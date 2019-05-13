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 Политика Украины
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Все про:Восточное партнерство (115) Порошенко (17451) Туск (465) Евросоюз (12414) Столтенберг (659) Юнкер (161)

 Порошенко 13-14 мая посетит Брюссель, чтобы подытожить свой вклад в продвижение евроинтеграционного курса Украины, - АП

Президент Украины Петр Порошенко 13-14 мая посетит с рабочим визитом Брюссель для участия в мероприятиях по случаю 10-й годовщины "Восточного партнерства".

Как сообщает сайт президента, П.Порошенко выступит на конференции высокого уровня для лидеров институтов ЕС и стран "Восточного партнерства", передает Цензор.НЕТ.

"Глава государства планирует подытожить свой вклад в продвижение евроинтеграционного курса Украины за период своего президентства и очертить видение приоритетов отношений между Украиной и ЕС на ближайшие пять лет", - говорится в сообщении.

Во время визита П.Порошенко встретится с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Европейской народной партии Джозефом Долем, а также с главами государств и правительств ЕС и "Восточного партнерства".

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Источник: https://censor.net.ua/n3126550
 
   
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Главное, чтоб Украина с ЕС не распрощалась
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Все никак не успокоится, выставляет свой вклад.За Иловайск расскажи и за 5 пущенных на ветер складов, и за оффшоры и беспредельную коррупцию. Тюрьма давно плачет.
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А й то так! Мова, армія, віра- суцільна емоція!
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Ну там на замену уже пилот первого класса выходит
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Казкові 24 відсотки будуть у захваті!)))
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та сколько можно. еще за наш счет слетает и пожрет свинья, ПО КОНЦОВЕ ЕЩЕ ПИЛОТАМ ГЕРОЕВ ВЫДАСТ И ПО ОРДЕНУ
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Не,исходя из последних событий,то героя он гепе скоро даст.
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Не угомонится хряк.Всё о своих "покращеннях" для себя трындит, падло.
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Сообщает "сайт президента".
Где сам харант, оно хоть живое？
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Эти регулярные перелеты и бесполезные разговоры Пети обошлись Украине в серьезную копеечку за 5 лет.
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И не говори. Нет шоб хером на рояле сбацал - ниче не смыслит в дипломатии.
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Пригласили, будет развлекать публику на шашлыках после самита.
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ты читать не умеешь, сайт президента сказал, что клоун таки и летит
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Ты бы, *****, все 5 лет так работал, как последние 3 месяца...
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сколько можна катать эту свыню за бюджетный кошт???
мля.... когда же это закончится? Порошенко 13-14 мая посетит Брюссель, чтобы подытожить свой вклад в продвижение евроинтеграционного курса Украины, - АП - Цензор.НЕТ 3455
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Пётр Алексеевич Порошенко - лучший президент Украины за последние 28 лет! При нём была подписана и вступила в силу ассоциация Украины с Евросоюзом, был введён безвизовый режим для граждан Украины, отстроена заново одна из сильнейших армий Европы. Последователям Петра Алексеевича Порошенко будет очень сложно превзойти его успехи!
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Летает как электровеник, нужно же подчеркнуть свою значительность, отодвигая настоящего гаранта, которого выбрал народ 3 недели назад.
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Кажется весь его вклад в продвижение евроинтеграционного курса Украины это эшелоны в Европу контрабандного леса кругляка под видом дров. Шо не? А, ну, ещё Роттердам+, Дюссельдорф+ и всё такое. Схемы выгодные транснациональным корпорациям, местным монополистам и себе любимому. Где здесь интересы Украины и народа - не понятно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко 13-14 мая посетит Брюссель, чтобы подытожить свой вклад в продвижение евроинтеграционного курса Украины, - АП
 
 
 
 
 
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