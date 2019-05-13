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 Политика Украины
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 НФ и БПП поддержат в Раде любую проукраинскую инициативу Зеленского, - Пашинский

Народный депутат Украины от НФ Сергей Пашинский заявил, что его фракция, а также БПП и руководство парламента готовы будут поддержать законодательные инициативы новоизбранного президента Зеленского, если они не будут идти вразрез с курсом Украины на ЕС, НАТО и защиту страны от российской агрессии.

Об этом он заявил в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Я уже озвучивал это на заседании фракции и, думаю, что меня поддержит не только наша фракция "Народный фронт", но и БПП в том числе, и руководство парламента также об этом заявляло. Если его законодательные инициативы не будут идти вразрез с нашим курсом на ЕС, НАТО и защиту страны от российской агрессии, он будет поддержан. Мы не собираемся, по крайней мере, я не собираюсь – и такая же позиция наших депутатов, насколько мне известно – блокировать какие-то его инициативы только потому, что мы хотим его заблокировать", - сказал Пашинский.

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"Могу ответственно заявить, что все его законодательные акты, направленные на усиление государства Украина, будут поддержаны", - подчеркнул нардеп.

Пашинский также отрицательно высказался об идее проведения досрочных выборов в Раду.

"Я считаю, что досрочные выборы не нужны. Это плохой прецедент, потому что, как минимум, они юридически будут сомнительны. Не хочу давать советы президенту Зеленскому. Но начинать свою деятельность так, как ее начинал Янукович, а именно – с усиления своей власти, с действий по смене Конституции, с некорректного выполнения закона, не стоит, это будет неправильно. Тем более что мы уже это проходили", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3126521
 
   
 Топ комментарии
 
Разогнать эту Раду вместе с Пашинским.
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Первая проукраинская инициатива - ПАШИНСКОГО на кичу!!!, Хто за панове депутати - Голосуємо, прошу мене підтримати
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провести инаунурация 19 мая это проукраинская инициатива?
чтобы новый президент избранный абсолютным большинством быстрее приступил к выполнению своих обязанностей в воюющей стране?
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Як ви розженете Пашинського? В нього пістоля від Авакяна є.
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Первая проукраинская инициатива - ПАШИНСКОГО на кичу!!!, Хто за панове депутати - Голосуємо, прошу мене підтримати
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Чёт сомнительно что Зе вообще осмелится выступать в Раде.
Это одно из немногих мест где его охрана не сможет его вот так запросто пристрелить если он публично попросит у СБУ защиты в обмен на добровольную отставку.
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остальось только выянисть, по какому кртерию будут определять проукраинкость? Льготы для Ахмтова, не?
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Типично мошеннический шаг - выпихнуть из правового поля
А потом какой-то Пашинский решит что проукраинское а что нет
Закон и программа их партий, с которой они и попали в Раду, то ненужная формальность
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- Я пил пять кружек пива и съел пару сосисок с рогаликом. Дайте мне еще рюмочку сливянки. И мне уже пора идти, так как я арестован.
- Не тревожься, - утешал Паливца Швейк. - Я арестован всего только за государственную измену. (с)
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так и есть.... - все это понимают, хотя некоторые делают вид что нет.....

НФ и БПП поддержат в Раде любую проукраинскую инициативу Зеленского, - Пашинский - Цензор.НЕТ 7712 Volodymyr Viatrovych‏ @viatrovych 22 ч.22 часа назад
За виразом «інша Україна» ((з відмінними поглядами на минуле, іншою культурою та мовою) приховують іншу Росію.
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Снятие неприкосновенности с депутатов и судей - это проукраинская инициатива или за это в ЕС не возьмут и путеннападет
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Растолковывать гражданам ФРГ какое дерьмо ими правит-обязанность украинцев/ Делегация немецких депутатов прибыла в оккупированный Крым.
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в ФРГ не правят, а управляют
Демократическое государство

И то что делегации ездят в оккупированный Крым - это полный провал политики Порошенко. Потому что о торговых отношениях Пети с оккупантами, о том, какая коррупция и как власть наживается на войне и помогает РФ обходить санкции, тут только ленивый не писал.

Приезжай и пойди расскажи тому же Сименсу почему они не должны торговать с Крымом, а Украине можно.
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Приезжай и пойди расскажи тому же Сименсу почему они не должны торговать с Крымом, а Украине можно./ убедить Сименса что он путинская проститутка-обязанность граждан ФРГ.
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Кто как не ты, гражданка ФРГ, расскажет об этом гражданам ФРГ?
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Я не выходила из украинского гражданства. Кроме того твои представления об обязанностях граждан ФРГ имеют мало общего с реальностью.

У Украины была бы гораздо большая поддержка тут, если бы не офшорные скандалы с Порошенко на главной странице прессы рядом с Асадом и венесуэльскими наркобаронами.
Репутация тут очень ценится.

О коррупции, торговле с оккупантом, помощи России снять санкции уже сказала - все это лишает веса аргументацию сторонников Украины.
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Я не выходила из украинского гражданства./Двойное гражданство в Украине. Закон говорит Нет.
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Именно
Чтобы получить немецкое гражданство, мне нужно выйти из украинского. А я не хочу выходить из украинского.
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А я не хочу выходить из украинского./ как партизанящий в сайтах РФ утверждаю: то что ты с утра до ночи здесь долбишь от написанного в сайтах РФ не отличается. Попробуй хотя бы раз написать что то своё- в идеале в Украине не известное- а не пересказывать бесконечно рашу тудэй.
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Вообще не читаю российские сайты и не смотрю российские новости уже лет дофига как
Ваши соевые инсинуации ко мне не прилипают
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Вообще не читаю российские сайты/ Господин Журден не знал что говорит прозой. Ты не знаешь что говоришь рашей тудэй.
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Найбільше цю інфу роздмухували "націонал-демократи", які вийшли з більшості в ВР. Їм пох, що постраждала Україна, головне, шоб Пороху насолити.
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провести инаунурация 19 мая это проукраинская инициатива?
чтобы новый президент избранный абсолютным большинством быстрее приступил к выполнению своих обязанностей в воюющей стране?
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Он не имеет ни военного образования, ни опыта военной службы.
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как показали действия хромого кнура
нам сегодня это и не особо нужно /сарказм/
после того как полторак стал обычным гражданским парнем
псы. достаточно и образованных и с опытом службы, у нас не новая зеландия
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Гетьман - это военный лидер. Так было, есть и будет.
Несчастный случай, происшедший 21-го апреля, нанёс государству колоссальный вред.
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Ні, нарік має досвід відкошування від служби))) це вже щось.
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гыгы. У пэдрота - блестящее ***военное образование* по обворовыванию страны.
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нашлись патриЁты, своего кошелька
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У нас оказывается самый большой проукраинец Пашинский. Это всё, что нам нужно знать об этой ВР.
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Тебе бы хоть свой писюн поддержать, халдеюшка!
Забавно наблюдать от разнокалиберных жуликов парад "поддержек президента", которые никто не просит...)))
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Если бы у этих депутатов, залезших по труппам майдановцев в свои кресла, была хоть капля совести, то они сами не торгуясь, лишии себя, судей и Президента неприконсенности, приняли закон о незаконном обогощении и быстро разбежалсь и никогда не позывались перед избирателями, тогда может быть их не проклинали как это деют сегодня.
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А це нічого, що серед депутатів багато майданівців та учасників війни на Сході? А ти сам то на Майдані був, правдолюбе?
А проклинати - хохли ЗАВЖДИ будуть проклинати будь-яку владу. Через рік подивишся на прокльони Зєлі)))))
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Скорее всего кроль пашинского не возьмет к себена следующих выборах
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Первая инициатива -посадить пашинского. Кто за?
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Для чого баланду переводити на пашинського? Шматок мотузки, мило й гіляка. Дешево, сердито, а головно - незворотньо.
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Проукраїнських ініціатив у фрік-шоумена не буде.
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Зачухался, Сирожик? Не переживай, сплетут тебе лапоточки.
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Найбільш проукраїнська ініціатива Зеленського буде послати оті БПП і Фронт нахрєн і забути як страшний сон...А якщо згадати то тільки щоб послати вже на нари...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНФ и БПП поддержат в Раде любую проукраинскую инициативу Зеленского, - Пашинский
 
 
 
 
 
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