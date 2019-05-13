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 Наемник РФ из батальона "Заря" получил 3,5 года тюрьмы

Суд в Луганской области признал виновным наемника российско-террористических войск из так называемого народно-освободительного батальона "Заря" и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 13 мая сообщил представитель Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко на странице в Facebook.

Гражданина Украины обвиняли в участии в не предусмотренном законом вооруженном формировании по ч. 2 ст. 260 УК.

Досудебное расследование установило, что в 2014 году житель Луганска добровольно вступил в структурное подразделение так называемого народно-освободительного батальона "Заря" и в его составе участвовал в боевых действиях на территории области.

"В суде прокурором доказано, что в июне того же года, имея при себе автоматическое огнестрельное оружие и специальные средства поражения, указанный гражданин вместе с другими участниками батальона участвовал в боевых действиях вблизи поселка Металлист Славяносербского района с целью недопущения прорыва военнослужащих Вооруженных сил на временно оккупированную территорию", - сообщил представитель ГПУ.

Отмечается, что Марковский райсуд признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.

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Наемник РФ из батальона Заря получил 3,5 года тюрьмы 01

Источник: https://censor.net.ua/n3126548
 
 
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Наемник РФ из батальона "Заря" получил 3,5 года тюрьмы

а,шо так много?
так,приговор вынес самый украинский суд в мире)))
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Нашим заключенным в паРаше дают сроки ни за что 25 лет, а мы, по нашим скотским законам,написанным уродами Рады, даем убийцам украинцев 3,5 года.Это ж как наша власть обесценивает жизни людей,вытирает об них ноги, если за убийство собаки дают 8 лет, а за убийство множества украинцев дают 3,5 года? Думайте люди за кого вы голосуете в Раду, не голосуйте за биороботов. А на это решение судей нужна апелляция.
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Хай потерпит недельку - скоро он будет героем-повстанцем. Может клован и орден какой пришпилит.
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Очень хочется, чтобы через 2 года этот бандюган освободился по УДО и пришел в дом к этим самым судьям - разобраться. И с семьями тоже.
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может и раньше придёт)окружной киевский амнистирует)
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Ща, ему на Жёлтых Водах растолкуют, как нужно Родину любить с тачкой в руке. Там таких любят, в прямом смысле слова.
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У нас вроде бы за езду в пьяном виде больший срок дают.
Или я ошибаюсь?
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черт его знает...какими весами меряет это так сказать правосудие...
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у нас за уклонение срок больший полагается)))
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порошенко невиноват, ему таких судей подсунули Найманець РФ із батальйону "Зоря" отримав 3,5 року в'язниці - Цензор.НЕТ 3340
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