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 Киевские новости
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Все про:горячая вода (70) Киев (17492) вода (248)

 Гидравлические испытания: в семи районах Киева отключат горячую воду до конца мая

В г. Киеве продолжаются плановые гидравлические испытания для подготовки тепловых сетей к работе в осенне-зимний период.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевтеплоэнерго".

Так, с 13-14 мая "Киевтеплоэнерго" будет испытывать сети на гидравлическую плотность на 4 теплоисточников.

Гидравлические испытания на отдельном участке продлятся не менее 14 дней.

"С целью снижения аварийности в начале следующего отопительного сезона Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" проводит гидравлические испытания. Трубопроводы под повышенным давлением испытываются на гидравлическую плотность и прочность", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В центре Киева из-за прорыва трубы залило горячей водой улицу в районе станции метро "Олимпийская". ВИДЕО

С 13 мая проведение гидравлических испытаний начнется на теплоисточнике "СТ-2". Поэтому услуги по централизованному горячему водоснабжению временно будут отсутствовать в Оболонском и Подольском районах.

А с 14 мая испытания будут проходить на теплоисточниках: ЖК "Молодежь", "СТ-1" и "ТЭЦ-5". Поэтому в связи с испытаниями горячее водоснабжение будет временно отсутствовать в Шевченковском, Голосеевском, Соломенском, Печерском и Дарницком районах.

С перечнем адресов по каждому району, где временно (с 13 по 27 мая) будут приостановлены услуги по горячему водоснабжению, можно ознакомиться здесь:
- Оболонский район,
- Подольский район.

С перечнем адресов по каждому району, где временно (с 14 по 28 мая) будут приостановлены услуги по горячему водоснабжению, можно ознакомиться здесь:
- Шевченковский район,
- Голосеевский район,
- Соломенский район,
- Печерский район,
- Дарницкий район.

Источник: https://censor.net.ua/n3126514
 
   
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ховайся кто может, педалик объявил последный удар Гидравлические испытания: в семи районах Киева отключат горячую воду до конца мая - Цензор.НЕТ 4245
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а как насчет нам на полгода приостановить оплату за такое безобразие Гідравлічні випробування: в семи районах Києва відключать гарячу воду до кінця травня - Цензор.НЕТ 2548
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удар по трубам которые и так горят Гідравлічні випробування: в семи районах Києва відключать гарячу воду до кінця травня - Цензор.НЕТ 4681
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ховайся кто может, педалик объявил последный удар Гидравлические испытания: в семи районах Киева отключат горячую воду до конца мая - Цензор.НЕТ 4245
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При Пороху терпіли , терпіли, Зе обіцяв порядок навести і з посадками і з комуналкою, і де? Гідравлічні випробування: в семи районах Києва відключать гарячу воду до кінця травня - Цензор.НЕТ 7466 Знову болт да Зе біли? Гідравлічні випробування: в семи районах Києва відключать гарячу воду до кінця травня - Цензор.НЕТ 4740
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А чого при пепі терпіли а зараз перестали ?
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Порох же "барига" ,що з нього візьмеш, а Зе ж господарник
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Да , а пепо боти казали що пепа - господарник ?
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Чому ви їх називаєете білами, якщо самі пишете абсолютно дебільні коментари без жодної логики?
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***** - здрасте приехали - кто там обещало что отключать не будут
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У київлян засмага появиться раніше..
🤗
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спасибо - дарим загар вам - вам порохгя пусть его и оплачивает
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Порох винен, а хто ж ще? Гідравлічні випробування: в семи районах Києва відключать гарячу воду до кінця травня - Цензор.НЕТ 5799 Ось зе, відмиє до блиску. Хоча ні. Тоді ви будете верещати, що всі ідіоти, бо у презЕдента немає таких обов"язків.
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Це так як зараз верещать подібні до вас пепо боти ?
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Президент відповідає за гідравлічні випробування і гарячу воду? Невже в методичках зевати написано "так"? То ваш новообраний теж буде латати труби? Ок
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а как насчет нам на полгода приостановить оплату за такое безобразие Гідравлічні випробування: в семи районах Києва відключать гарячу воду до кінця травня - Цензор.НЕТ 2548
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а шо треба і ахметці грошей підкинути - електро-бойлери вже всі встановили в Києві ! Гідравлічні випробування: в семи районах Києва відключать гарячу воду до кінця травня - Цензор.НЕТ 2761
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У мене теж з сьогоднішнього дня котельня стала на профілактику.
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а Виталику все пофиг - то пробег и город в пробках, то воду отключает.....
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Не переймайтесь, в Дніпрі вже виросло покоління, яке взагалі не розуміє, що таке централізована подача гарячої води .
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Не понимаю я смысла этих гидравлических испытаний которые каждый год проводят, как только первые морозы и трубы начинают лопаться. Так какой смысл от этих испытаний?
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Кличко коли став мером бив себе в груди, що відключення припиняться. Крім вибробувань відключають коли заманеться, то ремонт то ще щось. Чому не дати можливість встановлювати автономне опалення?
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиГидравлические испытания: в семи районах Киева отключат горячую воду до конца мая
 
 
 
 
 
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