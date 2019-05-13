 Все равно, когда Зеленскому дадут булаву, но лучше как можно скорее, - Тимошенко

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сказала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на Согласительном совете.
"Уже и Христос Воскрес, уже и 9 мая отпраздновали, а люди до сих пор не ощущают продвижения в том направлении, за которое они голосовали", - сказала она.
Тимошенко сообщила, что "Батькивщина" поддержит любой законопроект о дате инаугурации, однако отметила, что это должно произойти как можно быстрее.
"Не важно, когда дадут булаву. Важна полная перезагрузка власти", - уточнила она.
При этом политик напомнила, что на текущий год запланированы рекордные валютные выплаты по внешнему долгу при этом по прогнозам рост экономики замедлился. По ее мнению, если останется нынешнее правительство, валютные выплаты и экономическая ситуация будут под угрозой.
Напомним, ранее избранный президент Владимир Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая.
Всего в парламенте зарегистрированы 5 постановлений, касающихся даты проведения инаугурации. В трех из них инаугурацию предлагается провести 19 мая. Другие предложенные даты – 20 мая и 1 июня.
Но после того, как она фактически поддержала Зелю, очень в ней разочаровался.
наша ситуация один в один
"Мы обязаны уважать право выбора, но не обязаны уважать этот выбор и тех, кто такой выбор сделал"
Мне понравилась эта мысль.
Не смешите.
Они проявили неуважение к целой стране выбрав некомпетентного человека и просто паяца президентом. Это просто насмешка над страной.
О чём с ними теперь можно вообще говорить и что-то требовать.
Ну в общем жизнь всё покажет, а с вами разговор окончен.
ЗЫ. Я тоже голосовал за Тимошенко, 2 тур игнорировал.
получения в стиле "стадион, анализы, юля - ведущая" ...
Люди не ******* клоунів. Ну що тут поробиш ?!
Ви такий кумедний.
-Нечего "праздновать"
-У вас что никого тогда не убили?
***
...по голові
Зная этот косяк законодательства, барыга с 2014 года много раз обещал новый Избирательный Кодекс, занес обещалку в Коалиционное соглашение и традиционно на@бал, как и с остальными 143 реформами. После овоща дно пробито. Ура, дякулы.
***
Потрібна парламентська республіка, тоді не буде такого срача - президент, КМ, ВРУ. (лебідь, рак, щука).
А Тимошенко вы видите место в следующем правительстве? Или спикером?
- Спикер нормально. Она больше и не возьмёт.
А премьером пусть будет Коболев. Он тоже хочет кем-то быть, он молодой парень, у него все впереди, он тоже новые лица и так далее. Другое дело, что с этими ценами и тарифами, и вот эта история с премиями, в которой я считаю, что он абсолютно прав… Вообще он взял там какие-то копейки. Он спас для страны от 50 до 80 миллиардов долларов. То есть любая юридическая компания взяла бы даже если 1%, то это составило бы 600 миллионов долларов. Он взял двадцатку, потратил на премии для всего коллектива. https://daily.rbc.ua/rus/show/igor-kolomoyskiy-nikakih-osobyh-pravil-igry-1557461132.html
кобЫлов за ужесточение соц.экономики,одно только отключение отопления зимой.
Сейчас нужен премьер,который встрехнет олигархат в сторону "поделится" с обнищавшим за 5 лет народом.
Поэтому нужна Тимошенко!!))
"премьер,который встрехнет олигархат в сторону "поделится" с обнищавшим за 5 лет народом".
Невже ви такі наївні і вірите в те, що олігархи Коломойський, Фірташ, Пінчук, Льовочкін і Хорошковський всадовили Зеленського на президентський трон з метою, щоб він у них відібрав "нажите важкою працею" і вам віддав? Моліть Бога, щоб у вас не відібрали хоч би те що маєте.
Щодо "обнищавшего народа", вийдіть на вулицю і подивіться скільки автомобілів у цих "обніщавшіх". Моя вулиця від початку до кінця з двох боків заставлена приватними іномарками і у дворах будинків так само. Зайдіть у супермаркет і подивіться на ті з горою навантажені візки продуктів, які купують ці "обніщавшіє". Минулої п'ятниці я зустрівся з друзями, вирішили зайти у ресторан. У центрі Києва поблизу Хрещатика у ресторанах не було вільного місця, забито молоддю.
Забито???...смотря в каком районе ты живешь.
***
- Зін !!! А гроші де?
- В тумбочці у мами.
НО мародер старательно делает вид,ЧТО НИКАКИХ ВЫБОРОВ НЕ БЫЛО И В ПОМИНЕ.....и продолжает цинично гадить стране.Может переворотик готовят?раз ВП ввести не удалось.
Происходит что-то ВНЕ логики.
нравится петя???...отдадим в хорошие руки...в австралию.
чтобы получить Булаву, тебе, Зе, необходимо:
1. сдать анализы на кокс
2. любым способом убедить Гаращенко вести церемонию инаугурации
3. сыграть на рояле гимн Украины
Фсё, думай-те! ))