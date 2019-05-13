 ЕС не планирует вводить санкции против РФ за раздачу паспортов в ОРДЛО, - главы МИД Чехии и Румынии

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказали журналистам министры иностранных дел государств-членов ЕС, собравшиеся в Брюсселе отметить 10-ю годовщину Восточного партнерства.
В частности, об этом заявил глава МИД Чехии Томаш Петршичек - по его словам, ЕС знает о решении РФ, но не планирует усиливать давление на Москву из-за него.
"Сейчас мы больше озабочены поиском диалога, а не давлением, как это делает сама Российская Федерация", - заявил он.
Позицию европейцев подтвердил также румынский министр Теодор Мелешкану. Он заверил журналистов, что новые санкции против РФ не нужны и украинцам.
"Это создаст проблемы самой Украине", - заявил он, но не стал уточнять, в чем он видит эти проблемы.
Необходимо отметить, что позиция Украины - иная, Киев призвал ЕС к усилению давления на РФ. Часть государств ЕС, которые обычно относят к числу друзей Украины в Евросоюзе, выступают за ужесточение санкций.
В частности, об этом заявил литовский министр Линас Линкявичюс. "Это (раздача паспортов) - глубокое нарушение международного права. Мы договаривались, что дальнейшее нарушение международного права должно вести к усилению давления, поэтому я верю, что должны быть новые санкции", - заявил он. "Мы должны ввести персональные санкции против россиян, причастных к этому решению, а также принять решение, что ЕС не признает эти паспорта", - заявил эстонский министр Урмас Рейнсалу.
В то же время известно, что для введения санкций в ЕС нужен консенсус, которого пока нет.
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Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).
25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.
В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.
В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.
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29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.
В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.
1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.
Откуда ты знаешь, что будет??? Пэдро скулил везде и деньги пи..здил.
И вообще, мы без Пети все умрем )))
Пока у зе бе только банду коломойского удается быстро в страну возвращать
А, чего банда коломойского не сидит, ты у Пэдра спрашивал?
https://www.currenttime.tv/a/russia-american-european-sanctions/29449693.html
ну и сразу, предупреждая высер "а какие Украина ввела санкции":
https://delo.ua/get_file/id/91a596fbc7c677ebfaf5d2e33e7de19a1476776807.pdf
Некоторые продажные европейские чинуши это не вся ЕС у кацапов не всех получается купить! Еще совесть осталась у многих европейских депутатов.
И что в этом заявлении не так? В чем покушение на их права и жизнь?
А почему ЕС должны вводить санкции, если зеБЕня говорило, что будет договариваться с ****** и ползать перед ним на коленях? Позорище!
Надеюсь, никаких санкций Евросоюз не введет? Он ведь понимает, что выбор у Украины невелик - или так, или здаться параше, тогда рашисты с удвоенной качественно и количественно армией попрут уже в сам Евросоюз и убьют там всех.
Поэтому и рвёт бошку, пердаки, чердаки, практически всем, кто считает, что линия фронта исключительно по идеологии, где Путин много нарушил всяких ценностей и его следует одёрнуть, а лучше наказать. А этого не происходит. И не произойдёт пока в ЕС- Великобритании, Германии перестанут любить свою жопу, которую будет греть российский газ.
Если ты, свиной ошеек, увеличиваешь торговлю с Ордой кратно, а от других требуешь обратного, если заигрываешь с пропаРашной поганью внутри страны, если единственной твоей целью "ходьбы в Европу" является завоевание Рошеном еврорынка, то и относится "коалиция" к тебе будет, как к брехливой собаке...
та и сколько их там в той Румынии - 1 600 000 всего-то ничего..
мала-мала 7% населения..
Ви там трошкі бєнски оф зе ривер поплютали. Оця хижа орда, через Неьку не пройде, але у вас під боками заплившими від жирута жадоби до москальських грошей, ще ПНР та Білорусь, ото кіно побачите, і не гібридне. Що 1968 рік забули? Вам швидко напам"ятають.
Что можно сказать? ПЕДИКИ ДРАННЫЕ!!! Они пути диалога ищут! Где Сранные ГЕЙРОПЕЙСКИЕ ценности??? ГДе??? Бл,,я ,ди!!!!