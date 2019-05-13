 НФ и БПП поддержат в Раде любую проукраинскую инициативу Зеленского, - Пашинский

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Я уже озвучивал это на заседании фракции и, думаю, что меня поддержит не только наша фракция "Народный фронт", но и БПП в том числе, и руководство парламента также об этом заявляло. Если его законодательные инициативы не будут идти вразрез с нашим курсом на ЕС, НАТО и защиту страны от российской агрессии, он будет поддержан. Мы не собираемся, по крайней мере, я не собираюсь – и такая же позиция наших депутатов, насколько мне известно – блокировать какие-то его инициативы только потому, что мы хотим его заблокировать", - сказал Пашинский.
"Могу ответственно заявить, что все его законодательные акты, направленные на усиление государства Украина, будут поддержаны", - подчеркнул нардеп.
Пашинский также отрицательно высказался об идее проведения досрочных выборов в Раду.
"Я считаю, что досрочные выборы не нужны. Это плохой прецедент, потому что, как минимум, они юридически будут сомнительны. Не хочу давать советы президенту Зеленскому. Но начинать свою деятельность так, как ее начинал Янукович, а именно – с усиления своей власти, с действий по смене Конституции, с некорректного выполнения закона, не стоит, это будет неправильно. Тем более что мы уже это проходили", - отметил он.
а пэтро сказал шо он уже в оппозиции )))
Это одно из немногих мест где его охрана не сможет его вот так запросто пристрелить если он публично попросит у СБУ защиты в обмен на добровольную отставку.
https://zn.ua/POLITICS/okruzhenie-poroshenko-otgovarivaet-ego-ot-idei-ballotirovatsya-v-radu-smi-317365_.html
А потом какой-то Пашинский решит что проукраинское а что нет
Закон и программа их партий, с которой они и попали в Раду, то ненужная формальность
- Не тревожься, - утешал Паливца Швейк. - Я арестован всего только за государственную измену. (с)
Volodymyr Viatrovych @viatrovych 22 ч.22 часа назад
За виразом «інша Україна» ((з відмінними поглядами на минуле, іншою культурою та мовою) приховують іншу Росію.
Демократическое государство
И то что делегации ездят в оккупированный Крым - это полный провал политики Порошенко. Потому что о торговых отношениях Пети с оккупантами, о том, какая коррупция и как власть наживается на войне и помогает РФ обходить санкции, тут только ленивый не писал.
Приезжай и пойди расскажи тому же Сименсу почему они не должны торговать с Крымом, а Украине можно.
У Украины была бы гораздо большая поддержка тут, если бы не офшорные скандалы с Порошенко на главной странице прессы рядом с Асадом и венесуэльскими наркобаронами.
Репутация тут очень ценится.
О коррупции, торговле с оккупантом, помощи России снять санкции уже сказала - все это лишает веса аргументацию сторонников Украины.
Чтобы получить немецкое гражданство, мне нужно выйти из украинского. А я не хочу выходить из украинского.
Ваши соевые инсинуации ко мне не прилипают
чтобы новый президент избранный абсолютным большинством быстрее приступил к выполнению своих обязанностей в воюющей стране?
нам сегодня это и не особо нужно /сарказм/
после того как полторак стал обычным гражданским парнем
псы. достаточно и образованных и с опытом службы, у нас не новая зеландия
Несчастный случай, происшедший 21-го апреля, нанёс государству колоссальный вред.
Забавно наблюдать от разнокалиберных жуликов парад "поддержек президента", которые никто не просит...)))
А проклинати - хохли ЗАВЖДИ будуть проклинати будь-яку владу. Через рік подивишся на прокльони Зєлі)))))