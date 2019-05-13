 НФ и БПП поддержат в Раде любую проукраинскую инициативу Зеленского, - Пашинский

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Я уже озвучивал это на заседании фракции и, думаю, что меня поддержит не только наша фракция "Народный фронт", но и БПП в том числе, и руководство парламента также об этом заявляло. Если его законодательные инициативы не будут идти вразрез с нашим курсом на ЕС, НАТО и защиту страны от российской агрессии, он будет поддержан. Мы не собираемся, по крайней мере, я не собираюсь – и такая же позиция наших депутатов, насколько мне известно – блокировать какие-то его инициативы только потому, что мы хотим его заблокировать", - сказал Пашинский.

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"Могу ответственно заявить, что все его законодательные акты, направленные на усиление государства Украина, будут поддержаны", - подчеркнул нардеп.

Пашинский также отрицательно высказался об идее проведения досрочных выборов в Раду.

"Я считаю, что досрочные выборы не нужны. Это плохой прецедент, потому что, как минимум, они юридически будут сомнительны. Не хочу давать советы президенту Зеленскому. Но начинать свою деятельность так, как ее начинал Янукович, а именно – с усиления своей власти, с действий по смене Конституции, с некорректного выполнения закона, не стоит, это будет неправильно. Тем более что мы уже это проходили", - отметил он.