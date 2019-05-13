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 Политика Украины
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 Рада определит дату инаугурации Зеленского на этой неделе, - Парубий

Верховная Рада неделе назначит дату инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского на текущей неделе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил председатель парламента Андрей Парубий, не уточнив при этом, в какой день состоится, голосование.

"На этой неделе мы должны рассмотреть постановления о назначении инаугурации. По состоянию на сегодня зарегистрировано пять постановлений, одно отозвано в субботу", - сказал спикер на заседании согласительного совета парламента.

Кроме того, по его словам, во вторник Верховная Рада рассмотрит ряд вопросов из блока топливно-энергетической политики, а также блок вопросов местного самоуправления и сферы образования.

В четверг спикер будет выносить на рассмотрение парламента блок вопросов реформы Верховной Рады и ратификацию международных договоров.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126523
 
 
 Топ комментарии
 
кому нужно？зебилам у которых совсем мозгов нет？
Если раду разогнать..то выборы будут по старому закону..с мажоритарщиками и закрытыми списками...если не разгонять то есть шанс получить новый закон...без мадоритарщиков и открытые списки...
Я выбираю второе...а зебилы？
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Их уже на этой неделе разогнать нужно, а они что решать собираются.
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У зебилов уже аж челюсть трусится в ожидании этой даты...😀 карманы нашили еще 21 апреля...а они до сих пор пусты...
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Их уже на этой неделе разогнать нужно, а они что решать собираются.
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Ты прав. Вся Украина уже давно должна стоять под этим свинарником и п*здить каждого вора из 450 ломом.
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А 14 числа как обычно придут 3,5 калеки. Зелибобы даже стадион не в состоянии наполнить, не то что пойти под ВР.
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Вообще-то у нас парламентско-президентская республика и 60% власти в стране принадлежит Раде Тем более в этом и заключается умение работать президента - иди в Раду, встречайся с депутатами и убеждай за свое видение вопроса. И ничего, корона не спадет. Все президенты, кроме Яныка, работали с Радой и ты учись. Или хочется выборов по старой системе, чтобы Беня депутатов по мажоритарке прикупил? Кстати - эту Раду в 2014 году выбрали те-же самые избиратели, ее не с марса нам скупили. И по старым правилам следующая будет не лучше. Ее максимум через пол года будут те-же избиратели снова будут вспоминать "тихим" словом, будто не они ее избирали. Поэтому, как в анекдоте про публичный дом - пора менять правила.
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кому нужно？зебилам у которых совсем мозгов нет？
Если раду разогнать..то выборы будут по старому закону..с мажоритарщиками и закрытыми списками...если не разгонять то есть шанс получить новый закон...без мадоритарщиков и открытые списки...
Я выбираю второе...а зебилы？
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Ті, що ненавидять Баригу також вибирають друге. Але це ще не означає, що баригівська більшість у Раду піде на скасування мажиритарки.
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А дебил предлагает дать ворам красть ещё пол года в надежде что у бояр появится желание снизойти до желания холопья пропорциональной системы. Как будто разогнать нельзя дважды ))
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Нельзя. Потому что это уже Майдан и инаугурацию придется проводить в Ростове
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ботяра рошеновская, тебя ж не напрягало как твой работодатель-побрэхунчик 5 лет тормозил закон о отмене мажоритарки ??? не смотря на то что это его предвыборное обещание ??? шо там методичка пишет по этому поводу ??? ану накинь канхфет нам
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Назовите хоть одно ЗАКОННОЕ обоснование для роспуска ВР.
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Нет коалиции, в зале постоянно не более 150-170 депутатов.
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Сказка! Законы принимаются и даже конституционным большинством!
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Коалиция есть. Де юре ЕСТЬ. А отсутствие это ПРОГУЛ. Читайте КЗоТ Украины. Рада визначить дату інавгурації Зеленського на цьому тижні, - Парубій - Цензор.НЕТ 3077
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Никто никого не разгонит. Это единственный полностью легитимный орган власти на данный момент. И будет работать до осени - устраивать стране суицид там не намерены
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Полтора месяца мовний закон рассматривают.
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Спасибо рыгоаналам внесшим миллион ни кому не интересных поправок!
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У зебилов уже аж челюсть трусится в ожидании этой даты...😀 карманы нашили еще 21 апреля...а они до сих пор пусты...
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Які кишені? Та весь світ вже сміється, що ПЕтро ніяк не направиться.
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Ти помиляєшся, кацапія то не весь світ! Рада визначить дату інавгурації Зеленського на цьому тижні, - Парубій - Цензор.НЕТ 8624
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Та дайтие уже ему булаву в ручонки. Рада определит дату инаугурации Зеленского на этой неделе, - Парубий - Цензор.НЕТ 531
Чем раньше он её получит, тем раньше её ему в ЗЕпу засунет народ. В том числе и лохи из состава ЗеЛохов. Рада определит дату инаугурации Зеленского на этой неделе, - Парубий - Цензор.НЕТ 6434
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Депутани мріють провести інангурацію через 5 років, а доведеться 2 червня. Тому що захід, де вони будуть невдовзі шукати прихистку, їх не зрозуміє.
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Максим Гольдарб "Зеленскому не нужно разрешение Верховной Рады" видео в Ютубе.
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Инаугурацию Зеленский может провести в любой день.
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Зелибобы так смешны и наивны. Это уже неполная легитимность, а значит основание для импичмента в любой момент. Кто там готовил закон об импичменте под час михомайдана? Пора выносить в зал.
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Почему меня должно интересовать мнение лоббиста низких тарифов?
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Бесполезная действующая ВР, даже дату инаугурации нормально назначить не могут...
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Та дайте уже булаву этому клоуну! Быстрее дадите - быстрее клоун обосрется
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Та не, пусть попсихует и потопает ножкой. Чисто по приколу пусть будет 1 июня
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У зебилов уже аж челюсть трусится.....а у порохоботов мотня не трясётся в ожидании получения казенной спецодежды ?
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Ніяких проуераїнських ініціатив від зелі не буде ціль цього пройдисвіта через референдуми заблокуаати україні дорогу на захід !що призведе до розвалу україни неменуче от і всі ініціативи повторення 100 річнлї давності подій добре що я живу на заході і ми будем в єс і нато а ви з своїм зелібобою плтрапите в росію ))))))в стійло
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А в порядок дневной вопрос инаугурации поставили, дети лейтенанта Шмидта?
"Захаживайте в гости, старушка-мама будет очень рада",- сказал Остап, однако адреса не оставил...)))
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Учителя наверное сутками молятся о дне инаугурации - так не терпится первую зарплату 4000 долларов получить Рада визначить дату інавгурації Зеленського на цьому тижні, - Парубій - Цензор.НЕТ 9999
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Вряд ли. Они молились на закончу войну за 2 недели, на доллар по 10, на через неделю не будет янтарной мафии, на всех посажу и верну украденное, на накажем убийц Сотни, на доступное жильё, на рабочие места, на 555 реформ, на верну Крым после выборов и еще миллион пустопорожних *****жей... Дайте ж и Зеленскому хоть что-нибудь сказать! ))
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Гидранта прячут от публики, чтоб не наговорил. Говорят ноунеймы, от которых всегда можно откреститься, а потом честно сказать, что никто никому ничего не обещал. За косноязычное криворожское быдло мало у кого появилось бы желание голосовать. Оно даже тупее Савченко, та хотя бы мову выучить смогла.
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Не-а, это поросёнко каждый лишний день в бонус.
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Наверное да. Тем больше избирателей увидят, за какое ничтожество они только что проголосовали
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хорек, тебя ввели в заблуждение-это зекоманда. Рада визначить дату інавгурації Зеленського на цьому тижні, - Парубій - Цензор.НЕТ 6703
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это ваша задача вести информационный фон, что бы спасти ваших работодателей. Я представляете какие сейчас вам платится бабло, не хило на этой ситуации заработаете
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я другого не ожидал от защитника депутатских задниц
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Этот твой камм - лишнее подтверждение моего поста выше.
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что то не чего не подтверждается, только одно, что кресло депутатское дорого стоит
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За одну явку на работу в верховную раду
Ее . уже разов десять в/р нужно разогнать
Как сказал один депутат на 112 в воскресенье
Сидим в в/р денно и ночно
Рассмешил !!!!!
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по закону если депутатам ВР остается до переизбрание 60 дней, то их ни кто не имеет право распустить, как раз в июне (даже 28 мая) это условие =исполняется. Можно конечно распустить на законных оснований из-за отсутствие коалиции через КС, но там уже быстренько после выборов назначены свои люди. Ну что же, пока есть время будут делать все в своих интересах
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Суки просто продолжают плевать на решение народа.
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А что такое? Боитесь, ваш блазень рейтинг к осени просрет весь?
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а тебе то, что волноватся? Или твоему хозяину каждый лишний день в кресле сладок?
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так они на этой неделе будут определять или на этой неделе будет инагурация?
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И в чем проблема? Как в законе прописано, так и сделают( это ВР решать), но во всяком случае ни днем позже.
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Позорнее уходила только шобла Януковича , но эти стремятся добиться такого же ухода, только разница будет в том, что Рыгам дали уйти, а этим врядли.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада определит дату инаугурации Зеленского на этой неделе, - Парубий
 
 
 
 
 
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