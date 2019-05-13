 Дело тормозит Комитет, - Березюк полагает, что голосование за дату инаугурации состоится 16 мая

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом журналистам сказал глава фракции "Самопомич" в Верховной Раде Олег Березюк.
"Пока выглядит так. Дело тормозит Комитет. Он сказал, что соберется в среду, а значит закон будут голосовать в четверг", - сказал он.
На вопрос, есть ли голоса за дату 19 мая, Березюк сказал, что "все возможно".
Ранее на согласительном совете Евгений Рыбчинский из группы "Воля народа" сообщил, что завтра, 14 мая, все законопроекты будут вынесены на сигнальное голосование.
Напомним, ранее избранный президент Владимир Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая.
Всего в парламенте зарегистрированы 5 постановлений, касающихся даты проведения инаугурации. В трех из них инаугурацию предлагается провести 19 мая. Другие предложенные даты – 20 мая и 1 июня.
он не покупает служебный автомобиль
за несколько миллионов за два месяца до окончания каденции
пусть. отчитается за миллиард свой и мани на благотворительность
в одной области можно было за эти деньги построить госпиталя
быть меценатом за счёт народа. круто
Фактически теперь "народные" депутаты обязаны в кратчайшие сроки выполнить волю народа и произвести замену менеджеров.
Ну или в противном случае народ должен поимённо узнать тех, кто на традиционный петин манер проигнорирует волю народа.
К чему приводит подобный игнор, господа, всё ещё депутаты, могут поинтересоваться у Пети. Выборы в парламент всего лишь через полгода. И это при любом раскладе. Хоть досрочном, хоть при обычном.
Вопрос только в отношении к народу, который выбрал нового менеджера страны и в том, что этот менеджер до сих пор не приступил к выполнению своих обязанностей.
У старого менеджера, де факто, нет полномочий на власть от народа. Может хватит жить в параллельной реальности и пора оторваться от корыта?
Хотя алчные людишки отличаются подлостью и отсутствием воли. В результате не умеют проигрывать по своей природе.
https://youtu.be/lUV9W9ndorw