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 Политика Украины
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Все про:Пашинский (628) судебная реформа (1196)

 "Мы полностью провалили судебную реформу", - Пашинский

Результаты судебной реформы в Украине оказались далеки от совершенства.

Об этом народный депутат Украины от НФ Сергей Пашинский заявил в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Мы полностью провалили судебную реформу. Я считал и считаю, что начинать любую реформу, хоть в сфере экономики, хоть в сфере финансов, надо с судебной реформы. А у нас, к сожалению, если по Верховному Суду ситуация еще более-менее, то от низового и до среднего уровня – не то чтобы что-то поменялось, это стало хуже", - сказал он.

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По словам Пашинского, судебная реформа является наиболее трудоемкой.

"Потому что судебная реформа – это нужно менять и кодексы, и найти качественных людей с образованием. В чем сила передовых демократий, с чего они начинались? Они начинались с появления независимого авторитетного судьи. Есть независимый авторитетный судья – есть процветание. Нет такого судьи – нет процветания", - подчеркнул он.

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При этом Пашинский отметил, что во многом виноват менталитет украинцев: "У нас государство – это кормилец и поилец. И мы будем избирать того судью, который пообещает нас больше накормить и напоить. А не того, который скажет: мне наплевать на вас всех, не наплевать на закон".

Источник: https://censor.net.ua/n3126530
 
   
 Топ комментарии
 
А че жалуешься? Благодаря этому провалу ты не на нарах.
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Та понятно что посрали... Это мы ещё заметили когда Пашинский стрелял в человека и ему за это ничего не было...
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Вопрос, а что из 144 победных реформ НЕ провалили?
Кто-то знает, хоть одну реформу, которая сделала жизнь простого украинца лучше?? "Мы полностью провалили судебную реформу", - Пашинский - Цензор.НЕТ 1232
"Мы полностью провалили судебную реформу", - Пашинский - Цензор.НЕТ 6876
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При этом Пашинский отметил, что во многом виноват менталитет украинцевИсточник: https://censor.net.ua/n3126530

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Пашинскому и Перту Лексеичу постоянно попадается поганый народец - украинцы, которые много едят!! "Мы полностью провалили судебную реформу", - Пашинский - Цензор.НЕТ 6843
Он и для него все - и Роттердам +, и Слепой траст и украинский газ дороже импортного! Отдых главнокомадуещего на Мальдивах во время войны нате вам пожалуйста, и цены в 8 раз и доллар по 26, а поганому народцу все мало!
Замучали их бедных, неблагодарные украинцы! "Мы полностью провалили судебную реформу", - Пашинский - Цензор.НЕТ 5143
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А че жалуешься? Благодаря этому провалу ты не на нарах.
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Такий самокритичний. Пакуй речі й шуруй в тюрьму , шволота. Так було і задумано.
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а какую не провалили? хоть одна есть?)
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Нова влада теж не зробить судову реформу. Чому? Просто в Україні нема некорумпованих суддів.
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Та понятно что посрали... Это мы ещё заметили когда Пашинский стрелял в человека и ему за это ничего не было...
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Реформу провалили, законы нам не писаны, но распускать нас нельзя - мы пользу приносим
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Обнять и плакать! Застрелись из "наградного" ублюдок коррупционный , ворюга на армии.
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Если все воры на армии будут стреляться у нас боеприпасов на свинособак не останется.
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отбросили Украину в развитии на 20 лет назад мрази
бюджет 5 лет пилили и через комуналку последние трусы снимали
крысы плешивые
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А кто мешал народу выбирать не этих? Разве в бюллетенях всех уровней было всего по одной фамилии? Даже старый избирательный закон с мажоритаркой разве не дает каждому кандидату абсолютно равные возможности?
Единственое, что может реально помочь большинству народа с очень короткой памятью - проводить выборы как можно чаще, в идеале - раз в два года. Некоторым хоть гречки больше достанется, пусть хоть чуточку условный ахметов раскошелится...
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Испoлняет чувак. Где бы он сейчас был, если бы нормальные суды?..
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Да ладно, вот прям прозрел. Сейчас все чтоб попасть в новую Раду резко переобуются и признают ошибки.
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он щас скажет что он тут не при чем и всем всегда говорил что суды не работают
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А Петя в курсе, что провалена? )))
Ты поосторожнее со словами! Халдеям недопустимо произносить такие страшные слова о хозяине! )) А то даже контору по вывозу мусора в Киеве не возглавишь. Он сейчас всю свою грёбаную шушеру пристраивает. Всего неделю-две помолчи!...)))
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Та да, в кои-веки можно и согласиться.
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Когда за дело берутся "Лица реформаторской национальности", то итог всегда очевиден :
РыгВОРмы ! Пэдромога ! Бисвис, безмяс, безгаз !
Потужнэ пыжження с пэдроможенням.
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"Воршиловскому стрелку" лучше знать. Ведь он не присел.
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Молодці! Не просто провалили, а з гідністю.
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Ниче себе. У сторонников Порошенко может произойти разрыв шаблона))
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_Не, одна часть на зарплате, вторая - сектанты. У сектантов и не такие взаимоисключающие вещи на мирно пыльном чердаке уживаются.
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Правильно чувак) вы про...ли все достижения майдана, даже не так вы МОНЕТЕЗИРОВАЛИ Майдан себе в карман твари мерзкие... идете НА.... всей партией, свынскую с собой берете
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Если бы Петя хотел проводить реформы, а не их видимсоть, то делал все как положено, начиная именно с судов.
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И это правда, если бы поп провёл бы реформы , то думаю выиграл бы ещё в первом туре , а так благодаря манипуляциям , ели во второй прополз
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А нужна ли нашей Ылите эта реформа? Что они дураки, что бы их посадили? Там всегда есть за что и отжимать будет неудобно фабрики, заводы и бизнес, если вдруг суды начнут по закону работать, так что не провалили они ее, а просто их вполне устраивает старая система.
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Хотелось бы узнать фамилию судьи, который всё это время кормил и поил Пашинского.
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да ты шо? Во де прозрело чучело. И не провалили вы ее, а просто не проводили. Вернее даже не так - делали все, чтобы ни каких реформ не было.
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Вот почему так , как начали отрывать от корыта , так сразу вспомнили , что судебная реформа провалена Обидно , что вся эта быдлота у власти живёт по принципу победившему все - проигравшему закон , не взирая под какими флагами они ходят , ходили и будут ходить
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Монополизацию и драть три шкуры с украинцев - тут старались по-настоящему, без притворства.
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К сожалению и не только судебную, хотя до недавна вещалось об головокружительных успехах на ниве судочинства!
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"ми будемо обирати того суддю, який пообіцяє нас більше нагодувати і напоїти" і дєвочек, дєвочек забув.
Ну, раз ми вже вибрали такого президента, то чому б і таких самих суддів не обирати.
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Вспоминаем слова ГовноГидранта :
"Где тебе, пилять, еще реформ не хватает" ? (с)
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Ми повністю провалили судову реформу - з гордістю сказав Пашинський...Цим реформаторам так і не вдалось посадити мене на нари...
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Только одна реформа двигается вперёд- в здравохранении. Супрун не в курсе. Ей никто не сказал, что реформы в Украине планировались вертуальные, чтобы гаранта хвалить.
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Разве только судебную? Пусть перечислит из 144+ рехворм, какую не просрали. Просрали все 5 лет у власти
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_Они не просрали пять лет - они своими делишками занимались, ради чего и рвались к власти. С их точки зрения, точки зрения целей и задач, что перед собой ставили, ничего они не просрали! И все пять лет они рьяно и с полной самоотдачей вполне успешно занимались своими личными интересами.

_С какой стати ты оцениваешь достижения этих деятелей не по их истинным, реальным целям, а по воображаемым тобою? Для оценки их успешности следует сравнивать результаты с их собственными целями и задачами, а не с воображаемыми.
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По словам Пашинского, судебная реформа является наиболее трудоемкой.

Врет он. Сначала купите в ларьке уголовный кодекс например Англии, Франции или Америки, перепечатайте и примите, а свой - в помойку. Не нужно умничать, умные люди давным давно все уже придумали, берите и исполняйте.
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Ты о системе права что-то слышал???
Судя по всему такие специалисты судебную реформу и делали.
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1. Провалили и саботировали - это верно.
2. Начинать следует именно с судебной системы! И это тоже факт.
Но желания не было, была имитация.
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Удачная судебная реформа - это когда выносят решения, которые тебе нравятся? Так судебная реформа с такими критериями никогда не будет успешной
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"При этом Пашинский отметил, что во многом виноват менталитет украинцев".

Виноваты украинцы,а "власть" не при делах."Власть" хотела,но злобные украинцы все испортили своим менталитетом.
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За ці так звані "рехформи" усі "рехфарматори" повинні сидіти у в'язниці.
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Доведеться зекоманді провести судову реформу
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Нельзя так! У Пєдродрочеров помешательства начнутся.
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Обыватели думают, что реформы - это когда у них набитые карманы и всё вокруг так, как им хочется Это утопия, запрос на такие реформы никогда не будет удовлетворён.
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Обыватели надеялись на доступ к правосудию, а получили увеличение судебного сбора и адвокатскую монополию.
Обыватели надеялись на справедливых судей, а получили в высших судебных инстанциях судей Майдана.
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Ну, раз провалили, один вихід - сеппуку (хто не знає, цей обряд ще відомий як харакірі).
Колективне.
З обов'язковою трансляцією по всіх телеканалах.
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А какое отношение этот выродок имеет к судебной системе, чтобы что то кукарекать на эту тему? Ну и как по мне даже подобия никакой реформы не было - подвигали кровати, поменяли таблички да и всё. У мусарской "реформы" и то движухи больше было
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подвигали кровати, поменяли таблички, а б...ляди остались те же.
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Як це яке, "этот выродок" - дупутат ВРУ і додав немало зусиль, для досягнення мети - провалу судової реформи. Тепер хизується.
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Я мало в этом ориентируюсь. Номинально он же вроде к судовой части никаким боком, а депутанов там под 500 человек.
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Отож бо і воно, що "мало в этом ориентируюсь".
Номінально, він за неї (не) голосував, а дупутатів при повному складі всього 450-т, а без ОРДРО та Криму іще менше.
По факту треба дивитись ((со)авторство, поправки, комітети...) - тоді й буде видно яким боком.
Втім воно само ж сказало "МИ", оттже він до СР точно якимось боком.
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Да, это у Вас получилось:-
""Мы полностью провалили судебную реформу", - Пашинский"
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То святкуєте перемогу?
І які плани на завтра, розпродати країну?
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,-"во многом виноват менталитет украинцев". а он таки прав, мы все виноваты, что у власти воры, дилетанты и бандиты.
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если бы ее не провалили ты бы сидел как и гепа с грановским
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"Мы полностью провалили судебную реформу", - Пашинский
Так ты,ВОРЮГА должен радоваться этому. Если бы не провалили реформу(ты наверняка тормозил как мог) сидеть тебе на нарах долго,долго.... "Ми повністю провалили судову реформу", - Пашинський - Цензор.НЕТ 5794
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы полностью провалили судебную реформу", - Пашинский
 
 
 
 
 
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