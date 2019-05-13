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 Политика Украины
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 Все равно, когда Зеленскому дадут булаву, но лучше как можно скорее, - Тимошенко

Нужна срочная перезагрузка власти, выборы в Раду, создание новой коалиции и формирование нового правительства.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сказала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на Согласительном совете.

"Уже и Христос Воскрес, уже и 9 мая отпраздновали, а люди до сих пор не ощущают продвижения в том направлении, за которое они голосовали", - сказала она.

Тимошенко сообщила, что "Батькивщина" поддержит любой законопроект о дате инаугурации, однако отметила, что это должно произойти как можно быстрее.

"Не важно, когда дадут булаву. Важна полная перезагрузка власти", - уточнила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Батькивщина поддерживает проведение инаугурации Зеленского 19 мая, - Соболев

При этом политик напомнила, что на текущий год запланированы рекордные валютные выплаты по внешнему долгу при этом по прогнозам рост экономики замедлился. По ее мнению, если останется нынешнее правительство, валютные выплаты и экономическая ситуация будут под угрозой.

Напомним, ранее избранный президент Владимир Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая.

Всего в парламенте зарегистрированы 5 постановлений, касающихся даты проведения инаугурации. В трех из них инаугурацию предлагается провести 19 мая. Другие предложенные даты – 20 мая и 1 июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3126525
 
   
 Топ комментарии
 
Все равно, когда Зеленскому дадут булаву, но лучше дать ему пи.сды!
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Електорат "старої кози" проголосував за Зеленського - ви принижуєте своїх колег по разуму. Все равно, когда Зеленскому дадут булаву, но лучше как можно скорее, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6907
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Мне вся эта история с откладыванием инаугурации после такого разгромного поражения Порошенко напоминает гопников: гыгы, не дадим булаву, попробуй отними, интеллигент сраный
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Я сам за неё в своё время голосовал против овоща.
Но после того, как она фактически поддержала Зелю, очень в ней разочаровался.
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Пётрляксеич не понимал в какой цугцван он попал. Ведь Зеленского зарегистрировали кандидатом в противовес Тимошенко, чтобы выбить её из гонки, так как она лидировала по данным соцопросов. И Пётрляксеич не скрывал своей радости после первого тура, наивно полагая, что с Зеленским он легко расправится во втором. А тут такой пердимонокль случился! Если бы Юля была бы во втором туре - он бы ей проиграл не с таким позорным счётом и мог бы рассчитывать на дальнейшую политическую карьеру и иммунитет. А так - всё! Пора линять или готовиться к отсидке. Если бы он мог предположить такой исход - нашёл бы сто причин не регистрировать Зеленского, имея влияние на ЦВК.
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она знает что делает,есть возможность ее увидеть в должности Премьера
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Солидарен с вами. Я тоже пересмотрел своё отношение к националистам. Раньше им не симпатизировал, но относился к ним толерантно, мол имеют право на свою позицию в политической жизни страны. Но очевидно, что от их позиции проблем и раскола больше нежели пользы и прогресса. А пишут тут, скорее всего, внештатные сотрудники Цензора. Казалось бы - всё, Петро проиграл, можно отойти в сторону и наблюдать. Но активность порохоботов не снизилась. Думаю при помощи этих неумных "писателей" придаётся, как бы, острота дискуссиям, что подогревает (по мнению модераторов) интерес читателей к сайту. Но за этим бредом теряется реальный конструктивный подход к обсуждению событий и, как следствие, пропадает интерес к Цензору.
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Вообще-то я голосовал за Тимошенко. Но называть голосовавших за Зе люмпенами и тупицами, как минимум не скромно.
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Я тоже голосовал за Тимошенко. Согласен, что называть так 11 миллионов людей за их свободное волеизъявление не корректно. Видимо этот интеллигент, перфекционист и эстет, культурный и образованный избиратель и последователь Порошенко не доволен их выбором.
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Как-то мне попалась на глаза фраза:
"Мы обязаны уважать право выбора, но не обязаны уважать этот выбор и тех, кто такой выбор сделал"
Мне понравилась эта мысль.
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Да я не уважаю эти 11 миллионов. Что тут поделаешь? Просто не могу и не хочу себя насиловать уважением к ним.
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Требовать? От кого? От этих?
Не смешите.
Они проявили неуважение к целой стране выбрав некомпетентного человека и просто паяца президентом. Это просто насмешка над страной.
О чём с ними теперь можно вообще говорить и что-то требовать.
Ну в общем жизнь всё покажет, а с вами разговор окончен.
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Уважай их хотя бы за то, что они сделали этот выбор не имея из чего выбирать. Зеленский совсем не политик, но из двух зол выбирают меньшее. Лучше кот в мешке, чем волк в овечьей шкуре, как ни крути)
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А если они такие и есть? Зачем же врать?
ЗЫ. Я тоже голосовал за Тимошенко, 2 тур игнорировал.
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Верховная Рада вместо булавы даст Зе серию видеороликов с условиями ее, булавы,

получения в стиле "стадион, анализы, юля - ведущая" ...
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Мародер досі оплачує з держбюджету створену ним ботоферму мінстеця. Коли це припинеться нарешті?
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Немає ніякої ботоферми.
Люди не ******* клоунів. Ну що тут поробиш ?!
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Після інагурації буде проведений аудит мінстеця - куди діваються мільярди з українського бюджету?
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Ваня, та хоч головою об стіну стукнись, хоч рогами перерий той мінстець, але не можеш ти нас змусити перестати думати й поважати зе
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Думаєте це мені їх заплатили? Все одно, коли Зеленському дадуть булаву, але краще якнайшвидше, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8245
Ви такий кумедний.
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Більш того, перевана більшість цих стецьків не знає ЖОДНОГО українського слова! А це означає, що всі вони - росіяни! Це Мародер досі росіян забезпечує українськими грошима?
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Який сенс в тому, що ти засрав всю гілку зедебілізмами українською? Переобувся в польоті, принциповий лєворуционєр?
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Бггг)))) тюлька 9 мая праздновала -ну кто бы сомнивался, что вона подкацапина...
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Давай збирай бабки на похорон Пєтіка, бо його токсичність така жахлива.
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Больное ты существо! 4 украинских фронта! 10 миллионов погибших украинцев и неоценимый вклад в победу над гитлеровскими нацистами. Капитуляция Германии была подписана 9 мая по киевскому времени! Украинцы имеют право праздновать День Победы в той войне. Не хочешь - не празднуй, отщепенец. Тебя никто не принуждает.
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Да, 10 миллионов трупов - есть что праздновать. Веселые у тебя праздники, Кац.
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Не надо передёргивать. Празднуется победа над врагом. А погибших чтут памятью. Одно другому не противоречит.
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-Вы праздновали 9 мая?
-Нечего "праздновать"
-У вас что никого тогда не убили?
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Прекратите этот пошлый цинизм. В войне всегда убивают. И в революциях. Но эти даты празднуются победителями.
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Колыма "победила" Бухенвальд с миллионными потерями... Празднуйте не обляпайтесь) причем радость от этого только у кацапов
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Jule konecno bylo vygodno novyje vybory v radu cem bystrej tem luce,a potom smotri ona opiat premjer 3 raz Vot vsia cel ejio.Drugim partijam eto ne vygodno.Teper sluga naroda populiarny,no eto nenadolgo Benia zdelajet vsio s Privat bankom maxinacijami -aferami sto eto partija byla nepopuliarnaja.
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Дайте поросёнко ещё хотя бы день порулить
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"Все равно, когда Зеленскому дадут булаву, но лучше как можно скорее,..."

***
...по голові Все одно, коли Зеленському дадуть булаву, але краще якнайшвидше, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 4343 Все одно, коли Зеленському дадуть булаву, але краще якнайшвидше, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6730 Все одно, коли Зеленському дадуть булаву, але краще якнайшвидше, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2360
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Единственная страна в мире, где после избрания новой власти старая продолжает гадить и заметать следы своих преступлений еще полтора месяца. Дякулы-инфокомсомольцы радостно создают белый информационный шум, отвлекая внимание общественности от творимого беспредела.
Зная этот косяк законодательства, барыга с 2014 года много раз обещал новый Избирательный Кодекс, занес обещалку в Коалиционное соглашение и традиционно на@бал, как и с остальными 143 реформами. После овоща дно пробито. Ура, дякулы.
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Та... Максимум полгода клован и его шайка усидят. После дефолта их днём с фонарём не найдёте.
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Достоверность вангования дякул меня уже мало коснется, т.к. вынужден уехать на заработки благодаря "досягненням" барыги...
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Так вы счастливый человек. Те кто не хотел власти бендеровцев, в итоге либо на подвал к Бесу попали, либо выживают сейчас на 2000 деревянных в месяц.
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Зато конец эпохи бедности коломойскому придет
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"Важна полная перезагрузка власти"
***
Потрібна парламентська республіка, тоді не буде такого срача - президент, КМ, ВРУ. (лебідь, рак, щука).
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Парламентская республика не годится для бедной страны где государство подвергается перетряске каждые пол-года.
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А те що кожен президент намагається отримати повноваження диктатора і грабити народ це нормально "... для бедной страны"
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Вам не надоело свои методички переписывать сюда ?
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поки що в цьому був помічений лише овощч... от й вова, зі своїм величезним комплексом меньшовартості до того схильний - з таких уйопків завжди легко садисти й діктатори виходять...
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Пєтік теж підгріб під себе Гросіка. У нас буде завжди дуалізм у виконавчій гілці влади.
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що означає підгріб??? Звісно президент спілкується з урядом, тим паче, що частина міністрів під його прямим керуванням, але того, що було при овощчі не відбувається... то звідки ця хрень, про "узурпацію"??? це брехня й наклеп (один, з багатьох), який розповсюдили , щоби скинути неугодного пуйлу президента... лохторат телевізійний й повівся, бо більшості люмпенів завжди мало всього... А тепер стане ще меньше, але телевізор все пояснить, як на фєдєрастії...
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Барыга и тиран с диктаторскими полномочиями, который устраивает демократические выборы в соответствии с законом. Никакого диссонанса не возникает? Тогда под вопросом наличие органа, в котором этот диссонанс мог возникнуть.
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А що барига міг підробити вибори, але ж тоді - Болівар двох не витримає. Ростов зайнятий, а в Ліпецьк не пускають.
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ну так... путєну потрібна перезагрузка влади в Україні - на те йуля й працювала... правда бажала сама нею бути... хоч схоже вже домовилась з бєнєю на канцелєрін, а вова залишиться з булавою...
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Неужели зеля пообещал тигрюле пост премьер-министра, коль она стала ратовать за срочную перезагрузку власти? Если да, то царювать зе будет недолго.
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на счет "премьерства" сомнительно, но то что в коалиции это и до выборов было понятно!
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ни что так не объединяет, как общий враг
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шмаркля не може щось обіцяти - воно на бєніной руці натягнуто...
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Юля не залежно від того коли Зеленський отримає булаву, посада прем'єр-міністра тобі не світить Коломойський вже розподілив топ-посади:
А Тимошенко вы видите место в следующем правительстве? Или спикером?

- Спикер нормально. Она больше и не возьмёт.
А премьером пусть будет Коболев. Он тоже хочет кем-то быть, он молодой парень, у него все впереди, он тоже новые лица и так далее. Другое дело, что с этими ценами и тарифами, и вот эта история с премиями, в которой я считаю, что он абсолютно прав… Вообще он взял там какие-то копейки. Он спас для страны от 50 до 80 миллиардов долларов. То есть любая юридическая компания взяла бы даже если 1%, то это составило бы 600 миллионов долларов. Он взял двадцатку, потратил на премии для всего коллектива. https://daily.rbc.ua/rus/show/igor-kolomoyskiy-nikakih-osobyh-pravil-igry-1557461132.html
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Если ЗЕ пойдет на поводу у Бени и поставит кобЫлова премьером - это будет его РОКОВАЯ ошибка перед парламентскими выборами и ему ЭТО НЕ ПРОСТЯТ.
кобЫлов за ужесточение соц.экономики,одно только отключение отопления зимой.
Сейчас нужен премьер,который встрехнет олигархат в сторону "поделится" с обнищавшим за 5 лет народом.
Поэтому нужна Тимошенко!!))
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Керівник штабу Зеленського, кандидат на посаду голови АП і адвокат Коломойського Андрій Богдан про Юрія Луценка: "С моей точки зрения, (Юрий Луценко. - Ред.) - это очень порядочный, хороший человек, просто он находится в очень враждебной атмосфере Генеральной прокуратуры, где информация искажается до неимоверных величин". https://m.censor.net.ua/news/3126024/lutsenko_poryadochnyyi_chelovek_no_nikakie_dela_komanda_zelenskogo_s_nim_ne_obsujdala_bogdan

"премьер,который встрехнет олигархат в сторону "поделится" с обнищавшим за 5 лет народом".

Невже ви такі наївні і вірите в те, що олігархи Коломойський, Фірташ, Пінчук, Льовочкін і Хорошковський всадовили Зеленського на президентський трон з метою, щоб він у них відібрав "нажите важкою працею" і вам віддав? Моліть Бога, щоб у вас не відібрали хоч би те що маєте.
Щодо "обнищавшего народа", вийдіть на вулицю і подивіться скільки автомобілів у цих "обніщавшіх". Моя вулиця від початку до кінця з двох боків заставлена приватними іномарками і у дворах будинків так само. Зайдіть у супермаркет і подивіться на ті з горою навантажені візки продуктів, які купують ці "обніщавшіє". Минулої п'ятниці я зустрівся з друзями, вирішили зайти у ресторан. У центрі Києва поблизу Хрещатика у ресторанах не було вільного місця, забито молоддю.
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дааааа,голодный сытому не товарищ.
Забито???...смотря в каком районе ты живешь.
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"Он спас для страны от 50 до 80 миллиардов долларов."
***
- Зін !!! А гроші де?

- В тумбочці у мами. Все одно, коли Зеленському дадуть булаву, але краще якнайшвидше, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7478
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По закону в течении 30 дней после оглашения результатов,должна произойти инагурация.
НО мародер старательно делает вид,ЧТО НИКАКИХ ВЫБОРОВ НЕ БЫЛО И В ПОМИНЕ.....и продолжает цинично гадить стране.Может переворотик готовят?раз ВП ввести не удалось.
Происходит что-то ВНЕ логики.
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Kaкие же это "выборы", если регистрация Зеленского вообще была незаконна ? Нарушена статья 9-я закона "О выборах Президента Украины".
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тебя что кенгуру в голову лягнула???
нравится петя???...отдадим в хорошие руки...в австралию.
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Итак, мы - не воры, не мародеры, мы - законноизбранный парламент Украины, поэтому,

чтобы получить Булаву, тебе, Зе, необходимо:

1. сдать анализы на кокс

2. любым способом убедить Гаращенко вести церемонию инаугурации

3. сыграть на рояле гимн Украины

Фсё, думай-те! ))
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За Зе голосовала молодежь и все кому надоела вакханалия боевиков и олигахата. Юля хитра, но просчиталась, уже начала зализывать раны, что войти в следующую Раду! Придётся и с ней искать компромиссы. Рада в идеале должна представлять все слои общества, а не только Олигархат, силовиков и чиновников. (Кибер-Маркс) Их очень мало по сравнению с продавцами, таксистами, учителями, врачами, сантехниками и другими многочисленными специалистами- профессионаламИ Народу Украины и новой команде Зеленского выпал шанс - объединить общество, получить кредиты и создать новую общественно-экономическую формацию 21 века - реальное Информационно-открытое общество Прямого Народного Самоуправления (ИОО ПНС) .
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Да дайте уже этому ребенку булавой поиграться, а то уже все колготки засцал, пусть поиграет ей на пианино илидля чего там она ему, поколотит лысого с квартала, в штаны засунет по приколу, а топлач этот надоел уже сопливый
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВсе равно, когда Зеленскому дадут булаву, но лучше как можно скорее, - Тимошенко
 
 
 
 
 
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