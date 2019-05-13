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 Политика Украины, Общество
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Все про:ГПУ (9142) Киев (17492) Президент (4258) расследование (2516) суд (22108) Приватбанк (464)

 ГПУ расследует возможное вмешательство президента, глав Минюста и НБУ в деятельность судей по делу "Приватбанка", - суд

Окружной административный суд города Киева заявил, что Генеральная прокуратура начала расследование по факту возможного вмешательства высших должностных лиц государства в деятельность судей во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины 18 апреля по делу "Приватбанка".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Окружного админсуда Киева.

"По результатам рассмотрения заявления судей Окружного административного суда города Киева Генеральная прокуратура Украины внесла сведения в ЕРДР и начала досудебное расследование по факту возможного вмешательства в деятельность судей высшими должностными лицами государства во время заседания СНБО 18 апреля 2019 года. В частности, речь идет о признаках уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 376 УК Украины", - отметила пресс-служба суда.

Часть 2 статьи 376 Уголовного кодекса Украины предусматривает вмешательство в деятельность судебных органов.

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.

23 апреля судьи коллегии Окружного административного суда Киева, которая приняла решение о признании незаконной национализацию "Приватбанка", обратились к председателю Высшего совета правосудия с заявлениями о вмешательстве в их деятельность, а также к главам ГПУ и ГБР с заявлениями о совершении уголовного правонарушения. Судьи просили начать досудебное расследование в отношении главы государства Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя НБУ Якова Смолия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Совет судей планирует проверку Окружного админсуда Киева из-за неявки судей на оценивание, - заявление

Источник: https://censor.net.ua/n3126500
 
 
 Топ комментарии
 
за гроші розслідує, чи просто за так)))?! ГПУ расследует возможное вмешательство президента, глав Минюста и НБУ в деятельность судей по делу "Приватбанка", - суд - Цензор.НЕТ 7783
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Все это пахнет Ростовом или Гуантанамо.
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в случае с шоколадным - будет банальная вилла в предгорьях австрийских Альп (ведь всем украинским олигархом давно известно на примере Фирташа, что бабло в немецком мире определяет сознания, хорошо отвали бабла и продажный австрийский суд не сдаст)!
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потому, как везде правят одни и те же пейсы лица
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Совет судей Украины рассматривает возможность осуществления мониторингового визита в Окружной административный суд города Киева для выяснения вопросов, связанных с обеспечением нормальной работы этого судебного учреждения.
информирует Цензор.НЕТ.
"Совет судей Украины рассматривает возможность осуществления мониторингового визита в Окружной административный суд города Киева для выяснения вопросов, связанных с обеспечением нормальной работы этого судебного учреждения. Представители Совета судей Украины должны составить объективную оценку сложившейся ситуации и сообщить свое мнение общественности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мониторинг планируется в связи с тем, что более 30 судей учреждения не явились на квалификационное оценивания.

В Совете судей заявили, что проходить или не проходить квалификационное оценивания решает каждый судья самостоятельно, однако непрохождение такой оценки приводит к последствиям, предусмотренных законом.
"Отказ судьи от такой оценки является основанием для освобождения судьи от должности", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным Высшей квалификационной комиссии судей Украины, 30 судей Окружного административного суда города Киева для сдачи экзамена 17 апреля 2019 года не явились"на основании временной нетрудоспособности, подтвержденной копиями соответствующих документов"
.Источник: https://censor.net.ua/n3126416
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та отож)), так само кум папі) сплете лапті), як він це зробив Байдену,
за індульгенцію від Трампа! ГПУ расследует возможное вмешательство президента, глав Минюста и НБУ в деятельность судей по делу "Приватбанка", - суд - Цензор.НЕТ 1546
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можливо, але ж кажуть), шо югко вже має захист від мериканців)))
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сумніваюсь), він вже все шо знав сказав американцям, а в Гуантанамо) тримають злочинців,
що шкодять США, а югко, сказав шо це він під примусом папа) робив...
так шо буде в Україні робити вигляд голов прокугога), поки не виженуть з Різницької)!
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Піде по програмі захисту свідків?Може Відьмі Козліхіной хоть морду нормальну зліплять))
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свиней начинают загонять в загородку. готовят к шашлыку.
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Не для того кума садили генпрокурором без образования, чтобы что-то найти на президента ГПУ розслідує можливе втручання президента, голів Мін'юсту та НБУ в діяльність суддів у справі "Приватбанку", - суд - Цензор.НЕТ 4307
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с алкашом все просто, его взад на зону отправят.
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Он еще всех переживет, Югик мастер по переобуванию ГПУ розслідує можливе втручання президента, голів Мін'юсту та НБУ в діяльність суддів у справі "Приватбанку", - суд - Цензор.НЕТ 3824
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а "судьи" типа у нас святые..., о Боже..., они уже нос по зЭлени ДЕРЖАТ... ГПУ розслідує можливе втручання президента, голів Мін'юсту та НБУ в діяльність суддів у справі "Приватбанку", - суд - Цензор.НЕТ 5700
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Так вроде как потужна реформа прошла. Не?
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Какое абсурдное словосочетание "ГПУ расследует", и это благодаря стараниям порошенки в виде шокина, яремы, луценко...
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Кум докушал огурец
И закончил с мукою:
"Оказался наш Отец
Не отцом, а *****..."

Полный, братцы, ататуй!
Панихида с танцами!
И приказано статуй
За ночь снять на станции.
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Чтоб муженек "жінкитретьоговинесикозла" сдал своего кума? Да ни в жисть.
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А почему не расследуют возможное вмешательство юриста Богдана в деятельность того же суда путем подкупа судей? Т.к результат в ПОЛЬЗУ КОЛОМОЙСКОГО? ЮРик уже работсет на нового хозяина. Ну.ну.
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потому что юрист - часное лицо, а президент - чиновник!
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А частное лицо от ответственности за вмешательство в работу судей освобождено?
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все частные лица так или иначе вмешиваются в работу судей в ходе судебного процесса. Давая показаня или отказывясь это делать. Адвокаты даже за это получают зарплату.
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нет такого термина в человеческом лексиконе.
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Озвучьте доказательства вмешательства, плз. Или очередная соевая туфта?
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Есть факт подкупа? Вперед, подавайте в суд! Что мешает?
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Не. Знаю.прокуратура должна расследовать. Раз она расследует результаты заседания целого государственного органа-СНБО Украины,в рамках этого дела она должна расследовать деятельность Богдана по подкупу судей. А по результату передать дело в суд на него,как ты того и хочешь. Такая процедура.
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В 1973 році в Чилі стався військовий переворот. До влади прийшла хунта, очолювана генералом Августо Піночетом. Хунта врятувала країну від сповзання в совок, перетворення Чилі в Кубу, яке щедро фінансувалося СССР. За півтора десятка років військова хунта перетворила Чилі з бідної аграрної країни, сповзаючої в дупу, в одну з найрозвиненіших і найбагатших країн Латинської Америки.
Ніхто, включно з самим Піночетом, ніколи не спростовували того факту, що вони діяли жорстко по відношенню до комуністів. Кількість жертв, які приписують режиму Піночета, становить максимум 3000 осіб вбитих і зниклих безвісті. Водночас чилійський суд так і не зміг довести до пуття хоча б одну з 300+ справ, де Піночета звинувачували у вбивствах, і його посадили (під домашній арешт) за несплату податків, після чого 90-річний Піночет помер від інфаркту.
Піночет був зовсім не святим, він і сам себе таким не вважав. І його послідовники його таким не вважали. Але його прізвище в свідомості пострадянських громадян асоціюється з кимось на кшталт Гітлера. Хоча він дружив з такими політиками як Маргарет Тетчер, наприклад, навіть після складення повноважень.

Тим часом, двома роками пізніше, в 1975 році до влади в Камбоджі приходять червоні кхмери - це комуністичний режим, який знищив 3 000 000 своїх співгромадян, тобто кожного четвертого.
До чого я веду, і як зв'язати ці факти?
До того, що в 1992 році з Росії до Британії втік колишній КГБшник СССР, який завідував архівом, і прихопив з собою власне ці архіви. В частині з них описана операція "Тукан" і те, як радянські спецслужби публікували в New York Times матеріали з метою скомпрометувати Піночета на Заході. Так в 1976 році в New York Times було опубліковано 66 статей про порушення прав людини в Чилі та тільки 4 статті про звірства режиму червоних кхмерів. Більше того через New York Times було вкинуто підробний лист, який підробило КГБ, про те, що нібито ЦРУ управляє Піночетом.
Ще пояснювати до чого я веду?
До того, що пройшло 40 років, а методи, штампи та навіть назви не змінилися.
Україна протистоїть не смішним і тупим ботам в інтернеті (як би комусь хотілося бачити), яких чомусь (ніхто не задумався?) фінансують в об'ємах більших ніж деякі країни витрачають на оборону. Україна протистоїть величезній пропагандистській машині, маргінальною частиною якої є українські політики і журналісти.
І замість того, щоб це хоча б усвідомити, державні мужі граються в пофігізм, "демократію", "свободу слова" та аматорство і думають, що все буде добре, особливо після того, як на трон їм посадили несмішну і тупу маріонетку.
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Специально для порохоботов объясняю. Приват тут не прчем, потому что не важно в какое именно дело вмешивются чиновники высшего ранга в судебную систему. Тем более, что это ни как не влияет на уже принятые судебные решения. Важно что это уогловное перступление. Обратная сторона Безвиза.
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😀 А в чем состоит вмешательство то...зебилы уже придумали или еще нет...？
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..именно это мы скоро узанем. Я думю что скорее всего шантаж.
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😀А ты не думай...у зебилов это плохо получается....ты видео заседания СНБО посмотри...или стенограмму почитай...
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на суде над Петей будет более подробно
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конечно будет...только єтот суд будет как обычно во влажных мечтах зебилов проходить...
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Я так понимаю, вы прокуроров зебилами обозвали?
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Прокуроры сдели то что от них требует Закон...внесли сведегия в ЕРДР...на основании постановления суда...
Того суда который принимал решение по приватбанку...
И все...
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😀Заседание СНБО от 18 апреля транслировплось а прямом эфире и есть в инете в записи...
Рекомендую всем зебилам посмотреть...и их попустит..
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Привет - ну вот зачем вы?

Зебилы хотят заплатить Бэни еще 2 млрд долларов к тем 5-ти украденным им ранее...
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Если по 1+1 не транслировалось, то не смотрели
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Скоро всплывёт много интересного, готовьтесь. Приват это так, для затравки.
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потому что там скоро будет Порошенко.
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Какие же здесь идиоты пасутся! На 90% не поняли - вообще о чем юридически речь идет, но понеслось- свыня, ростов, панама...
Через год-другой будет другой визг с другими персоналиями. Пока в стране столько глупости, толку не будет!
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Внимание! Брейк ньюз! Порошенко проглатил булаву )))
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"Что, Данила-мастер? Не выходит "каменный цветок" ?
Данила (натужно кряхчя) - "не выхооодит.." "
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еще раз для зебилов - вот шо это за суд - 12.05.19 00:28 Совет судей планирует проверку Окружного админсуда Киева из-за неявки судей на оценивание, - заявление
Совет судей Украины рассматривает возможность осуществления мониторингового визита в Окружной административный суд города Киева для выяснения вопросов, связанных с обеспечением нормальной работы этого судебного учреждения.
Об этом говорится в сообщении на сайте суда, информирует Цензор.НЕТ.
"Совет судей Украины рассматривает возможность осуществления мониторингового визита в Окружной административный суд города Киева для выяснения вопросов, связанных с обеспечением нормальной работы этого судебного учреждения. Представители Совета судей Украины должны составить объективную оценку сложившейся ситуации и сообщить свое мнение общественности", - говорится в сообщении.
"Отказ судьи от такой оценки является основанием для освобождения судьи от должности", - говорится в сообщении.
Источник: https://censor.net.ua/n3126416
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Все идет к тому, что Петя резделит судьбу своего дружбана Саакашавили, после собственных реформ судебной системы будут в бегах.
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Это что, на последнем издохе Юра Петю сажать будет?
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ВАСУ і ГПУ філіал рошена тому заявая підлеглої інстанції нічого не означає, хіба що є про що поговорити на форумі.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ расследует возможное вмешательство президента, глав Минюста и НБУ в деятельность судей по делу "Приватбанка", - суд
 
 
 
 
 
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