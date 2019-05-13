 Суд возобновил расследование в отношении экс-министра здравоохранения Богатыревой

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом говорится в материалах суда.
Расследование в отношении Богатыревой было приостановлено еще в конце 2017 года решением следователя Басова. В 2018 году в связи с направлением Генеральной прокуратурой в Генеральную прокуратуру Кубы запроса об оказании международной правовой помощи по указанному делу, досудебное расследование было повторно приостановлено.
После этого в суд поступила жалоба адвоката Богатыревой, в которой он просил отменить постановление следователя о приостановлении расследования и 24 апреля суд ее удовлетворил.
В отношении Богатыревой расследуется дело о завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.
Напомним, ГПУ обжаловала отказ Интерпола осуществлять розыск бывшего министра здравоохранения Украины Раисы Богатыревой.
А в отношении сынка Рюкзакяна?
кажуть непогано заробляла на поставках мед-препаратів...
так скільки років пройшло - там строки давності ще не скінчилися?
Фодкус у тому, що нинішдня реФФорма охородни здоров'я - витвір хворої уяви ригів, який тихенько втілює уже команда нинішня. А щоб риги ціхо сиділи там, де вони є, от такий їм "шах". Про всяк випадок.
ПОТОМУ СОВЕТУЮ ЗЕ ПРИГЛАСИТЬ МЕЖДУНАРОДНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ И СДЕЛАТЬ В АПТЕКАХ ВЫБОРОЧНУЮ ПРОВЕРКУ ЛЕКАРСТВ . Какрй будет фейверк скандалов и уголовных дел !!!