 Порошенко 13-14 мая посетит Брюссель, чтобы подытожить свой вклад в продвижение евроинтеграционного курса Украины, - АП

Как сообщает сайт президента, П.Порошенко выступит на конференции высокого уровня для лидеров институтов ЕС и стран "Восточного партнерства", передает Цензор.НЕТ.
"Глава государства планирует подытожить свой вклад в продвижение евроинтеграционного курса Украины за период своего президентства и очертить видение приоритетов отношений между Украиной и ЕС на ближайшие пять лет", - говорится в сообщении.
Во время визита П.Порошенко встретится с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Европейской народной партии Джозефом Долем, а также с главами государств и правительств ЕС и "Восточного партнерства".
https://www.youtube.com/watch?v=aKNNbIPOOi4
прощевай свинарчук
Здравствуй быдло
Где сам харант, оно хоть живое？
мля.... когда же это закончится?