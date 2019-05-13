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 Политика Украины
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Все про:инаугурация (287) Бурбак (348) Народный фронт (1270)

 19 мая - День памяти жертв политических репрессий, поэтому инаугурация в этот день невозможна, - Бурбак

Инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая невозможна, поскольку это День памяти жертв политических репрессий.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сказал на Согласительном совете в ВР руководитель фракции НФ Максим Бурбак.

Он напомнил, что в годы Большого террора в том числе были репрессированы работники Кривого Рога - малой родины новоизбранного президента Зеленского.

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Вместе с тем, Бурбак призвал коллег на текущей неделе поддержать законопроекты, которые будут вынесены на рассмотрение Рады.

В частности, Бурбак считает, что нужно как можно скорее решить все юридические вопросы по поводу уже принятого закона о языковой политике, чтобы Президент получил возможность его подписать.

Напомним, ранее избранный президент Владимир Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая.

Всего в парламенте зарегистрированы 5 постановлений, касающихся даты проведения инаугурации. В трех из них инаугурацию предлагается провести 19 мая. Другие предложенные даты – 20 мая и 1 июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3126528
 
   
 Топ комментарии
 
Барбаку потрібно подивитися ще церковний календар. Там на кожен день скільки святих і великомучеників припадає.... Тому інангурація НЕ ПЕТРА в принципі неможлива.
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Как раз наоборот - будет очень символично!
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Мародер Бурбак вирізав Карпати на кругляк контробандою, на ці гроші купив собі три десятки крутих іномарок і щось там белькоче про день репресованих.
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Бурбака на довічне з конфіскацією!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 19 мая - День памяти жертв политических репрессий, поэтому инаугурация в этот день невозможна, - Бурбак - Цензор.НЕТ 8123
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Поэтому эти лбди 5 лет принимали законы, которые почти все не работают, потому что не дружат смозгами. Где в Конституции написано, что нельзя проволить инногурации именно 19 мая!?
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Що б інаугурація була призначена на 19 травня депутатську більшість цієї Ради треба «зацікавити», вони так привчені. Буде стимул - буде свято 19 травня.
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Не сменив генплокулола эту зРаду ничем не заинтересуешь.
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надо на дверях Рады повесить табличку: "Осторожно, злая бурбака!"
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На пипетку свою между ног повесишь соплю.
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Бурбак в общем то прав: гопак в этот день нужно отменить.
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Звичайно, бо інавгурація у цей день буде знаковою. Противники Зе будуть задоволені, якщо ви будете наполягати на 19 травні 2019 р., бо це буде чорною плямою на зе.
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19 мая 2018го ПРАЗДНОВАТЬ День Европы, ну то можно было.
А вот 19 мая 2019го провести ИНАУГУРАЦИЮ, ну то никак нельзя???
Циничные двуличные подонки!!!!
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Не манипулируй. День этот припадает всегда на третье воскресенье мая. Никто не виноват, что в этом году так выпало. Все претензии к календарю 19 травня - День пам'яті жертв політичних репресій, тому інавгурація цього дня неможлива, - Бурбак - Цензор.НЕТ 5179
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Бурбак уже себя в "жертвы" записал? Или это национальный праздник?
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ИНАУГУРАЦИЯ --ЭТО НЕ ПЕСЕННЫЙ КОНКУРС - А ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА ---бурбак тебе понятно -порошенковская подстилка
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Чучело, Бурбак твоего Петра в гробу видовал 19 травня - День пам'яті жертв політичних репресій, тому інавгурація цього дня неможлива, - Бурбак - Цензор.НЕТ 3385
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а що робить, коли у державі, що не день, то память ...
... в том числе и жертв политических репрессий?
на 19 выпадает у финнов аж два:
19 травня - День пам'яті жертв політичних репресій, тому інавгурація цього дня неможлива, - Бурбак - Цензор.НЕТ 5316 Финляндия - День поминовения (День памяти погибших).19 травня - День пам'яті жертв політичних репресій, тому інавгурація цього дня неможлива, - Бурбак - Цензор.НЕТ 5316
Финляндия - День военного флага.

и ни чего, не кто не против.
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Чей это тараканий писк слышен из-под плинтуса ? Сениного НаркоФронта ? Чей рейтинг даааавно ниже "срередньостатистичной похыбки" ?
Так держать, кролеферма ! Бодро идите в небытие с петиной морковкой в жопе.
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Головне не беріть їх у "Слугу народу". Якщо їх Зе візьме до себе, то перевзуєтеся?
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Та не, Зеличка - "не мой **********", то вы будете перевзуваться, вам не привыкать.
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А я колись перевзувався? От ви за зе голосували. Тому вам і відповідати за його дії.
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Первзулся с момента , когда стал "топить" за Порошенка. Если, канеш, это действительно "Али" пишет с аккаунта "того Али", которого я помню в 2014. Для меня - разница очевидна, и не в пользу "оновленного Али".
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Коцорыл, эту крымльовскую мытодычку с рейтингами можешь себе в очко засунуть.
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А может этот Бурят, скзать каким образом Инавгурация мешает тому, чтобы в Верховной сРаде, перед тем как, почтить память жертв репрессий?
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Ублюдочная тварь Вали ты уже на х Как вы уже ******* за пять лет
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Сколько мусор в ведре не трамбуй, а выносить все равно придется.
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Куди клоун так поспішає? Цирк їде на гастролі лише наприкінці червня.
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Инагурация президента - это всего лишь рабочий момент смены менеджера.
Но если для кого то это праздник, то праздник чего? Прорыва к корыту? Тогда да - для свиней это праздник. Для нормальных людей - это всего лишь рабочий момент.
С другой стороны как то трагикомично выглядит со стороны цепляние за корыто под прикрытием политических репрессий.
Господа, вся власть в стране по Конституции принадлежит народу. А народ своим голосованием уволил прежнего менеджера и назначил нового. Исходя из этого так называемые НАРОДные депутаты обязаны выполнить волю народа в кратчайшие сроки. А не посылать народ в духе Пети прикрываясь лжепатритизмом и обманом.
В любом случае все эта возня вокруг даты инагурации выбранного народом менеджера, будут воспринята народом исключительно как возня ненажравшихся свиней возле корыта. Соответственно народ сделает однозначный вывод. Какой спросите у Пети. Тот не верил что его народ уволит. Так и "народные" депутаты всё ещё не верят, что и их народ уволит.
Ведь впереди парламентские выборы. Так что свиньи всех мастей - вскрывайтесь!
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Політичні репресії ЗАРАЗ ПРОВОДЯТЬСЯ В УКРАЇНІ...

"День пам'яті" цим уродам, типа дипутати...
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Чупакабры, Бурбак все правильно глаголит. Можете тявкать своими мошонками и дальше, но 19-го - никакой инаугурации. Ни одно из постановлений не наберет голосов и тогда Парубий назначит на 1 или 2 июня 19 травня - День пам'яті жертв політичних репресій, тому інавгурація цього дня неможлива, - Бурбак - Цензор.НЕТ 4966
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Зеленский так спешит.Наверное у него 20 мая начинаются гастроли.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины19 мая - День памяти жертв политических репрессий, поэтому инаугурация в этот день невозможна, - Бурбак
 
 
 
 
 
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