""Мы полностью провалили судебную реформу", - Пашинский"

Об этом народный депутат Украины от НФ Сергей Пашинский заявил в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Мы полностью провалили судебную реформу. Я считал и считаю, что начинать любую реформу, хоть в сфере экономики, хоть в сфере финансов, надо с судебной реформы. А у нас, к сожалению, если по Верховному Суду ситуация еще более-менее, то от низового и до среднего уровня – не то чтобы что-то поменялось, это стало хуже", - сказал он.

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По словам Пашинского, судебная реформа является наиболее трудоемкой.

"Потому что судебная реформа – это нужно менять и кодексы, и найти качественных людей с образованием. В чем сила передовых демократий, с чего они начинались? Они начинались с появления независимого авторитетного судьи. Есть независимый авторитетный судья – есть процветание. Нет такого судьи – нет процветания", - подчеркнул он.

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При этом Пашинский отметил, что во многом виноват менталитет украинцев: "У нас государство – это кормилец и поилец. И мы будем избирать того судью, который пообещает нас больше накормить и напоить. А не того, который скажет: мне наплевать на вас всех, не наплевать на закон".