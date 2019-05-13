 Кернес - ненаказанное зло, которое сегодня мстит майдановцам, - Березюк

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом на Согласительном совете сказал глава фракции "Самопомич" в Верховной Раде Олег Березюк.
"Сегодня возвращается ненаказанное зло. Геннадий Кернес и его приспешники не были наказаны, потом стали главными агитаторами еще действующего президента. А сегодня они хотят снести волонтерскую палатку в Харькове", - сказал он.
Березюк отметил, что нужна перезагрузка власти.
"И по цимбалам, когда будет инаугурация. Разве это у вас доверие 73%?", - обратился он к коллегам.
Кроме того Березюк подчеркнул, что необходимо принять законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности и выборам по открытым спискам.
Напомним, палатка "Все для победы" стоит на площади Свободы в Харькове со времени Революции достоинства и начала боевых действий на востоке Украины. Возле палатки в разное время проводили патриотические акции, собирали помощь участникам боевых действий, переселенцам. Также она является местом напоминания о боевых действиях на Донбассе.
Также на Цензор.НЕТ: Вятрович пригрозил Кернесу тюрьмой и конфискацией имущества за возможное переименование проспекта в Харькове.
8 мая на сайте Харьковского горсовета была обнародована петиция о сносе палатки "Все для победы". Ее публично поддержал мэр города Геннадий Кернес.
11 мая на палатке появилось предписание о сносе.
12 мая состоялась акция против сноса палатки волонтеров "Все для победы". Около 1000 человек прошли шествием по центру Харькова, требуя от властей отменить предписание о сносе палатки.
Это очень опасно!
Кернес набрав у 2015 році 65,8% у виборах мера Харкова.
Зеленський набрав 86,88% голосів у Харкові.Виходить, що вата проголосувала за Зелю.
посмотрим как его фракция завтра за перезагрузку проголосует
с 19 мая или в неопределенном будущем
Источник:https://censor.net.ua/n3126518
Краще нехай пан спитає свою колегу Сироїд: навіщо вона хотіла позбавити Зеленського повноважень? Яка була ціна питання? Бо щось позбавляти повноважень Мародера пані Сироїд не намагалась...
От мені цікаво: чи виявиться спроможною нова влада їм дати ради, чи справа закінчится розвішуванням геп на ліхтарних стовпах.
ответь на один вопрос: я неделю назад в Египте общался с русскими из Тамбова. о Донбассе говорили, войне, выборах наших... Так вот вопрос к тебе - Потрох главный враг путлера? так вы все кричите? ТАК КАКОГО ХРЕ НА ПО ВСЕЙ ПАРАШКЕ ПРОДАЮТСЯ КОНФЕТЫ РОШЕН??????
Харків сьогодні.
До волонтерського намету «Все для перемоги» харківська влада пигнала комунальників, які огороджують намет парканом і мають намір його знести.
А Зеленского никто не просил целоваться с Кернесом.
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Є конкретна проблема,чи комплекс проблем,хочеш-покажи свій покроковий план вирішення,ні,-без тебе популістів валом.