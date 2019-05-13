 ГПУ расследует возможное вмешательство президента, глав Минюста и НБУ в деятельность судей по делу "Приватбанка", - суд

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Окружного админсуда Киева.
"По результатам рассмотрения заявления судей Окружного административного суда города Киева Генеральная прокуратура Украины внесла сведения в ЕРДР и начала досудебное расследование по факту возможного вмешательства в деятельность судей высшими должностными лицами государства во время заседания СНБО 18 апреля 2019 года. В частности, речь идет о признаках уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 376 УК Украины", - отметила пресс-служба суда.
Часть 2 статьи 376 Уголовного кодекса Украины предусматривает вмешательство в деятельность судебных органов.
Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.
Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.
23 апреля судьи коллегии Окружного административного суда Киева, которая приняла решение о признании незаконной национализацию "Приватбанка", обратились к председателю Высшего совета правосудия с заявлениями о вмешательстве в их деятельность, а также к главам ГПУ и ГБР с заявлениями о совершении уголовного правонарушения. Судьи просили начать досудебное расследование в отношении главы государства Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя НБУ Якова Смолия.
пейсылица
информирует Цензор.НЕТ.
"Совет судей Украины рассматривает возможность осуществления мониторингового визита в Окружной административный суд города Киева для выяснения вопросов, связанных с обеспечением нормальной работы этого судебного учреждения. Представители Совета судей Украины должны составить объективную оценку сложившейся ситуации и сообщить свое мнение общественности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мониторинг планируется в связи с тем, что более 30 судей учреждения не явились на квалификационное оценивания.
В Совете судей заявили, что проходить или не проходить квалификационное оценивания решает каждый судья самостоятельно, однако непрохождение такой оценки приводит к последствиям, предусмотренных законом.
"Отказ судьи от такой оценки является основанием для освобождения судьи от должности", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным Высшей квалификационной комиссии судей Украины, 30 судей Окружного административного суда города Киева для сдачи экзамена 17 апреля 2019 года не явились"на основании временной нетрудоспособности, подтвержденной копиями соответствующих документов"
.Источник: https://censor.net.ua/n3126416
за індульгенцію від Трампа!
що шкодять США, а югко, сказав шо це він під примусом папа) робив...
так шо буде в Україні робити вигляд голов прокугога), поки не виженуть з Різницької)!
И закончил с мукою:
"Оказался наш Отец
Не отцом, а *****..."
Полный, братцы, ататуй!
Панихида с танцами!
И приказано статуй
За ночь снять на станции.
Ніхто, включно з самим Піночетом, ніколи не спростовували того факту, що вони діяли жорстко по відношенню до комуністів. Кількість жертв, які приписують режиму Піночета, становить максимум 3000 осіб вбитих і зниклих безвісті. Водночас чилійський суд так і не зміг довести до пуття хоча б одну з 300+ справ, де Піночета звинувачували у вбивствах, і його посадили (під домашній арешт) за несплату податків, після чого 90-річний Піночет помер від інфаркту.
Піночет був зовсім не святим, він і сам себе таким не вважав. І його послідовники його таким не вважали. Але його прізвище в свідомості пострадянських громадян асоціюється з кимось на кшталт Гітлера. Хоча він дружив з такими політиками як Маргарет Тетчер, наприклад, навіть після складення повноважень.
Тим часом, двома роками пізніше, в 1975 році до влади в Камбоджі приходять червоні кхмери - це комуністичний режим, який знищив 3 000 000 своїх співгромадян, тобто кожного четвертого.
До чого я веду, і як зв'язати ці факти?
До того, що в 1992 році з Росії до Британії втік колишній КГБшник СССР, який завідував архівом, і прихопив з собою власне ці архіви. В частині з них описана операція "Тукан" і те, як радянські спецслужби публікували в New York Times матеріали з метою скомпрометувати Піночета на Заході. Так в 1976 році в New York Times було опубліковано 66 статей про порушення прав людини в Чилі та тільки 4 статті про звірства режиму червоних кхмерів. Більше того через New York Times було вкинуто підробний лист, який підробило КГБ, про те, що нібито ЦРУ управляє Піночетом.
Ще пояснювати до чого я веду?
До того, що пройшло 40 років, а методи, штампи та навіть назви не змінилися.
Україна протистоїть не смішним і тупим ботам в інтернеті (як би комусь хотілося бачити), яких чомусь (ніхто не задумався?) фінансують в об'ємах більших ніж деякі країни витрачають на оборону. Україна протистоїть величезній пропагандистській машині, маргінальною частиною якої є українські політики і журналісти.
І замість того, щоб це хоча б усвідомити, державні мужі граються в пофігізм, "демократію", "свободу слова" та аматорство і думають, що все буде добре, особливо після того, як на трон їм посадили несмішну і тупу маріонетку.
Того суда который принимал решение по приватбанку...
И все...
Рекомендую всем зебилам посмотреть...и их попустит..
Зебилы хотят заплатить Бэни еще 2 млрд долларов к тем 5-ти украденным им ранее...
Через год-другой будет другой визг с другими персоналиями. Пока в стране столько глупости, толку не будет!
Данила (натужно кряхчя) - "не выхооодит.." "
Совет судей Украины рассматривает возможность осуществления мониторингового визита в Окружной административный суд города Киева для выяснения вопросов, связанных с обеспечением нормальной работы этого судебного учреждения.
Об этом говорится в сообщении на сайте суда, информирует Цензор.НЕТ.
"Совет судей Украины рассматривает возможность осуществления мониторингового визита в Окружной административный суд города Киева для выяснения вопросов, связанных с обеспечением нормальной работы этого судебного учреждения. Представители Совета судей Украины должны составить объективную оценку сложившейся ситуации и сообщить свое мнение общественности", - говорится в сообщении.
"Отказ судьи от такой оценки является основанием для освобождения судьи от должности", - говорится в сообщении.
Источник: https://censor.net.ua/n3126416