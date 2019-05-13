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 Канал Минобороны РФ "взял" комментарий у умершей 4 года назад артистки Образцовой

Телеканал "Звезда" взял комментарий о смерти Сергея Доренко у народной артистки СССР Елены Образцовой. Она якобы посетила несостоявшиеся похороны журналиста и пообщалась с прессой. При этом Елена Образцова умерла 12 января 2015 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь".

Материал "Образцова рассказала, на какие компромиссы шел Доренко в своей работе" появился на сайте телеканала в воскресенье, 12 мая.

Воскрешенная российскими телевизионщиками "Елена Образцова" рассыпается в комплиментах Доренко. Якобы тот был "настоящим бескомпромиссным журналистом", "высочайшим профессионалом", следующим всегда по прямой линии.

В тексте артистка "отметила", что Доренко руководствовался в своей профессиональной деятельности только правдой. "Низкий ему поклон и вечная память", - "добавила" она.

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Канал Минобороны РФ взял комментарий у умершей 4 года назад артистки Образцовой 01

На данный момент новость на сайте "Звезды" удалена, ее также нельзя найти в кэшах "Гугла" и "Яндекса", однако она есть в поисковой выдаче "Яндекса".

Канал Минобороны РФ взял комментарий у умершей 4 года назад артистки Образцовой 02

Источник: https://censor.net.ua/n3126532
 
   
 Топ комментарии
 
А кто то сомневался, что Кацапия филиал ада? Канал Минобороны РФ "взял" комментарий у умершей 4 года назад артистки Образцовой - Цензор.НЕТ 2106
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Некромантия - одна из россиянских скреп.
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Россия - не страна , а территория лжи и лицемерия.
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А кто то сомневался, что Кацапия филиал ада? Канал Минобороны РФ "взял" комментарий у умершей 4 года назад артистки Образцовой - Цензор.НЕТ 2106
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не плачь, вазелиновый лохторат настолько тупой - что поверит во всё. Как в в паРаше, так и в Украине Канал Міноборони РФ "взяв" коментар у померлої 4 роки тому артистки Образцової - Цензор.НЕТ 646
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То у них собаки лают, то у них руины говорят........
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А чему ты удивляешься? Канал ведь так и называется "...зда". Вот они и звездят. Канал Міноборони РФ "взяв" коментар у померлої 4 роки тому артистки Образцової - Цензор.НЕТ 7427
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А на самом деле Наев не врёт, когда говорит, что ВСУ могут освободить
Донбасс за сутки. За это время они как раз соберут шмотки, упакуют
награбленное и уберутся за админграницы Донецкой и Луганской областей.
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А на рязані єсть гріби с глазамі. Їх єдят, а анє глядят.
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Россия - не страна , а территория лжи и лицемерия.
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Они такие некрологи записывают заранее))
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А как иначе, если у них центр принятия решений на кладбище находится (имею ввиду кремлевскую стену).
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В рф выросло новое поколение ихтамнетов: Оназдесьнет приехала к Онужездесьнету
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Да кацапы уже все давно моральные покойники. Осталось сдохнуть физически и...в пекло вслед за обезумевшим сцарьком.
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Ничего удивительного, у них на сайте " бессмертный полк " среди портретов героев был портрет Гейдриха. А воскресшая Образцова, так это гундяй постарался. Только ему под силу такие чудеса.
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Що Вас дивує? В орків каша в голові. Та й по всьому.
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Мдя.... в принципе, ничего страшного, просто очередное дно
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Серьезные у них "журналисты"....у духов могут интервью брать...однако.. Канал Минобороны РФ "взял" комментарий у умершей 4 года назад артистки Образцовой - Цензор.НЕТ 4076
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гиви с моторылой каждый от себя венки принесли или общий с приветом из ада?
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Интересно, как они интервью брали? Разрешение на эксгумацию брали в мэрии или спиритический сеанс провели?
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Битва экстрасенсов! Теперь пора взять интервью у самого Доренко! Редакция телеканала бросает жребий, кого из корреспондентов к нему послать! Канал Міноборони РФ "взяв" коментар у померлої 4 роки тому артистки Образцової - Цензор.НЕТ 2436
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Ще рано. Новоприставлених не заведено розпитувати.
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Головно, що орки навчилися користуватися спіритичним блюдцем. То добре. То обнадіює. Будуть ще коментарі від доренки, кобздона, а також різних захєрченок і моторил!
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не ново
у распятого мальчика пусть еще возьмут)))))
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Интересно, как о смерти негодяя высказался Либрежнев? Звезда уж точно знает.
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Цензор.НЕТНовостиКурьезыКанал Минобороны РФ "взял" комментарий у умершей 4 года назад артистки Образцовой
 
 
 
 
 
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