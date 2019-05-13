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 Политика Украины
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 Сегодня суд рассмотрит дело в отношении Зеленского

Оболонский районный суд Киева сегодня, 13 мая, рассмотрит административное дело в отношении новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая информация содержится в расписании суда на 13 мая.

Заседание назначено на 12:45.

Суд рассмотрит дело в отношении Зеленского за нарушение ограничений предвыборной агитации.

Председательствующим судьей будет Владислав Девятко, известный тем, что рассматривал дело бывшего президента Виктора Януковича.

Сегодня суд рассмотрит дело в отношении Зеленского 01

Напомним, 21 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский на избирательном участке показал на камеры бюллетень с крестиком напротив своего имени. Полиция вручила Зеленскому админпротокол за демонстрацию заполненного бюллетеня.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126506
 
   
 Топ комментарии
 
Он даже на русском с шести дублей и восьми склеек по чужому тексту с трудом ролики записывает. Позорище.
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В любом раскладе его "избрание" незаконно - не владеет державной мовой.
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Зато как лихо опустил 73%. Всему миру продемонстрировал: сколько идиотов.
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Ты за пять лет такими вопросами к Порошенко не задавался? Особенно к честности.
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Здесь речь про админпорущення Порошенко? ЗЕботы, ваше время держать мазу за гидранта Папиредники - не катит
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Для зілібобов це дуже жорстоко. Вони звикли при кожному косяку кловуна Петра згадувати. Сьогодні суд розгляне справу щодо Зеленського - Цензор.НЕТ 8478
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Кловуна з почином! Далі буде цікавіше.
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А, для Пєдро місчце біля параші вже виділили?
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Для ***** таких починов будет замахаются перечислять.
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Дешёвый пиар. Заплатит 300 грн, а шороху на всю страну
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После выборов с таким разгромным результатом решил немного попиариться 🤣🤣
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Ну да, на тарифах не попиариться, поэтому они "не в моей компетенции, менять не буду, то Порох виноват"
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Морковку-тарифы отодвинули немного дальше, квест "Выбери меня продолжается!))

Колишній власник ПриватБанку, олігарх Ігор Коломойський заявив, що ціни на газ для населення вдасться знизити у разі перемоги партії «Слуга народу» на парламентських виборах.
https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-zayaviv-sho-cini-na-gaz-znizyatsya-pislya-vigrashu-slugi-narodu-na-viborah


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Так значит минимальная пенсия будет уже не 500, а 700 евро?
Кстати, а слуги народа к Раде прикатят на лисапедах или по привычке на рендроверах?
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Депутаты-"слуги народа" будут под стать "простому парню из Кривого Рога", поэтому на лисапедах они будут кататься разве что в Нидерландах, на каникулах.

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Ну если преподавателям и учителям обещал зарплату $4000...
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Перефразируя поговорку "шорох к шороху -будет ветер"
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свини не дождетесь
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Ню ню, Девятко знайомий з цим персонажом?
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А що має робити суддя по закону, просто викинути до смітника протокол про порушення закону Зеленським, які склали підлеглі Авакова?
Чи все ж таки має розглянути поліцейський протокол та винести вердикт?
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Сколько порохоботов местных и за поребриковых оседлало ЦН,мобилизованных по команде как пороха ,так и пуйла,что 73% проголосовавших оскорбили их ожидания,они даже в страшном сне не могли предвидеть такой результат,народа,проголосовавших за Зеленского,они друг друга вполне устраивали ,пуйла устраивал такой бардак с ценами,воровством,зубожилIстю населення ,а пороха безнаказанно,прикрываясь патриотической риторикой с Ко дерибанить остатки пирога и вести с торговлю с патрнерами. Скоро порохоботы останутся без постоянного заработка это их и бесит.
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Не надо истерик, katyaa126, и повторяющегося флуда по всем веткам.

Подчиненные Авакова нарушили закон, составляя протокол по действиям Зеленского?
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Тот флуд и оскорбления в адрес 75% проголосовавших,не идёт ни в какое сравнение с вами,когда вы наконец уже успокоитесь и смиритесь,и перестанете разрывать страну ,хватит этих истерик ,что всё пропало,незаменимых нет, и если Порошенко уходят, апокалипсиса в мировом масштабе, не будет.
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а зачем вам мировой масштаб? украинского не достаточно???
)))
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Тупа зелена дура копірастить текст один в один із параша-тв!
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Его что,пэця заставлял бюллетенем светить? Пусть расплатится да идет готовить инаугурационный ролик. Чего вы визжите,зебилы?
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Сеньйор Голодомор. - https://tverezo.info/post/89903 - за ЦЕ кримінальну справу вже відкрито?
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..А еще Термооооос...а еще-Украина-порноактрисаааааа...
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У Північній Македонії вже через тиждень після голосування відбулась інавгурація нового президента а наш Мадара вчепився мов кліщ , і тільки з м*ясом видирати треба.


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А Шляшко как ,он тоже засветился? Или таких не берут в каЦманавты?
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ПЭТЯ, своим указом отмени президенство Зеленского. Ну, ты у нас самый лучший, вернее самый качественный. Если и будешь сидеть, то за шо то, не за мелочь.
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Ни х........ я, Бог сотворил мир за 7 дней, у Петрика еще в двое больше. А натворит, не сомневайтесь.
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Интересно, Пеця уже подобрал одеяло себе
или у ромки Насирова одолжит,
следователям предстоит много работы...
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Ну, может это его укрепит в желании провести реальные судебные реформы?
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посадить!!!

От его рожи тошнит просто.....
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25%-совесть нации..73%-ее гуано...ау,голобородьки)))промычите что нить про мародера))що все розикрав))
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Давай, Вовік! Дави "Иліту" продажну! їх ааааж... 5% мерзоти. Решту 20% Мародер собі домахлював. Дави чмирів-містецьків!
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Після того, як повитаскують на поверхню всі мародерські мутки, ЖОДЕН львівський хрунь не визнає, що воно голосувало за Мародера. Буде щось там під ніс белькотіти, але не скаже, що визнає свою помилку. "Нема коли балаканиною займатись", - буде його відповідь.
"Иліта" срана
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Через полгода голосование за Зелю будет приравниваться к факту, что ты е..бал козу, через год -что е..бал козла, через 1,5 года -что козел е..бал тебя.
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..)))именно Вовик....дави,вовик,дави)))у меня где то булава завалялась-могу подогнать
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Як завжди, увесь сюрпрайз скапостили. Сьогодні суд розгляне справу щодо Зеленського - Цензор.НЕТ 1727
Зебіли настільки налякані Педро, що з 38 (крім Педро) обрали саме блазня Зе - Краще петрушка (іграшка) ніж Петро. Сьогодні суд розгляне справу щодо Зеленського - Цензор.НЕТ 1727 (хоча зебіли могли обрати будь кого з 37-ми)
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На довічне тягне...
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Ну, он же обещал, шо всех посадит, когда придёт к власти. Видимо, решил начать с себя.
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зе що там лопонів? - Єслі я нарушу закон, то сразу подам в отставку!
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зеля подтвердил звание дешевого трепача...
и именно это его роднит с 73%
РЫБАК РЫБАКА...
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Сколько порохоботов местных и за поребриковых оседлало ЦН,мобилизованных по команде как пороха ,так и пуйла,что 73% проголосовавших оскорбили их ожидания,они даже в страшном сне не могли предвидеть такой результат,народа,проголосовавших за Зеленского,они друг друга вполне устраивали ,пуйла устраивал такой бардак с ценами,воровством,зубожилIстю населення ,а пороха безнаказанно,прикрываясь патриотической риторикой с Ко дерибанить остатки пирога и вести с торговлю с патрнерами. Скоро порохоботы останутся без постоянного заработка это их и бесит.
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Из них 10% проголосовавших за 1000 грв,выданых перед голосованием,благодаря сетевому маркетингу,из тех средств 1 миллиарда.выданных вр Порошенку.
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пеца уходит
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и шо мне все время про зарплату рассказывают???
кто то знает где её выдают?
а то прям неудобно перед 73%

ПыСы
или нужно действовать методами клоуна или шансов совсем мало...
уж очень не хочется всего того веселья что ждут вазелинщики....
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Очередная шоколадная агония .Уже сдох и воняет На всю Украину
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А як же, Я ПІДУ З ПОСТА ПРЕЗИДЕНТА, якщо порушу закон. А ще зуб давав.
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Поздравляю полчище навозных мух - им подкинули ложечку свежего дерьма! Сколько радости и восторженного жужжания - дали повод поскалиться. Ребята не напрягайтесь так сильно - завтра вам Бутусов ещё какую-нибудь ложечку подкинет. Ну например о турецком отеле или итальянской вилле, или ужасном высказывании пра-пра-прабабушки Зеленского. Ещё позудите. Только бы вы не забывали что 73 более чем в три раза больше 24-х. И что бы не произошло за пол-года или год, за вашего шоколадного хряка вообще никто голосовать уже не будет. Он просто будет сидеть в тюрьме или прятаться в дебрях Амазонии.
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Vectorzahidniy
Через полгода голосование за Зелю будет приравниваться к факту, что ты е..бал козу, через год -что е..бал козла, через 1,5 года -что козел е..бал тебя.
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"Шикарний" матеріал ні про що. Ще підняли б галас з приводу якого небудь штрафу за парковку чи пені за прострочену платіжку за комуналку.
У Порошенко цєльний Генпрокурор з конторою та багатомільйонна "Иліта нації з 25% наявності мізків" не здібні знайти хоч щось більш дотепне для судилища.
Це ганьба...
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