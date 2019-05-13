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 Политика Украины
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 Парубий поручил срочно рассмотреть проекты постановлений об отмене голосования за языковой закон

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий просит Регламентный комитет неотложно рассмотреть проекты постановлений об отмене голосования за языковой закон, которые блокируют его подписание.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сказал Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента.

"Я обращаюсь к Регламентному комитету с просьбой неотложно рассмотреть все постановления, которые поступили в аппарат Верховной Рады, чтобы мы завтра смогли отклонить эти постановления и, соответственно, иметь возможность подписать этот исторический закон", - сказал Парубий.

По его словам, необходимо "чем быстрее, тем лучше, отклонить постановления, которые блокируют подписание закона".

Парубий назвал "рейдерской" попытку заблокировать через суд подписание данного закона.

"Я хочу подчеркнуть, что широкий общественный резонанс не позволил этому сценарию осуществиться", - отметил спикер парламента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В суд подали иск о запрете подписывать закон о языке. Парубий заявляет о попытке пророссийского реванша

Напомним, 25 апреля 2019 Верховная Рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", за который проголосовали 278 народных депутатов.

10 марта в Окружной административный суд Киева поступил иск от общественной организации "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной" о запрете подписывать закон о языке. Суд отказался удовлетворить заявление по иску Бережной.

Источник: https://censor.net.ua/n3126534
 
   
 Топ комментарии
 
если бы такой интузиазм был при принятии антикоррупционных законов.
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Яку премію отримає Парубій за саботаж інангурації? Гривнями?
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Чел со справкой буйствует. не осуден?! И этим очень выгоден уходящей шобле коррупционеров-мародёров и лично Офшоренко-Мальдивскому.
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Яку премію отримає Парубій за саботаж інангурації? Гривнями?
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В чем саботаж, дурик? Всё идет своим чередом, а не так как хочется евГейскому гундосому недомерку? Парубий поручил срочно рассмотреть проекты постановлений об отмене голосования за языковой закон - Цензор.НЕТ 8226
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не путай нормальных евреев с мародерами Парубій доручив терміново розглянути проекти постанов про скасування голосування за мовний закон - Цензор.НЕТ 7242 Парубій доручив терміново розглянути проекти постанов про скасування голосування за мовний закон - Цензор.НЕТ 946
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Подписание языкового закона - это саботаж булавовручения???
Что у вас в головах творится? Парубій доручив терміново розглянути проекти постанов про скасування голосування за мовний закон - Цензор.НЕТ 7728
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Чел со справкой буйствует. не осуден?! И этим очень выгоден уходящей шобле коррупционеров-мародёров и лично Офшоренко-Мальдивскому.
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если бы такой интузиазм был при принятии антикоррупционных законов.
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Обезьяны в зоопарке усвоили, что если сразу не сожрать банан, который им дали, то электрик и алкаш дядя Вася его отберёт обязательно. Поэтому, в день принятия закона, в зале, должен быть Порох и тут же подписать закон вслед за Парубиём. А на следующее утро пропечатать.
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Кто о чём, а вшивый о бане. (с) Парубий поручил срочно рассмотреть проекты постановлений об отмене голосования за языковой закон - Цензор.НЕТ 6663


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Рада, которая 5 лет чухалась и не имела времени за каникулами и прогулами принимать законы, должна быть распущена до 27.05.
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уже особого значения это не имеет - сократит их срок пребывания примерно на 1-2 месяца.. Лучше собраться под той зрадой и требовать принятия нового избирательного законодательства, что бы новый состав был более качественный и избран по новым правилам.
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думаєте ці приймуть щось нормальне? Та вони не здатні ні до чого крім злодійства.
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если их ХОРОШО попросить, то думаю, что примут. Просто следующая ВР при старом законодательстве лучше вряд ли будет.
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так то они сами с собой тихо реформировали. Когда их хорошо просили (правда это было у предыдущего состава), то очень даже оперативно работали и принимали
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Цим вже стільки разів обіцяли що, вони перестали сприймати будь які погрози.
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ні, ну як їх починають тягати за краватки та до сміттєвих баків, стають більш слухняними.
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не свисти кацапе, що не приймали, приймали.
2018 рік загалом пройшов успішно для роботи українського парламенту. Народні депутати Верховної Ради встигли ухвалити 158 законів. Парубій доручив терміново розглянути проекти постанов про скасування голосування за мовний закон - Цензор.НЕТ 9044
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Так нашу Раду на Заході давно вже кличуть "скаженим принтером". Питання не в кількості принятих рішень, а в їх якості. Сенс приймати тисячу рішень, які потім відміняються чи змінюються ще тисячею постанов?
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С какого перепуга и по какому закону? Или Конституцию в сортир Зе-беня хочет спустить даже не приступив к обязанностям? Предыдущие выборы были 26 октября 2014 года, соответственно наступные 27 октября. Менее чем за полгода до очередных выборов распускать Раду он не имеет права.
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Ну подумайте немножко).
В идеале к коту в мешке хоцеца еще протащить сотню-полторы таких же мешков в Раду, так как к осени количество таких мешков (а может уже и не мешков) существенно уменьшится.
Как программа-минимум (реалистичная) осенью можно будет говорить (скорее ролики в соцсетях выкладывать, бо говорить что-то не получается), что я вот хотел , но мне эта рада не дала.
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Пусть подает законопроекты, которые считает нужным, а дальше уже народ сам решит как эта Рада будет работать. По итогам работы и пройдут выборы осенью. А сейчас перетопчется со своими хотелками.
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Страшно другое. Он еще не приступил к обязанностям, а уже началась манипуляция с Конституцией. То есть вопреки чётко определенной дате начали вкладывать в уши лохторату какие-то зе-бильные раскладки по датам, числам и прочему.
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Тварі!!!! Ви б могли цей закон ввести в дію ще 4 роки тому!!!! І потім чотири роки захищати, розвивати українську мову та сприяти її широкому масовому розповсюдженню. А ви прийшовши до влади на крові нічого по справжньому толкового не зробили! Тільки далі грабували державу та народ, як і папередніки. Тварі!!!
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ну не кажи. якщо гроші існують, то вони в когось і є
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не, у кого-то может быть и есть. А вот в бюджете сплошной дефицит
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Так, в моєму. А ти що не громадянин України та то не твій бюджет? То що ти тут робиш?
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Самая главная проблема в полностью коррумпированной стране- это закон про мову!
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это показатель высокого уровня дебилизма власти
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Чому українські олігархи говорять державною мовою Російської Федерації?
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так і міністр внутрішніх справ іншою не володіє
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Так и новоизбранный тоже как-то не очень владеет.
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Почему в Украине до сих пор олигархат?Какая разница на какой мове эти суки балакают?
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Для тебе є вихід - чумадан-вокзал-паРаша!
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И что в нём такого наиглавнейшего, что у вас завтра жизнь коренным образом изменится?
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Просто поросёнко сцит подписывать. Хочет переложить на Зелю этот геморрой.
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копейки с этого не имеет, не интересно
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толик, ты телефоны перепутал. ты звонишь в фсб. поменяй методичку
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