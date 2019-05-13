 Катера ОС приближались к российскому порту на полторы мили от берега, - Наев

Об этом экс-командующий рассказал в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне промолчали про этот случай, ведь "они не ожидали и поздно отреагировали".

"В современных условиях наши действия на Азовском море должны быть подкреплены мощными средствами огневого поражения с берега и с неба. Должна быть база для таких действий. И у ООС такая база уже есть, и она действует. Даже был случай, когда корабли ВМС подходили на полторы мили к российскому порту", – заявил Наев.

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Бывший командующий ООС отметил, что задержка в реагировании россиян составила два часа. Он уточнил, что к российскому порту подходили малые бронированные катера, которые действуют в составе Объединенных Сил.

"Это было в октябре прошлого года вблизи Ейска. А мы создали такие условия, что российские корабли ближе определенной линии не подходят. Кроме того, российская ФСБ в начале ООС пыталась досматривать наши корабли, но мы им этого не дали. Вызывались корабли Пограничной службы, принимались другие военные мероприятия, и вражеские корабли отходили от наших судов. Было два случая, когда они пытались досмотреть украинские суда, но после этого попытки прекратились. С начала ООС не было никакого досмотра украинского судна. Ни один ФСБшник на борт украинского корабля не зашел", – рассказал Наев.