""Мы полностью провалили судебную реформу", - Пашинский"

Об этом народный депутат Украины от НФ Сергей Пашинский заявил в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Мы полностью провалили судебную реформу. Я считал и считаю, что начинать любую реформу, хоть в сфере экономики, хоть в сфере финансов, надо с судебной реформы. А у нас, к сожалению, если по Верховному Суду ситуация еще более-менее, то от низового и до среднего уровня – не то чтобы что-то поменялось, это стало хуже", - сказал он.
По словам Пашинского, судебная реформа является наиболее трудоемкой.
"Потому что судебная реформа – это нужно менять и кодексы, и найти качественных людей с образованием. В чем сила передовых демократий, с чего они начинались? Они начинались с появления независимого авторитетного судьи. Есть независимый авторитетный судья – есть процветание. Нет такого судьи – нет процветания", - подчеркнул он.
При этом Пашинский отметил, что во многом виноват менталитет украинцев: "У нас государство – это кормилец и поилец. И мы будем избирать того судью, который пообещает нас больше накормить и напоить. А не того, который скажет: мне наплевать на вас всех, не наплевать на закон".
Кто-то знает, хоть одну реформу, которая сделала жизнь простого украинца лучше??
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Пашинскому и Перту Лексеичу постоянно попадается поганый народец - украинцы, которые много едят!!
Он и для него все - и Роттердам +, и Слепой траст и украинский газ дороже импортного! Отдых главнокомадуещего на Мальдивах во время войны нате вам пожалуйста, и цены в 8 раз и доллар по 26, а поганому народцу все мало!
Замучали их бедных, неблагодарные украинцы!
бюджет 5 лет пилили и через комуналку последние трусы снимали
крысы плешивые
Единственое, что может реально помочь большинству народа с очень короткой памятью - проводить выборы как можно чаще, в идеале - раз в два года. Некоторым хоть гречки больше достанется, пусть хоть чуточку условный ахметов раскошелится...
Ты поосторожнее со словами! Халдеям недопустимо произносить такие страшные слова о хозяине! )) А то даже контору по вывозу мусора в Киеве не возглавишь. Он сейчас всю свою грёбаную шушеру пристраивает. Всего неделю-две помолчи!...)))
РыгВОРмы ! Пэдромога ! Бисвис, безмяс, безгаз !
Потужнэ пыжження с пэдроможенням.
Ну, раз ми вже вибрали такого президента, то чому б і таких самих суддів не обирати.
"Где тебе, пилять, еще реформ не хватает" ? (с)
_С какой стати ты оцениваешь достижения этих деятелей не по их истинным, реальным целям, а по воображаемым тобою? Для оценки их успешности следует сравнивать результаты с их собственными целями и задачами, а не с воображаемыми.
Врет он. Сначала купите в ларьке уголовный кодекс например Англии, Франции или Америки, перепечатайте и примите, а свой - в помойку. Не нужно умничать, умные люди давным давно все уже придумали, берите и исполняйте.
Судя по всему такие специалисты судебную реформу и делали.
2. Начинать следует именно с судебной системы! И это тоже факт.
Но желания не было, была имитация.
Виноваты украинцы,а "власть" не при делах."Власть" хотела,но злобные украинцы все испортили своим менталитетом.
Обыватели надеялись на справедливых судей, а получили в высших судебных инстанциях судей Майдана.
Колективне.
З обов'язковою трансляцією по всіх телеканалах.
Номінально, він за неї (не) голосував, а дупутатів при повному складі всього 450-т, а без ОРДРО та Криму іще менше.
По факту треба дивитись ((со)авторство, поправки, комітети...) - тоді й буде видно яким боком.
Втім воно само ж сказало "МИ", оттже він до СР точно якимось боком.
""Мы полностью провалили судебную реформу", - Пашинский"
І які плани на завтра, розпродати країну?
Так ты,ВОРЮГА должен радоваться этому. Если бы не провалили реформу(ты наверняка тормозил как мог) сидеть тебе на нарах долго,долго....