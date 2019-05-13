 Катера ОС приближались к российскому порту на полторы мили от берега, - Наев

Об этом экс-командующий рассказал в интервью ТСН, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, россияне промолчали про этот случай, ведь "они не ожидали и поздно отреагировали".
"В современных условиях наши действия на Азовском море должны быть подкреплены мощными средствами огневого поражения с берега и с неба. Должна быть база для таких действий. И у ООС такая база уже есть, и она действует. Даже был случай, когда корабли ВМС подходили на полторы мили к российскому порту", – заявил Наев.
Бывший командующий ООС отметил, что задержка в реагировании россиян составила два часа. Он уточнил, что к российскому порту подходили малые бронированные катера, которые действуют в составе Объединенных Сил.
"Это было в октябре прошлого года вблизи Ейска. А мы создали такие условия, что российские корабли ближе определенной линии не подходят. Кроме того, российская ФСБ в начале ООС пыталась досматривать наши корабли, но мы им этого не дали. Вызывались корабли Пограничной службы, принимались другие военные мероприятия, и вражеские корабли отходили от наших судов. Было два случая, когда они пытались досмотреть украинские суда, но после этого попытки прекратились. С начала ООС не было никакого досмотра украинского судна. Ни один ФСБшник на борт украинского корабля не зашел", – рассказал Наев.
Чим ці дії відрізняються від дій Порошенка?
Наєва треба ставити Нач Генштаба, я так думаю......
Людина смілива в рішеннях і з досвідом
всех рыго-шоколадных надо гнать грязной метлой! чтобы духу их не было!!!
Приказ: "Лежать! Бояться!"
палєвний камент-це зальот!
Саме він розробив операцію та віддав наказ на звільнення ДАП у травні 2014. тоді це було протизаконно та він взяв відповідальність на себе. 30 травня 2014, коли під Рубіжним заблокували нашу колону Муженко особисто очолив групу із 40 найкращих десантників, висадився з ними з вертольота за (у 60 років!) здійснив з ними 5км марш-бросок. Колону деблокували.
Кацапи за допомогою брехні та фейків намагаються вибити у нас всіх толкових політиків, управлінців, військових. Саме тому на Муженка журнашлюшки постійно лили гавно.
- с конца апреля 2014 года внутренний периметр Донецкого аэропорта находился под охраной подразделений 3-го полка спецназначения.
- 20 мая 2014 года указом исполняющего обязанности Президента Украины Турчинова Муженко назначен первым заместителем руководителя Антитеррористического центра при СБУ.
і таких як він у папа безліч - і свинарчуки, і чугункін) і дт,
кадри на яких є компромат і в Україні і ********** ! такі краще працюють?!
гарний кадр) папа))- має рідного братана в ******** збройних силах...
і таких як він у папа безліч - і свинарчуки, і чугункін) і дт,
кадри на яких є компромат і в Україні і ********** ! такі краще працюють?!
Интересно чем все это закончилось
Источник: https://censor.net.ua/n3126511
"я ею сильно стукнул - и ничего"
Наеу прикажут из кремля начать дествия в керченском заливе - он начнёт.
Последствия будут выгребать глупые гои.
Под керченским мостом уже проходят украинские корабли ?
Приблизились на полторы мили - какой героизм ...
А может, это идиотизм, потому их могли догнать и повязать ?
"абордажные группы морского центра отработали захват судов в открытом
море".
На учениях они отрабатывали фразу: "Требую считать меня военнопленным, кляти москали!"
А не подставляет личный состав под удар.
Что-то делать можно только при поддержке превосходящих сил НАТО.