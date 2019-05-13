 Рада определит дату инаугурации Зеленского на этой неделе, - Парубий

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил председатель парламента Андрей Парубий, не уточнив при этом, в какой день состоится, голосование.
"На этой неделе мы должны рассмотреть постановления о назначении инаугурации. По состоянию на сегодня зарегистрировано пять постановлений, одно отозвано в субботу", - сказал спикер на заседании согласительного совета парламента.
Кроме того, по его словам, во вторник Верховная Рада рассмотрит ряд вопросов из блока топливно-энергетической политики, а также блок вопросов местного самоуправления и сферы образования.
В четверг спикер будет выносить на рассмотрение парламента блок вопросов реформы Верховной Рады и ратификацию международных договоров.
Если раду разогнать..то выборы будут по старому закону..с мажоритарщиками и закрытыми списками...если не разгонять то есть шанс получить новый закон...без мадоритарщиков и открытые списки...
Я выбираю второе...а зебилы？
Чем раньше он её получит, тем раньше её ему в ЗЕпу засунет народ. В том числе и лохи из состава ЗеЛохов.
"Захаживайте в гости, старушка-мама будет очень рада",- сказал Остап, однако адреса не оставил...)))
ВР накануне большого шухера)
Ее . уже разов десять в/р нужно разогнать
Как сказал один депутат на 112 в воскресенье
Сидим в в/р денно и ночно
Рассмешил !!!!!