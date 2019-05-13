EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины, Экономика
  708  38
Все про:военно-промышленный комплекс (83) Пашинский (628)

 Благодаря усилиям оборонного комитета ВПК дополнительно получил минимум 20 млрд, - Пашинский

Народный депутат Украины от НФ Сергей Пашинский заявил, что Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны добился дополнительного выделения для нужд ВПК минимум 20 миллиардов гривен.

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Я как глава комитета и депутаты нашего комитета были лоббистами и Минобороны, и ВПК. Благодаря нашим усилиям дополнительно в ВПК было направлено минимум 20 миллиардов гривен, и это только то, что я могу подтвердить документами", - сказал Пашинский.

Читайте также: "Мы полностью провалили судебную реформу", - Пашинский

При этом он отметил, что "при таком вале денег пошли перекосы", включая закупку контрабандных запчастей в РФ и вероятную перепродажу комплектующих внутри "Укроборонпрома".

"Мы действительно были завязаны на российский рынок. Но ни у меня, ни у президента нет механизма контроля всего и всех. Они есть у самого "Укроборонпрома", где работают тысячи людей, и у Минобороны, где есть так называемая военная приемка. И, естественно, что на уровне исполнителей может быть все что угодно. Где берутся эти траки? Это новые траки или траки, украденные с соседней базы? На них что, клеймо стоит?.. Оказывается, мы до сих пор не имеем инвентаризации имущества Минобороны, которое де-юре передано в "Укроборонпром". Как вам такое? И сейчас мы заставляем их делать инвентаризацию. Сопротивление дикое. Надеюсь, у меня хватит времени это все закончить", - рассказал председатель оборонного комитета ВР.

Читайте также: НФ и БПП поддержат в Раде любую проукраинскую инициативу Зеленского, - Пашинский

Источник: https://censor.net.ua/n3126537
 
   
 Топ комментарии
 
Мы добились дерибана дополнительных 20 млрд.))
 показать весь комментарий
 
то, что вы получили не для кого сюрпризом не является …
 показать весь комментарий
 
Добился выделения из бюджета дополнительных средств, львиная доля которых опять осядет по карманам
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
то, что вы получили не для кого сюрпризом не является …
 показать весь комментарий
 
 
З 2014 року Укроборонпром жодного разу не виконав військове замовлення у повному обсязі і кожен рік "зависають" мільярди гривень які оплачені державою від міноборони в Укроборонпром, але товари та послуги досі не надані! І ця сума невиконаних підрядів по яким оплачені гроші вже сягнула астрономічного числа у десятки мільярдів гривень! Пашинський піде під суд за махінації в сфері ВПК.
 показать весь комментарий
 
 
- Тут милейший пан Еном так оглушительно пукнул, что маятник у стенных часов остановился. Пан Билек расхохотался и сказал: Правда, я хотел вас выбросить, но теперь вижу, - вы большой оригинал, - так представились!(с)
 показать весь комментарий
 
ну да, собрались "раздерибанить" на никому не нужные "Ольхи" и "Нептуны".
Нет, что бы "долг" Коломойскому отдать.
 показать весь комментарий
 
Пашинський.А скільки отримав твій синок ,якого ти засунув в оборонку в "малолітньому віці"?
 показать весь комментарий
 
 
Да вы что! Его отпрыск очень ценный специалист, до Оборонки ОНО яйцами торговало! Вот как то так. Благодаря усилиям оборонного комитета ВПК дополнительно получил минимум 20 млрд, - Пашинский - Цензор.НЕТ 2560
 показать весь комментарий
 
Говорит?! Почему так мало? Трынди о 100 лярдах......кто проверит? Всё засекречено, документы уже уничтожаются.........Ублюдок редкий.....
 показать весь комментарий
 
Добился выделения из бюджета дополнительных средств, львиная доля которых опять осядет по карманам
 показать весь комментарий
 
 
Ну прямо речь для его адвоката в суде.
 показать весь комментарий
 
 
Когнитивный диссонанс:
Украинская армия еще никогда не была такой сильной и обученной, как при "мародерах и свинарчуках".

 показать весь комментарий
 
 
зато, вот придут "честные новые лица" и распрададут все "излишки" так, что солдатики опять одной гнилой перловкой питаться будут.
 показать весь комментарий
 
Одни "излишки" канули в Лету при пожарах на складах, другие - были проданы с десятикратной наценкой свинарчуками. Ответственные за это награждены орденами и медалями, и это все происходило при патриоте-президенте ПАП. Так что, "новым честным лицам" остается только провести аудит и открыть уголовные дела.
 показать весь комментарий
 
Ты что за бред несешь?
"свинарчуки" никаких "излишек" не продавали!
Это как раз твои любимые "новые лица" собираются "излишки" продавать, о чем открыто и заявляют.
 показать весь комментарий
 
Мы с вами уже на "ты"? Хотя, о чем это я, судя по вашей манере общения, уровень интеллекта не позволяет вам делать адекватные выводы о чем бы то ни было... даже о таком понятии, как кавычки для особых случаев.)) Свинарчуки не продавали излишков, они просто тупо воровали и наживались на крови наших военных.
 показать весь комментарий
 
ЗЫ. Тупо воровали не излишки, а все, что под руку попадет и на чем можно нажиться.
 показать весь комментарий
 
А чем ты заслужила, что бы на "вы" еще общаться, тем более в интернете? Я и Зелю на "вы" никогда не называл.
И как раз ты делаешь совершенно НЕадекватные выводы:
ЧТО, СКОЛЬКО конкретно воровали "свинарчуки"? Ты ответишь на такой простой вопрос?
Похоже ты вообще НЕ В КУРСЕ кто такой Гладковский (Свинарчук) и в чем его обвиняют!
Долдонишь пропагандистскими штампами, что наслушалась, совершенно не разбираясь в вопросе.
Зомбированная одноизвилинная.
 показать весь комментарий
 
Комитет из своего кармана вынул гроши и отдал на оборонку?усилия прилагают налогоплательщики,вы только организовываете потоки и рисуете схемы их разворовывания.
 показать весь комментарий
 
 
"Благодаря усилиям оборонного комитета ВПК дополнительно получил минимум 20 млрд, - Пашинский" - ой! он так увлёкся обнародованием в массмедиа своей очень нужной деятельности, что невольно проболтался об украденном порошенковской компанией.
 показать весь комментарий
 
 
а где же Зебил?... он же срочно хотел распродавать излишки ОБОКРАДЕННОЙ армии!... Завдяки зусиллям оборонного комітету ВПК додатково отримав мінімум 20 млрд, - Пашинський - Цензор.НЕТ 5994
и самое главное, что у зебилов, не возникло когнитивного диссонанса от подобных вывертов...))
 показать весь комментарий
 
 
Все взорвали до Зеленского. Или дякулы не в курсе?
 показать весь комментарий
 
 
когда мужчинка не успел - идёт в туалет и успевает в кулачёк...
 показать весь комментарий
 
это столько планировалось смародерить свынарчуками, но проиграли выборы. теперь

пойдут деньги по назначению.
 показать весь комментарий
 
 
ага-ага, "по назначению": на оплату долгов Коломойскому!
 показать весь комментарий
 
Перекладуючи на людську мову, маємо таке: "Завдяки зусиллям оборонного комітету отримано додатково 20 млрд.грн. для "освоєння" та "розпилу".
 показать весь комментарий
 
 
Що тоже підпікає? Як швидко ви всі, криси, Пороха здаєте.
 показать весь комментарий
 
А теперь представьте, насколько бы увеличилась обороноспособность страны, если бы все чинуши и депутаты пересели бы с "мерседесов" на машины поскромнее! Завдяки зусиллям оборонного комітету ВПК додатково отримав мінімум 20 млрд, - Пашинський - Цензор.НЕТ 4020
 показать весь комментарий
 
ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПАШИНСКОМ
Опытный и циничный уголовник, которому постоянно удается избежать наказания. Его биография - череда преступлений, которые имели тяжкие последствия для государства
http://ua24ua.net/vse-chto-nugno-znat-o-pashinskom/
 показать весь комментарий
 
 
У тебя, Пашинский, нет никаких "дополнительных" средств - это наши налоги, которые вы перераспределяете как удобнее вам, а не гражданам. Суши уже сухари.
 показать весь комментарий
 
 
Петр Алексеевич! Как долго я буду еще платить военный налог на все это ***@ство?
как Петр Алексеевич штаны для армии искал
Ну, не про штаны. Но эта история все же - про эпическую, достойную кисти батального живописца "перемогу", добытую под руководством Гаранта.
В 1937 году в СССР (да, да - в том самом тоталитарном и отсталом "совке") начались научно-исследовательские разработки в области минометного вооружения.
И уже в январе 1938 года новый полковой 120-мм миномет был включен в план перевооружения РККА. Данная система вооружения была создана под руководством конструктора Шавырина. Борис Иванович. Лауреат Ленинской и трех Сталинских премий. Дожил до 1965 года.
Уже на 22 июня 1941 года (через четыре года после первой карандашной линии на черновике!) в РККА было 3,8 тысяч минометов Шавырина.
ТТХ миномета и могущество мин были настолько впечатляющими, что продвинутые в области военной промышленности товарищи немцы, захватив чертежи в Запорожье (арийцы там были с гуманитарной миссией: несли дремучим славянам европейские ценности) , быстренько наладили выпуск оной системы на своих заводах.
Несмотря на относительную простоту конструкции миномета (отдельные узлы могли изготавливать даже 14-летние пацаны в осажденном Ленинграде и на эвакуированных заводах), он имел мощный потенциал для модернизации - что и имеет место быть даже в ХХІ веке.
А теперь - о самой сильной армии на континенте, отрубленных за воровство руках и "фантастичних реформах".
Как выяснила Генеральная прокуратура Украины, при изготовлении канонического миномета "Молот" стамбульского патриархата, цитирую: "...на заводе "Маяк" не было оборудования (!) и мощностей (!) для изготовления всех составляющих миномета... различные комплектующие закупались у частных поставщиков..."
Ага, у нас у каждого третьего ФОП можно найти минометную упорную плиту, а у каждого пятого - минометный прицел МПМ-44М!
Догадайтесь с трех раз: в какой стране закупались комплектующие?
Читаем дальше про артиллерийскую европейскую мощь однополых стандартов НАТО:
"...50% комплектующих закупалось у ОАО... принадлежащее депутату от "Бе-Пе-Пе" Максиму Ефимову...".
Но вы ничего такого не подумайте, громадяне! На подобных "оборудках" наживался только Путин!
И далее: "... По результатам деффектации изделий, поставленных в в/ч А4559, установлены недостатки, которые несовместимы с дальнейшим использованием минометов..."
И все это - за наши с вами деньги.
На декабрь 2018 года уже произошло 9 (!) разрывов стволов. Ранено 32 военнослужащих ЗСУ. 13 молодых мужиков закопали в землю...
При товарище Сталине эти "реформаторы" уже давно убирали бы снег в Сибири. Весь!
Что еще добавить?
Пожалуй, остается спросить:
- Петр Алексеевич! Как долго я буду платить военный налог на все это ****ство?
Алексей Куракин
http://ua24ua.net/aleksey-kurakin-petr-alekseevich-kak-dolgo-ya-budu-platit-*******-nalog-na-vse-eto-blya-stvo/
 показать весь комментарий
 
 
Пеця и Пашинский мне не нравятся, а вот от Константинопольского Патриархата я фанатею.
 показать весь комментарий
 
 
пока такая мразь будет у власти- 70% населения будут на субсидиях и героическая бесконечная война
 показать весь комментарий
 
 
Повытаскивать бы их с кресел, повытаскивать их деток с баров и заграничных школ и вышей и в АТО. Вот тогда мразь и войну закончит и перекачивание денег, через субсидии в ихние карманы, прекратиться...
 показать весь комментарий
 
 
Самое главное, Пашинский сказал.-У нас нет инвинторизации-Что это за военторг такой?
В любом колхозе, жеке,магазине есть,а у них нет.Да они там при коммунизме живут что ли
 показать весь комментарий
 
 
ой...а плешивой выхухоли оказывается совсем нельзя так быстро уходить...
так быстро дополнительных 20 млрд не "освоишь"... даже если с сыночком круглосуточно...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБлагодаря усилиям оборонного комитета ВПК дополнительно получил минимум 20 млрд, - Пашинский
 
 
 
 
 
 вверх