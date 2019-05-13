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 Вакцина от кори стала бесплатной для всех возрастных групп, - Минздрав

Взрослые любого возраста теперь тоже могут бесплатно вакцинироваться от кори, паротита и краснухи вакциной КПК.

В Министерстве здравоохранения отменили возрастные ограничения на бесплатную вакцинацию от кори, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минздрава.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, 23 апреля соответствующие изменения были внесены в календарь профилактических прививок. Приказ Минздрава №958 "О внесении изменений в календарь профилактических прививок в Украине" был зарегистрирован в Министерстве юстиции 25 апреля.

"Взрослые любого возраста теперь тоже могут бесплатно вакцинироваться от кори, паротита и краснухи вакциной КПК", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что до сих пор бесплатно вакцинироваться против кори могли взрослые до 30 лет, контактировавшие с больными, и люди из групп профессионального риска (медики, педагоги, военные, студенты).

В Минздраве добавили, что соответствующее решение было принято из-за того, что количество больных корью среди взрослого населения постоянно растет. Сейчас бесплатно привиться от кори смогут взрослые любого возраста. Вакцинация гарантирована всем взрослым, которые:

  • контактировали с больными (вакцинацию рекомендуется сделать в течение 72 часов);
  • не болели корью и не имеют подтвержденных данных о прививках в медицинской карте;
  • по результатам анализов на наличие антител IgG не имеют иммунитета против кори.

Взрослому человеку достаточно сделать одну прививку против кори для формирования иммунитета.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126554
 
   
 Топ комментарии
 
Пох. Эпидемия кори не из-за цены. А из-за глупости родителей. Половина детей не привитых, потому, что насмотрелись ютюбчиков, инстаграмчиков. Начитались всякой фигни.
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До эпидемии довели - глупые родители. Куча примеров, когда есть деньги, а дети - не привиты. Я не спорю, что есть индивидуумы без денег. Но. В государственных клиниках для детей КПК БЕСПЛАТНА. А в частных 1000-1500грн. При том что на ребенка каждый месяц капает по 800+ грн... Дураки - родители. Безответственные.
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От ЗЕбилизма прививки нет, так что живите непривитой, только, по возможности, общайтесь с уже зараженными...
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Ухххх че бырыга - мародер творит!!! Изверг такой...
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Довели до эпидемии, а теперь бесплатно... ушлепки.
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До эпидемии довели - глупые родители. Куча примеров, когда есть деньги, а дети - не привиты. Я не спорю, что есть индивидуумы без денег. Но. В государственных клиниках для детей КПК БЕСПЛАТНА. А в частных 1000-1500грн. При том что на ребенка каждый месяц капает по 800+ грн... Дураки - родители. Безответственные.
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Пох. Эпидемия кори не из-за цены. А из-за глупости родителей. Половина детей не привитых, потому, что насмотрелись ютюбчиков, инстаграмчиков. Начитались всякой фигни.
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Прочитайте Пете Конституцию в которой написано что медицина полностью бесплатна для населения Украины!!!

Выполнили Конституцию на одну тысячную часть и дружно в ноги Порошенко, спасибо барыга, что умереть не дал. Порохоботы, когда позориться перестанете, своих же детей и родителей убиваете.
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Прививки кпк для детей и так бесплатные были в государственных клиниках.
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Только их не было. А еще нужно правильно вакцинировать, а не как попало.
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они были. Только нужно было хотеть их сделать. Если принцип - не индийские, то в частную клинику - там на выбор можно и бельгийские делать было. Еще раз цена вопроса - 1000-1500 грн. Государство при рождении ребенка дает просто 10000 грн. А потом 2 года по 800+ грн кидает на карточку. Скажи что люди не могли привить детей? Ложь! Не хотели!
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А сейчас стали еще бесплатнее, спасибо Порошенко, а что все остальное платное в нарушение Основного Закона это барыг не волнует.
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Какие вопросы? Начните трясти своих работодателей "оптимизирующих" свои налоги за счет ВАС. Вы же получаете ЗП в конвертах? Получайте и медицину соответствующую!
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Барыга как гарант Конституции получил из бюджета только в этом году 1.7 миллиарда гривен, получив барагы плюёт на Конституции но виновато население Украины только из-за того, что барыжное правительство не может пресечь коррупцию и конверты потому что это их основной доход. Порохобот, ты чем думал когда против своего Хозяина писал?
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1.
Чувак. У нас половина если не больше экономики - в конвертах. То что он получил, умножь на два-два с половиной. И тогда получишь бюджет который мы ДОЛЖНЫ были бы получить. И это не только медицина.
2.
Каким боком Президент к бюджету? Его кабмин обрабатывает и решает какой бюджет и на что пускать. В условиях дефицита - не все отрасли получаеют нужное количество финансирования.
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Да конечно, а БПП принимающий бюджет не барыжный, он Порошенковский, а гарант Конституции не гарант, а просто барыга и поэтому барыга на Конституцию просто положил не забыв забрать из бюджета на собственные нужды 1 700 000 000 гривен только за несколько месяцев этого года. Здоров, правда?
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От ЗЕбилизма прививки нет, так что живите непривитой, только, по возможности, общайтесь с уже зараженными...
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Я от вас за тысячи километров, и у меня на ЗЕбилизм давно выработался иммунитет (на лахтинских тоже).
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Да, действительно........... какая скотина Порошенко. До 2014 года у нас была полностью бесплатная медицина. Врачи по домам ходили и умоляли пойти, полечиться, а этот гад пришёл и фсё украл.
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А так и было. Если бы не ходил еще бы и в голову получал. А теперь хочешь делаешь, хочешь нет.
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Да........ вам похоже не слабо досталось ......... в голову. Другого варианта не вижу. Если уж Вы тут про бесплатную медицину в 2013 году заговорили.
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Это Вас приложило, даже не знаю чем, что вы все верите в доктора смерть.
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Нет ***, мы верим в ботоксное уйло и бениного клоуна вовчку!
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Да этого долбодятла просто стоя рожали и подхватить не успели, а пол был выложен плиткой...вот тогда и голова пострадала.
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Среднее образование тоже обязательно, но ты, почему-то школу не закончило.
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корь стала бесплатной для всех возрастных групп ещё раньше чем вакцина.
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В инструкции к вакцине Приорикс черным по белому написано: исследование влияния вакцины на детей младше 9 месяцев не проводилось... Но нашему мозу пох - разрещили прививать с 6 месяцев, причем назвали эту дозу нулевой, которая не будет входить в прививочный календарь... Я такого *******..ма еще не встречал, то есть на доверчивых лохах будут бесплатно проводить клинические испытания вакцины на детях младше 9 месяцев...
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Из-за огромного числа непривитых риск для малышей до года вполне реален. Вот из-за слишком большого числа антивакцинаторов медики и идут на крайние меры. Опасность от вакцинации в 6-9 месяцев не выше, чем в 1 год, просто устойчивого иммунитета она не даст - все правильно, в 1 год придется снова делать.
Скажите за это спасибо антивакцинаторам.
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Естественно, вакцинация в любом возрасте опасна для слабых от рождения детей.
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Риск умереть от кори для новорожденных - это исключительно результат массовой бездумной вакцинации в результате которой теперь матери не могут передать антитела младенцам и обеспечить им защиту в самый опасный период. Так что вакциновпариватели натворили делов - а виноватых ищут в другом месте. Лживые подонки
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Стараниями антивакцинаторов Украина по относительной заболеваемости корью сейчас между Мадагаскаром и ДР Конго. По абсолютной - мы впереди планеты всей.
Спасибо вам за борьбу с болезнью по африканской модели.
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Та если надо - наш МОЗ под руководством ВОЗ организует любую эпидемию (как в 2015-2016 организовали "эпидемию" полиомиелита, скормили пару миллионов доз ОПВ внетурово нашим детям, а потом сказали - не было никакой эпидемии), так же и тут - нужно сделают эпидемию - чтобы впарить вакцины, не нужно - не сделают. Идите нах, подонки
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А по гриппу и смертности от него какое место?
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Нет, просто удивлен, что такой саморазрекламированный мастер работы с информацией обращается за помощью ко мне.
да еще и в деле увода темы обсуждения от основной.
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Это не увод, а подвод к теме, которую Вы сознательно игнорируете. Не изображайте страуса с головой в песке. По уровню заболеваемости, последствиям и смертности корь - это детская шалость по сравнению с гриппом.
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Ни хрена себе шалость - в Украине смертность от кори в прошлом году составила около 25% смертности от гриппа. Никак не могу привыкнуть к Вашему наплевательскому отношению к чужим жизням.
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не они, а ты лживый подонок и кацапский копеечный троль.
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Хорошо конечно, но вот пример - в аптеках напрочь пропали Инфанрикс-Гекса и Гексаксим, опять какие-то проблемы с бумажками. Говорят, будет не раньше сентября. Не хочу вакцинировать ребенка индийской вакциной.
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Хватит истерить на кори. Сто тысяч благополучно переболели и будут иметь пожизненный иммунитет. А смертность от осложнений 0,03%. Истерите лучше о гриппе, которым сейчас заболевают по 100000 в неделю и где смертность за неделю превышает смертность от осложнений после кори за год.
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Ага, призыв из серии - уберите ремни безопасности из автомобилей, ведь у мотоциклистов смертность гораздо выше!
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Вас опять к теме упразднения ГАИ потянуло? В огороде бузина, а в Киеве дядька. Пристегнутые ремни не вызывают смертности, а огульная вакцинация смерти у части ослабленых детей и взрослых провоцирует.
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Вы малокомпетентны в обоих вопросах. При возгорании авто или падении его в воду пристегнутый ремень вполне может стать причиной повышенной смертности.
Массовая вакцинация даже по сравнению со смертностью при нынешней заболеваемости провоцирует гораздо меньше смертей. Просто антивакцинаторы неспособны понять, что не всякая смерть после вакцинации произошла вследствие вакцинации. Ученые давно подсчитали, что для страны с населением в 20 млн человек абсолютно случайное совпадение дня прививки и смерти от СВДС равно 3,5 в год. В течение 2 дней - 7. При нашем населении эти цифры вдвое выше.
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Причиной повышенной смертности могут стать и падение карнизов, элементов декора и ледяных сосулек при прохождении потенциальной жертвы около дома. Давайте, для профилактики, натяним под каждой крышей и всеми балконами во всей стране улавливающие сети.
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Так Вы, оказывается брат по разуму того прораба, что говорил "На кой хрен Ваш дом ремонтировать, ну убьет отвалившийся карниз одного человека, Вы лучше посмотрите, сколько от гриппа умирает!".
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ты антивакцинный платный козломордый бот.
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Вы эти шарлатанские сравнения и расчеты уже приводили. К науке они никакого отношения не имеют, так как все исследования на эту тему проводятся исключительно при финансировании производителями вакцин. Ими же финансируются и заказные сообщения в СМИ. Ими же финансируются и их лоббисты - ВОЗ и ЮНИСЭФ. Поэтому и реальные смерти от вакцин маскируются под другие причины. Реальность же смертности от вакцин объективно подтверждаются миллиардными выплатами компенсаций жертвам вакцин в штатах.
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Выплаты в Штатах подтверждают, что адвокаты там умеют нагреваться на искуственно подогреваемых ими темах. Грех им не срубить бабло по диагнозу, например, "боль в предплечье после вакцины". Ну, а если случай СВДС с вакцинацией совпал - тут у них джек-пот.
Есть куча университетов, у которых связей ни с ВОЗ, ни с ЮНИСЕФ вообще нет. Данные, что я привел - чисто статистические, они легко проверяются любым человеком, который дружит с математикой (это я не о Вас).
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Не надо опять об адвокатах. Все решают там независимые суды на основе объективно доказанных данных, а не предположениях. Вся университетская наука финансируется искючительно заказчиками исследований. Кто они, по этой теме, я написал выше. О "достоверности" используемой Вами статистики я Вам писал уже ранее - ее просто объективно нет. Поэтому Ваша дружба с математикой на кровне средней колы и выдает желаемое за действительное.
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Почему про адвокатов не надо - именно адвокаты финансировали Эндрю Уейкфилда, чтоб потом, опираясь на его сфальсифицированные статьи выбивать деньги.

А финансирование универов - примерно осуществляется так
"Не последнее место в структуре доходов университетов занимают индивидуальные пожертвования и прибыль от инвестиций. Эти средства не только покрывают существенную часть издержек, но и позволяют платить большие стипендии, а также осуществлять дорогостоящие спецпроекты.
Инвестиционные фонды (endowment funds), откуда и частные, и государственные вузы черпают средства, не являются некоей единой копилкой, в которой хранятся все деньги. Чаще всего они представляют собой пул из сотен, а то и тысяч мелких фондов, у каждого из которых есть собственные правила. Одни из них выделяют деньги только на стипендии, другие - только на гранты преподавателям, третьи - на конкретные исследования, четвертые - на финансирование спортивных команд и так далее. Есть и такие, деньги из которых можно брать на любые проекты. По данным Ассоциации американских университетов, к окончанию 2007-2008 финансового года ограничения на использование касались 55 процентов активов, находящихся в распоряжении фондов частных вузов, и 78 процентов - в фондах государственных университетов.
Подобная ситуация сложилась в связи с тем, что основным источником пополнения фондов являются частные пожертвования. Передавая средства, доноры чаще всего указывают, на что именно они дают деньги. Поэтому, получив подарок, университеты уже не вправе делать с ним все, что они пожелают. Правда, непосредственно для финансирования тех или иных программ пожертвования, как правило, не используются: средства вкладывают в один из фондов, а на текущую деятельность идет доход от инвестиций."
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ты ватный мракобесный грошовый антипрививчный троляка.
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не из дурдома, а тебе в твой ватный дурдом, шваль.
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Не надо демонизировать и искажать результаты Эндрю Уейкфилда. Ему приписали то, что он на самом деле не утверждал, а только предполагал. Об этом уже много написано.
И зачем такая пространная цитата? Она только подтверждает то, что я написал о финансировании заказных тематических исследованиях выше. Кто платит, тот и заказывает нужную ему музыку.
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ты брехливое рашистское антипрививочное платное гуано.
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Так, Вы еще и читать не умеете... Облегчу Вам задачу.

"Одни из них выделяют деньги только на стипендии, другие - только на гранты преподавателям, третьи - на конкретные исследования, четвертые - на финансирование спортивных команд и так далее. Есть и такие, деньги из которых можно брать на любые проекты. По данным Ассоциации американских университетов, к окончанию 2007-2008 финансового года ограничения на использование касались 55 процентов активов, находящихся в распоряжении фондов частных вузов, и 78 процентов - в фондах государственных университетов."
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А чего трете посты? Для меня намного важнее то - что сейчас в школах даже когда по полкласса болеют гриппом/ОРВИ не объявляют карантин, дети по 2 три круга за осень и 2-3 круга за весну болеют, вот это реально - скотство, потому что иммунитет детей просто обнуляют, а в добавок гонят на прививку - где они хватают корь ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВакцина от кори стала бесплатной для всех возрастных групп, - Минздрав
 
 
 
 
 
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