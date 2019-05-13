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Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины, За рубежом
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 ЕС не планирует вводить санкции против РФ за раздачу паспортов в ОРДЛО, - главы МИД Чехии и Румынии

Европейский Союз не планирует вводить новые санкции против России из-за решения раздавать российские паспорта жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, чтобы не "давить".

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказали журналистам министры иностранных дел государств-членов ЕС, собравшиеся в Брюсселе отметить 10-ю годовщину Восточного партнерства.

В частности, об этом заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек - по его словам, ЕС знает о решении РФ, но не планирует усиливать давление на Москву из-за него.

"Сейчас мы больше озабочены поиском диалога, а не давлением, как это делает сама Российская Федерация", - заявил он.

Позицию европейцев подтвердил также румынский министр Теодор Мелешкану. Он заверил журналистов, что новые санкции против РФ не нужны и украинцам.

"Это создаст проблемы самой Украине", - заявил он, но не стал уточнять, в чем он видит эти проблемы.

Необходимо отметить, что позиция Украины - иная, Киев призвал ЕС к усилению давления на РФ. Часть государств ЕС, которые обычно относят к числу друзей Украины в Евросоюзе, выступают за ужесточение санкций.

В частности, об этом заявил литовский министр Линас Линкявичюс. "Это (раздача паспортов) - глубокое нарушение международного права. Мы договаривались, что дальнейшее нарушение международного права должно вести к усилению давления, поэтому я верю, что должны быть новые санкции", - заявил он. "Мы должны ввести персональные санкции против россиян, причастных к этому решению, а также принять решение, что ЕС не признает эти паспорта", - заявил эстонский министр Урмас Рейнсалу.

В то же время известно, что для введения санкций в ЕС нужен консенсус, которого пока нет.

Читайте также: Незаконные паспорта РФ Украина будет определять по месту выдачи, - Черныш

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

Читайте: Жители ОРДЛО с паспортами РФ не смогут получить пенсии и соцвыплаты со стороны Украины, - Фриз

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3126542
 
   
 Топ комментарии
 
наш гидрант собирается договариваться с пидоРашкой "где то по середине", так что нам можно ждать от ЕС?!...
забудьте, главное теперь, выжить Украине, что бы это не было началом конца...
мои знакомые из ДЫРЫ и сепары из Краматорска в захвате от Зебила, очень ругают "патрашенка"...
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Махнуть рукой на еврослизняков.
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Украинские зебилы ясно дали понять что им насрать на свою страну, так че должны переживать в ЕС? Если у вас "гражданская война" и вы собрались "стать на колени" то нафик вы кому упали. Помогают тем кто борется.
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Ты за свои слова ответить сможешь???
Откуда ты знаешь, что будет??? Пэдро скулил везде и деньги пи..здил.
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Это решение принималось уже с расчетом на то что президент Зе, и с ним им работать,. Пороху то 2 недели от силы осталось. Где когда и сколько денег он *******? ЄС не планує вводити санкції проти РФ за роздавання паспортів в ОРДЛО, - очільники МЗС Чехії та Румунії - Цензор.НЕТ 6136
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Только Пэцы может спасти мир!!!!!!! такой *********!
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Порох домовлявся "скулил", за санкції проти кацапів? І це погано. Їх зняття "без скулежки" зе буде кращим, для кацапів. Зрозуміло. Ватан
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Сейчас соевые всем обьяснят, що цэ справжня пэрэмога, а все остальные дебилы.
И вообще, мы без Пети все умрем )))
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Посмотрим как у твитерного зебе получится с путиным разбираться и санкции вводить.До выборов в раду еще полгодика - авось народ начнет оценивать этого клоуна-брехуна не по лайкам и словам, а по делам.

Пока у зе бе только банду коломойского удается быстро в страну возвращать
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А, шоколадного брехуна чего не оцениваешь?
А, чего банда коломойского не сидит, ты у Пэдра спрашивал?
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Украина покупает топливо у России на сумму 5,2 млрд. $ в год и просит ЕС ввести санкции, улыбнуло...
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Забудьте про санкції і стримування рашки. Ні зе, ні його команда нічого робити не будуть. Кацапи алодують стоячи
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Угу... Стримуванні того, що партнер Петі Ахметов притяг в Україну. То яким боком тоді європейці - може мають санкції також ввести проти Петра Олексійовича особисто та його партнерів?
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та и против Украины - гулять, так гулять! да, вата?
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Якщо ти олігархів та Україну ототожнюєш, то ти чи дебіл, чи порохобот, що в нашому випадку тотожнє.
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вообще ума нема. ЄС не планує вводити санкції проти РФ за роздавання паспортів в ОРДЛО, - очільники МЗС Чехії та Румунії - Цензор.НЕТ 6011 клинический идиот.
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себе заряди, придурок. ЄС не планує вводити санкції проти РФ за роздавання паспортів в ОРДЛО, - очільники МЗС Чехії та Румунії - Цензор.НЕТ 9425 вообще соображалка не работает. от чего фубль на параше рухнул? от того, что санкции наложили на предприятия, и их продукция перестала быть кому-то интересной. они перестали получать долгосрочное международное кредитование. ты сейчас предлагаешь сделать то же самое с Украиной. лучше иди кури букварь, и не умничай тут.
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Угу... Все через те, що соєвий барига щзакрив у Ліпецьку свою фабрику... Так? Якщо ні, то стули пельку, коли дорослі розмовляють.
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Шибздик, назви хоч один пакет санкцій проти кацапстану, який розробив Пеця разом зі своїми холуями, та який було прийнято США чи ЄС...
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виходячі з ваших слів ви висловлюєтеся за відміну санкцій для РФ? Цікаво, а самі ерефіяни говорили, що вони їм на користь
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Ніхто з нас не може жодним чином вплинути на відміну санкцій проти кацапстану, які прийняли США та ЄС. Затямте це, порохоботи, раз і назавжди! Я тільки наголошую на тому, що наша влада не дотримується санкційної політики щодо **********, якщо товарообіг зростає, великою частиною через закупівлю у кацапів краденого у нас вугілля з окупованого Донбасу. Могли би й не купувати, адже формула Роттердам+ закладена та діє.
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раз ви такі навчені, а можете тоді дати формулу де саме діє Ротердам+, бо я сплачую за комунальні послуги хочу більше орієнтуватися в розрахунках
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Троляки, що ж ви все від теми багаєте. 5 років санкцій, які збіднили кацапів, погано? Час відміняти?
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До нас в Маріуполь звозились кацапи навесні 2014 року масово та цілеспрямовано. Розміщали їх у санаторіях та таборах, які дісталися Ахметову разом із віджатими у народу підприємствами.
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Для мене ахметов ворог України, але це інша тема. Санкції, за які домовлявся Порох, знекровлювали рашку, а значить стримували. Хто буде це робити зараз? Не давати можливості заспокоїтися, забути, відмахнутися. Без цього й отримаємо лише стурбованість, й ту на певний час. А далі ми сам на сам з рахою. Скільки протримаємось?
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Не треба, насамперед, приписувати Порошенку тих досягнень до яких він має досить опосередковану справу чи зовсім не має...
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Еге ж воно якось само все організувалось. ЄС не планує вводити санкції проти РФ за роздавання паспортів в ОРДЛО, - очільники МЗС Чехії та Румунії - Цензор.НЕТ 4674
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Олександре, Порох особисто налагодив стільки потрібних Україні контактів, що не бачити й робити вігляд, що не розумієте цього, це відверто брехати. Зараз новий президент. Зе не буде займатись цим. Він не вміє і не хоче вчитись. Команди професфоналів немає. І це на користь нашим ворогам, а відповідно шкодить нам. Це головне.
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Я знаю як Порох налагоджував зв'язки у нас із ригами. Тому й виходжу з того, що знаю особисто сам.
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Ну так это же "потужна" международная коалиция, которой петя так хвастается. Что вам не так?
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Та ви шо? Коаліція (друзі), які тебе підтримують. Коли ти друзям кажеш "а мне похрен", то чому друзі повинні за те зе "паритись"?
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МИНИСТР УКРАИНЫ!!! Министр социальной политики Украины Рева в эфире ЕВРОПЕЙСКОГО телеканала назвал жителей ОРДЛО *мразями* которых ему не жалко! - Вот думала голова что делала? Как после этого можно расчитывать на солидарность цивилизованной Европы где человеческие права и жизнь наивысшая ценность.
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Для тех кто на бронепоезде обьясняю. Официальная позиция Украины по Донбассу звучит так что наша территория с нашими гражданами соответственно оккупированны террористами и российскими войсками и мы как и любое нормальное государство в подобных условиях ведем войну за освобождении оккупированных территории и мирного населения эти территоии насиляющие!=== Своим заявлением Рева сам подводит европейцев к правдивости позиции Москвы о том что Украина на Донбассе воюет против народа Донбасса.
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Даже хуже! Позвав в свой дом *****, бегая с власовскими тряпками и с криками позвав в свой дом недоимперию! Если бы такой шабаш устроили в любой европейской стране, там бы быстро навели порядок, как сделали в Испании, в Черногории, Макндонии,ну у нарида Донбасса в головах была и есть сплошная пропаганда, поэтому они получили, то что хотели сами! Санкции ввели против россии и сепаратистов,поэтому ЕС ничему Рева не подводит, а вот продажность и любовь к ***** и деньгам,некоторых европейских чинуш, вот это да, видят многие украинцы и не только.
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Это не *некоторых европейских чинуш* это весь ЕС дубина! Вот сидят такие как Рева и как ты в правительстве и нет ничего удивительного в том что Украина на дне.
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Украина не на дне! Это методички кремлядей! Будешь оскорблять, получиш ответку!
Некоторые продажные европейские чинуши это не вся ЕС у кацапов не всех получается купить! Еще совесть осталась у многих европейских депутатов.
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Ты очень похож на муд...у с нижнего тагила,точнее он и есть
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"Все, кто был проукраинский, те выехали. А тот, кто хочет получать две пенсии -там и тут, пусть потерпят. Мне их не жаль абсолютно. Мне жаль тех солдат и офицеров с семьями, которые убиты там за этих мразей"

И что в этом заявлении не так? В чем покушение на их права и жизнь?
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А что в нём так? Мразями назвал стариков ОРДЛО? Назвал.
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Скорее не мрази, а зомбированные идиоты.
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надо просто перестать стрелять и договориться где то посередине.
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И это ещё зеБЕнин телепузик не стал президентом Украины!
А почему ЕС должны вводить санкции, если зеБЕня говорило, что будет договариваться с ****** и ползать перед ним на коленях? Позорище!
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З ****** чудово домовляється мертвечук, а Петя робить вигляд, що нічого не може вдіяти. ЄС не планує вводити санкції проти РФ за роздавання паспортів в ОРДЛО, - очільники МЗС Чехії та Румунії - Цензор.НЕТ 6686
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Ну ждите телепузики,скоро президентом Украины станет зеБЕня и тогда посмотрим, что он именно будет делать с Медведчуком! Очень даже жду этого момента! 😊
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У тому і справа, що т.зв. зебеня може виявитись нічим не краще лоліти мальдівської разом з усіма тими пашинськими-кононенками.
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То хоть Петя на них давил, а новый настроен на ,,диалог". Так и санкции уберут.
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Почему-то даже не удивительно, что у тебя не только потные носки!
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А шо там по поводу авторитета пэдры на международной арене,а шокоботы?
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Есть только один способ победить рашистов - оружие массового поражения, ядерное, химическое, бактериологическое - неважно какое, чтоб целые области параши была возможность отправлять в ад.
Надеюсь, никаких санкций Евросоюз не введет? Он ведь понимает, что выбор у Украины невелик - или так, или здаться параше, тогда рашисты с удвоенной качественно и количественно армией попрут уже в сам Евросоюз и убьют там всех.
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Петро Лексееч, если ты такой у нас не БРЕХЛО, то выполни своемобещание данное Украине, дай приказ армии освободить Донбасс всеми имеющимися силами не взирая на потери ("мирного населения Даунбасса"), чего ты теряешь, расхлебывать кашу придется уже следующему "харанту"?!
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как поменялась риторика порохосвиней, видать мародер попрошенко все ещё продолжает платить им деньги, раз они так усераются и своими копытами *****
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санкций и раньше никаких не было .. хотя на одну маленькую озабоченость раскошелится могли бы ...
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Зеленский просто разорвет путина в клочья как только получит булаву. Ес хочет дать возможность зеленскому показать какой он крутой президент перед своими изберателями и поэтому не торопится вводить санкции предоставив возможность истинному повелителю и народному любимцу просто втоптать путина в грязь и поразить его своми несколькими вариантами ответов на раздачу паспортов
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Сарказм канєшно чоткий, но якось не сильно смішно.
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Сейчас фронт "свой - чужой" не по идеологии, а исключительно по газу. По одну сторону баррикад политики, бизнес ЕС, США, Великобритании, Израиля те которые за российский газ, что бы его продавал Путин и единолично владел им в России. И есть политики в ЕС, США, Великобритании, Израиле, которые против того, что бы Путин продавал Германии газ, а Германия его перепродавала как захочет и кому захочет.

Поэтому и рвёт бошку, пердаки, чердаки, практически всем, кто считает, что линия фронта исключительно по идеологии, где Путин много нарушил всяких ценностей и его следует одёрнуть, а лучше наказать. А этого не происходит. ЄС не планує вводити санкції проти РФ за роздавання паспортів в ОРДЛО, - очільники МЗС Чехії та Румунії - Цензор.НЕТ 4727 И не произойдёт пока в ЕС- Великобритании, Германии перестанут любить свою жопу, которую будет греть российский газ.
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а які фільми знімають, щоб німцям сраку лизнути. Подивіться останній обзор бедкомедіана хоча я його вважаю ватаном. Кінець фільма т34 це такий смачний анілінгус німцям. Шось типу "ви нас мочили, но ми вас прощаєм".
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А які санкції планує Україна? Може заборонить діяліність банків країни агресора чи роботу кацапських торгівельних мереж? Я вже мовчу про мобільних операторів з мацквабада.
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_Да пошли вы нахер, ублюдки! Надеюсь, следующими убивать рашисты будут вас. А закончится это самоуничтожением человечества в ТМВ. Ибо глупцы ничему не научились на ошибках прошлого.
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Кое у кого из чехов память короткая. 1968 год забывать начали.

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Ну шо, Пэця, создал антипутинскую коалицию? Придушил путина новыми санкциями? Твоя коалиция насрёт тебе на голову еще до того, как у тебя силком отнимут булаву...
Если ты, свиной ошеек, увеличиваешь торговлю с Ордой кратно, а от других требуешь обратного, если заигрываешь с пропаРашной поганью внутри страны, если единственной твоей целью "ходьбы в Европу" является завоевание Рошеном еврорынка, то и относится "коалиция" к тебе будет, как к брехливой собаке...
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надо Мадярии ускорить паспортизацию своих соотечественников в Румынии,бо так не доходит..
та и сколько их там в той Румынии - 1 600 000 всего-то ничего..
мала-мала 7% населения.. ЄС не планує вводити санкції проти РФ за роздавання паспортів в ОРДЛО, - очільники МЗС Чехії та Румунії - Цензор.НЕТ 1340
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В конце мая будут выборы в Европарламент, и с июня он поменяется.
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Чехи, вы "булки" в ЕС расслабили. Думаете Украина закроет все своими военными, волонтерами?
Ви там трошкі бєнски оф зе ривер поплютали. Оця хижа орда, через Неьку не пройде, але у вас під боками заплившими від жирута жадоби до москальських грошей, ще ПНР та Білорусь, ото кіно побачите, і не гібридне. Що 1968 рік забули? Вам швидко напам"ятають.
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"Сейчас мы больше озабочены поиском диалога, а не давлением, как это делает сама Российская Федерация", - заявил он. Источник: https://censor.net.ua/n3126542
Что можно сказать? ПЕДИКИ ДРАННЫЕ!!! Они пути диалога ищут! Где Сранные ГЕЙРОПЕЙСКИЕ ценности??? ГДе??? Бл,,я ,ди!!!!
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Давно руськие танки кишки чехов по брущатке не давили. допрыгаюся суки
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕС не планирует вводить санкции против РФ за раздачу паспортов в ОРДЛО, - главы МИД Чехии и Румынии
 
 
 
 
 
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