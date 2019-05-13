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 Политика Украины
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Все про:ВР (22830) Харьков (4250) Самопомич (888) Березюк (186)

 Кернес - ненаказанное зло, которое сегодня мстит майдановцам, - Березюк

Мэр Харькова Кернес является ненаказанным злом, которое сегодня мстит майдановцам.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на Согласительном совете сказал глава фракции "Самопомич" в Верховной Раде Олег Березюк.

"Сегодня возвращается ненаказанное зло. Геннадий Кернес и его приспешники не были наказаны, потом стали главными агитаторами еще действующего президента. А сегодня они хотят снести волонтерскую палатку в Харькове", - сказал он.

Березюк отметил, что нужна перезагрузка власти.

"И по цимбалам, когда будет инаугурация. Разве это у вас доверие 73%?", - обратился он к коллегам.

Кроме того Березюк подчеркнул, что необходимо принять законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности и выборам по открытым спискам.

Напомним, палатка "Все для победы" стоит на площади Свободы в Харькове со времени Революции достоинства и начала боевых действий на востоке Украины. Возле палатки в разное время проводили патриотические акции, собирали помощь участникам боевых действий, переселенцам. Также она является местом напоминания о боевых действиях на Донбассе.

Также на Цензор.НЕТ: Вятрович пригрозил Кернесу тюрьмой и конфискацией имущества за возможное переименование проспекта в Харькове.

8 мая на сайте Харьковского горсовета была обнародована петиция о сносе палатки "Все для победы". Ее публично поддержал мэр города Геннадий Кернес.

11 мая на палатке появилось предписание о сносе.

12 мая состоялась акция против сноса палатки волонтеров "Все для победы". Около 1000 человек прошли шествием по центру Харькова, требуя от властей отменить предписание о сносе палатки.

Источник: https://censor.net.ua/n3126518
 
   
 Топ комментарии
 
Кернес - это пример договорняков бывшего Президента.
Это очень опасно!
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Нужно сначала посадить всех сепаров типа гепы, а потом перезагрузку делать, а то тооку от выборов , если не наказаны палачи Майдана. Харьковская вата завтра опять же выберет гепу.
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Що за косоглазий в нього стріляв???
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Нужно сначала посадить всех сепаров типа гепы, а потом перезагрузку делать, а то тооку от выборов , если не наказаны палачи Майдана. Харьковская вата завтра опять же выберет гепу.
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Кернес очень хитрый и его не только "вата" выбирала. Но судить его надо за злодеяния против Майдана. А но договорился, чтоб его не судили...)
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Сначало нужно посадить пецю, чтобы в будущем неповадно было
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Кернес - это пример договорняков бывшего Президента.
Это очень опасно!
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Вообще-то договорняк был между Коломойским и Кернесом.
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Коли Дніпропетровський губернатор Коломойський навесні 2014го зателефонував Кернесу і щось йому сказав то в Харкові відразу припинилась "руская вєсна".
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Сказав що зроблять ще одне "обрєзаніє",але по саму шию.
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Порохобецильная политика довела до того что у власти пособники оккупантов, и эту антиукраинскую политику поддерживает почти 24 процента ваты.
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Про вату для зебілів:

Кернес набрав у 2015 році 65,8% у виборах мера Харкова.
Зеленський набрав 86,88% голосів у Харкові.Виходить, що вата проголосувала за Зелю. Кернес - непокаране зло, яке сьогодні мстить майданівцям, - Березюк - Цензор.НЕТ 7435
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против потроха они голосовали! а так бы бойко они выбрали, если бы он был во втором туре! такая же мразь, как и пэдро!
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Простите Леху, не наказал Кернеса. Шо же ты, Х........ ло, не подсказал раньше. А, выборы на носу. ПОНИМАЮ.
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Не всё сразу. У харьковских очень много влияния пока.
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Березюк отметил, что нужна перезагрузка власти.
посмотрим как его фракция завтра за перезагрузку проголосует

с 19 мая или в неопределенном будущем
Источник:https://censor.net.ua/n3126518
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Они еще "поработать" хотят, четыре с половиной года балду пинали, работая на свой карман, еще полгодика осталось.
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Саме так. Самонеміч вже не переобереться. Занадто велике розчарування.
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Ну ты вааще загнул о партнере Пети. Ты еще о Труханове что-нибудь ляпни.
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3 июл. 2018 г. - Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что будет поддерживать кандидатуру нынешнего президента Украины Петра Порошенко на следующих президентских выборах. ... Новые лица - это, в том числе, и я!....................
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И шо? Поддержал? А ты результаты выборов в Харькове видел?
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Брезюк за звичкою гучно заскиглив. Бо на що ще він здатний?
Краще нехай пан спитає свою колегу Сироїд: навіщо вона хотіла позбавити Зеленського повноважень? Яка була ціна питання? Бо щось позбавляти повноважень Мародера пані Сироїд не намагалась...
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І не тільки гепа. Ще дохолєри таких покидьків.
От мені цікаво: чи виявиться спроможною нова влада їм дати ради, чи справа закінчится розвішуванням геп на ліхтарних стовпах.
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А у кого 73% доверия? Ни у кого. 73% - процент среди проголосовавших ВО ВТОРОМ туре. Хорошо, если процент реальной поддержки скомороха среди всех избирателей достигает 1/3. Потому и бежит на всех парах: распускать, всех вон, всех расстрелять, на нары и т.д.. Потому как к осени эта треть спадет до 1/10. Хорошо, если вообще в парламент пройдет.
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скоморох пять лет балаболил и вот итоги - все враги Украины не просто наказаны, а дальше пилят кормушку.
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Сейчас вопрос не в том, кто чего пилил или не пилил. Сейчас вопрос в том, что под угрозой Украина как государство. Когда-то Горбачев решил облагодетельствовать СССР и под соусом "коренных преобразований" страна развалилась. Я уверен, что он добивался не этого. Но реальность оказалась совсем другой. Сейчас лозунги те же: изменим, улучшим, поборем и т.д. Но результат может оказаться препаскуднейшим.
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вопрос как раз в том и только в том. Если ты веришь ворам, то это твои проблемы.
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Это не мои проблемы. А вот они будут твоими и в полном объеме, поскольку речь идет не только о деньгах, но и о том, что пытаются сконцентрировать всю власть в одних руках. Мы получаем точную копию путинской России с последующей ликвидацией Украины и создания союзного г-ва. Вот когда это произойдет, вот тогда и оценишь всю красоту игры. Но будет поздно. Ты даже не сможешь написать такой статью на форуме, поскольку банально сядешь. Это не выдумки, это уже БЫЛО здесь и это уже происходит в нескольких сотнях километров отсюда. Но я так понимаю, что книги истории на для тебя и учиться ты намерен на собственном горбу. Желаю удачи и не слишком пострадать от такой учебы.
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хорошая у тебя методичка от барыги!
ответь на один вопрос: я неделю назад в Египте общался с русскими из Тамбова. о Донбассе говорили, войне, выборах наших... Так вот вопрос к тебе - Потрох главный враг путлера? так вы все кричите? ТАК КАКОГО ХРЕ НА ПО ВСЕЙ ПАРАШКЕ ПРОДАЮТСЯ КОНФЕТЫ РОШЕН??????
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87% одесситов и харьковчан проголосовали за Зеленского, чтобы он наконец посадил Кернеса и Труханова, иначе они снова выберут их.22.04.2019 12:28

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Кернес - непокаране зло, яке сьогодні мстить майданівцям, - Березюк - Цензор.НЕТ 7550Відсіч‏ @Vidsich 18 мин.18 минут назад
Харків сьогодні.
До волонтерського намету «Все для перемоги» харківська влада пигнала комунальників, які огороджують намет парканом і мають намір його знести.

Кернес - непокаране зло, яке сьогодні мстить майданівцям, - Березюк - Цензор.НЕТ 7069
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Коли прийде Вовік, то будуть огородувати міськраду, щоб знести Кернеса
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Нєфіга. Мародер дозволив Кернесу створити цілу приватну армію сєпарів, але жити всім хочеться. Заховаються, як миші.
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Ну а что же Кернес не сидит до сих пор? Ответ очевиден. Договор с Петром Алексеичем. Личная лояльность в обмен на возможность и дальше управлять этим регионом.
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Ну, Зеленский и должен себя так вести. У него ватное мировоззрение и он же сдаст Украину Путину по вашей версии) А Порошенко позиционирует себя как патриот и отец нации и все такое. Но существование ватных заповедников в Харькове и Одессе говорит что у него другие приоритеты. Его устраивают влиятельные вассалы, присягнувшие на верность, даже если они немного пророссийские.
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Свою версию я давно сказал, что Порошенко нужно было остановить внешнюю агрессию и не допустить образования "народных" республик.
А Зеленского никто не просил целоваться с Кернесом.
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Порошенко нужно было сделать много чего. С чем-то он справился с чем-то нет. Я вообще не рассматриваю выборы как борьбу ангелов и демонов. Во всем мире сменяемость власти нормальное явление, а у нас постоянная трагедия. Но если в 14 это реально была трагедия, то сейчас эта трагедия высосана из пальца.
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Порошенко проделал колоссальную работу по сохранению независимости Украины и стабилизации ситуации в стране и даже перестарался по стабилизации, если на столько успокоились, что выбрали Зе....
.
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Буде новий прокурор від Бєні ,спитаємо -Пачєму нє сідіт ? Майте терпіння.
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є ж відео в просторах інтернета---де Допа і Гепа пакують валізи...вони двоє бігли в маскву-консультуватись за харьківську республіку
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кернес, ахметов, и другие банюдки - это все "папутчики революции"
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-" Геннадий Кернес и его приспешники не были наказаны, потом стали главными агитаторами еще действующего президента." - ну что ты несёшь, придурок? Всё как раз наоборот, не приписывай Пороху все ваши грехи. Президент не сажает и об этом уже заявила команда ********* и при чём здесь действующий президент Порошенко. Пока был Порох, то Гепа сидел тихо, как мышка, а сейчас с позволения Бени вся эта гидота поднимает голову. А агитировал Гепа за Пороха ещё не понятно зачем, скорее всего его агитация сработала Пороху в минус, чего и добивался Коломойша, а, как известно, для Гепы Беня лепший друг. Скорее всего это были игры и авантюра Коломойского.Источник: https://censor.net.ua/n3126518
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Сраный мэр,пускай и областного центра может договариваться с центральной властью о своей неприкосновенности. Хотя на нем клейма негде ставить. Это дно. Ну,пэця в прошлом-и что-то изменится? Да ни фига. Слишком много ублюдков у корыта переплетены взаимными связями. Хоть при Пэ,хоть при Зе или Хе или Же.
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Так приятно смотреть на Кариеса в коляске,он же и в штаны по любому ссыпается,добежать то сабака не может
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Цей панок ,як і десятки подібних експертів-професіоналів,говорить абстрактно-популістичні промови.Що значить "перезавантаження влади" ? Здавалося,ми пройшли лозунги 90-х (як 5д Кравчука 90-х-державність,демократія,достаток,духовність,довір"я).
Є конкретна проблема,чи комплекс проблем,хочеш-покажи свій покроковий план вирішення,ні,-без тебе популістів валом.
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А разве вопрос только в Гопе и Дупе? Вся Система осталася без изменений ни кто не наказан. Ну, если не считать тисяч АТОвцев по тюрьмах.
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Хіба тільки він??! Тут всі гниди залишилися безкарними і до них ще прибавилось три сотні!
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кому як не професіональному "психу" Березюку знати, що 73% ДОВІРИ людей та 73% ОЧИКУВАННЯ дУрнів - це дві великі різниці..
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Неусвідомлене добро проти непокараного зла...Психіатр березюк,мабуть,ніколи не слухав пісню Висоцького "Балада про Правду і Брехню" і тому не знає,що добру для перемоги потрібно надіти одяг зла...
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Пока коммуняко-рыговское кодло и их отпрыски не сядут в тюрьму,толку не будет,все будет по замкнутому кругу!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКернес - ненаказанное зло, которое сегодня мстит майдановцам, - Березюк
 
 
 
 
 
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