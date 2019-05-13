 Вакцина от кори стала бесплатной для всех возрастных групп, - Минздрав

В Министерстве здравоохранения отменили возрастные ограничения на бесплатную вакцинацию от кори, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минздрава.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава, 23 апреля соответствующие изменения были внесены в календарь профилактических прививок. Приказ Минздрава №958 "О внесении изменений в календарь профилактических прививок в Украине" был зарегистрирован в Министерстве юстиции 25 апреля.
"Взрослые любого возраста теперь тоже могут бесплатно вакцинироваться от кори, паротита и краснухи вакциной КПК", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до сих пор бесплатно вакцинироваться против кори могли взрослые до 30 лет, контактировавшие с больными, и люди из групп профессионального риска (медики, педагоги, военные, студенты).
В Минздраве добавили, что соответствующее решение было принято из-за того, что количество больных корью среди взрослого населения постоянно растет. Сейчас бесплатно привиться от кори смогут взрослые любого возраста. Вакцинация гарантирована всем взрослым, которые:
- контактировали с больными (вакцинацию рекомендуется сделать в течение 72 часов);
- не болели корью и не имеют подтвержденных данных о прививках в медицинской карте;
- по результатам анализов на наличие антител IgG не имеют иммунитета против кори.
Взрослому человеку достаточно сделать одну прививку против кори для формирования иммунитета.
Выполнили Конституцию на одну тысячную часть и дружно в ноги Порошенко, спасибо барыга, что умереть не дал. Порохоботы, когда позориться перестанете, своих же детей и родителей убиваете.
Чувак. У нас половина если не больше экономики - в конвертах. То что он получил, умножь на два-два с половиной. И тогда получишь бюджет который мы ДОЛЖНЫ были бы получить. И это не только медицина.
2.
Каким боком Президент к бюджету? Его кабмин обрабатывает и решает какой бюджет и на что пускать. В условиях дефицита - не все отрасли получаеют нужное количество финансирования.
Скажите за это спасибо антивакцинаторам.
Спасибо вам за борьбу с болезнью по африканской модели.
да еще и в деле увода темы обсуждения от основной.
Массовая вакцинация даже по сравнению со смертностью при нынешней заболеваемости провоцирует гораздо меньше смертей. Просто антивакцинаторы неспособны понять, что не всякая смерть после вакцинации произошла вследствие вакцинации. Ученые давно подсчитали, что для страны с населением в 20 млн человек абсолютно случайное совпадение дня прививки и смерти от СВДС равно 3,5 в год. В течение 2 дней - 7. При нашем населении эти цифры вдвое выше.
Есть куча университетов, у которых связей ни с ВОЗ, ни с ЮНИСЕФ вообще нет. Данные, что я привел - чисто статистические, они легко проверяются любым человеком, который дружит с математикой (это я не о Вас).
А финансирование универов - примерно осуществляется так
"Не последнее место в структуре доходов университетов занимают индивидуальные пожертвования и прибыль от инвестиций. Эти средства не только покрывают существенную часть издержек, но и позволяют платить большие стипендии, а также осуществлять дорогостоящие спецпроекты.
Инвестиционные фонды (endowment funds), откуда и частные, и государственные вузы черпают средства, не являются некоей единой копилкой, в которой хранятся все деньги. Чаще всего они представляют собой пул из сотен, а то и тысяч мелких фондов, у каждого из которых есть собственные правила. Одни из них выделяют деньги только на стипендии, другие - только на гранты преподавателям, третьи - на конкретные исследования, четвертые - на финансирование спортивных команд и так далее. Есть и такие, деньги из которых можно брать на любые проекты. По данным Ассоциации американских университетов, к окончанию 2007-2008 финансового года ограничения на использование касались 55 процентов активов, находящихся в распоряжении фондов частных вузов, и 78 процентов - в фондах государственных университетов.
Подобная ситуация сложилась в связи с тем, что основным источником пополнения фондов являются частные пожертвования. Передавая средства, доноры чаще всего указывают, на что именно они дают деньги. Поэтому, получив подарок, университеты уже не вправе делать с ним все, что они пожелают. Правда, непосредственно для финансирования тех или иных программ пожертвования, как правило, не используются: средства вкладывают в один из фондов, а на текущую деятельность идет доход от инвестиций."
И зачем такая пространная цитата? Она только подтверждает то, что я написал о финансировании заказных тематических исследованиях выше. Кто платит, тот и заказывает нужную ему музыку.
"Одни из них выделяют деньги только на стипендии, другие - только на гранты преподавателям, третьи - на конкретные исследования, четвертые - на финансирование спортивных команд и так далее. Есть и такие, деньги из которых можно брать на любые проекты. По данным Ассоциации американских университетов, к окончанию 2007-2008 финансового года ограничения на использование касались 55 процентов активов, находящихся в распоряжении фондов частных вузов, и 78 процентов - в фондах государственных университетов."