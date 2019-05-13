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 Работы на Институтской начались без ведома следователя и прокурора, - Горбатюк

Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявляет, что работы по сооружению Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни на Аллее Героев Небесной Сотни (Институтской) начались без ведома следователя и прокурора, а следственные эксперименты до сих пор продолжаются и должны продолжаться не менее 2 недель.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Горбатюк рассказал "Громадскому" .

"Стало известно от музейщиков, что такое разрешение дала заместитель Генерального прокурора Стрижевская Анжела. Самого письма мы не видели и предоставлено оно без ведома следователя и прокурора, что незаконно, с признаками вмешательства в деятельность следователя и прокурора", - отметил Горбатюк.

Он добавил, что в настоящее время готовит письма к застройщику о приостановке работ до завершения следственных действий.

В то же время адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская сообщила, что уже сняли брусчатку непосредственно с места, которое ранее было установлено как место ранения одного из протестующих. В этом деле следственный эксперимент незавершен, и такое вмешательство делает невозможным его проведение в дальнейшем.

Напомним, сегодня, 13 мая, в центре Киева на Аллее Героев Небесной Сотни стартовали работы по сооружению Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции. На место работ прибыли министр культуры Евгений Нищук и директор Музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло, которые отметили, что по их информации правоохранители уже завершили проведение всех экспертиз и проведение строительных работ согласовала замгенпрокурора Стрижевская.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126553
 
 
 Топ комментарии
 
5 лет уже экспериментируете и толку.
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Неужели за пять лет напряженной работы как раз двух недель не хватает? Работнички.
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А теперь Еще 5 лет експериментов.
Правильно?
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Хватит экспериментировать, говорите уже четко по буквам.
Продолжаем эксперименты еще на 5 лет?
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😁так досконало і етично навіиь я б не змогла.
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повірите: ніколи не ругався, але прокурви та слідаки достали до печінок
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Эти понаехавших активисты превратят весь Киев в выгребную яму, как это они сделали с гостинным двором и почтовой площадью.
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Неужели за пять лет напряженной работы как раз двух недель не хватает? Работнички.
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Ну раз свора порошенко уходит то какраз сейчас некоторое время прокуратуре можно было еще и дать. Чтоб уже проверить мешали "мальдивы" расследованию или нет.
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Да кто этим горбатюкам мешал, кроме собственных толстых задниц?
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вот итенернсо - зечам нам та поркатруа нжуна??? Они тлько зряплату зоалбанчую сбее нзнаичли - типа, шоп крроуципю пбоеидть
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Епанутые! Уже 5 лет прошло ,а они место преступления никак осмотреть не могут и видеосьемку провести!
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Странно выглядит чего так срочно понадобилось начать строительство... А этот патлатый министр культуры Нищук, это же тот самый тамада со сцены Майдана, которому за работу тамады министра и дали.
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рыго-бпп заметает следы, пока пэтруха в кресле
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Ты больной???Пять лет прошло, это по твоему -срочно???
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На хе*а такие следователи-мля, пять лет жопы в кабинетах греют...Сталина на вас нет,вы бы сейчас с голым задом по Сибири бегали-убогие...
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Тварьё таки уничтожит исторический Киев. Кому нахер нужен этот сраный мемориал кроме как не на распил бабла.
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Урод............ шестой год пошел, какие на фиг следственные эксперименты Роботи на Інститутській розпочалися без відома слідчого та прокурора, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 2179
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Жутко наблюдать, как оборотни примазываются к Майдану все эти 5 лет. Оборотни и упыри, уберите свои лапы от Майдана, не лезьте в герои, вас там и рядом не стояло...
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Горбатюк прозвітуй суспільству,як ти п'ять років протирав штани, а тобі кожний місяць платили величезну зарплату.
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***** белизна + бульдозер. Шоб нефиг було шо шукати)))))
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***** белизна + бульдозер. Шоб нефиг було шо шукати)))))
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРаботы на Институтской начались без ведома следователя и прокурора, - Горбатюк
 
 
 
 
 
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