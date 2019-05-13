 Гидравлические испытания: в семи районах Киева отключат горячую воду до конца мая

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевтеплоэнерго".

Так, с 13-14 мая "Киевтеплоэнерго" будет испытывать сети на гидравлическую плотность на 4 теплоисточников.

Гидравлические испытания на отдельном участке продлятся не менее 14 дней.

"С целью снижения аварийности в начале следующего отопительного сезона Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" проводит гидравлические испытания. Трубопроводы под повышенным давлением испытываются на гидравлическую плотность и прочность", - сказано в сообщении.

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С 13 мая проведение гидравлических испытаний начнется на теплоисточнике "СТ-2". Поэтому услуги по централизованному горячему водоснабжению временно будут отсутствовать в Оболонском и Подольском районах.

А с 14 мая испытания будут проходить на теплоисточниках: ЖК "Молодежь", "СТ-1" и "ТЭЦ-5". Поэтому в связи с испытаниями горячее водоснабжение будет временно отсутствовать в Шевченковском, Голосеевском, Соломенском, Печерском и Дарницком районах.

С перечнем адресов по каждому району, где временно (с 13 по 27 мая) будут приостановлены услуги по горячему водоснабжению, можно ознакомиться здесь:

- Оболонский район,

- Подольский район.

С перечнем адресов по каждому району, где временно (с 14 по 28 мая) будут приостановлены услуги по горячему водоснабжению, можно ознакомиться здесь:

- Шевченковский район,

- Голосеевский район,

- Соломенский район,

- Печерский район,

- Дарницкий район.