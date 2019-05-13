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 Политика Украины, Общество
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Все про:Богатырева (693) суд (22108)

 Суд возобновил расследование в отношении экс-министра здравоохранения Богатыревой

Голосеевский районный суд Киева возобновил заочное досудебное расследование уголовного производства в отношении бывшего вице-премьер-министра, экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом говорится в материалах суда.

Расследование в отношении Богатыревой было приостановлено еще в конце 2017 года решением следователя Басова. В 2018 году в связи с направлением Генеральной прокуратурой в Генеральную прокуратуру Кубы запроса об оказании международной правовой помощи по указанному делу, досудебное расследование было повторно приостановлено.

После этого в суд поступила жалоба адвоката Богатыревой, в которой он просил отменить постановление следователя о приостановлении расследования и 24 апреля суд ее удовлетворил.

В отношении Богатыревой расследуется дело о завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

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Напомним, ГПУ обжаловала отказ Интерпола осуществлять розыск бывшего министра здравоохранения Украины Раисы Богатыревой.

Источник: https://censor.net.ua/n3126516
 
   
 Топ комментарии
 
які люди - богатирьова), це та шо мала погагяло) акушерка, при яні)))
кажуть непогано заробляла на поставках мед-препаратів...
так скільки років пройшло - там строки давності ще не скінчилися?
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так, а шо тут дивного? прахфесіонали від папа рулять), своїх ригів) не віддають в розшук)))
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А в отношении сынка Рюкзакяна?
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А она в Украине? Или опять судим тех кого нет.
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Ну, не Супрун же судить, она пока наяву. А так можно и попиариться, и деньги, вроде, не зря зарабатывать. Чем то надо заниматься и никто не будет обижаться.
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Это хорошо!
А в отношении сынка Рюкзакяна?
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які люди - богатирьова), це та шо мала погагяло) акушерка, при яні)))
кажуть непогано заробляла на поставках мед-препаратів...
так скільки років пройшло - там строки давності ще не скінчилися?
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Интерпол отказал в розыске экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой. Об этом заявил ее адвокат Дмитрий Беляев в интервью "Українським Новинам".
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так, а шо тут дивного? прахфесіонали від папа рулять), своїх ригів) не віддають в розшук)))
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Потому, что прахвесеАналы неудосужилися правильно и вовремя составить запрос в Интерпол.
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Схоже на хід від команди Дохтура Смерті.
Фодкус у тому, що нинішдня реФФорма охородни здоров'я - витвір хворої уяви ригів, який тихенько втілює уже команда нинішня. А щоб риги ціхо сиділи там, де вони є, от такий їм "шах". Про всяк випадок.
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Не секрет что в Украине действие лекарств часто не совпадает с западными аналогами. То есть в лекарства тупо не докладывают нужных компонентов. И конечно окружение Богатыревой в этом преуспело. Потому , после их отстранения от Минздрава, они организовали грязную травлю Супрун. ( ну о грязном языке ЛУГАНДОНСКИХ сепаратистов не знает только ленивый)
ПОТОМУ СОВЕТУЮ ЗЕ ПРИГЛАСИТЬ МЕЖДУНАРОДНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ И СДЕЛАТЬ В АПТЕКАХ ВЫБОРОЧНУЮ ПРОВЕРКУ ЛЕКАРСТВ . Какрй будет фейверк скандалов и уголовных дел !!!
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Пример из личного опыта - ВОЛЬТАРЕНГЕЛЬ. Украинский и словацкий - две большие разницы ( как говорят в Одессе)
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Не прошло и пяти лет, что бы понять, что в отсутсвии прививок виновата не Супрун, а Богратыева, коротрая украла все вакцины.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд возобновил расследование в отношении экс-министра здравоохранения Богатыревой
 
 
 
 
 
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