EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Политика Украины
  3471  94
Все про:полномочия (162) Порошенко (17451) Луценко Ирина (393)

 Порошенко готов в любой момент в рамках закона передать полномочия Зеленскому, - Ирина Луценко. ВИДЕО

Действующий Президент Петр Порошенко готов в любой момент в рамках закона передать полномочия новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом во время Согласительного совета сказала представитель Президента в Раде Ирина Луценко.

"Президент Порошенко первым признал результаты выборов и первым поздравил Зеленского. Поэтому все пройдет в рамках закона", - подчеркнула Луценко.

Она напомнила, что дату инаугурации определяет парламент, и Президент как гарант Конституции будет действовать в соответствие с принятым парламентом законом.

При этом представитель "Батькивщины" Сергей Власенко протестовал против предоставления слова Ирине Луценко, так как суд признал это незаконным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко выступил за уменьшение полномочий президента

Парубий отметил, что на данное решение суда подана апелляция, поэтому выступление Луценко считает законным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд признал незаконными действия Парубия по предоставлению слова представителю Порошенко на Согласительном совете в ВР

Источник: https://censor.net.ua/n3126531
 
   
 Топ комментарии
 
Но ручки прилипли к булаве - пока не получается оторвать
 показать весь комментарий
 
Бедный ПЕТЯ, ночами не спит, так хочет передать полномочия, а они, ГАДЫ, не хотят. Зеленский, будь мужиком, НЕ ОТКАЗЫВАЙСЯ.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пока создается впечатление, что Владимиру Александровичу сейчас это не нужно....нужен скандал и шоу.... Порошенко готов в любой момент в рамках закона передать полномочия Зеленскому, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 3250
 показать весь комментарий
 
 
порошенко це дешевий махінатор та маніпулятор, але тюрма його виправить за наступні 50 років.
 показать весь комментарий
 
 
100%...и посадит его в тюрьму фельдмаршал Гриць...правильно?..
 показать весь комментарий
 
 
порошенка в тюрму посадить звичайний український суд, який раптом стане дуже принциповим та професійним!
 показать весь комментарий
 
 
- Я же предупреждал вас, господин обер-лейтенант, что расскажу страшно глупую историю, - ответил Швейк (с)
 показать весь комментарий
 
Пороху по хрену деревня весь этот скулёж. Он прекрасно знает, что Аннушка разлила масло и инаугурации не будет. Есть время до осени перегруппировать силы учитывая опыт предвыборной компании и одержать уверенную победу.
 показать весь комментарий
 
 
Стаття 344. Втручання у діяльність державного діяча. Решение вопроса?
 показать весь комментарий
 
державний діяч -хто у нас напомни, а то чота забыл
 показать весь комментарий
 
Но ручки прилипли к булаве - пока не получается оторвать
 показать весь комментарий
 
 
Прям не булава а кольцо Всевластия
И Петя такой: моя прррррелесть 😁
 показать весь комментарий
 
 
Дату інаугураціїї визначає Верховна Рада, а не Президент.
Попроси когось, щоб тобі це прочитав, і розтлумачив.
Чи ти з 73,22% ?
 показать весь комментарий
 
 
А у кого самая большая фракция в Раде? Блок имени кого?
 показать весь комментарий
 
 
Так отож! Так что сиди, Маня, тебе подадут! Порошенко готовий будь-якої миті в рамках закону передати повноваження Зеленському, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 2985
 показать весь комментарий
 
 
вы забыли добавить..... самая честная и не подкупная и поистине народная верховная зрада !
 показать весь комментарий
 
 
продолжай выдавать тупые перлы)))
Тебе ничего за это не будет. У стэцька таких ылитных уважают)))))
 показать весь комментарий
 
 
як луценка призначали - петруха за ДЕНЬ усьо порішав - навіть у голосі України опублікували - "Попроси когось, щоб тобі це прочитав, і розтлумачив" Порошенко готовий будь-якої миті в рамках закону передати повноваження Зеленському, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 6124
 показать весь комментарий
 
 
пусть завтра передает
30 дней после выборов дано на то чтобы несогласная сторона смогла оспорить результаты в суде, судя потому шо кнуряка согласный и признаёт законным выбор украинского народа нет
никаких причин к задержке передачи власти
 показать весь комментарий
 
 
Давайте больше шестерок в бабушкиных или в турецких трусняках под костюмами "Armani" из базаровских 90-х мАжоРитарщиков в Зраду от базаровских "олигархов", тогда точно НАША Украина превратится в ******* путиноидную Московию.
 показать весь комментарий
 
 
Бедный ПЕТЯ, ночами не спит, так хочет передать полномочия, а они, ГАДЫ, не хотят. Зеленский, будь мужиком, НЕ ОТКАЗЫВАЙСЯ.
 показать весь комментарий
 
 
...но любой момент всё как-то не наступает Порошенко готов в любой момент в рамках закона передать полномочия Зеленскому, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 1845
 показать весь комментарий
 
 
Баба Яга, она же Бляха Муха опять отжигает....бухала небось вчера с алкашом "комсомольцем". Порошенко готов в любой момент в рамках закона передать полномочия Зеленскому, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 6785
 показать весь комментарий
 
 
А что,суд запретил "жінкітретьоговинесикозла" варнякать? Разумное постановление.
 показать весь комментарий
 
 
Ирина, пора новому хозяину лизать!))
 показать весь комментарий
 
 
разве для Петра существуют какие-то рамки?
 показать весь комментарий
 
 
А вот это попробуйте, а то с Кучмой у вас до сих пор ни чего не получилось. Порошенко готовий будь-якої миті в рамках закону передати повноваження Зеленському, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 5320
 показать весь комментарий
 
Що там з лікуванням в інституті Серця, Ірусік? Було лікування, чи все брехня? І чи є у Луценків маєток на Сейшелах за декілька мільонів доларів?
_____________
Брехати меньше треба, пані Луценко
 показать весь комментарий
 
 
Лучше расскажи о состоянии "зубожілої" Жульки...
 показать весь комментарий
 
 
яка вона панi? курва она! КУРВА!!!
извините за польский )))))
 показать весь комментарий
 
 
Куда ж он нахвиг денеццо? Ну, кроме Марбели какой-нить.
Вот с наступлением любого момента он может поиграть. И в конце концов доиграться до Ростова-на-дому...
 показать весь комментарий
 
 
Тем временем они свои дела подчищают...
 показать весь комментарий
 
 
Уявляю скільки в неї злості , а тут ще й з Радою напевне прийдеться розпрощатись...залишиться тільки титул жінки тисячоліття...)))
 показать весь комментарий
 
 
"Готов передать в любой момент!" Передаст, блин...)))
Думаете, представитель Передаста в Раде возьмётся за ум и хоть раз скажет правду? Не-а, эти козинские урки будут пи*деть до последней секунды...
 показать весь комментарий
 
 
"в рамках законах" это по-нашему - в случае согласия Зеленского пойти на договорянки с шоколадным
 показать весь комментарий
 
 
"это - не безумие. здесь скорее что-то с совестью." (С)

 показать весь комментарий
 
 
Андрей Назар
А кто удивлен? Порошенко - политический негодяй. Глупо требовать от негодяя наличие совести. Вот его выбирали не глядя на его прошлое, а оно ведь напоминало говно. А говно не тонет, как известно. Если его не превратить в удобрение, - обязательно всплывет снова!
 показать весь комментарий
 
 
Ааааххахххаххха)) Ну зелюки и зашоренные)) Да вы посмотрите на ютубе на корчи вашего новоизбранного. Чтобы его избрать, не то, что на прошлое глаза закрыть, а совсем безголовым быть нужно. Ну реально, зайдите на ютуб, посмотрите! Вот этого вы выбрали себе президентом! Со свинным пятаком, и листиком прикрывающим причинное место!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
A тем временем он надвигался неумолимо...

Порошенко готовий будь-якої миті в рамках закону передати повноваження Зеленському, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 1653
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко приглашал Зе&К в АП, как обычно это и происходит при смене президентов, для передачи дел, но тот предпочитает отсиживаться по подвалам, записывать дебильные ролики и скавчать за булавой.
 показать весь комментарий
 
 
Угу. Верим Барыге. Аж 2 раза.
Особенно после вказивок всем оставаться на своих местах и в отставку не уходить.
 показать весь комментарий
 
 
Крошка Цахес Президент Украины !
Я просто охреневаю.
 показать весь комментарий
 
 
Опять на картинке? А где сам? В Епипет поехал, а обратный билет на рояле "95-го квартала" забыл? Порошенко готовий будь-якої миті в рамках закону передати повноваження Зеленському, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 9477
 показать весь комментарий
 
 
следуй за ягой. Сегодня она возглавляет толпу, идущих на.....)))
 показать весь комментарий
 
 
Идущих на, приветствуют те, которые уже? Порошенко готовий будь-якої миті в рамках закону передати повноваження Зеленському, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 6742
 показать весь комментарий
 
ЧПорошенко розпочав підготовку до парламентських виборів, при цьому продовжує чіплятися за владу і не збирається відступати. "Стіни впливають на людину. Поки Петро перебуває на Банковій, він ще не відчуває, скільки він втратив. Зараз він і далі сидить до ночі на роботі, надуває щоки, проводить беззмістовні наради, підписує укази. Він чіпляється за президентство, як може", - описує свої враження один з високопосадовців в оточенні чинного президента. Повідомляється, що у планах Порошенка - закріпити за собою понад 24,45%, які українці віддали за нього під час голосування 21 квітня, не тільки на аватарках своїх прихильників, а провести до наступної Ради велику опозиційну фракцію. Водночас чинний президент поки що вагається, чи йти йому особисто в наступний парламент, хоча частина оточення Порошенка категорично відмовляє його від цієї ідеї. Зазначається, що як мінімум троє впливових спікерів, наближених до чинного президента, у розмові з УП розкритикували такий хід. "Ми йому кажемо: Петро, та будь ти візіонером, арбітром - нащо тобі сідати зараз за парту і голосувати за закони? Ти п'ять років розказував людям, який ти крутий, про те, що Путін - твій ворог, ти тут томос добивався. А тепер що, здувся? Це ж несерйозно все!" - обурюється один зі співрозмовників, наближений до Банкової. Повідомляється, що не виключено, що Порошенко очолить список нової БПП, але зрештою відмовиться від депутатства. Разом з тим у публікації уточнюється, що з іншого боку, він розцінює мандат як потенційний квиток до подальшого залишення в активній політиці та як подушку безпеки, якщо раптом нова влада "почне його доганяти".

Зокрема, планується, що БПП змінить назву. Перекраситься в чергове.

: https://www.unian.ua/politics/10546506-otochennya-vidmovlyaye-poroshenka-yti-v-parlament-zmi.html
 показать весь комментарий
 
 
А я-я-яй! Ани чипляються за владу!!! А как же те, которые верещат "дайте нам булаву!"... Порошенко готовий будь-якої миті в рамках закону передати повноваження Зеленському, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 5681
Им, я так понял, влада ни к чему, просто охота булавой поиграться.
 показать весь комментарий
 
 
В чем смысл твоего дебильного высера, порохнявый?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ага-ага: "они всё украли"... Порошенко готовий будь-якої миті в рамках закону передати повноваження Зеленському, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 7058
 показать весь комментарий
 
 
крали даже из бюджета армии воюющей страны. Или тоже раз не все украли, то это и не кража, а достижение?
 показать весь комментарий
 
 
вопросик маленький: кто, что, сколько украл?
давай-давай, не тушуйся и не впадай в ступор - отвечай.
 показать весь комментарий
 
 
они не крали, они ЗАРАБАТЫВАЛИ! пользуясь властью, завышали цены в 3 раза и закрывали баксами глаза НАБУ, ГПУ и прочим органам... бизнЬесмены, ептель!!!
 показать весь комментарий
 
 
А Зеля вообще знает ЗАЧЕМ ему та Булава?
Еще до второго тура выборов обещался рассказать и до сих пор молчит.
 показать весь комментарий
 
 
он ее возьмет и как епнет по горбу барыгу! вот же народ счастлив будет, почти так же, как если ху й ло сдохнет!!!
 показать весь комментарий
 
 
Рассмешил! Он даже уем по роялю только под фонограмму епнуть может.
 показать весь комментарий
 
1) Беня требует, для отчетности.
2) как необходимый антураж при разрезании красных ленточек, вручении "бабам цветов, а детям мороженого"(С) и участия в прочих церемональных мероприятиях.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Нееееет... Зебилу это не интересно, Зебилу нужен срач... Порошенко готовий будь-якої миті в рамках закону передати повноваження Зеленському, - Ірина Луценко - Цензор.НЕТ 4974
 показать весь комментарий
 
 
Тільки в рамках закону...Порох так той закон поважає,що навчився красти в рамках закону,брехати в рамках закону,навіть мародерствує так,що закон збараніло на нього дивиться і ніяк не дістане...
 показать весь комментарий
 
 
крючконоска вылезла из ступы))....в любой момент!!??.......у пЭци булаву прийдется вместе с зубами отдирать,ему бы к психиатру,а не в Брюссель.
 показать весь комментарий
 
 
если подбить итоги выше сказанного то получается

30 дней после выборов дано на то чтобы несогласная сторона смогла оспорить результаты в суде, судя потому шо кнуряка согласный и признаёт законным выбор украинского народа нет
никаких причин к задержке передачи власти
Но ручки-липучки прилипли к булаве - пока не получается оторвать
(С)

 показать весь комментарий
 
 
Пётр - согласен, а народные депутаты Украины смущаются, и высчитывают дни в календаре чтобы ненароком не забеременеть чтобы их ненароком не распустили.
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко готов в любой момент 21 мая 2024 года в рамках закона передать полномочия Зеленскому, - Ирина Луценко.
 показать весь комментарий
 
 
Ируня в курсе и все давно за кума решила. Даже Янукович не имел месяца чтобы все вывезти, сейчас наверное рвет волосы на башке и вопрошает "А что так можно было?"
 показать весь комментарий
 
 
Набридла брехня цих моральних, і не тільки, уродів.

Нині мало проголосувати 73 відсотками.
Нині треба програвшого ВИНОСИТИ з кабінету ЗА НОГИ.
Бо він геть макитрою торкнувся. Всім покидькам звання роздає, "Героя України"...

Аби тільки в урядовому кварталі далі сидіти. А не в тюрмі.
 показать весь комментарий
 
 
Хитрый план быстрой реинкарнации Порошенко - политолог.
Главное сейчас не допустить «убийства» мажоритарки, которая и только которая позволит реально добрать много «своих» под будущую коалицию. Для этого, собственно, сейчас и шумит «братва Порошенко». Отвлекая внимание…
Пётр Алексеевич, естественно, имеет отличный запасной вариант. И он точно намерен в итоге получить сатисфакцию. Не через год, конечно. Уже осенью. А вся его сегодняшняя активность, хотя и имеет в том числе и некоторый психиатрический аспект, тем не менее играет сугубо отвлекающую роль. Он как бы создаёт иллюзию, что категорически не хочет уходить и потому нас ждёт страшная «битва» за полномочия для нового президента)…
Такие оценки озвучил сегодня в ФБ политолог Михаил Подоляк.
На самом деле он готовится переформатировать систему внутриэлитных взаимоотношений и несколько иначе расставить акценты влияния). Чуть упрощу… Сделать центром принятия решений обновлённый парламент и Кабмин, во главе которого он и должен будет реинкарнироваться с прежними «царскими полномочиями». Игра простая как две ломанные копейки…
Отвлечь внимание многоэтажными pr-хайпами, сохранить резко конфронтационную атмосферу в обществе, устроить несколько грандиозных падений (явно обозначенный конфликт между Епифанием и… Филаретом с риском отзыва Томоса - одно из таких падений), удержать под контролем Прокуратуру и частично СБУ. Летом/осенью провести мощную парламентскую кампанию практически под теми же раскольническими лозунгами и попытаться обмануть экзальтированную публику тремя-четырьмя разными колоннами…
Первая: ребрендированный БПП, куда Петр Алексеевич цинично сбросит своих самых одиозных друзей и прочих помощников (их же нельзя оставить неприкаянными). Возьмёт эта колонна что/то или не преодолеет даже проходной барьер - его это мало волнует…
Вторая: основная же ставка будет сделана на двойственный ультрапатриотический союз Вакарчук/Порошенко и на масштабную накачку Западной Украины громкими, но фиктивными антиреваншистскими кричалками. Это на самом деле будет не сложно, так как весь тамошний патриотический электорат до осени точно не выйдет из состояния пропагандистской неадекватности…
- Зачем Вакарчука снова двигают в политику - мнение
Третья колонна: группа… Гройсмана и прочих обманутых юношей с горящими глазами. Возможно сюда же немножко добавят прожжённых «организаторов» из турчиновской части НФ, чтобы решить проблему избирательных штабов…
Владимир Борисович, естественно, несколько дистанцируется сейчас от порошенковского фейкового ультрапатриотизма и пытается рассказывать о себе как о государственнике)…
Будет и несколько колонн поменьше. Типа «старых новых» Смешко…
Но главное сейчас… не допустить «убийства» мажоритарки, которая и только которая позволит реально добрать много «своих» под будущую коалицию. Для этого, собственно, сейчас и шумит «братва Порошенко». Отвлекая внимание…
А вот после того, как это все будет отработано сценарно, ПА триумфально заходит в парламент и становится премьером с расширенными полномочиями.
загрузка...
И тогда «сказочный мальчик» Зеленский вместе с Коломойским, самоназванным «другом Бога», лениво раздающим должности, начинают радостно прыгать по… раскалённой сковородке. Пытаясь догнать поезд, который раскочегаривает неутомимый господин П…
Фото Порошенко от Михаила Подоляка
https://is.gd/gpWOmQ
🤗
 показать весь комментарий
 
 
Хто ж такий Міхаїл Подоляк https://blackmark.club/2016/12/30/mihail-podolyak-kuklovod-aleksandra-onishhenko/.
Ой, політтехнолог Яника , з Оніщенком зв'язаний
 показать весь комментарий
 
Внимание! Брейк ньюз! Порошенко проглотил булаву и прилип к креслу!
 показать весь комментарий
 
 
Достойно признавать поражение это не характерная черта для барыг. Совсем не характерная. Барыжные душонки будут оттягивать расставание с властью до последнего. Они не способны понять что окончательно закапывают в могилу свой и без того уже опаскудившийся имидж.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко готов в любой момент в рамках закона передать полномочия Зеленскому, - Ирина Луценко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх