 Порошенко 13-14 мая посетит Брюссель, чтобы подытожить свой вклад в продвижение евроинтеграционного курса Украины, - АП

Как сообщает сайт президента, П.Порошенко выступит на конференции высокого уровня для лидеров институтов ЕС и стран "Восточного партнерства", передает Цензор.НЕТ.

"Глава государства планирует подытожить свой вклад в продвижение евроинтеграционного курса Украины за период своего президентства и очертить видение приоритетов отношений между Украиной и ЕС на ближайшие пять лет", - говорится в сообщении.

Во время визита П.Порошенко встретится с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Европейской народной партии Джозефом Долем, а также с главами государств и правительств ЕС и "Восточного партнерства".

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