 Порошенко готов в любой момент в рамках закона передать полномочия Зеленскому, - Ирина Луценко. ВИДЕО

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом во время Согласительного совета сказала представитель Президента в Раде Ирина Луценко.
"Президент Порошенко первым признал результаты выборов и первым поздравил Зеленского. Поэтому все пройдет в рамках закона", - подчеркнула Луценко.
Она напомнила, что дату инаугурации определяет парламент, и Президент как гарант Конституции будет действовать в соответствие с принятым парламентом законом.
При этом представитель "Батькивщины" Сергей Власенко протестовал против предоставления слова Ирине Луценко, так как суд признал это незаконным.
Парубий отметил, что на данное решение суда подана апелляция, поэтому выступление Луценко считает законным.
И Петя такой: моя прррррелесть 😁
Попроси когось, щоб тобі це прочитав, і розтлумачив.
Чи ти з 73,22% ?
Заспамила і досить.
Тебе ничего за это не будет. У стэцька таких ылитных уважают)))))
30 дней после выборов дано на то чтобы несогласная сторона смогла оспорить результаты в суде, судя потому шо кнуряка согласный и признаёт законным выбор украинского народа нет
никаких причин к задержке передачи власти
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Брехати меньше треба, пані Луценко
извините за польский )))))
Вот с наступлением любого момента он может поиграть. И в конце концов доиграться до Ростова-на-дому...
Думаете, представитель Передаста в Раде возьмётся за ум и хоть раз скажет правду? Не-а, эти козинские урки будут пи*деть до последней секунды...
А кто удивлен? Порошенко - политический негодяй. Глупо требовать от негодяя наличие совести. Вот его выбирали не глядя на его прошлое, а оно ведь напоминало говно. А говно не тонет, как известно. Если его не превратить в удобрение, - обязательно всплывет снова!
Особенно после вказивок всем оставаться на своих местах и в отставку не уходить.
Я просто охреневаю.
Зокрема, планується, що БПП змінить назву. Перекраситься в чергове.
: https://www.unian.ua/politics/10546506-otochennya-vidmovlyaye-poroshenka-yti-v-parlament-zmi.html
Им, я так понял, влада ни к чему, просто охота булавой поиграться.
давай-давай, не тушуйся и не впадай в ступор - отвечай.
Еще до второго тура выборов обещался рассказать и до сих пор молчит.
2) как необходимый антураж при разрезании красных ленточек, вручении "бабам цветов, а детям мороженого"(С) и участия в прочих церемональных мероприятиях.
30 дней после выборов дано на то чтобы несогласная сторона смогла оспорить результаты в суде, судя потому шо кнуряка согласный и признаёт законным выбор украинского народа нет
никаких причин к задержке передачи власти
Но ручки-липучки прилипли к булаве - пока не получается оторвать
(С)
ненароком не забеременетьчтобы их ненароком не распустили.
Нині мало проголосувати 73 відсотками.
Нині треба програвшого ВИНОСИТИ з кабінету ЗА НОГИ.
Бо він геть макитрою торкнувся. Всім покидькам звання роздає, "Героя України"...
Аби тільки в урядовому кварталі далі сидіти. А не в тюрмі.
Главное сейчас не допустить «убийства» мажоритарки, которая и только которая позволит реально добрать много «своих» под будущую коалицию. Для этого, собственно, сейчас и шумит «братва Порошенко». Отвлекая внимание…
Пётр Алексеевич, естественно, имеет отличный запасной вариант. И он точно намерен в итоге получить сатисфакцию. Не через год, конечно. Уже осенью. А вся его сегодняшняя активность, хотя и имеет в том числе и некоторый психиатрический аспект, тем не менее играет сугубо отвлекающую роль. Он как бы создаёт иллюзию, что категорически не хочет уходить и потому нас ждёт страшная «битва» за полномочия для нового президента)…
Такие оценки озвучил сегодня в ФБ политолог Михаил Подоляк.
На самом деле он готовится переформатировать систему внутриэлитных взаимоотношений и несколько иначе расставить акценты влияния). Чуть упрощу… Сделать центром принятия решений обновлённый парламент и Кабмин, во главе которого он и должен будет реинкарнироваться с прежними «царскими полномочиями». Игра простая как две ломанные копейки…
Отвлечь внимание многоэтажными pr-хайпами, сохранить резко конфронтационную атмосферу в обществе, устроить несколько грандиозных падений (явно обозначенный конфликт между Епифанием и… Филаретом с риском отзыва Томоса - одно из таких падений), удержать под контролем Прокуратуру и частично СБУ. Летом/осенью провести мощную парламентскую кампанию практически под теми же раскольническими лозунгами и попытаться обмануть экзальтированную публику тремя-четырьмя разными колоннами…
Первая: ребрендированный БПП, куда Петр Алексеевич цинично сбросит своих самых одиозных друзей и прочих помощников (их же нельзя оставить неприкаянными). Возьмёт эта колонна что/то или не преодолеет даже проходной барьер - его это мало волнует…
Вторая: основная же ставка будет сделана на двойственный ультрапатриотический союз Вакарчук/Порошенко и на масштабную накачку Западной Украины громкими, но фиктивными антиреваншистскими кричалками. Это на самом деле будет не сложно, так как весь тамошний патриотический электорат до осени точно не выйдет из состояния пропагандистской неадекватности…
- Зачем Вакарчука снова двигают в политику - мнение
Третья колонна: группа… Гройсмана и прочих обманутых юношей с горящими глазами. Возможно сюда же немножко добавят прожжённых «организаторов» из турчиновской части НФ, чтобы решить проблему избирательных штабов…
Владимир Борисович, естественно, несколько дистанцируется сейчас от порошенковского фейкового ультрапатриотизма и пытается рассказывать о себе как о государственнике)…
Будет и несколько колонн поменьше. Типа «старых новых» Смешко…
Но главное сейчас… не допустить «убийства» мажоритарки, которая и только которая позволит реально добрать много «своих» под будущую коалицию. Для этого, собственно, сейчас и шумит «братва Порошенко». Отвлекая внимание…
А вот после того, как это все будет отработано сценарно, ПА триумфально заходит в парламент и становится премьером с расширенными полномочиями.
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И тогда «сказочный мальчик» Зеленский вместе с Коломойским, самоназванным «другом Бога», лениво раздающим должности, начинают радостно прыгать по… раскалённой сковородке. Пытаясь догнать поезд, который раскочегаривает неутомимый господин П…
Фото Порошенко от Михаила Подоляка
https://is.gd/gpWOmQ
🤗
Ой, політтехнолог Яника , з Оніщенком зв'язаний