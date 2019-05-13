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 Политика Украины
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 Катера ОС приближались к российскому порту на полторы мили от берега, - Наев

В Азовском море был случай, когда корабли ВМС Украины подходили на полторы мили к российскому порту.

Об этом экс-командующий рассказал в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне промолчали про этот случай, ведь "они не ожидали и поздно отреагировали".

"В современных условиях наши действия на Азовском море должны быть подкреплены мощными средствами огневого поражения с берега и с неба. Должна быть база для таких действий. И у ООС такая база уже есть, и она действует. Даже был случай, когда корабли ВМС подходили на полторы мили к российскому порту", – заявил Наев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Около 75 тысяч российских военных находятся в оккупированных Крыму и части Донбасса, - Наев

Бывший командующий ООС отметил, что задержка в реагировании россиян составила два часа. Он уточнил, что к российскому порту подходили малые бронированные катера, которые действуют в составе Объединенных Сил.

"Это было в октябре прошлого года вблизи Ейска. А мы создали такие условия, что российские корабли ближе определенной линии не подходят. Кроме того, российская ФСБ в начале ООС пыталась досматривать наши корабли, но мы им этого не дали. Вызывались корабли Пограничной службы, принимались другие военные мероприятия, и вражеские корабли отходили от наших судов. Было два случая, когда они пытались досмотреть украинские суда, но после этого попытки прекратились. С начала ООС не было никакого досмотра украинского судна. Ни один ФСБшник на борт украинского корабля не зашел", – рассказал Наев.

Источник: https://censor.net.ua/n3126511
 
   
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Молодці, хлопці!

Наєва треба ставити Нач Генштаба, я так думаю......
Людина смілива в рішеннях і з досвідом
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звідкіль вас на цензорі набралось стільки лаптєногих

Приказ: "Лежать! Бояться!" Катера ОС приближались к российскому порту на полторы мили от берега, - Наев - Цензор.НЕТ 4346
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Для Москалів кацапових Наєв видав наказ сидіти в будці і скиглити
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Это он так хвастается, что чуть ещё фонд пленных ********** не пополнил, как ******* ради военного положения и попытки сорвать выборы?
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Для Москалів кацапових Наєв видав наказ сидіти в будці і скиглити
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Коли підорахє треба ескалація конфлікту з цивілізованою частиною світу -- вона запускає свої два стратегічних бомбардувальники радянських часів і провокує інші країни біля їх кордонів.
Чим ці дії відрізняються від дій Порошенка?
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Цьому зайвохромосомному пофіг на логіку, в нього ольгінська методичка всьо, так що нетреба метати бісер перед кацапськими порохосвинями.
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Наєв просто дивовижно непрофесійний командувач, він не розуміє що росіяни контролюють небо над українським узбережжям Азовського моря своїми стаціонарними дальніми РЛС і можуть збивати українські літаки ракетами ще за 100-200 км від узбережжя Азовського моря та кордону з Кримом над територією України! ЗРК С400 Тріумф, розгорнуті путіним в Криму мають дальність ураження до 380км!!! Про яку підтримку з неба говорить Наєв, він абсолютно не розуміє оперативної ситуації яка склалась в зоні ООС та акваторії Азовського моря та біля берегів Криму!!!! Терористичні ЗРК С-400 з Криму загрожують літакам та гелікоптерам навіть над Одесою, Уманню, Кропивницьким, Кривим Рогом, Дніпром та Маріуполем!!!!!
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Молодці, хлопці!

Наєва треба ставити Нач Генштаба, я так думаю......
Людина смілива в рішеннях і з досвідом
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такой же опытный, как и пэдро??
всех рыго-шоколадных надо гнать грязной метлой! чтобы духу их не было!!!
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звідкіль вас на цензорі набралось стільки лаптєногих

Приказ: "Лежать! Бояться!" Катера ОС приближались к российскому порту на полторы мили от берега, - Наев - Цензор.НЕТ 4346
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А те, що Верховним Головнокомандувачем стане людина, яка втікала від повісток у армію тебе жодним чином не хвилює? Якщо ти вважаєш, що у цієї людини досвіду більше, ніж у Наєва, то ніякий ти не Мудрий.
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Те ж саме казали про Трампа. А потім кацапів замочили в Сирії.
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Якби на місці Зє був Трамп, то я не писав би свого поста.
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а кто там круто отслужил на передке в АТО? пэдро, что ли??? да он как раз похоронил добробаты, которые и остановили путлера! если бы не остановили наших парней, Донецк бы взяли легко, с наскока, еще в 2104 г.! а вот потом выбить наших было бы большой проблемой у ху й ла! потому и не дали взять! ПРЕСТУПНЫЕ ПРИКАЗЫ ПРЕСТУПНОГО ПРЕЗИДЕНТА!!! В ТЮРЬМУ МАРОДЕРА!!!
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Верзеш таке вже дурне, що проходиш мимо.
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ты пообщайся с добробатавцами того времени! и сам все поймешь!
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Явно не твоя хвамилия *мудрый*,твоя настоящая - баран!
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тш.лейтенант,легше,легше каменіть.
палєвний камент-це зальот!
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У клована явно другое мнение, точнее не у него а его хозяев....
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Наєва знайшов Муженко. Взагалі, всіх теперішных бойових генералів знаходив та просував Муженко. Він хрещений батько нової армії.
Саме він розробив операцію та віддав наказ на звільнення ДАП у травні 2014. тоді це було протизаконно та він взяв відповідальність на себе. 30 травня 2014, коли під Рубіжним заблокували нашу колону Муженко особисто очолив групу із 40 найкращих десантників, висадився з ними з вертольота за (у 60 років!) здійснив з ними 5км марш-бросок. Колону деблокували.
Кацапи за допомогою брехні та фейків намагаються вибити у нас всіх толкових політиків, управлінців, військових. Саме тому на Муженка журнашлюшки постійно лили гавно.
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Ничего не думаю плохого, но в Вашем втором абзаце маленькая временная нестыковка:

- с конца апреля 2014 года внутренний периметр Донецкого аэропорта находился под охраной подразделений 3-го полка спецназначения.
- 20 мая 2014 года указом исполняющего обязанности Президента Украины Турчинова Муженко назначен первым заместителем руководителя Антитеррористического центра при СБУ.
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пусть об этом Херой расскажет тем морякам, которые в бутырке сейчас сидят! тоже так подходили смело к керченскому мосту!
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так а чего не стреляли? Война же? Катера ОС приближались к российскому порту на полторы мили от берега, - Наев - Цензор.НЕТ 6512
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Офшоренко заборонив на морі стріляти в окупантів. Не виключено, що наказ злочинний, і хтось на верху - зрадник України.
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гарний кадр) папа))- має рідного братана в ******** збройних силах...
і таких як він у папа безліч - і свинарчуки, і чугункін) і дт,
кадри на яких є компромат і в Україні і ********** ! такі краще працюють?!
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гибридна - 150%, а от шо війна - нема офіційного визнання - є агресія і торгівля з ***********!
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За 95-й квартал и его московские филиалы спой. Катери ОС наближалися до російського порту на півтори милі від берега, - Наєв - Цензор.НЕТ 9354
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Сам давно оттэдава вернулся, чмо лахтинское! Катери ОС наближалися до російського порту на півтори милі від берега, - Наєв - Цензор.НЕТ 2542
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Semi Semikon тебе дело говорит ,мордовецвася, нахраписто-хитрожопый
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чоколятні) чого спамимо)), правда очі їсть))))?!

гарний кадр) папа))- має рідного братана в ******** збройних силах...
і таких як він у папа безліч - і свинарчуки, і чугункін) і дт,
кадри на яких є компромат і в Україні і ********** ! такі краще працюють?!
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Наев тонко намекает, что если про операцию было неизвестно Порошенку, то задача выполнялась без потерь , а тем более без сдачи кораблей ВМС .
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Кацапня була бухою вдризг, до того ж катери малопомітні цілі.
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о!еще ни одного села не освободил,а военные истории рассказывает...
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Это называется *провокация*. Жаль, что в плен берут не его с пэдротом, а украинских моряков!
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Тока узкоглазые кацапы, такие как ты, любят подсматривать в замочную скважину, чертила ты мангалоидное... Катери ОС наближалися до російського порту на півтори милі від берега, - Наєв - Цензор.НЕТ 8251
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Ай-ай как неприлично обзывать censor.net замочной скважиной! Тем более , что это ваша временная работа с контрактом до 19.05.19!
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С фэйсом у меня полный блеск, не то что у пэдролизов, поэтому они циничные и злые. Завидуют.
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мда надеюсь что их снова в плен не сдадут
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нравится мне как мыслит этот генерал, если верховный не был бы главноторгующим соплежуем, может быть Донбасс уже был бы освобожден от оккупантов!
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"Ни один ФСБшник на борт украинского корабля не зашел", - рассказал Наев." Хм, а сданных в плен три корабля и 20 моряков? Уже забыли в порыве похвальбы самого себя?
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Просто он хитер: за Азовское море говорит, а то было в Черном
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В Азовском море был случай, когда корабли ВМС Украины подходили на полторы мили к российскому порту.

Интересно чем все это закончилось

Источник: https://censor.net.ua/n3126511
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Наєв налагодив вміння військових частин ООС діяти швидко і холоднокровно коли є можливість загрози, тому в разі наступу російська армія отримає гідну відсіч!!!
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как ребенок играющий найденной гранатой
"я ею сильно стукнул - и ничего"
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Случай кацапского ротезейства под Ейском наверное вдохновил на "прорыв" через Керченский пролив с известными результатами
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Головне, що кцп знають, що у випадку нападу, малою кровью нічого не доб'ються!
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deep war така ж брехлива і огидна як петіна deep state
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Мы можем и должны победить эту нечесть, у нас для этого все есть. Была бы отдана команда. Думаю,что сутки это не пять лет.
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К российскому порту подходили малые бронированные катера, которые действуют в составе Объединенных Сил, а реакция была с задержкой в два часа вот и вся боеготовность флота РФ.
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Реакция была с тако задержкой, о которой Наев договорился с русскими.
Наеу прикажут из кремля начать дествия в керченском заливе - он начнёт.
Последствия будут выгребать глупые гои.
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Наева надо вернуть поскольку он уже знает как можно вернуть окупиреваные территории !
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Что за хрень,как это понимать,что за волонтеры из мордовии?
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не пытайся понять, это рошенки бред какой-то налепили
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Ну подходили катера - и что ?
Под керченским мостом уже проходят украинские корабли ?
Приблизились на полторы мили - какой героизм ...
А может, это идиотизм, потому их могли догнать и повязать ?
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Вже мемуари пишеш? Підійшов на 1,5 милі до кацапів? А вони 3 морські судна і 24 українських моряків захопили. В зебільську команду рвешся.
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Согласен со сказанным Командующим полностью. Все толково и взвешенно сказано. Армия готова. Но решать - политикам. За год проведения ООС мы стали намного крепче и подготовленней. Пусть уберут "ихтамнетов" и мы выйдем на кордон без вариантов.
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Лопатой отгребем гавнище, которого тут оставили москофилы и зрадойобы.И просто еще раз прочитаем, что написано в статье. Понятно, что дураку покажи палец, и это уже мощнейший информационный повод расплескать в округе внутреннее содержимое. С чем из сказанного Наевым вы конкретно не согласны??? На кого из "молодой" команды вы готовы поменять боевое,опытное и проверенное руководство ООС. Чего-то не видел я очереди желающих в новой команде. Такие люди - это величайшая ценность государства - их опыт и знания мы не сможем получить ни от каких союзников, не сможем купить ни за какие деньги. Кидать грязью в людей в интернете - занятие безопасное. А кто-нибудь из вас спросил хоть раз у солдат, офицеров, которые сейчас служат в ООС, что они думают по поводу своего руководства? Вы будете удивлены тем уровнем поддержки и доверия. Люди делами заслужили авторитет, и ваша диванная демагогия,к счастью, на это никак не повлияет. Так что идем своей дорогой, трудной и непростой. Но в конце самые упорные оставят свои подписи на дымящихся руинах кремля.
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Проснись чувак, уже поменяли, и не "молодая команда"
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Ваша демагогия тоже диванная, но платная, в отличие от нашей.
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Воены т.н. военно-морского флота Украины провели учения, в ходе которых
"абордажные группы морского центра отработали захват судов в открытом
море".

На учениях они отрабатывали фразу: "Требую считать меня военнопленным, кляти москали!"
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наев уже вторые сутки какую-то пургу несёт. бухой, что-ли?
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С начала ООС не было никакого досмотра украинского судна. Ни один ФСБшник на борт украинского корабля не зашел.
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Слишком много палок в колёса. Не дают Наеву победу приблизить. Плохо дело, для всех же старается!
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100% поддерживаю слова генерала: "В современных условиях наши действия на Азовском море должны быть подкреплены.. Должна быть база для таких действий. И у ООС такая база уже есть, и она действует." Это говорит о том что формат ООС шире чем АТО и мы больше можем, мы сильнее, мы сможем победить.
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хорошо что у нас есть база огневого поражения с берега и с неба ,будем бить москаля отовсюду.Источник: https://censor.net.ua/n3126511
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У нас есть "база" ? Почему же она не защитила наших моряков от плена ?
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Наев отличный генерал который приближает Украину к победе !
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Если Наев отличный генерал - пусть взаимодействует с НАТО.
А не подставляет личный состав под удар.
Что-то делать можно только при поддержке превосходящих сил НАТО.
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То, что формат ООС оказался эффективным по сравнению с АТО, это факт.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКатера ОС приближались к российскому порту на полторы мили от берега, - Наев
 
 
 
 
 
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