 Благодаря усилиям оборонного комитета ВПК дополнительно получил минимум 20 млрд, - Пашинский

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Я как глава комитета и депутаты нашего комитета были лоббистами и Минобороны, и ВПК. Благодаря нашим усилиям дополнительно в ВПК было направлено минимум 20 миллиардов гривен, и это только то, что я могу подтвердить документами", - сказал Пашинский.

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При этом он отметил, что "при таком вале денег пошли перекосы", включая закупку контрабандных запчастей в РФ и вероятную перепродажу комплектующих внутри "Укроборонпрома".

"Мы действительно были завязаны на российский рынок. Но ни у меня, ни у президента нет механизма контроля всего и всех. Они есть у самого "Укроборонпрома", где работают тысячи людей, и у Минобороны, где есть так называемая военная приемка. И, естественно, что на уровне исполнителей может быть все что угодно. Где берутся эти траки? Это новые траки или траки, украденные с соседней базы? На них что, клеймо стоит?.. Оказывается, мы до сих пор не имеем инвентаризации имущества Минобороны, которое де-юре передано в "Укроборонпром". Как вам такое? И сейчас мы заставляем их делать инвентаризацию. Сопротивление дикое. Надеюсь, у меня хватит времени это все закончить", - рассказал председатель оборонного комитета ВР.

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