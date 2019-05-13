 У большинства жителей ОРДЛО в паспорте РФ будет примечание об "ограниченных возможностях", - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга сообщил спикер Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные ГУР.
По его словам, в настоящее время на оккупированных территориях повышается уровень агитации местных жителей получать российские паспорта, также оккупанты упрощают процедуры их оформления путем уменьшения количества справок необходимых для регистрации, в т.ч. отменено обязательное нотариальное заверение перевода украинских документов.
"В то же время по сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, среди местных жителей растет недовольство особенностями предоставления российского гражданства. Возмущение вызывает то, что в оформленном паспорте гражданина РФ для большинства лиц будет примечание об "ограниченных возможностях" и будет действителен только на территории Ростовской области. При этом, руководство "республиканских силовых структур" начало проведение мероприятий по выявлению лиц, которые выражают недовольство особенностями получения паспортов РФ для проведения с ними соответствующей профилактической работы", - сообщил Гуцуляк.
Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
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Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.
В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.
В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.
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29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.
В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.
1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.
Но хоть какие-то действия украинской стороны будут?
2. припинити постачання електроенергії, води та газу на окуповану територію. Крапка.
перекрывать границу наглухо надо и начинать наводить порядок у себя
копить силы, согласен с Наевым что донбасс можно вернуть за сутки при желании
нужен лишь подходящий момент, например похороны *уйла
за крым будет сложнее
псы. как говорил классик начинать надо с украинских гнид, тогда расейские воши сами поздыхают)
В РФ хотят запретить делать интимные стрижки.
Одиозная народная избранница РФ Елена Музилина предложила на рассмотрение своим коллегам закон, согласно которому жителям РФ запрещается делать стрижки или брить "там".
По мнению политика бритье этой части тела разрушает этнический нравственный код русского человека, передает OnPress.info.
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"Волосы- отличительная черта русской красавицы, можно встретить на каждой картине с нагой натурой, тогда как бритый лoбок - только в произведениях современного искусства, создаваемых безнравственными ужасными индивидами", - заявила Музилина.
P.S. Что Вы об этом думаете?
https://uainfo.org/blognews/1557568319-v-rf-hotyat-zapretit-delat-intimnye-strizhki.html
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
следует читать как:-
"Блохи и ********** - отличительная черта русской красавицы, можно встретить на каждой..."
(да простит меня Господь за такое...)
лаптьом щи свинячать!
🤣🤣
Кокошник - плоский, остро заточенный металлический предмет, вставляющийся в поперечную прорезь , в черепе самки человека. Изготавливается, преимущественно, из нержавеющей стали, и исполняет функцию своеобразной метафизической переборки между теменными долями головного мозга и затылочной частью, в которой, как известно, расположен мозжечок, отвечающий за двигательные функции самки (человеческой)
С незапамятных времен, кокошник являлся, также, и определенным показателем социального статуса самца (мужчины): в старину кокошники украшались затейливой резьбой, драгоценными и полудрагоценными камнями, изразцами, золотыми монетами, дурацкими бубенцами, слоновой костью, китовым усом, конскими подковами, а так же смешными надписями и рисунками - всем, что входило в сферу приоритетов мужчины, которому женщина разрешала вбить себе в голову кокошник.
В особых случаях на кокошники напаивались козырьки и забрала - козырьки спасали прекрасный пол от палящих солнечных лучей во время полевых работ, а об забрала удобно было разбивать молочных поросят.
Кокошник - роскошный девайс. Обладая омерзительными аэродинамическими свойствами, он не позволял самке передвигаться слишком быстро. Поэтому ее в кокошнике всегда можно было догнать и ....поиметь (исключение составлял сильный попутный ветер - благодаря эффекту парусности, женщина с мощной шеей и хорошо укрепленном в голове кокошником, могла развить скорость до 5-7 метров в секунду). Со временем, обладательницы кокошников научились передвигаться приставным галопом - эта губительная тенденция вызвала демографический спад по всей стране.
Сейчас мода на кокошники постепенно возвращается.
В данный момент, ведущие раша-модельеры трудятся над коллекцией... мужских кокошников.
Простейший кокошник можно смастерить самому из новенькой саперной лопаты....
в рамках скотного двора...
Платить хотели поменьше
Наградой в трудном пути
Свидетельство унтерменша
Жителей Донбасса уже нае..ли дважды
А жителей Буковины, Закарпатья и других с двумя паспортами, пока только раз.
Киевские олигархи на Донбассе ведут войну
А вуйки и донбассята рвут чубы друг другу
не там стреляют
Еще им, счастливчикам этаким, позволили собирать мох и лесную подстилку (то есть опавшие листья, сухие лепестки, стебельки, тычинки и пестики).
Между тем в стране еще не успела схлынуть радость по поводу недавнего разрешения бесплатно собирать в лесу валежник (то есть останки упавших деревьев, а также валяющиеся сухие ветки, сучки и задоринки).
Отрадно, что видны не случайные меры, а последовательные и целенаправленные шаги власти навстречу населению. Не исключено, что касательно камыша и валежника даже был принят какой-то продуманный план под рабочим названием «Шумел камыш, деревья гнулись».
Наконец-то восстанавливается справедливость при распределении природных богатств. Допустим, кому-то не досталось нефти и газа (а есть и такие незаслуженно обделенные граждане), то вот, пожалуйста, - собирай валежник охапками.
Валежник, понятно, пойдет в топку, а камыш, оказывается, даже съедобен - знатоки его в муку перемалывают и смешивают с пшеничной. А что делать со мхом, кроме как стены им конопатить? В Свердловской области съедобных мхов вроде нет, а вот в регионах с еще более суровым климатом встречается исландский мох, который подают к столу в виде каши или, как и камыш, добавляют в муку. По такому случаю надо бы разрешить свободно собирать мох не только на Урале. К примеру, оленеводы Камчатки иногда с завистью смотрят на оленей, добывающих мох даже из-под снега. Там им годами зарплату не дают. Вспоминается прошлогодняя история: возбудили уголовное дело в отношении руководителя камчатской сельхозартели «Дружба», который ничего не платил тридцати двум оленеводам аж шесть лет. Поневоле тут перейдешь на подножный корм.
Идя навстречу чаяниям народа, депутаты могут заметно расширить поле деятельности. На этом поле они обнаружат сорняки, лопухи и репейники, бесплатный сбор которых тоже пора оформить законодательно. Есть еще тина в озерах - чем не народное богатство? Да и кружащийся в воздухе тополиный пух сгодится для подушек и пуховиков.
🤣🤣🤣
В том, что по предъявлению такого паспорта услуги дурки бесплатные в любой цивилизованной стране.
🤗
Здесь надо просто вспомнить опыт оккупированной Восточной Европы.
Это немцы из ГДР стремились в ФРГ, а не наоборот.
Значит исключительно цивилизационный и следовательно экономический рост Украины сделает безальтернативным возвращение оккупированых территорий
С этой позиции просранные 5 лет в борьбе с коррупцией выглядят исключительно как наплевание на судьбы десятков миллионов украинцев.