 Харьковский прокурор Коновалюк подделал доказательства в суде, но избежал наказания благодаря коллеге, - экс-член ОСД Маслов

Об этом в своем блоге пишет юрист, бывший член Общественного совета доброчестности (ОСД), ветеран АТО Леонид Маслов, информирует Цензор.НЕТ.

"Если у вас есть строительный бизнес, то надо непременно поздравить прокурора области с Новым годом! Этого правила мой наивный друг Назар не знал, точнее думал, что с торжеством свободы и справедливости его любимый президент все подобные правила поотменял. Но тут ему хлоп - как всегда в канун нового 2018 года, 13 миллионов должники на счет накидали, а прокурор Коновалюк эти средства вдруг и арестовал. Точнее, суд арестовал по его ходатайству. Никаких маски шоу, обысков и задержаний. Просто сфабриковал доказательства, принес в последний рабочий день в суд и сидит такой со своими подельниками, ожидая новогодних "поздравлений" - сообщил Маслов.

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Он отметил, что Назар несмотря на настойчивые телефонные рекомендации "друзей", никому "поздравление" не понес, а "обратился в суд и произошло чудо: суд заметил прокурорскую притворство и прямо написал: "в судебном заседании выяснены обстоятельства, свидетельствующие о необоснованности ареста, который был наложен в результате предоставления прокурором недостоверной информации, а следовательно, основания для сохранения такого мероприятия обеспечения уголовного производства отсутствуют".

"Чтобы понимать глубину проблемы расскажу вкратце, что случилось дальше с этим не бриллиантовым дарованием - прокурором Коновалюком, который ввел суд в заблуждение и суд это подтвердил. По нашим обращениям в Генеральную прокуратуру и квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с Коновалюком... ничего не случилось. Генеральная (конечно, после обжалования его бездействия в суде) поручила преступление Коновалюка расследовать Прокуратуре Харьковской области. Кто же внес по указанию ГПУ сведения о преступлении прокурора Коновалюка в Единый реестр досудебных расследований? Правильно, прокурор Коновалюк, собственноручно. Кто расследовал это преступление? Дружбан Коновалюка самый богатый прокурор Харькова Попов. На каком основании Попов трижды незаконно закрывал это дело за отсутствием признаков преступления в действиях Коновалюка? Правильно, на основании лишь показаний самого Коновалюка, данных им в качестве свидетеля. А кто входит в группу прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в чрезвычайно сложном производстве в отношении Коновалюка? Коллега жены Коновалюка (которая тоже прокурор) господин Радин, что сидел с ней в соседнем кабинете до ее декретного отпуска", - отметил юрист.

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"Все подробности этого прокуроского трэша с официальными документами приведены по ссылке. И самым досадным является то, что на фоне этого постоянного рыскания по детским копилкам и коллекторской работы по сбору дивидендов на чужом бизнесе, вся эта шушера живет на наши с вами уплаченные налоги и совсем не занимается раскрытием реальных преступлений. С этим новому руководству страной, если оно, конечно, будет реально новым и не амебой, надо что-то немедленно делать. Ибо коллективный бриллиантовый прокурор никуда не делся. Он спокойно пустил в систему свои молодые корни, от которых пахнет отнюдь не бриллиантами", - резюмировал Маслов.