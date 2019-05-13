 Сегодня суд рассмотрит дело в отношении Зеленского

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая информация содержится в расписании суда на 13 мая.
Заседание назначено на 12:45.
Суд рассмотрит дело в отношении Зеленского за нарушение ограничений предвыборной агитации.
Председательствующим судьей будет Владислав Девятко, известный тем, что рассматривал дело бывшего президента Виктора Януковича.
Напомним, 21 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский на избирательном участке показал на камеры бюллетень с крестиком напротив своего имени. Полиция вручила Зеленскому админпротокол за демонстрацию заполненного бюллетеня.
Колишній власник ПриватБанку, олігарх Ігор Коломойський заявив, що ціни на газ для населення вдасться знизити у разі перемоги партії «Слуга народу» на парламентських виборах.
https://hromadske.ua/posts/kolomojskij-zayaviv-sho-cini-na-gaz-znizyatsya-pislya-vigrashu-slugi-narodu-na-viborah
Кстати, а слуги народа к Раде прикатят на лисапедах или по привычке на рендроверах?
Чи все ж таки має розглянути поліцейський протокол та винести вердикт?
Подчиненные Авакова нарушили закон, составляя протокол по действиям Зеленского?
)))
или у ромки Насирова одолжит,
следователям предстоит много работы...
От его рожи тошнит просто.....
"Иліта" срана
Зебіли настільки налякані Педро, що з 38 (крім Педро) обрали саме блазня Зе - Краще петрушка (іграшка) ніж Петро. (хоча зебіли могли обрати будь кого з 37-ми)
и именно это его роднит с 73%
РЫБАК РЫБАКА...
кто то знает где её выдают?
а то прям неудобно перед 73%
ПыСы
или нужно действовать методами клоуна или шансов совсем мало...
уж очень не хочется всего того веселья что ждут вазелинщики....
Через полгода голосование за Зелю будет приравниваться к факту, что ты е..бал козу, через год -что е..бал козла, через 1,5 года -что козел е..бал тебя.
У Порошенко цєльний Генпрокурор з конторою та багатомільйонна "Иліта нації з 25% наявності мізків" не здібні знайти хоч щось більш дотепне для судилища.
Це ганьба...