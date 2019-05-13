 Вакцина от кори стала бесплатной для всех возрастных групп, - Минздрав

В Министерстве здравоохранения отменили возрастные ограничения на бесплатную вакцинацию от кори, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минздрава.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, 23 апреля соответствующие изменения были внесены в календарь профилактических прививок. Приказ Минздрава №958 "О внесении изменений в календарь профилактических прививок в Украине" был зарегистрирован в Министерстве юстиции 25 апреля.

"Взрослые любого возраста теперь тоже могут бесплатно вакцинироваться от кори, паротита и краснухи вакциной КПК", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что до сих пор бесплатно вакцинироваться против кори могли взрослые до 30 лет, контактировавшие с больными, и люди из групп профессионального риска (медики, педагоги, военные, студенты).

В Минздраве добавили, что соответствующее решение было принято из-за того, что количество больных корью среди взрослого населения постоянно растет. Сейчас бесплатно привиться от кори смогут взрослые любого возраста. Вакцинация гарантирована всем взрослым, которые:

контактировали с больными (вакцинацию рекомендуется сделать в течение 72 часов);

не болели корью и не имеют подтвержденных данных о прививках в медицинской карте;

по результатам анализов на наличие антител IgG не имеют иммунитета против кори.

Взрослому человеку достаточно сделать одну прививку против кори для формирования иммунитета.

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