 Дело тормозит Комитет, - Березюк полагает, что голосование за дату инаугурации состоится 16 мая

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом журналистам сказал глава фракции "Самопомич" в Верховной Раде Олег Березюк.

"Пока выглядит так. Дело тормозит Комитет. Он сказал, что соберется в среду, а значит закон будут голосовать в четверг", - сказал он.

На вопрос, есть ли голоса за дату 19 мая, Березюк сказал, что "все возможно".

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Ранее на согласительном совете Евгений Рыбчинский из группы "Воля народа" сообщил, что завтра, 14 мая, все законопроекты будут вынесены на сигнальное голосование.

Напомним, ранее избранный президент Владимир Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая.

Всего в парламенте зарегистрированы 5 постановлений, касающихся даты проведения инаугурации. В трех из них инаугурацию предлагается провести 19 мая. Другие предложенные даты – 20 мая и 1 июня.