 Благодаря усилиям оборонного комитета ВПК дополнительно получил минимум 20 млрд, - Пашинский

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Я как глава комитета и депутаты нашего комитета были лоббистами и Минобороны, и ВПК. Благодаря нашим усилиям дополнительно в ВПК было направлено минимум 20 миллиардов гривен, и это только то, что я могу подтвердить документами", - сказал Пашинский.
При этом он отметил, что "при таком вале денег пошли перекосы", включая закупку контрабандных запчастей в РФ и вероятную перепродажу комплектующих внутри "Укроборонпрома".
"Мы действительно были завязаны на российский рынок. Но ни у меня, ни у президента нет механизма контроля всего и всех. Они есть у самого "Укроборонпрома", где работают тысячи людей, и у Минобороны, где есть так называемая военная приемка. И, естественно, что на уровне исполнителей может быть все что угодно. Где берутся эти траки? Это новые траки или траки, украденные с соседней базы? На них что, клеймо стоит?.. Оказывается, мы до сих пор не имеем инвентаризации имущества Минобороны, которое де-юре передано в "Укроборонпром". Как вам такое? И сейчас мы заставляем их делать инвентаризацию. Сопротивление дикое. Надеюсь, у меня хватит времени это все закончить", - рассказал председатель оборонного комитета ВР.
Нет, что бы "долг" Коломойскому отдать.
Украинская армия еще никогда не была такой сильной и обученной, как при "мародерах и свинарчуках".
"свинарчуки" никаких "излишек" не продавали!
Это как раз твои любимые "новые лица" собираются "излишки" продавать, о чем открыто и заявляют.
И как раз ты делаешь совершенно НЕадекватные выводы:
ЧТО, СКОЛЬКО конкретно воровали "свинарчуки"? Ты ответишь на такой простой вопрос?
Похоже ты вообще НЕ В КУРСЕ кто такой Гладковский (Свинарчук) и в чем его обвиняют!
Долдонишь пропагандистскими штампами, что наслушалась, совершенно не разбираясь в вопросе.
Зомбированная одноизвилинная.
и самое главное, что у зебилов, не возникло когнитивного диссонанса от подобных вывертов...))
пойдут деньги по назначению.
Опытный и циничный уголовник, которому постоянно удается избежать наказания. Его биография - череда преступлений, которые имели тяжкие последствия для государства
http://ua24ua.net/vse-chto-nugno-znat-o-pashinskom/
как Петр Алексеевич штаны для армии искал
Ну, не про штаны. Но эта история все же - про эпическую, достойную кисти батального живописца "перемогу", добытую под руководством Гаранта.
В 1937 году в СССР (да, да - в том самом тоталитарном и отсталом "совке") начались научно-исследовательские разработки в области минометного вооружения.
И уже в январе 1938 года новый полковой 120-мм миномет был включен в план перевооружения РККА. Данная система вооружения была создана под руководством конструктора Шавырина. Борис Иванович. Лауреат Ленинской и трех Сталинских премий. Дожил до 1965 года.
Уже на 22 июня 1941 года (через четыре года после первой карандашной линии на черновике!) в РККА было 3,8 тысяч минометов Шавырина.
ТТХ миномета и могущество мин были настолько впечатляющими, что продвинутые в области военной промышленности товарищи немцы, захватив чертежи в Запорожье (арийцы там были с гуманитарной миссией: несли дремучим славянам европейские ценности) , быстренько наладили выпуск оной системы на своих заводах.
Несмотря на относительную простоту конструкции миномета (отдельные узлы могли изготавливать даже 14-летние пацаны в осажденном Ленинграде и на эвакуированных заводах), он имел мощный потенциал для модернизации - что и имеет место быть даже в ХХІ веке.
А теперь - о самой сильной армии на континенте, отрубленных за воровство руках и "фантастичних реформах".
Как выяснила Генеральная прокуратура Украины, при изготовлении канонического миномета "Молот" стамбульского патриархата, цитирую: "...на заводе "Маяк" не было оборудования (!) и мощностей (!) для изготовления всех составляющих миномета... различные комплектующие закупались у частных поставщиков..."
Ага, у нас у каждого третьего ФОП можно найти минометную упорную плиту, а у каждого пятого - минометный прицел МПМ-44М!
Догадайтесь с трех раз: в какой стране закупались комплектующие?
Читаем дальше про артиллерийскую европейскую мощь однополых стандартов НАТО:
"...50% комплектующих закупалось у ОАО... принадлежащее депутату от "Бе-Пе-Пе" Максиму Ефимову...".
Но вы ничего такого не подумайте, громадяне! На подобных "оборудках" наживался только Путин!
И далее: "... По результатам деффектации изделий, поставленных в в/ч А4559, установлены недостатки, которые несовместимы с дальнейшим использованием минометов..."
И все это - за наши с вами деньги.
На декабрь 2018 года уже произошло 9 (!) разрывов стволов. Ранено 32 военнослужащих ЗСУ. 13 молодых мужиков закопали в землю...
При товарище Сталине эти "реформаторы" уже давно убирали бы снег в Сибири. Весь!
Что еще добавить?
Пожалуй, остается спросить:
- Петр Алексеевич! Как долго я буду платить военный налог на все это ****ство?
Алексей Куракин
http://ua24ua.net/aleksey-kurakin-petr-alekseevich-kak-dolgo-ya-budu-platit-*******-nalog-na-vse-eto-blya-stvo/
В любом колхозе, жеке,магазине есть,а у них нет.Да они там при коммунизме живут что ли
так быстро дополнительных 20 млрд не "освоишь"... даже если с сыночком круглосуточно...