 Последнее выездное заседание ВСК по делу Гандзюк пройдет в Северодонецке, - Борислав Береза

Об этом сообщил председатель ВСК, внефракционный народный депутат Борислав Береза, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это, наверное, предпоследнее выездное заседание. Последнее будет проведено в Северодонецке, возглавит его Ирина Геращенко (первый вице-спикер парламента. - Ред.), именно она хотела это сделать", - сказал Б.Береза в понедельник, открывая заседание ВСК в Харькове.
Он сообщил, что в ходе заседания в понедельник комиссия планирует заслушать информацию, касающуюся нападений на депутата Харьковского облсовета от партии "Самопомич", главу правления общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" (ХАЦ) Дмитрия Булаха и члена правления ХАЦ Евгения Лисичкина, а также гибели в пгт Эсхар активиста Николая Бычко.
Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.
11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".
15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.
Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.