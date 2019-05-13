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 Политика Украины
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Все про:инаугурация (287) Самопомич (888) Березюк (186)

 Дело тормозит Комитет, - Березюк полагает, что голосование за дату инаугурации состоится 16 мая

Голосование за законопроекты о дате инаугурации новоизбранного президента вероятнее всего состоится в четверг, 16 мая.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом журналистам сказал глава фракции "Самопомич" в Верховной Раде Олег Березюк.

"Пока выглядит так. Дело тормозит Комитет. Он сказал, что соберется в среду, а значит закон будут голосовать в четверг", - сказал он.

На вопрос, есть ли голоса за дату 19 мая, Березюк сказал, что "все возможно".

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Ранее на согласительном совете Евгений Рыбчинский из группы "Воля народа" сообщил, что завтра, 14 мая, все законопроекты будут вынесены на сигнальное голосование.

Напомним, ранее избранный президент Владимир Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая.

Всего в парламенте зарегистрированы 5 постановлений, касающихся даты проведения инаугурации. В трех из них инаугурацию предлагается провести 19 мая. Другие предложенные даты – 20 мая и 1 июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3126535
 
 
 Топ комментарии
 
во франции или польше уже бы такую раду с гавном смешали
кучка гандонов открыто издевается над 75% украинцами
я лично так смотрю на этот блошиний цирк на дротi
Дело тормозит Комитет, - Березюк полагает, что голосование за дату инаугурации состоится 16 мая - Цензор.НЕТ 5589
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Как вы уже все, за редким исключением, заипали Украину!!!
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Сучасний склад Верховної Ради це в більшості вороги України, там зібрались подонки та труси, які допомагають путіну та мафії знищувати Україну!
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у зеленского уже есть автомобиль
он не покупает служебный автомобиль
за несколько миллионов за два месяца до окончания каденции
пусть. отчитается за миллиард свой и мани на благотворительность
в одной области можно было за эти деньги построить госпиталя
быть меценатом за счёт народа. круто
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Народ оценил работу предыдущего менеджера страны на неудовлеторительно и назначил нового менеджера.
Фактически теперь "народные" депутаты обязаны в кратчайшие сроки выполнить волю народа и произвести замену менеджеров.
Ну или в противном случае народ должен поимённо узнать тех, кто на традиционный петин манер проигнорирует волю народа.
К чему приводит подобный игнор, господа, всё ещё депутаты, могут поинтересоваться у Пети. Выборы в парламент всего лишь через полгода. И это при любом раскладе. Хоть досрочном, хоть при обычном.
Вопрос только в отношении к народу, который выбрал нового менеджера страны и в том, что этот менеджер до сих пор не приступил к выполнению своих обязанностей.
У старого менеджера, де факто, нет полномочий на власть от народа. Может хватит жить в параллельной реальности и пора оторваться от корыта?
Хотя алчные людишки отличаются подлостью и отсутствием воли. В результате не умеют проигрывать по своей природе.
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давно никого в мусорку не бросали, согласен
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Дайте этому наркоману маковую булаву!!!! Дайте не мешайте!!!! Чем раньше обо,,срется, раньше все с ним закончится!!! Им и его сепарской командой!!!
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петю надо возвращать скорее хахахахаха
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДело тормозит Комитет, - Березюк полагает, что голосование за дату инаугурации состоится 16 мая
 
 
 
 
 
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