 19 мая - День памяти жертв политических репрессий, поэтому инаугурация в этот день невозможна, - Бурбак

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сказал на Согласительном совете в ВР руководитель фракции НФ Максим Бурбак.
Он напомнил, что в годы Большого террора в том числе были репрессированы работники Кривого Рога - малой родины новоизбранного президента Зеленского.
Вместе с тем, Бурбак призвал коллег на текущей неделе поддержать законопроекты, которые будут вынесены на рассмотрение Рады.
В частности, Бурбак считает, что нужно как можно скорее решить все юридические вопросы по поводу уже принятого закона о языковой политике, чтобы Президент получил возможность его подписать.
Напомним, ранее избранный президент Владимир Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая.
Всего в парламенте зарегистрированы 5 постановлений, касающихся даты проведения инаугурации. В трех из них инаугурацию предлагается провести 19 мая. Другие предложенные даты – 20 мая и 1 июня.
и день взятия "метро" не пройдет)))))
А вот 19 мая 2019го провести ИНАУГУРАЦИЮ, ну то никак нельзя???
Циничные двуличные подонки!!!!
... в том числе и жертв политических репрессий?
на 19 выпадает у финнов аж два:
Финляндия - День поминовения (День памяти погибших).
Финляндия - День военного флага.
и ни чего, не кто не против.
Так держать, кролеферма ! Бодро идите в небытие с петиной морковкой в жопе.
Но если для кого то это праздник, то праздник чего? Прорыва к корыту? Тогда да - для свиней это праздник. Для нормальных людей - это всего лишь рабочий момент.
С другой стороны как то трагикомично выглядит со стороны цепляние за корыто под прикрытием политических репрессий.
Господа, вся власть в стране по Конституции принадлежит народу. А народ своим голосованием уволил прежнего менеджера и назначил нового. Исходя из этого так называемые НАРОДные депутаты обязаны выполнить волю народа в кратчайшие сроки. А не посылать народ в духе Пети прикрываясь лжепатритизмом и обманом.
В любом случае все эта возня вокруг даты инагурации выбранного народом менеджера, будут воспринята народом исключительно как возня ненажравшихся свиней возле корыта. Соответственно народ сделает однозначный вывод. Какой спросите у Пети. Тот не верил что его народ уволит. Так и "народные" депутаты всё ещё не верят, что и их народ уволит.
Ведь впереди парламентские выборы. Так что свиньи всех мастей - вскрывайтесь!
"День пам'яті" цим уродам, типа дипутати...