения мэра города Харьков — Геннадия Кернеса переименовать проспект Петра Григоренко на проспект Маршала Жукова.
Стоит отметить, что ранее проспект имел несколько названий: улица Стадионная, проспект 60-летия СССР, проспект Маршала Жукова. Лишь в 2016 году проспект переименовали в честь основателя Украинской Хельсинкской группы Петра Григоренко. Однако по истечению двух лет мэр города решил вернуть прежнее название проспекту.
По уверениям лидера политической партии "Национальный корпус", подобные решения — это не простые условности, это лакмус к определению политических симпатий Геннадия Кернеса пророссийским властям и пропаганда советской идеологии.
В качестве доказательства своих высказываний, народный депутат приводит исторические факты, касающиеся личностей Генерала Петра Григоренко и Маршала Георгия Жукова. Исходя из истории, Билецкий акцентирует внимание на том, что командование Георгия Жукова строилось на идеологии превращения украинских фронтовых солдат в "пушечное мясо".
Этот факт, по его мнению, должен вызывать у украинцев и политиков крайнее порицание личности Маршала и должен способствовать скорейшему обесцениванию его неоднозначных заслуг, а не восхвалению, которое исходит от мэра города Харьков.
Генерал Петр Григоренко, согласно истории, не поддерживал украинофобных взглядов правительства СССР и никогда не принимал участие в прямом или косвенном уничтожении украинских военных и мирных граждан.
По убеждениям Билецкого, Григоренко, репрессированный после войны как противник сталинизма, заслуживает большего уважения к своей личности. Народный депутат уверяет, что попытка Кернеса репрессировать Григоренко "на карте Харькова" — это очередное подтверждение его украинофобных амбиций.
Лидер националистов обращает внимание на то, что речь идет не о "формальностях переименования" и не "о неоднозначности событий и личностей Второй Мировой войны". По его словам, данная ситуация — это "первый звоночек" от свергнутого, но еще действующего режима Петра Порошенко. Андрей Билецкий выражает свою уверенность в том, что проведенные выборы "развязали руки" "латентным сепаратистам", которые уже пытаются повернуть ситуацию в свою сторону и взять Украину под свой антиукраинский контроль.
Лидер "Нацкорпуса", обращаясь к "провластным сепаратистам", утверждает, что он лично и его соратники сделают все возможное, чтобы не допустить никаких сепаратистских идей и решений в отношении Украины и ее граждан.
Также Билецкий напомнил украинцам о событиях 2014 года, когда мэр Харькова Геннадий Кернес выражал свое открытое содействие в установлении сепаратистского режима и создании Харьковской Народной Республики. Лидер националистов утверждает, что Кернес во времена Евромайдана, будучи мэром Харькова, был одним из организаторов Антимайдана и подвоза титушек, заявляя, что "на одного представителя Евромайдана найдется десятки тысяч антимайдановцев".
Как пишет издание РБК, Кернес и два его охранника похитили и избили двух участников Евромайдана - Сергея Ряполова и Александра Кутянина. Однако в августе 2018 г. судья Киевского суда Полтавы Андрей Антонов закрыл уголовное производство по данному делу "из-за систематической неявки прокуроров на судебные заседания". В ГПУ данную формулировку опровергли, назвав действия судьи произволом.
Стоит упомянуть еще "кооперативное дело Кернеса-Добкина", открытое ГПУ в конце 2014 г. Речь шла о незаконном отчуждении 900 гектаров земли в Харькове с нанесением ущерба государству более чем на 4 млрд грн.
Согласно декларации за 2017 г., где отсутствуют сведения о доходах членов его семьи, зарплата Кернеса за 2017 год составляет 600 тыс. грн. Доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав - около 24 млн грн. Наличными мэр Харькова хранит 44 млн грн.
нацжоны проснулись после разборки
Сталинский сатрап, быдло-маршал Жуков, у которого всё образование составляло 2 класса деревенской школы, бессмысленно погубил в своих чудовищно провальных операциях 4-5 миллионов солдат, за что получил в армии кличку "мясник". Великий русский писатель фронтовик, инвалид войны Виктор АСТАФЬЕВ многократно называл Жукова
"Самым страшным браконьером русского народа, который со свирепой тупостью сжигал в топке войны миллионы солдат, бросая их в огонь, как охапки соломы..."
Закон о декоммунизации? Нет, не слышали
https://kekc.news/vslied-za-kharkovom-vopros-pierieimienovaniia-prospiekta-marshala-zhukova-podniat-v-odiessie/
хрен с тем кернесом, но то что сегодня тварят рыги во главе с медведчуком
это позор, и власти сегодняшней и громаде и Белецкому с его титушнёй
После того, как рядовые харьковчане организовали активный протест СУТКИ НАЗАД.
У землі.
"В книге Дуайта Эйзенхауэра «Крестовый поход в Европу» упоминаются различные моменты, которые можно трактовать неоднозначно, но такой или подобной фразы, якобы услышанной будущим президентом США от Жукова, нет не только в русском переводе, но и в англоязычном оригинале.
Кроме того, Потсдам брал 1-й Украинский фронт по командованием И. С. Конева, город был окончательно взят 2 мая 1945 года.
Жуков встречался с Эйзенхауэром в Берлине 7-8 мая перед подписанием Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, затем, действительно, в Потсдаме - на Конференции глав правительств СССР, США и Великобритании, которая проходила с 17 июля по 2 августа.
Утверждаемое драматургом Володарским наличие в этот период под Потсдамом поля, на протяжении двух с половиной не самых холодных месяцев усеянного трупами русских солдат, заставляет лишь усомниться в его способности к здравомыслию..."
А за позицію, щодо засудження реваншу, дякую! Надіюсь, що Кернесу на посаді мера залишилося недовго? Кожна неділя буде проходити під стінами мерії і його кабінет будуть закидати маленькими ігрушками жукова?
Може це й націоналіст,та не український.
Белецкий что, в прохоботы уже записался?
Источник: https://censor.net.ua/n3126557
Пояснили же , что Кернес никакого отношения к переименованию не имеет.
В мэрии есть зарегистрировано заявление граждан, о переименовании проспекта.
Если будет определенное количество поддержки от населения, только тогда, Кернес РАССМОТРИТ это предложение.
Нацдружины. Кто их создал и зачем? Аваков и Геращенко под прикрытием крепких парней из россии. https://www.youtube.com/watch?v=PTrAoxGbeY4